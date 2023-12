Si vous êtes à la recherche d’une montre connectée conçue pour le poignet d’une femme, Garmin a un certains nombre de modèles qui combleront vos souhaits. Découvrez sans attendre notre sélection.

Garmin Lily : une montre complète pour femme

Caractéristiques techniques Type écran : LCD TFT

Circonférence : 110 à 175 mm

Autonomie de la batterie : environ 5 jours

Dimensions : 34,5 x 34,5 x 10,15 mm

Résolution : 240 x 201 pixels

Excellent wearable du suivi de la condition physique, Garmin Lily possède toutes les options de base qu’une montre intelligente puisse proposer. Accès au suivi de la fréquence cardiaque, aux relevés météorologiques et bien d’autres mesures de l’activité physique composent l’appareil. De plus, elle apporte aussi des fonctions de suivi du cycle menstruel, de la grossesse et du sommeil, utiles pour les clientes cibles de Garmin.

À cet effet, Garmin propose deux variantes de Lily : une Sport Edition et une Classic Edition. La première étant adaptée pour vous accompagner à la salle de sport, l’autre est idéale pour des poignets plus fins. Les motifs d’affichage uniques accrochent beaucoup à l’œil, avec un éclairage intense. L’écran LCD dispose d’une couche mince de transistors qui atténue toutefois l’effet.

Un ajustement parfait en deux modèles, même pour la plus petite taille de poignet

Suivi précis du rythme cardiaque

Suivi détaillé et précis du sommeil

Motifs d’affichage relativement troublants

Chargeur non standard

Sangles brevetées pouvant provoquer des maux de tête

Garmin Vívomove Luxe : montre pour femme glamour et musclée

Caractéristiques techniques Type écran : Écran AMOLED hyper discret

Circonférence : 107 à 177 mm

Autonomie de la batterie : environ 5 jours

Dimensions : 42 x 42 x 11,9 mm

Résolution : 240 x 240 pixels

Entre une montre pour femme et un modèle pour homme de la même série, la différence se trouve au niveau du design, les fonctionnalités étant souvent les mêmes chez Garmin. Dans la collection Vívomove, la série Luxe inclut de nombreux modèles pour femme. Vous avez le Vívomove avec un boîtier de 42 mm en rose gold avec un bracelet en cuir couleur sable. Il existe une autre version avec un bracelet en maille milanaise assorti au boîtier.

Dans un autre style, vous avez un modèle avec un boîtier doré et un bracelet en cuir noir embossé. Ces montres sont résolument belles, raffinées et élégantes, mais aussi très fonctionnelles. La montre dispose d’une gamme complète de métriques comme le moniteur de cardiofréquence, l’altimètre barométrique, l’accéléromètre, l’oxymètre pour l’acclimatation. C’est aussi un tracker d’activités abouti. La montre possède par ailleurs de nombreux profils sportifs (marche, course, cyclisme, natation, musculation, yoga, …) sans compter ses fonctions de communication intelligente.

Très élégante

Fonctionnalités complètes

5 jours d’autonomie en mode connectée

Pas de GPS intégré

Interface parfois maladroite

Garmin Vívomove Style : montre pour femme entre élégance et performances

Caractéristiques techniques Type écran : Écran AMOLED

Circonférence : 125-190 mm

Autonomie de la batterie : environ 5 jours

Dimensions : 42 x 42 x 11,9 mm

Résolution : 240 x 240 pixels

Toujours dans sa gamme Vívomove, Garmin propose également des modèles de montre pour femme dans la série Style. Dans un esprit très girly, un des modèles séduit par son boîtier de 42 mm en or et son bracelet en nylon rose poudré. Dans une autre version, le boîtier rose gold possède un bracelet en silicone blanc.

Techniquement, les caractéristiques sont les mêmes que la série Luxe. Autrement dit, les montres sont de type hybride, combinant cadran analogique à aiguilles et écran Amoled tactile couleur. En matière de communication, Vívomove Style permet de recevoir des notifications. Mieux encore, les SMS arrivent directement sur la montre. En la synchronisant avec l’application Garmin Connect, la montre se transforme en véritable coach sportif et bien-être. Celle-ci vous accompagne également au quotidien. Elle analyse le sommeil, mesure le niveau de stress, compte les calories brûlées et les distances parcourues par jour, etc.

Interface parfois maladroite

Cardiofréquencemètre précis

Bonne autonomie

Design élégant et raffiné

Pas de GPS intégré

Interface perfectible

Garmin Forerunner 245 Music : montre pour femme s’entraînant en musique

Caractéristiques techniques Type écran : Écran Antireflet, MIP transflectif

Circonférence : 127 à 204 mm

Autonomie de la batterie : jusqu’à 7 jours

Dimensions : 42,3 x 42,3 x 12,2 mm

Résolution : 240 x 240 pixels

Avec la Forerunner 245 Music, Garmin mise sur le jeu des couleurs pour les modèles de montres pour femmes. Ni la taille du boîtier, ni le design ne changent. Quant aux caractéristiques, elles restent les mêmes, bien sûr. La marque propose pour les gentes féminines des modèles classiques blancs (boîtier et bracelet), vert d’eau ou merlot (avec boîtier noir). Véritable entraîneur 2.0, la Forerunner 245 Music s’adresse particulièrement aux sportifs professionnels ou amateurs, ceux qui pratiquent régulièrement ou occasionnellement.

Musculation, step, cardio, aviron, course, marche, vélo, natation… profitez d’un large éventail d’entraînements. Le suivi des activités telles que le sommeil, le stress, les calories, l’hydratation, la fréquence cardiaque, le cycle menstruel ne sont pas en reste. Pour vous permettre de progresser en permanence, cette montre connectée analyse toutes vos données en faisant correspondre les objectifs fixés et les réalisations quotidiennes. Elle propose ensuite des conseils pour vous aider à vous améliorer. Sur ce modèle, la musique est un plus. Vous pouvez stocker jusqu’à 500 titres, que vous pouvez bien sûr écouter via une oreillette Bluetooth par exemple.

Puce GPS

Lecteur MP3 intégré

Une pléthore de fonctionnalités

Fonctions de dénivelé limitées

Esthétique sommaire

Garmin Forerunner 955 Solar : meilleure montre pour l’autonomie

Caractéristiques techniques Type écran : Écran AMOLED Antireflet, MIP transflectif

Circonférence : 130 à 220 mm

Autonomie de la batterie : jusqu’à 15 jours

Dimensions : 46,5 x 46,5 x 14,4 mm

Résolution : 260 x 260 pixels

Plus d’un tiers des triathlètes sont des femmes et ce pourcentage augmente chaque année. Si votre objectif consiste à devenir une athlète multisports (natation, vélo et course à pied) , la Forerunner 955 constitue un choix idéal. Cette montre connectée Garmin vous aidera à tirer le meilleur parti de votre entraînement au triathlon.

Avouons-le, la plupart des multisports ont une vie en dehors de l’entraînement pour la forme et les compétitions. La Garmin Forerunner 955 permet de changer de bracelet en toute occasion : jaune fluo pour les courses nocturnes, métal ou cuir haut de gamme pour les sorties en amoureux. Au-delà du style, cette montre vous permet d’afficher le suivi de la santé des femmes directement sur l’écran de votre poignet. Elle vous permet de suivre vos menstruations ou votre grossesse aussi facilement que votre fréquence cardiaque.

GPS avancé intégré et mesures d’élévation

Possibilité d’utiliser la charge solaire

La batterie dure des semaines

Technologie de fréquence cardiaque au poignet

Les fonctions de puissance de course natives nécessitent un kit supplémentaire

Peut sembler un peu gros, selon la taille de votre poignet

Garmin Forerunner 45 : une montre running pour femme

Caractéristiques techniques Type écran : Écran AMOLED Antireflet, MIP transflectif

Circonférence : 129 à 197 mm

Autonomie de la batterie : jusqu’à 7 jours

Dimensions : 42 × 42 × 11,4 mm

Résolution : 208 × 208 pixels

Avec le même design pour tous les modèles de cette série, Garmin décline sa montre Forerunner 45 en plusieurs couleurs pour en faire un appareil adapté aux hommes et aux femmes. Les caractéristiques sont les mêmes pour l’ensemble de la gamme. La Forerunner 45 représente la montre connectée idéale pour les amateurs de course à pied. Cela dit, cet équipement multiplie les fonctionnalités pour vous accompagner dans d’autres disciplines bien que les fonctionnalités dédiées aux autres sports soient limitées. Vous n’avez accès qu’à 6 profils sur la montre, dont la course à pied (extérieur et tapis), le vélo, la marche et le cardio.

Vous devez synchroniser la montre avec Garmin Connect pour obtenir plus de fonctionnalités. Quoi qu’il en soit, cette montre se distingue par sa facilité d’utilisation. Son écran de 1,4 pouce offre une parfaite lisibilité et l’ergonomie améliorée de l’interface la rend très agréable à utiliser. Vous aurez facilement accès à ses nombreux widgets, qui ont été étendus par rapport à la version précédente (Forerunner 35). Vous pouvez également utiliser Garmin Coach avec cette montre. Cela vous permet de bénéficier d’un plan d’entraînement personnalisé en fonction des objectifs que vous avez fixés et de votre condition physique.

Facile à utiliser

Grande autonomie (une semaine)

Étanche (5ATM)

Fonctionnalités sport limitées

Pas la possibilité de suivre un itinéraire sur la montre

Garmin Fenix 7 : montre connecté idéale pour femme sportive ultime

Caractéristiques techniques Type écran : Écran AMOLED Transflectif

Circonférence : 129 à 197 mm

Autonomie de la batterie : jusqu’à 7 jours

Dimensions : 47 × 47 × 14,5 mm

Résolution : 260 x 260 pixels

Cette montre connectée a tout pour plaire, ce qui en fait un choix évident pour une femme sportive. Pour l’athlète professionnel, elle offre des fonctions avancées et dynamiques pour obtenir le suivi le plus précis de votre entraînement. Parmi les fonctions impressionnantes figurent la VO2max ajustée à l’altitude, le suivi de la récupération, le guidage du rythme de la course. En outre, elle offre des compteurs d’intervalles, des compteurs d’effort en temps réel et des mesures spécifiques pour le surf, le VTT et le trail running.

La Garmin Fenix 7 utilise l’historique des entraînements pour suggérer des séances d’entraînement quotidien et prédire les temps de course futurs. La technologie innovante PacePro guidera même pas à pas vers l’arrivée de votre objectif.

Cette montre remporte la palme grâce à son large éventail de fonctions de fitness, sa capacité de chargement solaire et de stockage de musique.

Stockage de musique

Mesures avancées de la condition physique

Coûteux

La plupart des styles sont en rupture de stock

Garmin Vívoactive 4S : montre pour femme petit format aux grandes performances

Caractéristiques techniques Type écran : Écran AMOLED Antireflet, MIP transflectif

Circonférence : 110 à 175 mm

Autonomie de la batterie : jusqu’à 7 jours

Dimensions : 40 × 40 × 12.7 mm

Résolution : 218 × 218 pixels

Garmin conçoit cette montre connectée pour femme avec un petit boîtier de 40 mm, parfaitement adapté à leur poignet. La gamme de couleurs proposée va dans les tons poudrés qui s’inscrivent totalement dans la tendance actuelle en plus d’être élégants et féminins. Bracelet gris poudré ou blanc avec un boîtier en argent, un mix harmonieux de rose poudré et or, les montres sont fashion. Elles sont également très fonctionnelles et conviennent contrairement au apparences aux grandes sportives, amatrices ou professionnelles.

En excellent tracker d’activités, Vívoactive 4S vous permet d’accéder facilement à un récapitulatif complet de votre santé : le rythme cardiaque, le niveau de stress et de la respiration, la qualité du sommeil, les calories dépensées, l’hydratation ou encore le cycle menstruel. Côté sport et entrainement, cette montre se présente comme multisport.

Voici un aperçu des activités disponibles : cardio, musculation, yoga et pilate ou encore marche, course à pied, golf, natation en piscine, etc. Enfin, cette montre utilisable en mode lifestyle (grand public) reçoit également vos notifications d’appel et de message sans possibilité d’y répondre directement. Elle dispose également d’un lecteur MP3 (jusqu’à 500 titres) et peut être synchronisé avec Deezer ou Spotify.

Applications complètes

Très belles finitions

Cardiofréquencemètre précis

Contrôle de musique aléatoire

Interface parfois maladroite

Garmin Venu 2S : une petite smartwatch pour un mode de vie actif

Caractéristiques techniques Type écran : Écran AMOLED

Circonférence : 110 à 175 mm

Autonomie de la batterie : jusqu’à 10 jours

Dimensions : 40.4 x 40.4 x 12.1 mm

Résolution : 360 × 360 pixels

La Venu 2S présente tout le potentiel de Garmin. Avec son écran AMOLED activé par le mouvement, son écran tactile fluide et son design épuré, cette montre Garmin est parfaite pour une femme.

La longue liste de fonctionnalités premium comprend l’utilisation de Spotify hors ligne, le suivi GPS rapide et une autonomie de 10 jours. En outre, la Venu 2 S dispose de deux nouveaux modes, dont Fitness Age et Health Snapshot.

En outre, cette smartwatch suit les activités de fitness. Les options les plus utiles peuvent être enregistrées dans le menu des favoris et ajoutées ou supprimées selon les besoins. La montre connectée prend également en charge le GPS, le WiFi et le Bluetooth.Parmi ses nombreuses fonctionnalités, dont le suivi du stress et du sommeil, l’activité de respiration consciente est parmi les plus populaires. Elle permet à l’écran de s’éclairer légèrement et de vibrer en synchronisation avec vos inspirations et expirations. Ceux qui aiment suivre leurs statistiques de santé apprécieront le capteur de fréquence cardiaque très précis et le capteur Pulse Ox.

Amélioration considérable de l’autonomie de la batterie

Une interface utilisateur conviviale

Connectivité GPS ultra-rapide

Pas très robuste

Echec de Garmin Pay

Garmin Descent Mk2 : la montre connectée idéale pour les femmes plongeuses

Caractéristiques techniques Type écran : MIP transflectif

Circonférence : 52 mm

Autonomie de la batterie : environ 16 jours

Dimensions : 52 x 52 x 17.8 mm

Résolution : 280 x 280 pixels

Si vous êtes une femme à la cherche d’une montre connectée faisons office d’ordinateur de plongée, Garmin Descent Mk2 est un achat indispensable ! Cette montre connectée offre de nombreuses possibilités aux amateurs de plongée. Outre les fonctions habituelles, elle utilise également le GPS intégré pour compléter les informations de votre carnet de plongée. Lorsque vous plongez avec la montre contre votre peau, la fréquence cardiaque et les capteurs de pouls Oxy sont également enregistrés et utilisés dans vos calculs de décompression.

Sur terre, Descent MK2 constitue une montre connectée multisports à part entière. Elle comprend des fonctions d’entraînement avancées, des fonctions de paiement par contact, l’intégration de services musicaux, des notifications intelligentes et une autonomie phénoménale. En installant l’application Garmin pour smartphone et l’application pour ordinateur de bureau, vous bénéficierez de l’assistance et des services de mise à jour exceptionnels de Garmin. Des mises à jour régulières du micrologiciel continuent d’améliorer les fonctions et les caractéristiques de la Descent MK2 longtemps après votre achat.

Des données fiables

Facilité d’utilisation

Poids élevé

Coûteux

Quels sont les avantages d’une montre Garmin ?

Les avantages d’une montre Garmin sont nombreux : GPS précis, mesures d’entraînement spécifiques au sport, stockage de musique, suivi de la santé des femmes, suivi des calories, suivi de l’hydratation, gestion du stress, optimisation du sommeil, style, et bien plus encore. Quelles que soient les caractéristiques de chaque montre, les montres Garmin sont bien plus que des montres. Garmin est un nom bien établi et respecté dans le monde des trackers d’activité et de l’athlétisme. Lorsque vous achetez une montre Garmin, vous n’achetez pas seulement une montre, vous obtenez des mesures de performance éprouvées. En outre, vous bénéficiez d’une technologie de pointe, de l’application Garmin Connect, d’une garantie, d’options de remplacement et d’un service d’assistance à la clientèle réactif.

