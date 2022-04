Série Marvel : Guide complet du MCU à la télévision

Vous vous demandez quelle série Marvel sort quand ? Ou vous avez manqué celles qui ont déjà fait le tour du monde ? Pas de panique, cet article détaille tout ce qu’il faut savoir sur les aventures au petit écran des superhéros du Marvel Cinematic Universe (MCU) et plus encore.

Séries Marvel : les séries en préparation

Pas moins de 10 séries, faisant partie du MCU, sont en cours de production pour Disney Plus. Autant d’univers pour nous fasciner tout en restant devant la télé.

Ms Marvel

Sortie : fin 2021

L’adolescente américano-pakistanaise Kamala Khan, plus connue sous son pseudonyme Ms Marvel, est l’héroïne de cette série. Entre trépidations pubères et batailles pour sauver le monde, l’on peut s’attendre à des surprises. L’on peut croiser les doigts pour un petit caméo de Captain Marvel. Ce qui est sûr, c’est que Ms Marvel retrouvera cette dernière sur grand écran une fois ses aventures en solo terminées.

She-Hulk

Sortie : 2022

Bruce Banner devra faire de la place puisqu’un autre Hulk s’apprête à intégrer le MCU. Il s’agit de She-Hulk, qui n’est autre que la cousine de Banner, Jennifer Walters. Avocate, celle-ci peut se transformer en géant vert comme son cousin. De fait, les rumeurs vont déjà bon train sur de possibles apparitions de super-héros bien connus dans la série. Certains avancent notamment le nom de Dardevil.

Secrete Invasion

Sortie : non communiquée

Dans cette série événement, Ben Mendelsohn reprend le rôle de Talos, un Skrull précédemment aperçu au cinéma dans Captain Marvel. Samuel L. Jackson sera également de retour dans la peau de Nick Fury. Cette série reprend l’une des séries de comics les plus iconiques de Marvel : comment les Skrulls ont remplacé une bonne partie de nos super-héros préférés par des sosies. Cascade d’apparitions surprises à prévoir.

Ironheart

Sortie : non communiquée

Alors que Tony Stark s’est sacrifié à la fin d’Endgame, Ironheart nous présentera celle qui va enfiler l’armure à la place du playboy milliardaire. La jeune Dominique Thorne jouera ainsi le rôle d’une jeune surdouée développant une technologie capable de rivaliser avec les gadgets de Stark Industries. Marvel prépare décidément la relève.

Armor War

Sortie : non communiquée

Autre série où l’ombre d’Iron Man se profile, Armor War voit Don Cheadle réendosser le rôle de War Machine, le meilleur ami de Tony Stark. Mais cette fois-ci, il devra se battre seul contre des ennemis qui ont mis la main sur des inventions de Stark. On peut déjà imaginer un crossover avec Ironheart.

I am Groot

Sortie : non communiquée

Surprise! Marvel a annoncé la production de cette série de courts métrages où l’attachant Groot des Gardiens de la Galaxie rencontrera de nouveaux personnages inhabituels.

Série sur le Wakanda

Sortie : non communiquée

Pour l’heure, tout ce que l’on sait de cette série c’est qu’on retrouvera Ryan Coogler aux commandes. Le génial réalisateur de Black Panther y explorera ce mythique pays africain qu’est le Wakanda.

X-Men ’97

Sortie : en 2023

Un remake de X-Men : The Animated Series est annoncé sur Disney+ en 2023. X-Men ’97 est une suite de la série animée originale et ne fait pas partie du MCU. Elle se déroule dans un univers qui lui est propre, où les mutants et les préjugés anti-mutants sont monnaie courante. Techniquement, elle se situe dans le même monde que Spider-Man : The Animated Series, ce qui signifie qu’il y a d’innombrables autres super-héros, de Doctor Strange à Captain America, des Fantastic Four à Iron Man. En termes narratifs, X-Men ’97 sera la première production des Marvel Studios à ne pas être canon pour le MCU, mais plutôt à se situer dans une autre continuité.

Echo

Sortie : en 2023

L’une des nouvelles séries Marvel annoncées pour Disney+ est Echo, avec Alaqua Cox. Ce personnage avait fait son entrée au MCU au moment de la diffusion de Hawkeye la plateforme de streaming. L’histoire raconte que Maya était la fille sourde de Willie Lincoln, l’un des hommes de main du Kingpin. Wilson Fisk a fait assassiner Lincoln et, alors qu’il mourait devant Maya, il a placé une empreinte de main ensanglantée sur son visage.

Honorant la dernière volonté de son homme de main, Fisk a adopté et élevé Maya. Il s’intéressait en partie à ses capacités spéciales. Maya pouvait parfaitement recréer tout mouvement humain dont elle était témoin (d’où le nom d’Echo), un peu comme le Taskmaster. Les adeptes de Marvel vont devoir attendre sa sortie en 2023 à condition que cette série ne rencontre aucun problème particulier.

Agatha : House of Harkness

Sortie : non communiqué

Apparemment, Disney+ ne semble pas prêt d’en finir avec les productions Marvel. Cette fois, il s’agit d’un spin-off. En effet, la plateforme de streaming s’intéresse cette fois-ci à un des protagonistes de la série : Agatha Harkness.

Kathryn Hahn va reprendre le rôle de cette dernière, pour le futur projet baptisé Agatha : House of Harkness. Ce spin-off va se concentrer sur une sorcière qui cherche à acquérir les pleins pouvoirs de Wanda Maximoff.

Disney n’a pas encore mentionné quand la production sera opérationnelle ni quand la société de Mickey Mouse prévoit une date de sortie. Mais à en juger par les projets précédents et actuels, Agatha ne fera probablement pas ses débuts avant 2024, ou peut-être 2023 au plus tôt.

Spider-Man : Freshman Year

Sortie : non communiqué

Le projet du MCU nouvellement annoncé a également pris les fans par surprise : Spider-Man : Freshman Year, une nouvelle série animée. La série animée ‘Spider-Man : Freshman Year’ est en route pour Disney+ et ramènera les fans aux premiers jours de lycée de Peter Parker. En fait, 6 ans après les débuts de Spiderman, les cinéphiles n’ont pas vu comment il a obtenu ses pouvoirs. Au lieu de cela, le film s’intéresse directement à son évolution : d’un justicier masqué à temps partiel.

Il s’agit d’un voyage comme jamais vu auparavant et d’un style qui célèbre les premières racines du personnage dans les comics.

La date de sortie de la série n’est pas encore connue, mais à en croire le véritable buffet de séries originales du MCU en préparation, il vaut mieux ne rien attendre avant l’été 2022.

Marvel Zombies

Sortie : non communiqué

Marvel Zombies est une future série télévisée d’animation des studios Marvel, créée pour Disney+. C’est le dérivé du meilleur épisode de la série “What If”, diffusé plus tôt cette année. La série animée de Marvel Studios réimagine l’univers Marvel alors qu’une nouvelle génération de héros se bat contre un fléau de zombies qui ne cesse de se répandre.

Marvel Zombies sera réalisée par Bryan Andrews. Ce dernier a déjà travaillé sur Star Wars : The Clone Wars, Guardians of the Galaxy et Avengers : Endgame – il a également réalisé neuf des épisodes originaux de What If.

La série sera écrite par le producteur exécutif Zeb Wells, qui est surtout connu pour son travail sur les séries Robot Chicken et SuperMansion.

Selon une première évaluation, Marvel Zombies pourrait arriver sur nos écrans au troisième trimestre 2022, peut-être à la fin du mois d’octobre pour s’intégrer aux festivités d’Halloween.

Les séries Marvel déjà sorties

Voici, classées de la pire série à la meilleure selon nous, toutes les productions télévisuelles de Marvel déjà sorties à ce jour.

Inhumans

Nombre de saisons : 1

Disponible sur : Disney+

Annoncée pour le cinéma avant de finir sur le petit écran, Inhumans relate les aventures épiques d’une race d’êtres supérieurs vivant sur la face cachée de la Lune. Espérée comme le Game of Thrones de Marvel, cette série a littéralement été oblitérée par la critique et vite oubliée des fans. Pas étonnant, car elle pèche par ses dialogues peu inspirés, ses effets spéciaux hideux et ses costumes façon cosplay.

Iron Fist

Nombre de saisons : 2

Disponible sur : Netflix

Suivant Danny Rand, un jeune new-yorkais doté d’une aptitude hors du commun pour les arts martiaux, Iron Fist a subi les affres de la critique avant même sa diffusion. En effet, certains auraient voulu voir une personne d’origine asiatique en tête d’affiche d’une série fortement basée sur les cultures d’Asie. Au lieu de ça, on a eu le très caucasien Finn Jones.

Néanmoins, les intrigues politico-culturelles ne sont qu’une partie des problèmes d’Iron Fist. Entre les acteurs peu convaincants et les scènes d’action ennuyeuses, cette série Marvel produite pour Netflix ne fait décidément pas partie des meilleures.

The Defenders

Nombre de saisons : 1

Disponible sur : Netflix

Réunissant Iron Fist, Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage dans un crossover, comme un Avengers, mais pour le petit écran, Defenders promettait du lourd. Malheureusement, la série perd vite le cap entre ses différents protagonistes. Dommage.

The Punisher

Nombre de saisons : 2

Disponible sur : Netflix

Si les séries Marvel sur Netflix se sont toujours distinguées par leur noirceur, ce Punisher pousse le bouton un peu trop loin. Au centre, on retrouve Jon Bernthal campant le rôle-titre du justicier vengeur, mais il faut avouer que l’acteur ne brille pas vraiment au milieu de ce carnage de sang et de violence.

Les Agents du SHIELD

Nombre de saisons : 7

Disponible sur : Disney+

Un peu traité comme le rejeton mal aimé du MCU à ses débuts, l’on peut remercier Marvel pour avoir été patient avec cette série puisqu’elle s’est bonifiée au fil des saisons. Ainsi, celle-ci s’est peu à peu détachée de la trame des films pour fonder sa propre mythologie avec des personnages attachants. Néanmoins, difficile pour une production assez timide comme Les Agents du SHIELD de se distinguer alors que la télévision connaît son Age d’or.

Faucon et le Soldat de l’Hiver

Nombre de saisons : 1

Disponible sur : Disney+

La seconde série de Marvel pour Disney+ suit les aventures des deux héros du titre après Endgame et la mort de Steve Rogers (Captain America). Étonnamment politique, F&SH traite ouvertement de thèmes comme le racisme aux Etats-Unis ou l’interventionnisme américain dans le monde. Néanmoins, une réalisation un peu fade ne joue pas en faveur de ces belles ambitions.

Runaways

Nombre de saisons : 3

Disponible sur : Disney+

Dans Runaways, six adolescents découvrent que leurs parents appartiennent à une communauté malveillante. Envoutante dans ses premiers épisodes, cette série perd un peu son charme après, ne réussissant pas à trouver un équilibre entre ses nombreux personnages et intrigues. Malgré tout, elle parlera sans aucun doute aux adolescents.

The Gifted

Nombre de saisons : 2

Disponible sur : à l’achat / prochainement sur Disney+

Autre série X-Men, The Gifted se démarque par son côté réaliste. Ainsi, l’on se retrouve devant un drame centré sur une famille et ses deux adolescents. Mais série Marvel oblige, les deux ados en question sont en fait des mutants traqués par l’Etat. Portée par des acteurs talentueux, The Gifted nous a convaincu de bout en bout.

Daredevil

Nombre de saisons : 3

Disponible sur : Netflix

Premier fruit de la collaboration entre Netflix et Marvel, Daredevil a séduit la presse et les fans dès sa sortie. Avec son atmosphère sombre, rappelant plus les rivaux de DC que le MCU, cette série touche par son côté mélancolique, même si on regrette quelques longueurs.

Cloak and Dagger

Nombre de saisons : 2

Disponible sur : Amazon Prime Video

Pensée avant tout pour les adolescents, cette série réussit à capturer l’essence de cette période turbulente en mêlant le mystique à la métaphore. Au cours de deux trop courtes saisons, l’on est ainsi témoin du passage à l’âge adulte de deux êtres après une enfance traumatique. Une série triste, mais prometteuse qu’on aurait aimé regarder plus longtemps.

Jessica Jones

Nombre de saisons : 3

Disponible sur : Netflix

Avec Jessica Jones, Marvel nous a livré une série féministe qui met en avant une héroine ressentant une émotion souvent perçue comme uniquement masculine : la rage. Suivant l’exemple de Daredevil, cette production se veut plus violente que les films du MCU, et bénéficie d’un bel assortiment de méchants.

Legion

Nombre de saisons : 3

Disponible sur : prochainement sur Disney+

Connu surtout pour Fargo, Noah Hawley a créé avec Legion un objet télévisuel singulier ancré dans l’univers des X-Men. Avec cette série, on adore ou on déteste. On y suit le personnage de David Haller, joué par le toujours excellent Dan Stevens, qui se découvre être un mutant surpuissant, alors même qu’il est interné dans un centre psychiatrique. Si les trois saisons sont inégales en qualité, l’on ne peut que s’incliner devant les performances des acteurs (Stevens et Aubrey Plaza en tête) ainsi que l’ambition et l’audace des créateurs.

Luke Cage

Nombre de saisons : 2

Disponible sur : Netflix

Entièrement portée par la performance magistrale de Mike Colter dans la peau de Luke Cage, la série s’en sort avec les honneurs. L’on y suit un surhomme habitant Harlem, qui doit se reconstruire une vie et faire face à son passé.

WandaVision

Nombre de saisons : 1

Disponible sur : Disney+

La première série de Marvel Studios pour Disney+, WandaVision est une pure réussite qui en a surpris plus d’un. Originale dans son concept et son exécution, elle offre un savoureux mélange en pastiche de sitcoms américaines, surréalisme et MCU. Ainsi, elle relate avec humour et pathos l’histoire d’amour entre Wanda et l’androïde Vision. On vous met au défi de ne pas verser une larme.

Agent Carter

Nombre de saisons : 2

Disponible sur : Disney+

Si Agent Carter s’est arrêtée après seulement deux saisons, cette série a marqué un réel tournant pour Marvel au petit écran. Là où Agents of the S.H.E.I.L.D peinait à trouver son souffle, les aventures de Peggy Carter (toujours campée par l’incomparable Hayley Atwell) a trouvé sa voie dès le premier épisode.

Se déroulant dans les années 40, Agent Carter est une série d’espionnage haletante qui n’oublie pas ce qui fait le succès d’une série : ses personnages. Ainsi, à côté de ses pérégrinations, Peggy doit aussi faire face à la réalité de la vie pour une femme célibataire à cette époque. Brillant !

Loki

Nombre de saisons : 1

Disponible sur : Disney

Compte tenu de son statut de star dans le MCU, il était inévitable que le Loki de Tom Hiddleston ait sa propre série Disney+. Cette série Loki parvient à mettre le dieu farceur tout-puissant sur la sellette. En fait, le Loki de cette histoire n’est pas le même que dans Thor 2, 3 ou Avengers Infinity War. En fait, il s’agit d’un « variant ». Celui-ci a été capturé par la Time Variance Authority, cette organisation est chargée de surveiller le cours normal du temps. Elle intègre le personnage dans la bureaucratie brésilienne et trouve un partenaire irréprochable : l’agent Mobius (Owen Wilson). À la fois visuellement éblouissant et totalement surprenant, Loki embrasse ce qui rend son personnage central si captivant tout en le mettant au défi d’évoluer également.

What if… ?

Nombre de saisons : 1

Disponible sur : Disney

Très bien animée, What If… ? prouve rapidement qu’elle est plus qu’une simple série d’anthologie sur l’univers alternatif. Un arc scénaristique épique se construit au fil des neuf épisodes de la première saison, avec des retombées significatives dans le final cinématographique. La série explore des lignes temporelles alternatives dans le multivers qui montrent ce qui se passerait si des moments majeurs des films du MCU se produisaient différemment.

Bradley est le scénariste en chef et Bryan Andrews est le réalisateur. Jeffrey Wright joue le rôle de l’Observateur, qui raconte la série, aux côtés de nombreux acteurs du MCU qui reprennent leurs rôles.

Hawkeye

Nombre de saisons : 1

Disponible sur : Disney

Cette série suit Hawkeye juste après la fin d’Endgame. Ici, l’archer de Marvel se lance dans une mission plus que spéciale : entraîner sur 6 épisodes son remplaçant. Ou plutôt sa remplaçante, puisqu’il s’agira de Kate Bishop, jouée par la talentueuse Hailee Steinfeld.

Il y a bien un peu d’énergie empruntée à Black Widow et à Daredevil, la série de Netflix. Mais la plupart du temps, il s’agit d’une tentative d’introduire une nouvelle héroïne (Hailee Steinfeld dans le rôle de Kate Bishop) et d’intégrer dans le MCU d’autres personnages peu connus de Marvel Comics.

Moon Knight

Nombre de saisons : 1

Disponible sur : Disney

Moon Knight s’annonce comme un retour au cinéma d’aventure façon Indiana Jones, mais qui se déroule en Égypte. Cette série a vu le jour lorsqu’un acte d’héroïsme a coûté la vie au mercenaire immoral Steven Grant. Ce dernier a été ressuscité par le dieu égyptien de la lune, Khonshu. En tant que Poing de Khonshu, Moon Knight défendait ceux qui voyageaient sous la lune.

Cependant, Steven découvre qu’il souffre d’un trouble dissociatif de l’identité et qu’il partage un corps avec le mercenaire Marc Spector. Les ennemis de Steven et Marc se précipitent à leurs trousses. Ils doivent faire face à leurs identités complexes tout en étant plongés dans un mystère mortel parmi les puissants dieux d’Égypte.