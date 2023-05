Les montres connectées d’Apple se sont imposées comme la référence en matière de montre connectée et la tendance se poursuit. Sauf qu’il est difficile de savoir quelle Apple Watch pour homme choisir.

Chaque nouveau modèle est doté de fonctions plus poussées les unes que les autres et la dernière en date se démarque quasiment par son design. Pour vous aider à choisir l’Apple Watch la mieux adaptée à vos attentes, voici les meilleurs modèles disponibles à l’heure actuelle.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Apple Wtch Ultra Note : 9,7/10 Découvrir Apple Watch Series 8 Note : 9,5/10 Découvrir Apple Watch SE Note : 9,2/10 Découvrir

L’Apple Watch Ultra, la smartwatch ultime

Caractéristiques techniques Boîtier: titane

Verre: saphir

Taille de l’écran : 49 mm

Autonomie de la batterie : 60 heures

Capacité de stockage : 32 Go

GPS: double fréquence

Conçue dès le départ pour relever les défis les plus difficiles en extérieur, l’Apple Watch Ultra est une montre connectée de compétition et de qualité militaire. C’est pourquoi, c’est la meilleure Apple Watch pour homme. Son boîtier est en titane de propriété aérospatiale. Et elle est dotée d’un verre saphir très résistant. Elle peut donc faire face à l’usure quotidienne et aux conditions météorologiques extrêmes.

Outre toutes les fonctionnalités de santé et de sécurité introduites par la Series 8, l’Apple Watch Ultra dispose également de fonctionnalités GPS très poussées. Même en terrain montagneux ou dans un désert, la technologie de suivi à double fréquence fournit des informations de localisation précises. Et c’est une smartwatch waterproof pouvant être portée jusqu’ à 4 ATM de profondeur. Ce qui en fait un excellent choix pour les sports nautiques et la plongée.

La batterie intégrée offre une autonomie de 60 heures en mode économique et de 36 heures en mode connecté. C’est donc la smartwatch idéale à porter lors de randonnées, de trail ou de sorties en pleine nature.

Apple Watch la plus robuste à ce jour

Fonctions de sécurité et de santé améliorées

SOS par satellite nécessite un abonnement mensuel

Prix élevé

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, 49mm) Montre connectée - Boîtier en Titane avec Boucle Alpine Vert - Small. Suivi de l'activité Physique, GPS Haute

Boîtier en titane de qualité a...

L’écran le plus grand et le pl...

Jusqu’à 36 heures d’autonomie ... 999.00 € 899.00 € Voir l'offre

L’Apple Watch Series 8, la meilleure des montres connectées multifonctions

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 41 ou 45 mm

Puce: S8 mise à jour

Autonomie de la batterie : 36 heures (avec le mode faible consommation)

Capacité de stockage : 32 Go

Étanchéité: 5 ATM

Dotée d’une puce S8 mise au goût du jour, l’Apple Watch Series 8 est en 2ème position parmi ce classement des meilleures Apple Watch pour homme, car elle possède de très bons attributs. Capable de détecter les chutes et les accidents de voiture. C’est une montre connectée à porter en milieu urbain.

Son beau design vous donnera de l’allure, mais elle est surtout très utile. La Série 8 met l’accent sur les fonctions de santé. Pourvue d’une excellente option ECG, son capteur cardiaque intégré donne des informations sur la fréquence et le rythme cardiaque. Et elle est également capable de mesurer parfaitement le taux d’oxygène dans le sang.

C’est donc un assistant de santé très pratique aidant les personnes devant suivre un traitement à garder un œil sur leur état général. Et la Watch Series 8 d’Apple permet également d’appeler les services d’urgence et d’envoyer des SOS même lorsqu’un réseau cellulaire est hors de portée.

Elle se connecte en fait aux satellites afin de contacter les centres d’aide les plus proches de votre localisation. En mode connecté, elle dure 24 heures, mais son autonomie va jusqu’à 36 heures en mode économie d’énergie.

Nombreuses nouvelles fonctions de santé

Puce et capteurs mis à jour

SOS Satellite nécessite un abonnement mensuel

Le modèle GPS + Cellulaire est un peu plus cher

Apple Watch Series 8 GPS, Boîtier en Aluminium Minuit de 41 mm, Bracelet Sport Minuit - Regular

Mesurez votre taux d’oxygène s...

Faites un électrocardiogramme ...

Recevez des alertes en cas de ... 499.00 € 460.00 € Voir l'offre

L’Apple Watch SE, un produit de premier choix

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 40 ou 44 mm

Autonomie de la batterie : 18 heures

Capacité de stockage : 32 Go

Étanchéité: 5 ATM

Applications spécifiques: configuration familiale + suivi de la santé et de la localisation de personnes

Ensuite, si vous êtes à la recherche d’une montre connectée pour homme de marque Apple alliant performances et petit prix, l’Apple Watch SE est faite pour vous. Elle n’est peut-être pas munie de l’App ECG ou de l’App Oxygène sanguin, mais c’est une smartwatch très efficace lors de séances de fitness. Elle est parfaitement capable d’indiquer combien de calories son utilisateur à gagner ou a perdu en activité.

Et elle remplit très bien son rôle au quotidien en alertant son porteur lorsqu’il reçoit des notifications d’appels ou des SMS. Cette montre est idéalement conçue pour les familles. Vous pourrez donc rester facilement en contact avec vos enfants et vos proches en l’ayant. En mode connecté, c’est un modèle grandement approprié pour suivre les signes vitaux d’une personne à risque sans entraver son indépendance.

D’ailleurs, la Watch SE est également équipée des nouveaux capteurs d’Apple pour la détection des chutes et des accidents. Cette version économique permet donc de bénéficier du meilleur de la marque à la pomme croquée à moindre coût.

Configuration familiale + Suivi de la santé et de la localisation

Accessible à bon prix

Moins durable que les autres modèles d’Apple Watch

SOS Satellite nécessite un abonnement mensuel

Apple Watch SE (1ʳᵉ génération) (GPS + Cellular, 44mm) Montre connectée - Boîtier en aluminium argent , Bracelet Sport bleu abysse - Regular. Suivi de

L’écran de l’Apple Watch SE es...

Le modèle GPS + Cellular vous ...

Grand écran Retina OLED 379.00 € 312.99 € Voir l'offre

L’Apple Watch Hermès, une smartwatch au style affirmé

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 41 mm ou 45 mm

Autonomie de la batterie : 36 heures (avec le mode faible consommation)

Stockage : 32 Go

Bracelets: Hermès

Cadran: Hermès

Puis, si vous voulez posséder une montre connectée de créateur, l’Apple Watch Hermès est une option chic pour les hommes qui aiment s’affirmer. Le boîtier est celui d’une Apple Watch Series 8. Mais le cadran ainsi que le bracelet sont spéciaux. Ce sont des éléments que l’on retrouve uniquement sur les véritables montres Hermès. Voilà pourquoi c’est un modèle exclusif de smartwatch produit par Apple en collaboration avec la célèbre marque Française.

Disponibles dans une multitude de coloris et de matériaux, les bracelets interchangeables vous permettent de réinventer votre style au gré de vos envies. Et il est même possible d’intégrer des gravures sur le boîtier de votre Apple Watch Hermès. De cette manière, cette montre connectée peut vous permettre de vous démarquer. Le cadran « Hermès Lucky Horse » est par exemple un autre ajout subtil faisant un clin d’œil à l’héritage équestre de la marque. Le canasson s’anime dès que vous levez le poignet.

Bracelets élégants et de qualité

Affichage des cadrans de montres et des gravures de boîtiers exclusifs d’Hermès

Très cher

Mêmes caractéristiques que la série 8 ordinaire

L’Apple Watch Nike, la meilleure montre connectée pour sportif

Caractéristiques techniques Apple Watch Nike+ sous les Series 6 et SE

Bracelet: silicone ou nylon

Application spécifique: Nike Run Club

Confort: excellent

Étanchéité: 5 ATM

Boîtier : aluminium en 40 ou 44mm

Pour suivre, les sportifs fans de Nike ont également une Apple Watch qui leur est dédiée. Il s’agit, comme son nom l’indique, de l’Apple Watch Nike. Cette montre connectée est spécialement dotée de l’App Nike Run Club. Elle est très pratique si vous aimez faire de la course à pied car elle peut faire office de coach.

Grâce à cette application intégrée à votre Apple Watch Nike pour homme, vous pouvez aussi partager vos données dans une communauté, ou vous en servir comme journal de bord. Et durant vos séances de running, cette smartwatch s’accorde sur votre est en mesure de relever vos efforts avec précision. Puis, c’est une application qui peut être mise à jour. En le faisant, l’application apporte des fonctionnalités avancées à votre Apple Watch pour vous aider à vous dépasser.

Sinon, cette montre connectée est un modèle aisément distinguable. Ce qui complète son charme. Et cela, en raison des bracelets spécifiquement attribués à cette gamme d’Apple Watch. La version en silicone pourvue de trous d’aération est très confortable. Mais pour ceux qui préfèrent la version en nylon, de nombreux coloris sont également disponibles.

App Nike Run Club

Possède toutes les fonctions d’une Apple Watch Series 7 minumum

Se démarque uniquement pour le running

Deux types de bracelets uniquement

Apple Watch Series 5 40mm Nike+ Space Grey Aluminium Case with Black Nike Sports Band (Reconditionné)

Type de produit - ORDINATEUR P...

Quantité dans l'emballage d'ar...

Quantité dans l'emballage d'ar... 229.90 € 209.00 € Voir l'offre

L’Apple Watch Series 7, un modèle toujours très apprécié

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 41 mm ou 45 mm

Puce: S7 avec processeur bicœur 64 bits

Autonomie de la batterie : Jusqu’à 18 heures

Stockage : 32 Go

Étanchéité: 5 ATM

Caractéristiques techniques de l’Apple Watch Series 7 : | | | Caractéristiques : Grand écran, charge rapide, fonctions axées sur la santé, résistance à l’eau, à la poussière et aux fissures.

Sortie en octobre 2021, l’Apple Watch Series 7 est certes désormais détrônée par la Watch Series 8 et le modèle Ultra, mais elle est encore appréciée pour ses nombreuses fonctionnalités. D’autant plus qu’elle est désormais commercialisée à un prix plus abordable.

En plus de posséder des fonctions classiques, la Series 7 est une très bonne Apple Watch pour homme car son écran est plus grand que la Watch Series 6. Et elle charge plus rapidement. Sans compter le fait qu’elle est pourvue d’un clavier permettant de répondre plus aisément aux messages.

L’écran de 45 mm facilite donc son maniement, même si cela fait prendre un peu de poids au boîtier qui passe de 36,5 g à 38,8 g. Mais qu’à cela ne tienne, cette montre connectée à l’avantage d’être plus résistante que ses prédécesseurs. Suivant la norme IP6X, le sable et les petites particules ne la raye pas et elle étanche jusqu’à 5 ATM dans l’eau.

Grand écran et chargement rapide

Résistante à l’eau, à la poussière et aux fissures

Les fonctionnalités n’ont pas évolué

Prix élevé

Apple Watch Series 7 (GPS, 45mm) Montre connectée - Boîtier en Aluminium Vert , Bracelet Sport trèfle - Regular. Suivi de l'activité Physique, résista

Un écran Retina toujours activ...

Le verre d’écran le plus solid...

Mesurez votre taux d’oxygène d... Non disponible Voir l'offre

L’Apple Watch Series 6, une rareté encore recherchée

Enfin, la Watch Series 6 reste une montre qui a encore la côté auprès des amateurs de montres connectées d’Apple malgré la sortie de tous les modèles actuels. Elle figure donc naturellement dans ce classement des meilleures Apple Watch pour homme. Parce que ce modèle comporte tout de même l’option surveillance de l’oxygène dans le sang.

Et le chipset Apple S6 est toujours aussi respectable. Bien que la batterie de l’Apple Watch Series 6 ne dure pas plus de 24 heures, c’est tout de même un bon allié au quotidien. Et cette smartwatch est en mesure de donner des détails sur le sommeil de son porteur. C’est une fonctionnalité qui a notamment fait ses débuts sur ce modèle.

Puis, son écran a également été légèrement amélioré par rapport aux générations précédentes. Puis, la Watch Series 6 d’Apple est désormais disponible dans de nouvelles couleurs, dont une teinte rouge flashy. Il est donc possible de la customiser à sa guise, et à petit prix par rapport à son lancement initial. Sinon, elle possède les mêmes caractéristiques de base que l’Apple Watch 5.

Accompagnements de couleurs exceptionnels

Écran toujours allumé

Absence d’une mise à jour

Très faible durée de vie de la batterie en mode connecté ( moins de 24 heures)

Apple Watch Series 6 44mm (GPS) - Boîtier En Aluminium (PRODUCT)Red Avec Bracelet Sport (PRODUCT)Red (Reconditionné)

Vérifiez votre rythme cardiaqu...

Pas de MSG, attendrit

L'écran Retina Always-On est à... 278.75 € Voir l'offre

FAQ

Quelles sont les caractéristiques à rechercher dans les meilleurs modèles d’Apple Watch pour homme ?

Les meilleurs modèle d’Apple Watch pour homme devraient comporter des applications capables d’effectuer un bon suivi de la santé et bonnes options de connectivité (cellulaire ou Wi-Fi). C’est très important en dehors d’un milieu urbain que la montre connectée possède un GPS et qu’elle puisse orienter son utilisateur.

Et, ces options sont également essentielles afin d’appeler les services d’urgence en cas de besoin. Ensuite, la résistance à l’eau, l’autonomie de la batterie et la disponibilité des applications dans le pays où réside le porteur sont importants. Il serait en effet inutile d’acheter une smartwatch dotée d’applications ne fonctionnant pas sur un territoire donné.

Quelle est la meilleure Apple Watch pour le suivi de la condition physique ?

La meilleure Apple Watch pour le suivi de la condition physique est l’Apple Watch Series 8, qui est équipée de diverses fonctionnalités de suivi de la santé, notamment une application ECG, le suivi du sommeil et le suivi de l’activité physique. Sans compter que l’écran de cette smartwatch est toujours allumé. Ce qui permet à son porteur de la consulter facilement à n’importe quel moment.

Mais l’Apple Watch Series 7 accomplit également très bien cette tâche, même si son écran est différent. Dotée des mêmes fonctions que la Series 8, la précision des données fournies par cette montre connectée sont également bonnes. Malgré le fait que l’écran de ce modèle est toutefois légèrement plus petit que celui de la Series 8, ce détail est infime. Par contre, la Series 7 charge plus lentement.

L’Apple Watch Ultra est-elle vraiment intéressante pour les amateurs d’activités de plein air ?

Si vous passez beaucoup de temps à l’extérieur dans des conditions difficiles, l’achat d’une Apple Watch Ultra peut être un bon investissement. Elle est conçue pour être plus durable et plus résistante à l’eau et à la poussière que les autres modèles.

Et, elle dispose de fonctions spécialisées de suivi de la condition physique et de localisation géographique. Sans compter le fait que l’autonomie de cette montre connectée a été améliorée afin qu’elle puisse être utile à son porteur durant une plus longue durée.

L’Apple Watch SE est-elle une bonne option pour les acheteurs soucieux de leur budget ?

Oui, l’Apple Watch SE est une bonne option pour les hommes qui souhaitent disposer du meilleur d’Apple sans forcément devoir payer cher pour avoir une smartwatch de qualité.

C’est un modèle pourvu de plusieurs fonctionnalités qui sont très utiles au quotidien. Par conséquent, si vous n’êtes pas à la recherche d’une Apple Watch digne des plus grands athlètes, la Watch SE d’Apple est adaptée à tous les usages. Elle offre un suivi de la santé, une connectivité et une bonne connectivité.

Existe-t-il d’autres Apple Watch qui valent la peine d’être envisagées ?

Les Apple Watch antérieures à la Series 6 sont actuellement toujours commercialisées. Mais leurs prix peuvent être très variables d’une boutique à une autre. De plus, étant donné que les modèles actuels présentent des fonctions plus avantageuses, il serait peu pratique de se tourner vers ces produits.

Sauf si vous dénichez une promotion ou une remise record sur une Apple Watch originale, neuve et encore sous carton. A ce moment-là, il peut être intéressant de ne pas laisser passer l’occasion d’acquérir une Apple Watch Series 5 ou 4. Tout dépend donc du choix personnel de tout acheteur et de ses goûts.

