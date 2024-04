Comparatif de la meilleure montre connectée de sport

Forerunner 965, une Garmin un cran au-dessus des autres

On aime Nombreuses options de sport

Cartographie On aime moins Disponible en 3 coloris uniquement

Prix relativement élevé

Pour suivre, la quatrième place de cette sélection est également occupée par une Garmin. Il s'agit de la Forerunner 965. C'est une montre de compétition optimisée pour les coureurs et les triathlètes. Elle est dotée de plus d'options que la Forerunner 265 et la Venu 3. Sauf qu'elle coûte plus chère. Sa batterie, sa dynamique de course et son support de lecture de musique autonome sont ses atouts. Mais elle possède aussi Garmin Pay, et plus encore.

Des cartes sont disponibles pour la randonnée et le ski avec une navigation point à point. Vous pouvez utiliser Nextfork et l'application ClimbPro. Ce qui en fait aussi une excellente montre GPS. Elle s'acclimate bien à la chaleur et à l'altitude. De ce fait, si vous êtes un sportif doublé d'un aventurier, la Forerunner 965 est idéale pour vous.

Caractéristique techniques