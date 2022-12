La meilleure montre connectée pour homme vous offre la possibilité de surveiller de près votre santé en générale ainsi que le suivi de vos activités physiques.

Grâce à la variété de montres connectées, il existe de nombreuses options qui peuvent répondre à tous les besoins et accentuer votre sens unique du style. Ces smartwatch sont non seulement des accessoires élégants à part entière, mais elles sont également livrées avec de nombreuses fonctionnalités.

Découvrez la liste des meilleures montres connectées pour homme grâce à notre guide.

Samsung Galaxy Watch5, la meilleure montre connectée pour Android

Caractéristiques techniques Écran : OLED circulaire en cristal de saphir

Processeur : Exynos W920

RAM : 1,5 Go

Stockage : 16 Go

Système d’exploitation : wearOS

Indice de protection : IP68

Port agréable

Ecran résistant mieux aux rayures

Multiples fonctionnalités

Suivi GPS et fréquence cardiaque laissant à désirer

Autonomie d’environ une journée seulement

Cette montre connectée de Samsung pour homme tourne sous wearOS et s’oublie facilement au poignet. Elle débarque avec un capteur de température corporelle et est idéale pour les amateurs de fitness qui se soucient de leur santé. Vous pourrez garder en permanence un œil sur le fonctionnement de votre corps. D’autant plus qu’elle est équipée d’une batterie lui permet de tenir plus de 24 heures avec l’affichage permanent désactivé. Quant à son écran en verre saphir, il pousse l’audace encore un peu plus loin en résistant mieux aux rayures.

Apple Watch Series 8, l’accessoire ultime pour vivre sainement

Caractéristiques techniques Écran : Rétina LTPO OLED rectangulaire de 1,9 pouces

Processeur : Apple S8

RAM : 1 Go

Stockage : 32 Go

Système d’exploitation : watchOS 9

Indice de protection : IP68

Interface ergonomique

Des mesures très précises

Intégration parfaite à l’écosystème Apple

Autonomie assez faible

Capteur de température cutanée limité au suivi menstruel

Cette Apple Watch arrive avec une fonctionnalité de détection d’accidents et de détection de chutes. La Series 8 s’illustre aussi par la précision toujours remarquable de ses capteurs notamment de son capteur de fréquence cardiaque. Ces données de pointe vous permettront de personnaliser vos séances d’entraînement pour repousser vos limites. Quant à ses capteurs de température, de fréquence cardiaque et l’application de suivi du sommeil, ils vous permettent un meilleur suivi de votre santé. Vous aurez une meilleure compréhension du fonctionnement de votre corps grâce à un suivi plus pointu de vos données de santé.

Fossil Gen 6 Smartwatch, une montre connectée élégante pour homme

Caractéristiques techniques Écran : AMOLED circulaire de 1,8 pouces

Processeur : Snapdragon 4100

RAM : 1 Go

Stockage : 8 Go

Système d’exploitation : Android, iOS

Indice de protection : IP68

Design élégant

Fluidité et rapidité

Multiples capteurs de santé

Absence de wearOS 3

Aucune version 4G

La Gen 6 se démarque par sa rapidité, son autonomie et par son design. Son bracelet facile à changer, est aussi un de ses principaux atouts. Vous pourrez aisément l’assortir avec vos tenues. Elle débarque avec aussi toute une palette de capteurs en faisant un outil performant de suivi d’activité et de santé. Vous pouvez même l’utiliser pour payer vos courses. Au quotidien, elle affiche une grande réactivité et fluidité. L’expérience fournie est incontestablement à la hauteur de celle attendue d’une montre connectée haut de gamme pour homme.

Huawei Watch Fit 2, une montre connectée stylée et performante pour homme

Caractéristiques techniques Écran : AMOLED rectangulaire de 1,74 pouces

Processeur : Qualcomm Snapdragon Wear 4100

Stockage : 4 Go

Système d’exploitation : Harmony OS 2.0

Indice de protection : 5 ATM

Une autonomie de géant

Un coach vocal performant

Simplicité d’utilisation

Peu d’applications compatibles

Assistant vocal compatible uniquement avec un smartphone de la marque

Cette montre connectée est à la fois un centre de communication, un assistant de fitness et un compagnon de divertissement. Simple et agréable à utiliser, elle vous permet de repousser vos limites en vous coachant. Elle vous fournit aussi d’excellentes fonctionnalités de suivi de votre santé. D’un simple mouvement de poignet, la Watch Fit 2 vous affiche tout ce dont vous avez besoin. Quant à son autonomie, elle surpasse de loin les autres montres connectées pour homme. Elle tient jusqu’à dix jours en usage normal et jusqu’à sept jours en usage intensif.

Fitbit Versa 3, une montre connectée orientée coaching

Caractéristiques techniques Écran : AMOLED rectangulaire de 1,58 pouces

Assistants vocaux : Alexa d’Amazon, Assistant Google

Stockage : 4 Go

Système d’exploitation : Fitbit OS

Indice de protection : 5 ATM

Conception simplifiée et conviviale

Excellente autonomie

Port confortable

Taille unique

Synchronisation lente

Versa 3, la montre de Fitbit, offre tout ce dont les utilisateurs attendent d’une montre connectée sans que ce ne soit hors de prix. Elle suit les fonctions essentielles du corps à savoir la fréquence cardiaque, le niveau de stress, la température cutanée et le sommeil. Cette montre est aussi compatible avec l’assistant vocal de Google et Alexa d’Amazon en plus d’intégrer un GPS. L’affichage est ici aussi agréable en étant plus grand, plus incurvé et plus net. C’est en somme une solide montre de milieu de gamme flirtant même avec la meilleure d’Apple.

Garmin Vivosmart 5, la combinaison de la discrétion et de la précision

Caractéristiques techniques Écran : OLED rectangulaire de 88 x 154 px

Dimensions : 10,7 mm x 19,5 mm x 217 mm ( E x l x L)

Poids : 25 g

Autonomie : 7 jours

Indice de protection : 5 ATM

Précision des mesures

Format mini, mais élégant

Interface ergonomique

Port agréable

La taille un peu trop réduite de l’écran

Aucun GPS

Si tous les fabricants de montres connectées tendent à agrandir leur écran, ce n’est pas le cas de Garmin. Avec Vivosmart 5, il propose un format mini et un look épuré plutôt sportif qu’élégant. Cette montre connectée pour homme réalise des mesures précises de la fréquence cardiaque. Vous recevrez des alertes à chaque fois que votre fréquence cardiaque est trop élevée ou basse.

Grâce à des fonctions sportives et de santé plus pointues, elle représente un parfait tracker de fitness au quotidien. Si vous avez l’âme d’un compétiteur, l’onglet « Défis » vous enchantera.

Son poids léger est un des atouts de cette montre connectée, car elle vous accompagnera partout sans vous gêner. D’autant plus que même mouillé, son bracelet en silicone reste toujours confortable.

Apple Watch SE, un bon compromis

Caractéristiques techniques Écran : OLED rectangulaire de 1,78 pouces

Processeur : Apple S8

Stockage : 32 Go

Système d’exploitation : WatchOS 5

Indice de protection : IP68

Toute une palette de fonctionnalités

Excellent suivi GPS et fréquence cardiaque

Navigation via la couronne rotative

Bordures trop voyantes

Limitée aux iPhone

L’Apple Watch SE offre le minimum de ce que l’on peut attendre d’une montre connectée. Elle assure en plus un excellent suivi de l’activité et de la fréquence cardiaque. Il ne faut pas oublier son autonomie de deux jours.

L’écran always-on ne fait toutefois pas partie des fonctionnalités de cette montre connectée pour homme. Il en est de même pour les capteurs d’ECG et de SpO2. On regrette cependant qu’elle ne soit accessible que pour les iPhone.

FAQ

⌚ Quelle est la meilleure montre connectée pour homme ?

La Samsung Galaxy Watch 5 est sans aucun doute la meilleure montre connectée pour homme. Elle s’adapte à tous les styles et répond à quasiment toutes les attentes de ses utilisateurs. Elle possède toutes les fonctionnalités de base pour suivre votre santé et pour vous pousser à atteindre voire à surpasser vos limites en sport. D’autant plus que le WearOS optimise ses performances. Quant à son interface, elle séduit d’emblée grâce à sa simplicité et son intuitivité.

Comment choisir montre connectée homme ?

Pour choisir une montre connectée homme, de nombreux critères sont à prendre en compte. Définissez avant toute chose le budget que vous pouvez y allouer. Maintenant, choisissez une smartwatch compatible avec votre smartphone. Ensuite, considérez les fonctionnalités dont vous avez besoin. Vérifiez alors si le modèle sélectionné est assez confortable pour vous et son degré d’étanchéité. Pensez à l’achat d’etrailers offrant gratuitement la livraison et le retour pour faire l’essai vous-même. Un conseil : n’achetez jamais une montre connectée ayant moins de 24 heures d’autonomie.

☝️ Pourquoi une montre connectée homme ?

Une montre connectée homme vous donne l’opportunité de surveiller en permanence plusieurs paramètres de votre bien-être. Elle suit constamment votre fréquence cardiaque, le niveau de SpO2, le niveau de stress ainsi que votre sommeil. En plus, elle peut également suivre vos activités physiques à l’intérieur et à l’extérieur.

Quelles sont les fonctionnalités d’une montre connectée homme ?

Une montre connectée homme dispose de nombreuses fonctionnalités, à savoir :

Les notifications

La mesure du nombre des pas réalisés, des changements de pression, de la température cutanée et ambiante, des calories brûlées

Le suivi du trajet, de la fréquence cardiaque, du degré de stress, de la qualité du sommeil

Les modes d’entraînement intégrés

La détection de collision ou de chute

Une smartwatch peut ne pas proposer toutes ces fonctionnalités. Il vous appartient de choisir quelles sont celles dont vous avez besoin.

Quelle montre connectée sport pour un homme ?

La Fitbit Versa 3 est incontestablement la montre connectée idéale pour un sportif. Avec pas moins de vingt profils préconfigurés, elle fait toute la différence. D’autant plus qu’elle est orientée coaching. Elle vous aide à atteindre vos buts et même à dépasser vos limites.