Alien : comment regarder les films selon le bon ordre ?

Ayant fasciné les fans de science-fiction depuis longtemps, la saga américaine Alien continue à faire voyager le public dans un univers fascinant et terrifiant.

Même si les films de Ridley Scott passent de moins en moins sur nos écrans, nombreux restent intéressés par l'intrigue générale. En gros, tout a commencé avec la sortie du premier film Alien en 1979. Il raconte l'histoire de 5 hommes et 2 femmes qui se réveillent dans leur vaisseau après une période d'hibernation depuis 10 mois sur le chemin de retour après une mission habituelle.

C'est la présence d'une forme de vie extraterrestre à bord qui déclenche est la raison de leur réveil. Cette situation marque le début des combats entre humains et monstres mutants. Mais d'autres scénarios s'ajoutent à ces évènements, notamment avec la franchise voisine Predator, d'où la naissance de plusieurs opus éparpillés partout dans l'évolution temporelle. Si c'est la première fois que vous voyez les films, il serait idéal de suivre soit l'ordre chronologique, soit l'ordre de sortie. Voici donc un mini-guide qui vous explique comment regarder les opus Alien.

Visionnage des films Alien dans l'ordre chronologique

Il vaut mieux visualiser l'histoire selon l'ordre chronologique et la continuité des événements. Dans cet ordre, vous remarquerez que le premier film Alien se trouve en fait au centre de l'intrigue.

Prey

Prequel de la sage Predator, Prey se déroule bien avant tous les autres films, Predator ou Alien. Ainsi, l'intrigue se passe en 1719 au sein d'une tribu amérindienne Comanche qui doit faire face à l'arrivée d'un Predator.

Faisant parfois penser à The Revenant, le film reprend les codes du récit initiatique et l'adapte à la sauce Predator.

Predator

Le film met en vedette Arnold Schwarzenegger en tant que Alan « Dutch » Schaefer, en mission avec son équipe de soldats pour libérer des otages dans une jungle en Amérique Centrale. Peu de temps après leur arrivée, ils se rendent compte qu'un prédateur extraterrestre court après eux.

AVP : Alien Vs Predator

Les circonstances de cet opus Alien mêlé à Predator se déroulent en 2004 et se superpose donc à notre réalité.

Marqué par la découverte d'un objet mystérieux dissimulé au fond des glaces de l'Antarctique et marque la rencontre entre les humains du 21e siècle et du xénomorphe. Mais les prédateurs extraterrestres arrivent également en horde pour dominer leurs terrains de chasse.

AVPR : Alien Vs Predator — Requiem

Survenant juste après les évènements de l'opus ci-précédent, AVPR met en évidence l'arrivée du vaisseau spatial des prédateurs et la multiplication des xénomorphes. Cet opus introduit également un hybride Alien-prédateur baptisé Predalien errant dans le Colorado.

The Predator

Lors d'une mission de sauvetage, un vaisseau Predator s'écrase et le monstre survivant chasse l'armée. Après plusieurs tumultes et désastres, Quinn McKenna, le tireur d'élite arrive à maîtriser l'Alien. Mais le gouvernement américain, notamment l'agent spécial Will Traeger, décide ensuite de le placer en garde à vue avec le prédateur capturé.

Predators

Cet opus montre l'histoire d'un groupe d'individus dans une forêt hostile dans laquelle ils ont atterri après avoir parachuté à l'aveugle. Mené par le soldat Royce, l'ensemble — dont Spetnaz, tireur d'élite de la Défense israélienne, et des agents de lutte contre la drogue — essaie d'échapper à deux catégories d'Alien.

Prometheus

Ridley Scott a imaginé un univers futuriste pour ce film Alien, puisqu'on s'y retrouve en 2093, soit environ 90 ans après les événements des deux films AVP. Le scénario montre une équipe de scientifiques rechercher à travers l'univers une race extraterrestre qu'ils soupçonnent être à l'origine de l'humanité.

Alien : Covenant

11 ans après l'opus Alien Prometheus, c'est-à-dire en 2104, le vaisseau de colonisation nommé The Covenant dévie de sa trajectoire au lieu de se diriger vers Origae-6. L'androïde Walter a détecté une anomalie et réveille les membres de l'équipage humain. Ces derniers réparent ensuite le vaisseau et découvrent dans les environs l'existence d'une planète comparable à la Terre. Ce film explique son lien avec Prometheus.

Alien, le huitième passager

Cet opus se déroule en 2122. Ripley, un équipage du Nostromo se réveille de son sommeil cryogénique. À ce moment-là, le vaisseau est en route pour retourner sur Terre. Il découvre un signal extraterrestre provenant d'une planète lointaine appelée LV-426. Lorsque les 7 passagers s'approchent de l'émetteur, Kane a été attaqué par un alien. Les autres membres de l'équipage réussissent à le guérir, mais ils ignorent encore que le vaisseau a un 8e passager.

Aliens, le Retour

Des dizaines d'années après les évènements d'Alien, Ripley sort de sa stase et s'introduit dans une galaxie qui lui semble familière. Elle signalait aux entreprises de Weyland Corporation sur la découverte du navire rempli d'œufs de xénomorphe sur LV-426. Mais ces dernières n'ont pas considéré sa déclaration, jusqu'à ce que l'équipage perde la communication avec la colonie.

Alien 3

La chronologie du film Alien 3 suit directement le précédent, Alien, le retour. Ripley est devenue prisonnière sur la planète FIora 161. Mais la situation s'empire quand un xénomorphe clandestin décide de s'en prendre aux derniers rescapés.

Alien, la résurrection

On est maintenant à 2379, soit environ 200 ans après Alien 3. Dans cet opus, Ripley est ressuscité à travers un clone par les scientifiques de l'IUSM Auriga étudiants les xénomorphes. Le carnage commencent quand les monstres du laboratoire s'échappent.

Évidemment, ce visionnage des films Alien ne suit plus le fil de l'histoire. Ce sera au spectateur d'assembler la logique à la manière d'un puzzle. D'ailleurs, c'est une bonne occasion pour assister à l'évolution des techniques et technologies du cinéma sur un intervalle de presque 40 ans.

Alien, le huitième passager (1979)

Réalisé par Ridley Scott et avec l'actrice Sigourney Weaver dans le rôle iconique de Ripley, le tout premier film Alien est sorti en 1979 aux États-Unis. Les scénarios sont inspirés de l'œuvre de Dan O'Bannon et de Walter Hill. 20th Century Fox et Brandywine Productions se sont occupées de la production, occasionnant plus de 106 millions de dollars au box-office. L'opus original est également connu sous le titre Alien.

Aliens, le Retour (1986)

Réalisée par Brandywine Productions et dirigée par James Cameron, la suite d'Alien a été sortie en 1986. Elle met en scène Sigourney Weaver, mais aussi Michael Biehn, Lance Henriksen, Paul Reiser et Bill Paxton. Il fut un grand succès commercial comptant à lui seul 7 nominations aux Oscars, dont une pour la performance de Weaver. Il en a remporté deux pour le son et les effets spéciaux.

Predator (1987)

C'est le premier film de la série Predator, cette dernière inscrite parmi les opus Alien. Réalisé par John McTiernan, il est sorti en 1987 sous la production de Lawrence Gordon Productions et plusieurs coproducteurs. Selon les sources, cette conception a coûté 15 millions de dollars à l'époque.

Alien 3 (1992)

En 1992, soit 6 ans après le dernier Alien, David Fincher a décidé de donner suite à la saga avec un troisième volume. Pour la production, il s'est confié aux deux compagnies de l'original, dont Brandywine Productions et 20 th Century Fox. Le film se présente sous une version de 114 minutes et une autre plus longue de 145 minutes.

Alien, la résurrection (1997)

Sorti en 1997, Alien, la résurrection reprend Sigourney Weaver parmi ses acteurs principaux, aux côtés de Winona Ryder, Ron Perlman, Dominique Pinon et Gary Dourdan. En France, le film est interdit aux moins de 12 ans.

AVP : Alien Vs Predator (2004)

Il s'agit du deuxième opus de la saga Predator, et à la fois une adaptation du film Alien de 1979. Réalisé par Paul W. S. Anderson, cette production 20th Century Fox, évoque plusieurs talents dont le principal est celui de Sanaa Lathan dans la peau d'Alexa Woods. Cette pièce cinématographique est sortie en 2004.

Aliens vs. Predator: Requiem (2007)

Cette fois-ci, c'est Greg et Colin Strause qui mettent en œuvre leurs compétences de réalisateur dans l'opus Alien de 2007. Shane Salemo a imaginé le scénarios et la production vient de 20th Century Fox, John Davis, Brandywine et Dune Entertainment LLC. Cette œuvre de science-fiction dure à peu près 94 minutes.

Predators (2010)

C'est le quatrième film de la saga Predator, sorti presque 30 ans après le premier Alien. Nimród Antal s'est chargé de la réalisation, soutenu par l'aide de Brian Bettwy et David Rimer. Les sociétés de production — Troublemaker Studios, 20th Century Fox et Davis Entertainment — ont dédié 40 millions de dollars au film.

Prometheus (2012)

Deux ans après Predators, Ridley Scott revient avec une suite de la série Alien avec Prometheus dont la sortie s'est effectuée en 2012 au Royaume-Uni. L'intrigue est le fruit d'une collaboration avec les scénaristes Jon Spaihts et surtout Damon Lindelof. Comme toujours avec ce dernier, le résultat fait peu l'unanimité, certains criant à une réussite totale quand d'autres décrient le vide absolu. Un énorme budget de 130 millions de dollars a été mobilisé pour la production de cet opus.

Alien : Covenant (2017)

Toujours réalisée sous le nom de Ridley Scott, cette suite de Prometheus a été produite et distribuée par 20th Century Fox. Après une dépense de 97 millions de dollars et des efforts remarquables, le film a été diffusé pour la première fois en 2017.

The Predator (2018)

Réalisé par Shane Black et produit par David Entertainment, ce film marque le cinquième volet de la série Predator. Cette fin de la saga Alien a déjà rapporté plus de 160 millions de dollars au box-office. Les inspirations de Shane Black et Fred Dekker ont permis la constitution des différents scénarios.

Prey (2022)

Réalisé Dan Trachtenberg à qui l'on doit l'excellent 10 Cloverfield Lane, Prey est le 6e film de la franchise Predator. Directement sortie en streaming, il rencontre un franc succès auprès des fans et de la critique avec une histoire qui revient aux fondamentaux de la franchise.

En résumé, cette liste comprend le strict nécessaire pour découvrir toutes les intrigues de la série de films Alien. La plupart sont disponibles sur le service de streaming de Disney dans l'onglet Star.

La série télé Alien

Cette série produite par la chaîne américaine FX sera diffusée en France sur Disney Plus. Créée par l'excellent Noah Hawley sous la houlette de la chaîne FX (déjà aux commandes de Legion, une des meilleures séries Marvel), Alien, la série se déroulera sur Terre. Bien que de nombreuses questions sur l'émission restent en suspens, il y a plusieurs choses à noter qui ne peuvent pas être ignorées.

La série Alien de FX se déroulera sur Terre vers la fin du 21e siècle

Le film original Alien se déroule en 2122, et toutes les suites se passent entre 50 et 250 ans plus tard. Toutes les scènes ont lieu dans l'espace, sur diverses planètes et lunes. Lorsque la série télévisée Alien, diffusée sur FX, sera lancée dans un avenir proche, elle se passera sur Terre, vers la fin du 21e siècle, ce qui correspondrait à la période de Prometheus (2089-2093) sur la chronologie Alien.

Ellen Ripley ne fera pas partie de la série télévisée Alien

Les quatre premiers films de la franchise Alien étaient centrés sur le parcours de la protagoniste de la série, Ellen Ripley (Sigourney Weaver). Mais les fans doivent savoir que ce ne sera pas le cas dans la prochaine série de FX. Lors d'un discours prononcé à l'occasion de l'événement TCA de février 2022 (via IndieWire), le patron de FX John Landgraf a tenu à souligner qu'aucun personnage des films Alien n'apparaîtra dans la série.

Ridley Scott est l'un des producteurs de la série Alien

Aucun indice ne permet de savoir si James Cameron, David Fincher ou Jean-Pierre Jeunet joueront un rôle dans les coulisses de la série télévisée Alien de FX. Cependant, Ridley Scott, celui qui a contribué à lancer la franchise il y a plus de 40 ans, figure parmi les producteurs de la série. L'implication de Scott a été révélée par Variety en décembre 2020. Depuis, il semble qu'il ait joué un rôle déterminant dans le processus de développement aux côtés du showrunner Noah Hawley.

Dans une interview accordée à la BBC en novembre 2021, Scott a expliqué qu'ils étaient en train d'écrire un pilote pour la prochaine série, mais n'a pas dit en quoi il consistait.

La prochaine série de FX ressemblera à une partie de l'univers cinématographique d'Alien

Encore une fois, peu de choses ont été révélées sur l'histoire qui sera racontée au cours de la série télévisée Alien, mais selon John Landgraf, la série va ressembler à une partie de l'univers cinématographique Alien. Lors d'une présentation à un événement à la presse en août 2021, le patron de la chaîne a expliqué que la série restera dans la lignée des films classiques. Il a toutefois noté que Noah Hawley a ajouté « une certaine inventivité et originalité » au projet.

Noah Hawley a commencé à écrire Alien en février 2022

À ce qu'il paraît, la production de l'émission télévisée Alien ne démarrera pas avant un certain temps, et il y a plusieurs bonnes raisons à cela. Lors de l'événement TCA de février 2022, John Landgraf a révélé que Noah était toujours en train d'écrire les scripts Alien et ceux qui seront utilisés pour la saison 5 de Fargo. À l'époque, Landgraf avait vu un des scripts de Fargo et cinq d'Alien. Mais ce dernier ne devrait pas faire ses débuts sur FX avant 2023 au plus tôt.

Les films inspirés de la franchise Alien

Le film Alien de Ridley Scott a inspiré toute une série de films d'horreur de science-fiction aux thèmes et histoires similaires, certains rendant un hommage plus flagrant que d'autres. Découvrez-en quelques-uns.

La galaxie de la terreur (1981)

Le vaisseau spatial Quest est envoyé en mission de sauvetage pour trouver des survivants après qu'un autre vaisseau spatial se soit écrasé sur une planète mystérieuse. Mais lorsqu'ils arrivent, ils ne trouvent que des corps mutilés. L'équipage commence également à mourir de façon horrible et étrangement spécifique. Curieusement, leur mort reflète les peurs les plus profondes de chaque personnage.

Une autre production de Roger Corman, avec une conception de production étonnante de James Cameron, cette imitation d'Alien est divertissante et semble plus chère qu'elle ne l'était. La racine psychologique des morts permet de créer une variété de monstres, dont un qui ressemble au xénomorphe.

Alerte noire (2000)

Une tempête de météorites provoque l'écrasement d'un vaisseau de transport sur une planète inexplorée. Parmi les 11 survivants se trouvent le grand criminel Riddick (Vin Diesel), qui possède une vision nocturne, et le chasseur de primes qui le détenait. Les habitants permanents de la planète sont heureux de les voir, alors que les prédateurs nocturnes commencent à dévorer les survivants et qu'une éclipse d'un mois approche.

L‘inspiration extraterrestre est évidente dans le film, notamment le design des extraterrestres, les décors et certaines des victimes. Cependant, contrairement à de nombreux imitateurs d'extraterrestres, ce film s'inspire tout en créant une intrigue très différente de la source.

Anti life (2020)

Un vaisseau-colonie est le dernier espoir de l'humanité, la Terre ayant été détruite par l'activité humaine. Alors que la plupart des passagers et de l'équipage se trouvent en état de stase, une petite équipe de travailleurs de bas niveau reste éveillée pour entretenir le vaisseau. Le public suit Noah, qui s'est caché pour être avec sa petite amie enceinte. Mais il n'est pas seul, car un terroriste a fait passer en fraude à bord un parasite mortel qui transforme les membres de l'équipage en zombies et en mutants extraterrestres.

L'ajout de zombies classiques constitue un élément essentiel de ce long métrage.

Inseminoid (1981)

Au cours d'une expédition archéologique sur une planète en ruine, un groupe de scientifiques découvre les vestiges d'une civilisation extraterrestre dans plusieurs grottes. Cependant, ils ne sont pas seuls, car leur collègue Sandy est agressée sexuellement et fécondée par une créature extraterrestre qui a réussi à éviter la destruction. Elle traque ses anciens amis, les tue et boit leur sang.

Le thème de l'imprégnation extraterrestre et les résultats meurtriers sont directement tirés dans la franchise Alien.

Forbidden World (1982)

Un groupe de scientifiques travaille sur une planète isolée sur un être génétiquement modifié pour résoudre la famine. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'il se transforme en une créature xénomorphe ressemblant à une araignée et se mette à tuer. C'est au marshal Mike Colby de mettre fin à l'expérience une fois pour toutes.

Mais son montage expérimental le rend assez difficile à comprendre et il n'ajoute rien à la formule Alien à laquelle il a été emprunté.

Life (2017)

Une sonde sans pilote apporte des échantillons de sol de Mars à un équipage d'astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Ils découvrent qu'il y a plus que des signes de vie dans le sol, mais aussi une forme de vie extraterrestre à croissance rapide. Malheureusement, cet alien ressemblant à une pieuvre volante qui commence à s'en prendre aux astronautes humains et a les yeux rivés sur la Terre.

Ce film fait augmenter la tension en impliquant l'extinction de l'humanité, mais il n'a pas atteint le niveau qui rendait Alien effrayant.