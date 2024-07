Freaky Friday 2 : Jamie Lee Curtis s’éclate sur le tournage

Jamie Lee Curtis a récemment partagé son enthousiasme pour le tournage de la suite de « Freaky Friday ». L'actrice américaine de 65 ans a exprimé sa joie de retrouver le plateau pour cette production très attendue.

En mars, Lindsay Lohan a confirmé que la suite de la comédie de 2003 était en cours. En juin, Walt Disney Studios a officiellement annoncé que la production avait débuté. Les fans de « Freaky Friday » peuvent donc se réjouir de cette nouvelle aventure cinématographique.

Curtis a posté une photo d'elle qui montre des masques de soin sous ses yeux sur Instagram. Elle a écrit qu'elle « passait un très bon moment » sur le tournage de « Freaky Friday 2 » à Los Angeles. Son enthousiasme est palpable et ravit ses nombreux fans.

Curtis a également mentionné sa co-star Lindsay Lohan dans son message. Elle a remercié Lohan pour les produits de soin qu'elle lui a offerts. Cette collaboration semble raviver l'alchimie entre les deux actrices, déjà très appréciée dans le premier film.

Jamie est particulièrement heureuse de tourner à Los Angeles, sa ville natale. Elle a exprimé sa satisfaction de travailler avec la communauté talentueuse d'artistes locaux. Curtis considère Los Angeles comme la capitale mondiale du divertissement.

Des photos en ligne montrent Curtis et Lohan sur le plateau. Lohan porte un ensemble rouge vif et marron, tandis que Curtis arbore des talons argentés et un costume cintré. Ces premières images excitent déjà les fans.Annonce officielle de Disney

En juin, Walt Disney Studios a partagé une photo des acteurs sur les réseaux sociaux. Le post annonçait : « Les Coleman sont de retour et arriveront au cinéma en 2025 ! ». La suite de « Freaky Friday » promet donc de nombreuses surprises.

L'année dernière, Curtis a révélé au New York Times qu'elle avait contacté Disney pour discuter d'une suite. De nombreuses personnes lui demandaient si une suite était possible. Cette initiative montre l'enthousiasme de Curtis pour ce projet.

« Freaky Friday » est basé sur un roman de 1972 de Mary Rodgers. Le film de 2003 a connu un grand succès avec Chad Michael Murray et Mark Harmon. Les deux acteurs reprennent leurs rôles dans cette nouvelle production.

Nouvelles dynamiques familiales

Dans la suite, le personnage de Lindsay Lohan, Anna, est désormais mère. Elle a une fille et une future belle-fille. Cela ajoute de nouvelles dynamiques familiales à l'histoire. Cette évolution promet d'apporter des situations encore plus comiques et touchantes.

« Freaky Friday 2 » est prévue pour une sortie en 2025. Les fans doivent donc patienter encore un peu avant de retrouver leurs personnages favoris. En attendant, l'enthousiasme de Curtis et les premières images promettent un film mémorable.

Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan sont prêtes à offrir une nouvelle aventure palpitante. Le retour des Coleman au cinéma s'annonce comme un événement incontournable pour les amateurs de comédies familiales.

