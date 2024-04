Rebel Moon : la fin de la Partie 2 expliquée et promet-elle suite ? On vous décortique cela

Continuant de susciter les intérêts, découvrez la fin de la Partie 2 de Rebel Moon dans cet article. Attention : cet article contient des spoilers ainsi que des informations concernant la suite de la saga !

La série Rebel Moon, créée par Zack Snyder, continue avec la sortie de la deuxième partie intitulée « Rebel Moon : Partie 2 – L'Entailleuse ». Cette suite reprend l'histoire de Kora, une fermière qui a rassemblé un groupe de combattants pour défendre leur terre. Ils vont livrer la bataille contre le conquérant intergalactique Balisarius et son commandant en second, Noble. Ce deuxième film laisse toutefois présager un troisième, actuellement en cours d'écriture. En attendant, voici le décryptage de la fin de la Partie 2 de Rebel Moon !

Une liberté toujours menacée

L'équipe de Kora ait laissé le commandant Noble pour mort dans le premier film. Dans cette suite, nous pouvons découvrir que ce dernier est revenu d'entre les morts. Il est maintenant sur le point de prendre la place de Balisarius, un petit clin d'œil à Dark Vador ! Mais pour y arriver, il devra tuer Kora.

Alors que les guerriers rebelles sont présents à Veldt, Noble décide de les traquer avec son armée. Son objectif c'est d'éliminer celle qui peut empêcher son ascenssion. Pour éviter que les fermiers ne se fassent massacrer, Kora accepte le deal que Noble lui propose. Elle accepte de se rendre, en contrepartie, il laisse la vie sauve à ses camardes et aux villageois.

Sauf que rien ne se passe comme prévu et la troupe de Kora se retrouve nez à nez face à toute une armée. Une bataille sanglante va être livrée, tuant Némésis et Gunnar au passage, après qu'il s'est sacrifié pour sauver Kora. À la fin de la Partie 2 de Rebel Moon, Noble sera bel et bien mort. Quant à Kora, après avoir sauvé les villageois, elle se souvient que Balisarius est toujours en vie. Sa quête ne s'arrêtera pas là tant que ce traitre continue de nuire à toute la Galaxie.

La fin de la Partie 2 de Rebel Moon, un troisième film déjà en cours de préparation !

La fin de la Partie 2 de Rebel Moon ouvre la voie à un troisième film, et cela malgré les critiques mitigées sur la série. Zack Snyder a exprimé son intention de créer un univers étendu pour Rebel Moon. Les fans de l'histoire de Kora peuvent donc se frotter les mains puisque même sans le dire, le créateur de Rebel Moon nous révèle que la saga connaîtra bien des suites.

Bien que le premier film de Rebel Moon ait attiré un nombre important de spectateurs, le deuxième semble diviser les fans. Malgré cela, la scène finale promet un troisième film. Et pour notre bonheur, ce troisième film est déjà en cours d'écriture. De quoi laisser la porte ouverte à de futures extensions de l'univers de Rebel Moon !

