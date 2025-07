Amazfit lance ses nouvelles pépites connectées la Balance 2 et l’Helio Strap

A tous les férus de sport ! Amazfit a récemment dévoilé deux nouveaux appareils qui promettent de transformer votre expérience d’entraînement : la montre connectée Balance 2 et le bracelet Helio Strap.

Ensemble, ils forment un système d’entraînement et de récupération tout-en-un. Et cela pourrait bien devenir votre meilleur allié pour des performances améliorées. Voici comment ce duo dynamique fonctionne.

Amazfit Balance 2 et le bracelet Helio Strap ça donne quoi ?

L’Amazfit Balance 2 est une montre connectée pourvue de plusieurs options, mais elle est encore plus efficace avec le bracelet Helio Strap. C’est une combinaison idéale pour les amateurs de sport qui jonglent entre diverses activités.

Que vous soyez adepte de la musculation, du cyclisme, du golf ou même de la plongée, cette montre est faite pour vous ! Avec un prix de 299,99 USD (299,90 EUR), elle offre un suivi avancé de vos performances. Et son design est très beau en plus du fait qu’elle est résistante.

Des caractéristiques impressionnantes

Pour suivre, voici d’ailleurs un petit listing des options le de l’Amazfit Balance 2 :

Écran AMOLED : Avec un affichage de 1,5 pouce en verre saphir résistant aux rayures et une luminosité allant jusqu’à 2000 nits, la Balance 2 est parfaitement lisible, même en plein soleil.

: Avec un affichage de 1,5 pouce en verre saphir résistant aux rayures et une luminosité allant jusqu’à 2000 nits, la Balance 2 est parfaitement lisible, même en plein soleil. Durabilité : Étanche jusqu’à 10 ATM, elle vous accompagne dans toutes vos aventures aquatiques.

: Étanche jusqu’à 10 ATM, elle vous accompagne dans toutes vos aventures aquatiques. Autonomie : Profitez de 21 jours d’autonomie pour ne jamais manquer un entraînement.

: Profitez de 21 jours d’autonomie pour ne jamais manquer un entraînement. Modes HYROX : En tant que chronométreur officiel d’HYROX, elle propose des modes dédiés pour optimiser vos performances lors de cette compétition mondiale de fitness.

Le bracelet Helio Strap : un bon tracker sans écran

En plus de l’Amazfit Balance 2, le bracelet Helio Strap, est un super tracker. Cela peut paraître étonnant mais sans écran il peut faire beaucoup. Conçu pour ceux qui souhaitent suivre leurs performances sans distraction. À seulement 99,99 USD (99,90 EUR), il est parfait pour les athlètes de tous niveaux.

Un Suivi Précis et Discret

Le bracelet Helio Strap possède les caractéristiques suivantes:

Autonomie de 10 jours : Entraînez-vous sans interruption grâce à sa batterie longue durée.

: Entraînez-vous sans interruption grâce à sa batterie longue durée. Surveillance continue : Suivez votre rythme cardiaque 24h/24 et 7j/7 sans avoir à consulter un écran.

: Suivez votre rythme cardiaque 24h/24 et 7j/7 sans avoir à consulter un écran. Modes d’entraînement variés : Avec 27 modes d’entraînement, il s’adapte à toutes vos activités, du yoga à la musculation.

Un écosystème unifié

Ensemble, l’Amazfit Balance 2 et l’Helio Strap sont spéciaux. Grâce à l’application Zepp, toutes vos données sont synchronisées, vous offrant une vue d’ensemble de vos performances et de votre récupération. Puis, Wayne Huang, PDG de Zepp Health, souligne que ce duo redéfinit le potentiel des objets connectés en offrant un suivi avancé sans abonnement.

Disponibilité

Déjà disponibles depuis le 24 juin sur Amazfit.com, Amazon et chez certains revendeurs, l’Amazfit Balance 2 et l’Helio Strap sont à porter de portefeuille. Que vous soyez un athlète chevronné ou simplement à la recherche d’un moyen d’améliorer votre condition physique, ces produits sont là pour vous accompagner.

Prêts à passer à la vitesse supérieure ?

Avec la Balance 2 et le Helio Strap, Amazfit propose une solution complète pour le suivi de vos performances et de votre récupération. Alors, êtes-vous prêts à relever le défi et à donner le meilleur de vous-même ? Que vous soyez en salle de sport, sur le parcours de golf ou en pleine mer, ces appareils sont conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs.

