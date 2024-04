Les 10 meilleurs films avec François Civil

Après avoir pris des cours de théâtre dès l'adolescence, François Civil joue dans des séries avant de se faire connaître au grand écran. Au fil des années, ses choix éclectiques lui permettent de se distinguer dans divers genres cinématographiques. Que vous soyez amateur de films romantiques, de comédies ou de thrillers, vous trouverez certainement votre bonheur dans sa filmographie. Découvrez sans plus attendre les meilleurs films de François Civil à voir en salle, en DVD ou sur Netflix.

Ce film d'action fait hommage aux métiers pratiqués dans un sous-marin, en particulier celui de l'analyste en guerre acoustique, communément appelé « oreille d'or »

« Le Chant du Loup »(2019)

Réalisé par Antonin Baudry, ce film d'action et de suspense met en scène François Civil dans le rôle de Chanteraide. Ce sous-officier de marine est malvoyant, mais doté d'une audition exceptionnelle. Engagé en tant qu'oreille d'or de l'armée, il se retrouve au cœur d'une mission sous-marine périlleuse et désamorce une crise internationale. « Le Chant du Loup » offre un mélange réussi entre thriller et drame militaire. Ses nombreuses scènes sous-marines renforcent la sensation de claustrophobie et de tension jusqu'à un dénouement spectaculaire.

En mêlant géopolitique et action, le film offre une réflexion pertinente sur la place de l'armée dans un monde complexe. Sous la direction du créateur des films « Ulysse » et « L'anomalie », François Civil s'écarte de sa filmographie habituelle dans ce thriller techniquement exigeant. L'acteur propose une performance solide et intense aux côtés de stars comme Mathieu Kassovitz et Omar Sy.

« Deux Moi »(2023)

En collaboration avec la réalisatrice Mona Achache, François Civil endosse le rôle principal de « Deux Moi », une comédie dramatique où il interprète Jacques. Cet homme réapprend à vivre après avoir perdu la femme qu'il aime. Confronté au deuil, ce personnage se retrouve brutalement propulsé dans un univers à la fois intimiste et fantastique. Ses souvenirs prennent vie sous la forme d'une jeune femme nommée Rosemary (interprétée par Noémie Merlant).

Un film poétique sur la perte d'un être cher et la mémoire. Au fil de sa rencontre avec ce reflet sensible de son passé, Jacques doit affronter ses émotions pour tenter de panser ses blessures et avancer vers l'avenir. Les performances sincères et subtiles de François Civil et Noémie Merlant donnent de la profondeur à cette fiction. En tout cas, le film aborde avec délicatesse la question du deuil et de la mémoire amoureuse.

« Pas de vague »(2023)

Les films avec François Civil sont souvent porteurs d'émotions sincères et touchantes. « Pas de vague » n'échappe pas à cette règle. À travers ce mélodrame, l'acteur prend les traits d'un jeune professeur de littérature accusé de harcèlement par une élève dénommée Leslie. Le héros tente de prouver son innocence face aux diverses pressions du frère aîné et des camarades de classe de la jeune fille.

Dans ce film, le héros de « Deux Moi » démontre une fois de plus son talent à incarner un personnage complexe empreint d'humanité. Le réalisateur Teddy Lussi-Modeste explore des sujets universels comme la justice, la vérité ou bien la solidarité. Ce long-métrage fait écho à des problèmes récurrents dans la société actuelle.

« Burn Out » (2017)

François Civil explore des registres encore inédits pour lui avec « Burn Out », un thriller haletant réalisé par Yann Gozlan. Dans ce film aux multiples rebondissements, l'acteur incarne Tony, un pilote de moto talentueux. Endetté jusqu'au cou, le fou de vitesse accepte malgré lui de travailler pour un groupe de trafiquants afin de rembourser ses créanciers.

Une étude sombre de la déchéance humaine. Teinté d'injustice et de violence, « Burn Out » expose les conséquences d'un système capitaliste. La réalité économique pousse certaines personnes à outrepasser leurs limites et à sacrifier leur humanité pour survivre. La descente aux enfers du personnage principal incarne ainsi parfaitement cette notion de perte de soi et d'aliénation progressive.

Connu pour les personnages ordinaires aux François Civil intrigue également avec la profondeur de son jeu d'acteur

« Mon inconnue »(2019)

Dans cette comédie romantique réalisée par Hugo Gélin, François Civil se glisse sous la peau de Raphaël. Il campe dans le rôle d'un homme ordinaire qui tente désespérément de reconquérir un amour perdu. Disponible sur Netflix, « Mon inconnue » se révèle être une love story moderne et touchante. François Civil remporte le Prix d'interprétation à l'Alpe d'Huez grâce à ce long-métrage.

Au-delà de sa légèreté apparente, ce long métrage offre une réflexion plus profonde sur la notion de couple. À travers l'aventure de Raphaël et Olivia (Joséphine Japy), le réalisateur met en lumière les compromis parfois nécessaires au sein des rapports interpersonnels. En parlant de relation complexe, avez-vous déjà lu l'article : Les hommes préfèrent-ils faire l'amour à un robot ? de Lalaina R.

« Les Trois Mousquetaires »(2023)

Dans « Les Trois Mousquetaires« , François Civil incarne le personnage de D'Artagnan. Il endosse le rôle d'un jeune homme avide d'aventures héroïques. Dirigée par Martin Bourboulon, cette énième adaptation du roman d'Alexandre Dumas s'éloigne volontairement des précédentes. Plus réaliste et moins romanesque, le scénario de Matthieu Delaporte et d'Alexandre de La Patellière met en avant les luttes de pouvoir d'une époque troublée.

Jouant dans la cour des grands, François Civil partage l'affiche avec Eva Green, Vincent Cassel et Louis Garrel. En donnant vie à l'un des vaillants mousquetaires, il porte à l'écran un mélange de fougue et de détermination. Il manie à merveille les ingrédients d'un personnage de fiction qui a su traverser les siècles et s'inscrire dans notre imaginaire collectif.

« Bac Nord »(2021)

Dirigé par Cédric Jimenez, François Civil interprète Christophe, un policier aux méthodes expéditives et controversées. Ce film d'action policière est basé sur des faits réels et évoque l'épopée d'une équipe de la brigade anticriminalité (BAC) de Marseille. Il invite les spectateurs dans une partie de la Cité phocéenne où règnent la violence, la pauvreté et les trafics en tout genre.

Campant dans un rôle sombre et complexe, François Civil révèle une nouvelle facette de son talent et offre une performance époustouflante. Sa prestation qui confirme qu'il est capable d'aborder tous les genres cinématographiques. « Bac Nord » rassemble un casting prestigieux composé notamment de Gilles Lellouche, Karim Leklou et Adèle Exarchopoulos.

« Ce qui nous lie »(2017)

Ce film suit un fils de vigneron qui revient à l'exploitation familiale après avoir parcouru le monde pendant 10 ans. Au pays de son enfance, il retrouve les membres de sa famille, dont son frère Jérémie que François Civil incarne. Le retour de ce globe-trotter porté à l'écran par Pio Marmai va aussi déclencher bon nombre de péripéties dans la fratrie.

En plus de mettre en lumière la confrontation d'égos entre frères, le réalisateur Cédric Klapisch aborde également des thèmes plus légers tels que la nature. Les personnages évoluent dans un décor qui change au fil des saisons. En tout cas, ce film rompt avec les paysages urbains auxquels François Civil a habitué ses fans.

« Celle que vous croyez »(2019)

Opus marquant de la filmographie de François Civil, « Celle que vous croyez » met en scène un véritable jeu de dupes entre un jeune homme et une femme plus âgée. Cette dernière usurpe l'identité d'une autre sur les réseaux sociaux. Séducteur au potentiel ambigu, l'acteur fait preuve d'une certaine innocence face aux manipulations de Juliette Binoche.

C'est une intrigue captivante autour de l'identité numérique. À travers cette fausse histoire d'amour pleine de mystères, le film questionne avec finesse la construction de notre identité à l'ère des réseaux sociaux. Dans ce contexte contemporain, illusion et réalité se confondent souvent, offrant ainsi un terrain propice aux mensonges et aux trahisons.

« Five »(2016)

Réalisée par Igor Gotesman (« Family Business », « Fiasco »), cette fiction nous plonge dans les aventures tumultueuses de cinq amis d'enfance vivant en collocation dans un appartement parisien. Dans ce long-métrage, François Civil incarne Samuel. Attachant et espiègle, ce personnage tente tant bien que mal de gérer ses relations amoureuses et sa vie professionnelle. Les autres protagonistes sont portés à l'écran par Pierre Niney, Margot Bancilhon, Idrissa Hanrot et Pascal Demolon. Chacun d'eux a ses propres tourmentes, mais tous vont se découvrir, et surtout se soutenir.

« Five » aborde avec humour et légèreté des sujets sérieux tels que l'émancipation, la tolérance et les défis de la vie adulte. Le public y découvre également une facette plus sensible de François Civil. Cette comédie teintée de drame familial confirme son statut d'acteur polyvalent. Son interprétation juste et nuancée de Samuel lui a permis de séduire à la fois les critiques et le public.

Bonus : « Catacombes »(2014)

Ce film d'épouvante plonge le public sous terre, dans les mystérieuses catacombes de Paris. Un groupe d'explorateurs urbains décide de s'aventurer dans les profondeurs souterraines de la capitale. Ils ignorent qu'ils vont se confronter à d'étranges et terrifiantes apparitions. Face à l'inconnu et perdus dans ce labyrinthe qui semble ne pas avoir de fin, ils vont devoir faire preuve de sang-froid pour trouver une issue.

Cette réalisation de John Erick Dowdle (« No Escape », »Devil », »En quarantaine ») fait connaître François Civil sur la scène internationale. Comprenez qu'il tient un personnage secondaire. Cela dit, cette expérience horrifique intitulée « As Above, So Below » dans la version originale lui permet d'intégrer un casting 5 étoiles. Dans la peau de Rich aka Papillon, le jeune acteur donne la réplique à des stars de l'époque telles que Perdita Weeks, Ben Feldman ou Roger Van Hool.