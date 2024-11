Ces nouvelles fonctionnalités d’Amazfit vont vous surprendre : à ne pas manquer !

Si vous possédez une smartwatch Amazfit, sachez que Zepp Health a maintenant été mis à jour. Et de nouvelles fonctions sont désormais disponibles sur votre montre connectée.

On parle ici de l’Amazfit Balance qui a une nouvelle fonctionnalité de notification. Puis, il y a l’Amazfit Active qui est plus fluide quand vous faites appel à l’assistant vocal. Voici de quoi il retourne.

La smartwatch Amazfit Balance reçoit un nouveau logiciel

Récemment, Zepp Health a annoncé l’OTA 7.3 Hotfix, ou version logicielle 3.23.3.3. Et une autre mise à jour similaire, la version 3.23.4.1 a également été signalée.

En fait, le dernier logiciel pour l’Amazfit Balance est une mise à jour relativement mineure avec deux changements pour la montre connectée. La première est l’ajout d’animations de rappel de notification. Cependant, quelques utilisateurs se sont déjà plaints de cette fonctionnalité, car seul le titre de la notification est visible jusqu’à la fin de l’animation.

Ensuite, il n’est pas certain qu’il s’agisse d’un paramètre pouvant être désactivé. La deuxième amélioration concerne les styles de notification et les interactions avec l’utilisateur. Cela résout un bug avec les notifications d’applications telles que Telegram, où la fin du message était affichée par défaut au lieu du début.

Une disponibilité encore mitigée

Tout cela, c’est très bien pour permettre aux usagers qui ont une smartwatch Amazfit Balance d’utiliser Zepp Health à bon escient. Mais il n’est pas clair si le correctif Zepp Health OTA 7.3 sera déployé par phases ou s’il est déjà disponible pour tous les utilisateurs. Pour en avoir le cœur net, vous pouvez vérifier si la mise à jour est disponible en allant dans Profil > Mes appareils > Amazfit Balance > Mise à jour du système.

La smartwatch Amazfit Active acquiert une nouvelle mise à jour

Pour suivre, la version 6.2.8.1 du firmware est une nouveauté à l’Amazfit Active. Également connue sous le nom de mise à jour OTA 8, cette version apporte de nombreuses améliorations.

Par exemple, vous pouvez désormais répondre à n’importe quel message sur la montre en utilisant la saisie vocale avec Zepp Flow. Auparavant, cette fonctionnalité n’était proposée qu’aux utilisateurs d’Android.

De plus, il existe un nouveau clavier pour les utilisateurs d’Android qui comprend des lettres, des chiffres et des emojis. Mais on ne sait pas encore quand une fonction similaire sera disponible pour les utilisateurs d’appareils iOS.

De meilleurs statistiques en vue

Ensuite, L’application Zepp Health sur votre smartwatch Amazfit Active prend en charge davantage d’accessoires d’entraînement. On a les wattmètres, les cadenceurs et les compteurs de vitesse.

De plus, une note indiquant que l’entreprise a décidé d’« ouvrir l’aperçu de la préparation » suggère que cela est maintenant disponible pour tous les utilisateurs et non plus réservé aux abonnés de Zepp Aura. Et le score de préparation semble être disponible pour un plus grand nombre d’utilisateurs.

La mise à jour a commencé à être diffusée auprès de certains clients aux États-Unis, en Italie et en Espagne. Une diffusion plus large est prévue à partir du 12 novembre 2024.

