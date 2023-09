Les smartwatch font maintenant partie de notre quotidien, tout comme dans celui des plus petits. Si ces derniers s’amusent avec, il faut aussi que ces produits puissent garantir leur sécurité. C’est pourquoi, au moment d’acheter une montre connectée pour enfant, il est conseillé qu’elle soit pourvue d’un GPS.

Entre jouet et appareil sécurisé, le bracelet connecté doté d’une fonction de localisation est très utile aux parents comme aux enfants. Voici donc un petit guide faisant le listing des smartwatch les plus populaires et les plus fiables sur le marché.

XPLORA X6 Play, la meilleure montre GPS pour enfant

Caractéristiques techniques Dimensions : 51 x 42.4 x 14.7 mm

Ecran : tactile complet de 1,52 TFT haute résolution avec des animations 360 x 400 pixels

Poids : 58 g

Etanchéité : IP68

Autonomie : 72 heures

La smartwatch Xplora X6 Play est la meilleure montre pour enfant dotée d’un GPS. Elle est spécialement adaptée pour les enfants ayant entre 4 à 11 ans. Xplora est une marque pionnière dans l’offre de services aux familles. Voilà pourquoi cet appareil est spécial.

Actuellement, c’est le dispositif le plus efficace permettant aux parents et à leurs enfants de rester en contact. Sauf qu’il ne s’agit pas d’un smartphone. La Xplora X6 Play se connecte très bien à tout réseau WiFi entourant votre enfant. Sa triangulation GSM fournit un suivi de localisation en temps réel.

C’est une montre bardée d’options. Pour utiliser les fonctions cellulaires de la montre, vous aurez besoin d’une carte SIM. Elle est normalement fournie avec la montre. Grâce à elle, vous pouvez alors appeler votre enfant à tout moment.

Elle dispose d’une caméra/appareil photo. De ce fait, vous pouvez faire des appels vidéos. Envoyer des messages textes ou des vocaux est également possible. Et il est même possible de savoir si votre enfant se trouve ou non dans les zones de sécurité que vous avez définies.

Idéalement conçue pour géolocaliser un enfant et passer des appels vidéos



Autonomie relativement faible

Supporte tout juste les faibles chocs, les gouttelettes d’eau et la poussière

Garmin Vivofit jr.3, la plus interactive des smartwatch enfant

Caractéristiques techniques Dimensions : conviennent aux poignets de 130 à 175 mm (4 ans et +)

Ecran : Antireflet, MIP transflectif 64 couleurs

Poids : 25 g

Etanchéité : 5 ATM

Autonomie : 1 an

Si vous avez un enfant qui ne jure que par les personnages Disney ou les super-héros Marvel, la Garmin Vivofit Jr 3 est la montre connectée qu’il lui faut. De plus, elle propose des fonctionnalités très complètes. Outre la géolocalisation en temps réel, elle comprend des fonctions de communication, un suivi de la santé et du sommeil, des jeux et bien d’autres choses encore.

Comme il s’agit d’une montre connectée pour enfant, ce modèle dispose d’un bracelet souple qui est confortable à porter, même la nuit.

C’est l’appareil idéal à donner à vos enfants si vous voulez leur faire relever de petits défis. Elle compte alors les points qu’ils accumulent pour chaque activité terminée. En contrepartie, vous pouvez leur donner des récompenses. Mais l’un des plus grand point atout de ce modèle, c’est son autonomie d’une année sur une charge. Malheureusement, pas de GPS pour surveiller les déplacements de votre enfant.

Autonomie de 1 an

Peut être porter à la piscine

Ne convient plus à l’enfant lorsque son tour de poignet changera

Pas de GPS et peu d’options avancées

Fitbit Ace 3, la plus confortable de toutes

Caractéristiques techniques Dimensions : 8,51 x 2,03 x 10,49 mm

Ecran : tactile PMOLED et de 2 boutons

Poids : 19,28 grammes

Etanchéité : 5 ATM

Autonomie : 8 jours

Si l’idée d’acheter les modèles ci-dessus ne vous tente pas, Fitbit a également conçu un bracelet connecté pour enfant. Il s’agit du Fitbit Ace 3. C’est un charmant tracker de fitness fait pour les petits ayant 6 ans et plus. Cet appareil est disponible en noir et en bleu et son bracelet en silicone est très confortable à porter.

Et grâce aux fonctions fitness de cette drôle de montre pour enfant (sans GPS), votre enfant n’aura pas le temps de s’ennuyer. De plus, elle lui permettra de prendre de bonnes habitudes.

L’interface de son système peut être personnalisée aux goûts de l’enfant via l’application Fitbit. Et cette montre permettra également à votre progéniture d’organiser ses heures de sommeil et de réveil. Le Fitbit Ace 2 est étanche à l’eau et pourra ainsi les suivre sans crainte durant un plongeon dans la piscine. Et cette dernière permet également aux parents de suivre les activités de leur enfant. Puis, elle possède une bonne autonomie de 8 jours.

Pratique et confortable

Prix abordable

Pas de GPS

Applications standards pour enfant

PTHTECHUS T30, la meilleure montre connectée multifonctions pour enfant

Caractéristiques techniques Dimensions : 23 x 4,5 x 3,8 mm

Ecran : 1,4 pouces, écran tactile couleur 240 240 PP

Poids : 60 grammes

Etanchéité : IP67

Autonomie : 5 à 7 jours

Afin de veiller sur vos enfants, vous pouvez également leur offrir une montre connectée de la marque allemande PTHTECHUS. Le modèle T30-4G-Blue-1DEU est très populaire. Mais si votre enfant préfère le modèle en noir ou en rose, ces coloris sont également disponibles. Il s’agit d’une montre connectée pour enfant dotée effectivement d’un GPS. Mais contrairement aux modèles présentés ci-dessus, cet appareil-ci s’apparente plus à un smartphone.

Il est possible d’installer une puce SIM dans son boîtier. Et grâce à cela, parents et enfants peuvent s’appeler ou se texter. La petite caméra peut prendre des photos et les enregistrer dans la galerie de l’appareil. Votre enfant peut également stocker une playlist musicale et des vidéos ludiques à l’intérieur.

Et afin de ne pas le perdre de vue, cette montre connectée est pourvue d’une batterie d’applications de géolocalisation. Les parents peuvent définir une zone de sécurité autour du porteur de la montre. Et si votre a un problème, la fonction d’appel d’urgence peut l’aider.

Montre connectée de qualité allemande

Possède les mêmes fonctions avancées qu’un smartphone

Disponible en bleu, en noir et en rose uniquement

Prix relativement élevé

Fitonme, la plus ludique et sécurisée des montres pour enfant

Caractéristiques techniques Dimensions :

Ecran : ‎1,4 Pouces

Poids : 120 g

Mémoire : 32 Mo

Autonomie : batterie de 700 mAh, peut rester en veille pendant environ 7 jours

Si vous êtes anxieux à l’idée de savoir que votre enfant se déplace à présent seul pour aller à l’école ou au parc, la montre connectée Fitonme peut vous être d’une grande utilité. C’est une tocante charmante tocante digitale au look purement enfantin. Disponible en 3 couleurs (rose, bleu, noir) cette smartwatch possède de nombreux atouts.

C’est d’abord un excellent tracker GPS. A l’aide de l’application Setracker qui se trouve dans cet appareil, vous pourrez savoir où se trouve votre enfant à tout moment sur une carte numérique. Elle fonctionne comme un téléphone portable bien que le réseau de Bouygues télécom ne fasse pas partie des opérateurs.

Elle permet de passer et de recevoir des appels audio ou vidéo. Et ce modèle dispose d’une liste de contacts sécurisée à laquelle seuls les parents ont accès. De cette manière, ils sont en mesure de savoir qui peut entrer en contact avec leur enfant. Ensuite, cette montre prend également en charge la photographie et quelques options de divertissement afin que votre enfant puisse jouer avec.

Suivi GPS+LBS en temps réel très précis

Permet les appels vidéo en Wifi

Résistante aux éclaboussures et à la sueur mais ne convient pas pour la natation ou la baignade

Appareil photo 2Mpx

VTech – KidiZoom SmartWatch DX2, la meilleure montre de jeu

Caractéristiques techniques Dimensions : ‎22,4 x 1,7 x 4,4 mm

Ecran : tactile couleur

Poids : 100 grammes

Spécificité : Double caméra frontale

Autonomie : 3 jours

En avant dernière position, la montre connectée VTech est une marque fiable avec une bonne réputation pour la qualité de ses jouets. Et la KidiZoom SmartWatch DX2 s’avère être est idéale pour les enfants âgés de 5 ans à 13 ans. Ce n’est pas réellement une montre connectée, puisqu’elle n’a tout simplement pas de Bluetooth. Mais elle est dotée d’un écran tactile couleur avec double caméra frontale.

Cet appareil permet à votre enfant de prendre des photos et d’enregistrer des vidéos en selfie. En guise de jeux, la smartwatch permet de danser, sauter ou courir en comptant leurs pas. Sinon, elle présente un double affichage de l’heure (numérique ou analogique).

L’écran est personnalisable. Mais, ce qui prend cet appareil populaire auprès des tout petits, ce sont les 8 jeux inclus. Et ce produit possède une petite particularité. L’enfant peut enregistrer sa voix dessus et déformer cet audio par la suite. C’est très amusant de se servir de cette option. Pour finir, cette montre connectée est également dotée d’une calculatrice si votre enfant doit faire des opérations de mathématiques rapidement.

Comporte de nombreux jeux

Disponible en différentes couleurs

Trop lourd pour des poignets enfants

Ne comporte pas d’option GPS

SEVGTAR, une bonne référence en matière de montre pour enfant

Caractéristiques techniques Dimensions : 4.8 x 4.1 x 1.6 mm

Ecran : 1,4 pouces

Poids : 90 grammes

Mémoire : 4 Go

Autonomie : 5 à 7 jours

Enfin, si vous êtes à la recherche d’une montre connectée pour enfant que vous pouvez contrôler à distance, la SEVGTAR est un bon choix. Elle permet de savoir où se trouve votre bambin grâce à sa fonction GPS. Mais une autre option la rend spéciale.

Il s’agit du mode classe. Cela consiste à définir les heures durant lesquelles il ne faut pas déranger l’enfant. Il est censé être en classe. Par conséquent, quand ce mode est actif, la montre ne peut pas recevoir d’appel, pas de réseau. Et l’écran tactile ne fonctionnera pas durant ce laps de temps. Il a été mis en place afin d’aider les enfants à se concentrer en cours et est accessible via l’application setracker 2.

Sinon, la SEVGTAR 4G est une montre GPS pour enfant comprenant pas mal de fonctionnalités. En plus d’afficher l’heure, il est possible d’y stocker des chansons en MP3. Elle comporte un petit objectif et un microphone pour passer et recevoir des appels vidéo.

Montre GPS connectée multifonctions



Design trop plastique

Disponible en 3 couleurs uniquement

FAQ

Maintenant vous savez quelles sont les montres connectées les plus célèbres. Voici alors quelques conseils permettant de faire un choix éclairé parmi ces produits.

Comment choisir un bracelet GPS pour son enfant ?

Parmi tous les produits mis en vente aujourd’hui, il peut être compliqué de s’y retrouver. Il serait dommage de choisir une montre GPS pour enfant qui ne correspond pas au besoin de celui-ci, des parents, voire des deux. Pour cette raison, voici les critères à prendre en compte pour déterminer le meilleur article.

Le design

Pour un enfant, il est souvent très important que sa montre connectée possède un aspect spécial. Généralement, des couleurs vives sont très appréciées et donnent l’impression d’être en face d’un jouet plus qu’autre chose. Les modèles les plus populaires sont les montres qui présentent un design rappelant un héros ou un film. Ce sera le meilleur atout de l’objet au-delà de ses fonctionnalités.

Les fonctionnalités

Outre le suivi de la localisation, de nombreux dispositifs GPS offrent une multitude de fonctionnalités. La possibilité d’appels entrants et sortants entre enfants et parents en fait partie. Mais ce qui est désormais considéré comme un critère primordial, c’est la possibilité de définir des zones de sécurité où l’enfant peut se rendre. S’il en sort, le parent sera alors directement averti par un signal. C’est souvent très pratique pour les personnes désirant suivre les déplacements de leur progéniture.

La solidité

Il est préférable que la montre GPS que vous comptez offrir à votre enfant soit solide et durable. En ce sens, le choix d’une smartwatch étanche à l’eau, à la poussière serait idéal. Comme les tous petits jouent beaucoup, ils ont tendance à ne pas toujours se soucier de l’état de leurs affaires. De ce fait, il est important de privilégier la résistance de cet appareil que votre enfant est même susceptible d’emmener dormir. Ainsi, vous ne jetterez pas d’argent par la fenêtre par la même occasion.

Le prix

Pour suivre, le fait de comparer les prix est un réflexe commun lors de l’achat de n’importe quel produit. Mais afin de ne pas regretter un achat, le rapport prix/qualité de la montre GPS pour enfant que vous comptez acquérir doit être équilibré. Il faut bien évidemment éviter de se retrouver à payer trop cher un bracelet GPS de qualité médiocre. Le prix est également pris en compte lorsque l’on décide des options auxquelles on souhaite accéder. En effet, plus un produit a des fonctionnalités, plus le prix est élevé.

