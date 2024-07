Incroyable ! Une Apple Watch reste intacte après un an sous l’océan

Les montres connectées de chez Apple sont très résistantes et cette histoire le prouve. Après avoir perdu son Apple Watch dans l'océan il y a un an, un utilisateur la retrouve et elle marche toujours.

Il faut faire attention quand vous passez un séjour aux Caraïbes. Il se peut que vous perdiez vos affaires sans le vouloir. Et c'est justement ce qui est arrivé à un propriétaire de smartwatch. Voici son récit.

Une Apple Watch perdue lors d'une séance de plongée dans l'océan

Passer des vacances dans les îles des Caraïbes est une superbe initiative. Y faire de la plongée afin de profiter des bienfaits des lagons cristallins est aussi merveilleux. Mais si cela conduit à la perte de votre Apple Watch, qui est une smartwatch assez chère, l'océan ce n'est pas la joie.

Pour ainsi dire, c'est ce qui est arrivé à un habitant de San Francisco qui a précisément perdu sa montre connectée Apple lors d'une séance de plongée sous-marine. Était-elle mal serrée à son poignet ? Qui peut le dire. Le résultat étant qu'il s'est rendu compte que sa tocante digitale n'était plus attachée à son poignet quand il est remonté sur le bateau chargé de le ramener à terre.

Démarches permettant de retrouver une Apple Watch

Le réflexe de la personne ayant perdu son Apple Watch dans l'océan fut alors de prendre son iPhone et de se rendre sur l'application « Localiser » afin de savoir où l'objet se trouvait. Mais les recherches se sont alors révélées infructueuses vu que l'appareil était immergé.

Ensuite, l'habitant de San Francisco a déclaré que sa montre connectée Apple est « perdue ». Il s'agit d'un mode permettant de diffuser directement vos informations personnelles en ligne dans le cas où une personne retrouve votre montre.

Puis, 18 mois plus tard, le vacancier a reçu une note vocale sur son smartphone. Un habitant des Caraïbes a effectivement retrouvé son Apple Watch. Elle a manifestement échoué sur une plage et fut ramassée. Il est alors difficile de savoir combien de temps la montre est restée dans l'eau. Mais ce qui est incroyable c'est le fait qu'elle fonctionnait encore. Ce qui fait que les montres connectées conçues par Apple sont très résistantes.

Apple et ses fonctions de santé

Après avoir retrouvé son Apple Watch sortie de l'océan après un an de perte, nous ne savons pas si l'habitant de San Francisco a de nouveau pu l'employer. Mais ce qui est sûr, c'est le fait que cette histoire fait de la bonne publicité à Apple.

En effet, les smartwatch de la marque sont connues pour leurs nombreuses fonctionnalités avancées. Une Apple Watch peut facilement prendre la mesure de votre fréquence cardiaque, de votre fréquence respiratoire, de la température du poignet et de l' oxygène dans le sang ainsi que la durée du sommeil. Ce sont des données très importantes pour les personnes devant surveiller leurs constantes de santé.

Reste à savoir si ces fonctionnalités vont rester présentes au fil des ans et des mises à jour mises en place par le géant américain.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn