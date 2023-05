Top des meilleurs films à voir absolument pendant la fête des mères

A la recherche d’une idée de films à voir pour la fête des mères ? Ne passez pas à côté, nous avons concocté une liste qui va certainement vous plaire !

Pour les geeks et cinéphiles, célébrer la fête des mères en famille autour d’un bon film est une tradition digne du sapin de Noël ou du lapin de Pâques, après les cadeaux connectés bien évidemment. Si cette année, vous êtes à la recherche d’un film qui sort de l’ordinaire, loin des clichés traditionnels et qui mettra du pep’s dans l’ambiance, voici une liste de films parmi lesquels vous pourrez choisir.

Potins de femmes (1989)

Lorsque sensibilité, humour et résilience se mélangent, ça donne sûrement Potins de femmes ! Inspiré d’une pièce de théâtre de Robert Harling, mettant en scène le quotidien de six femmes sudistes, ce film nous raconte comment les femmes perçoivent leur vie de mère, d’épouse et de célibataire.

Grossesses, chagrins d’amour, cuisines et coiffures ratées seront au rendez-vous, toutefois, la vie de Shelby sera au cœur de l’intrigue. Jouée par la talentueuse Julia Roberts, notre éternelle Pretty Woman, Shelby est l’incarnation de toutes les femmes du monde. Malgré sa maladie, elle veut se marier, avoir des enfants et vivre vieille. Derrière elle, sa mère qui l’a toujours soutenue mais que cette fois, craint que son projet va la blesser.

Ce que nous en pensons

Ce film nous montre à travers ces personnages la charge mentale que les femmes subissent en silence au quotidien. Loin des paillettes et des strass, Potins de femmes est le film parfait pour les adeptes de mélodrame avec une bonne dose d’humour et beaucoup de rires. De quoi passer une journée mémorable entre mère et fille, mais pas que !

Aliens (1986)

Comme nous avons fait mention du côté « geek » de notre liste, il est donc incontournable que nous passons à côté d’Aliens avec la talentueuse Sigourney Weaver ! Après avoir dormi pendant près 57 ans, Ellen Ripley s’est enfin réveillée sauf qu’elle a raté l’occasion de voir sa fille grandir, un choc pour n’importe quelle mère.

Elle a pour mission de tuer l’extraterrestre qui a tué toute sa famille et ses amis et qui maintenant est en train de ravager toute une colonie sur une autre planète. Elle se fera aider par des marines coriaces tout en faisant la rencontre de Newt, une jeune orpheline qu’elle va se lier d’amour. A travers cette relation, Ripley va revivre son rôle de mère et elle ne va pas laisser passer cette seconde chance.

Ce que nous en pensons

Vous avez envie de voir l’amour maternel dans toute sa splendeur et cela au-delà des circonstances ? Regardez Aliens ! Ce film vous montre l’instinct protecteur de toutes les mères, qu’elles soient humaines qu’extraterrestres. Ces femmes, elles peuvent terrasser des monstres lorsqu’il s’agit de la sécurité de leur progéniture. Pour le prouver, il faut s’en tenir à la réplique de Ripley face à la reine des Aliens qui allait dévorer sa fille de substitution.

Ginny et Georgia (2021)

Comme nous vous avons fait la promesse de vous présenter des films loin des clichés et qui ne sont pas trop nunuches, Ginny et Georgia, une série de Netflix est parfait pour la fête des mères. Elle nous révèle une mère non conformiste qui défie toutes les utopies sur les mères parfaites. Après plusieurs problèmes, Georgia décide de tout quitter et de partir vivre dans une autre ville avec sa fille et son fils.

Maman poule, tantôt super-protectrice, tantôt complètement décalée de la réalité, elle n’hésite pas à prendre le devant pour protéger ses enfants. Elle les aime d’un amour inconditionnel, parfois incompréhensible, mais qui se laisse ressentir à travers ses actes. Alors, si vous avez besoin de passer plus d’une soirée avec votre mère, cette série sera le parfait choix !

Ce que nous en pensons

La série aborde plusieurs sujets dans notre quotidien, la réalité à l’état pur et dans tout son jus ! Elle essaie également de dépeindre le quotidien des mères célibattantes, à jongler entre le rôle d’un père et d’une mère tant bien que mal. C’est aussi une occasion de voir comment ressemble réellement la vie d’une adolescente, ce moment de passage obligé où on se sent exclut de l’univers enfantin et pas accepté dans le monde des grands. La série idéale pour se comprendre et se retrouver !

Le Diable s’habille en Prada (2006)

Vous vous demandez sûrement pourquoi nous avons mis ce film dans notre liste alors qu’il n’aborde en aucun cas la question épineuse de la maternité ? Tout bonnement parce que nous avons décidé de lister des films qui plaisent à tous qu’ils parlent de maternité ou non ! Et oui, ce film avec son casting de choc avec la sublime Meryl Streep, la talentueuse Anne Hathaway et la charmante Emily Blunt va nous montrer jusqu’où les femmes peuvent se surpasser pour atteindre leurs objectifs.

Andrea rêve de venir une écrivaine à succès mais pour atteindre le sommet, elle devra se plier au dictat de la société quitte à faire des concessions entre ses valeurs et ce que Miranda Priestly veut. Tyrannique, intimidante et froide, cette dernière est à la tête de Runway, un grand magazine de mode où Miranda fera ses débuts. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?

Ce que nous en pensons

Avec un beau mélange de personnalités différentes, ce film nous montre combien certaines personnes peuvent être superficielles, cruelles et méchantes. Mais cela n’empêche en aucun cas la gentillesse de prendre le dessus et de briller de mille feux. En effet, les anges peuvent également s’habiller en Prada sans que cela n’affecte leur côté angélique !

Freaky Friday : dans la peau de ma mère (2003)

Que feriez-vous si vous vous retrouvez dans la peau de votre mère un beau matin ? C’est ce que Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan essaie de nous faire comprendre dans ce film ! Lorsque l’incompréhension règne entre Tess et sa fille Anna, les deux vont se faire échanger leur place contre leur gré un beau matin.

Dans la peau de sa mère, l’adolescente devra assumer son rôle : jongler entre le boulot, la maison, les devoirs et le petit frère turbulent. Pareille pour la mère, elle va faire face au quotidien d’une jeune fille en pleine crise d’adolescence. Elles vont découvrir le revers de la vie que chacune mène, différente mais pareille à tous les points, le tout à cause d’un simple biscuit magique. Un film à surtout voir pour la fête des mères !

Ce que nous en pensons

Freaky Friday : dans la peau de ma mère est l’un des remakes les plus réussis, bien même que l’original. Les deux actrices se trouvent au sommet de leur performance et se complètent pour donner un film à la fois drôle que poignant. C’est certainement ce qui a valu à Jamie Lee Curtis une nomination aux Gloden Globes. Pour ce qui est du film, si vous êtes des fans de comédie et de Disney, vous n’allez pas sûrement vous ennuyer. Il aborde un sujet sensible en matière d’éducation.

Matrix (1999)

Oui, nous avons ajouté Matrix dans notre liste des films geek à regarder pour la fête des mères cette année, surtout si votre « madré » est un fan incontesté de Keanu Reeves ! Thomas Anderson, alias Neo est un programmeur sans histoire le jour et un pirate informatique la nuit. Il est très recherché dans la cyber-espace tout en étant coincé dans le monde réel et virtuel.

Dans ses songes, Neo fait la connaissance d’un certain Morpheus qui lui pousse à aller découvrir davantage la matrice afin de pouvoir répondre à ses questions. Sauf que la fiction se mêle parfaitement avec la réalité, et Morpheus entre en contact avec Neo dans des messages cryptés. Un début de la saga pour mieux s’imprégner de Matrix Resurrections, qui va certainement plaire à tout le monde !

Ce que nous en pensons

Matrix est un film avec beaucoup d’actions qui vous mettra plein les yeux. Cela n’empêche pas que des moments de douceur s’infiltrent en laissant place à la romance. Un véritable chef d’œuvre que nous ne nous lasserions pas de voir et de revoir. Il a une place mérité dans cette sélection !

Gilmore Girls

Gilmore Girls c’est l’histoire de trois générations de femmes : la grand-mère, la mère et la fille dans une série répartie sur 7 épisodes. Vous allez découvrir comment Lorelai, mère célibataire, va tout faire pour élever sa fille Rory, une surdouée incomprise dans son école. Bien qu’elle ne roule pas sur l’or, Lorelai va tout faire pour que sa fille intègre une université prestigieuse afin de réaliser ses rêves.

Cette série nous montre les sacrifices qu’une mère est prête à faire pour le bonheur de son enfant. Elle ne manquera pas également de nous faire pleurer et rire avec des aventures renversantes que passionnantes. La relation mère/fille n’est pas toujours tumultueuse et conflictuelle, elle peut aussi être privilégiée avec ses petits moments de douceurs et de complicité.

Ce que nous en pensons

Glimore Girls est une série emplie de douceur mais elle fait partie de notre liste des films à voir pendant la fête des mères. L’histoire va nous aider à nous recentrer sur les petites joies de la vie et les choses importantes : la famille. La série aborde des sujets comme les relations amoureuses, les séparations, les défis, les manques de confiance en soi et bien d’autres encore. Veuillez noter toutefois que la série est composée de 153 épisodes de 45 minutes. Parfait si vous souhaitez que cette journée se prolonge un peu en compagnie de celle qui vous connaît bien plus que quiconque au monde !

Carrie (1976)

Carrie, c’est l’histoire d’une jeune adolescente, incomprise, mal dans sa peau et vivant sous le joug d’une mère pieuse que la Vierge Marie, si on peut le dire. Ce film se classe ostensiblement parmi la catégorie horreur, par contre, il aborde des sujets se basant sur le conflit générationnel. D’un côté, une jeune fille aux airs angéliques avec des caractères diaboliques, et de l’autre une mère trop envahissante et autoritaire tiraillée entre l’amour et la haine.

Si vous n’appréciez pas les films d’horreur qui finissent mal, nous ne vous conseillons pas de regarder ce film bien qu’il traite des sujets intéressants. Brian De Palma apporte son bon sens pour vous faire découvrir l’exclusion sociale et le harcèlement scolaire dans un film. Ces maux de notre société contemporaine sont traités sans aucun filtre.

Ce que nous en pensons

Carrie est un bon film pour la fête des mères, surtout pour les geeks adeptes de films d’horreur ! Il met en avant l’incapacité d’une mère à protéger son enfant, non seulement face au monde extérieur, mais aussi devant sa nature changeante à l’approche de l’adolescence. L’authenticité du look des personnages sortie tout droit des années ainsi que la performance hors pair de John Travolta et de Nancy Allen apportent cette petite touche à ce film. Pour ce qui est des moments fort : il faut noter la balle de fin d’année enflammée et la bataille finale qui oppose Carrie et sa mère.

Papa ou maman (2015)

Dans chaque famille normale, lorsque les parents divorcent, la bataille juridique se joue souvent sur celui qui aura la garde des enfants. Cela n’est pas le cas pour Florence et Vincent Leroy. Le couple décide de divorcer d’un commun accord, sauf qu’ils se battent pour ne pas avoir la garde des enfants. Commence alors une longue bataille où tous les coups seront permis et où les enfants seront les dommages collatéraux !

Ce film casse les codes, les clichés et les tabous sur la maternité et la parentalité en générale. Pour la fête des mères, cette comédie française nous ouvre les yeux sur l’un des problèmes qui mine la société actuellement le divorce. Le scénariste et réalisateur n’a pas failli à son rôle en nous proposant un film empreint d’humour noir où la lâché prise est au rendez-vous.

Ce que nous en pensons

Papa ou maman est un excellent film pour se déculpabiliser des poids souvent enfouillés notamment en ce qui concernent l’éducation. Bien que le film tourne autour du divorce, il traite d’autres sujets beaucoup plaisants d’autant plus que Marina Foïs et Laurent Lafitte, les principaux acteurs, sont au sommet de leur forme !

Maman (2012)

Une autre comédie française, parfaite pour les mamans geeks pour cette fête des mères : Maman ! Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner et Marina Foïs, ce film va répondre à l’une des questions que les enfants se posent toujours, même en devenant adultes : est-ce que ma mère m’aime ?

Pour le savoir, deux sœurs vont kidnapper leur mère et vont l’obliger à les aimer. Mais comment l’amour peut naître du jour au lendemain après 20 ans d’absence ! Un film qui promet de nombreux remous sans oublier la phrase assassine que tous les parents qui se respectent connaissent par cœur : « et toi, tu te plains » !

Ce que nous en pensons

Bien que ce film soit une comédie, il nous permet de découvrir une autre facette de la maternité, beaucoup plus sombre et moins glamour que celle que l’on veut nous faire croire. L’histoire trouve son rythme en douceur pour que le public puisse s’identifier dans chacun de ses personnages en souffrance. Mettre en évidence les détails d’une relation tumultueuse vaut son pesant d’or. Pour ce qui est du jeu d’acteurs, il n’y a rien à dire. Chacune des actrices sont parfaites dans leur rôle pour un joli film plein d’émotions. Bonne fête des mères !