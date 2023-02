[vc_row][vc_column][vc_column_text css= ».vc_custom_1527269711592{padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #00bde8 !important;} »]

GUIDE ET COMPARATIF DES ROBOTS TONDEUSES



Depuis bien longtemps, tondre la pelouse du jardin est une corvée, pénible et fatigante, dont on se passerait volontiers. Par chance, aujourd’hui, les robots tondeuses connectés se proposent de faire le travail à votre place.



Ces appareils sophistiqués sont capables de tondre n’importe quel jardin de manière autonome et efficace. Toutefois, chaque modèle ne convient pas à tous les jardins. En fonction de l’envergure, de la complexité du terrain, mais également de vos propres exigences en termes d’efficacité, il est nécessaire de bien choisir sa tondeuse.

Les modèles sont d’ailleurs souvent classés de cette façon. Les moins chers couvrent moins de terrain quand les plus chers sont capables de tondre jusqu’à 6 000 m². L’autre facteur clef est la complexité du terrain : plus un modèle monte en gamme, plus il sera capable de tondre des surfaces inégales. Grâce à notre comparatif, découvrez quel robot tondeuse convient à votre terrain.

Bosch Indego 400 Connect: un très bon rapport qualité/prix



L’indego 400 Connect, fait partie des robots tondeuses les plus astucieux sur le marché. Grâce à des lames parallèles qui coupent l’herbe de façon à ne manquer aucune parcelle de terre à faucher. Bosh a même pensé intégrer un système de reconnaissance du terrain, afin que la machine coupe l’herbe à partir de différents points de départ de votre jardin. Ce qui réduit le risque de ne pas tondre entièrement votre pelouse. Comme beaucoup de tondeuses automatiques, elle est connectée à votre smartphone ou tablette via une application dédiée qui permet de suivre en temps réel votre machine pendant qu’elle s’occupe de votre pelouse

Fiche technique :

Largeur de fauche : 19cm

Hauteur de tonte : 30-50mm

Surface maximale de la pelouse : 400 m²

Pentes : 27 %

Type de batterie: lithium : 18v

Temps de charge : 45 minutes

Niveau de bruit : 63 db

Dimensions : 44×36.4×20.2cm

Prix : 900€

[row][double_paragraph]

Points Positifs

[su_list icon= »icon: plus-circle » icon_color= »#16AADE »]

Une application dédiée pour piloter sa tondeuse à distance

Système de détection du terrain ingénieux

Un produit abordable

[/su_list][/double_paragraph]

[double_paragraph]

Points Négatifs

[su_list icon= »icon: minus-circle » icon_color= »#DA5050″]

Un design un peu « cheap »

[/su_list][/double_paragraph]

[/row]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »71803″ img_size= »350×237″ alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Husqvarna Automower 315 : robot tondeuse pour les pelouses bien entretenues

[/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450184687787{margin-top: 10px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Il faut d’emblé signaler que ce modèle ne peut couper les herbes hautes. En effet, il a été conçu pour entretenir les pelouses régulièrement tondues. Mais si tel est le cas de votre jardin, ses lames efficaces exécutent à merveille le travail.

Ainsi, il négocie très bien les pentes raides. De plus, comme on peut programmer les jours de tonte, les interventions humaines sont pratiquement inutiles. Ceux qui veulent de ce genre d’appareil pour oublier totalement la corvée de tondeuse peuvent donc se tourner vers le Husqvarna Automower 315.

Et comme il n’utilise qu’une fraction de l’énergie requise pour les tondeuses traditionnelles, il consomme moins et s’abîment moins souvent. Ce petit point plaira très certainement aux personnes sensibles aux enjeux environnementaux. En effet, en plus de la réduction sur la facture d’électricité, le gaspillage en matériau relatif aux pièces de rechange diminue également.

Si son prix est relativement élevé, il reste dans la norme pour un robot tondeuse. Comme pour les autres modèles, il faudra donc que vous fassiez le rapport entre l’envie de ne plus tondre le gazon et vos possibilités financières.

Fiche technique :

Largeur de fauche : 22 cm

22 cm Hauteur de tonte : 20-60 mm

20-60 mm Surface maximale de la pelouse : 1 500 m²

1 500 m² Pentes : 40%

40% Type de batterie: lithium : 18,5v

18,5v Temps de charge : 60 minutes

60 minutes Niveau de bruit : 59 db

59 db Dimensions : 63 x 51 x 25 cm

Prix : 2000 €

[row][double_paragraph]

Points Positifs

[su_list icon= »icon: plus-circle » icon_color= »#16AADE »]

Planification de la tonte

Prise en charge pentes fortes

Très silencieux

[/su_list][/double_paragraph]

[double_paragraph]

Points Négatifs

[su_list icon= »icon: minus-circle » icon_color= »#DA5050″]

Prise en main initiale un peu compliquée

Ne peut monter ou descendre des escaliers

Prix élevé

[/su_list][/double_paragraph]

[/row]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »91895″ img_size= »350×237″ alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

L’Ambrogio L300 Elite R : le monster truck des tondeuses connectées



[/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450184687787{margin-top: 10px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

C’est la supercar des tondeuses autonomes. L’Ambrogio L300 Elite R coûte cher c’est vrai mais elle a du style, il faut bien l’avoué. Elle est capable de tondre des pelouses immenses, jusqu’à 6000 mètres carrés. Grâce à ses deux batteries au lithium-ion de 25,9V, elle peut fonctionner sans s’arrêter pendant plus de 10 heures. Grâce à trois capteurs, un magnétomètre, un gyroscope et un accéléromètre, elle permet d’avoir une coupe d’herbe de grande précision. Grâce à son application dédiée on peut surveiller et commander sa tondeuse connectée à distance. Elle est fournie avec de nombreux accessoires, comme des roues auto-nettoyantes.

Fiche technique :

Largeur de fauche : 36 cm

Hauteur de tonte : 24-64 mm

Surface maximale de la pelouse : entre 4 000 et 6 000 mètres carrés selon la qualité de l’herbe

Pentes : 35%

Type de batterie: lithium : 25.9v

Niveau de bruit : 65-75db

Dimensions : 70x48x30 cm

Poids : 18,4-19,8 kg

Prix : 1200 €

[row][double_paragraph]

Points Positifs

[su_list icon= »icon: plus-circle » icon_color= »#16AADE »]

Une application dédiée pour piloter sa tondeuse à distance

Système de détection du terrain ingénieux

Un produit abordable

[/su_list][/double_paragraph]

[double_paragraph]

Points Négatifs

[su_list icon= »icon: minus-circle » icon_color= »#DA5050″]

Un design un peu « cheap »

[/su_list][/double_paragraph] [/row]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »71809″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450184687787{margin-top: 10px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Robomow RS635 : Parfait pour les grands jardins avec de l’herbe difficile à couper ou rugueuse

Robomow RS635 est idéal pour tondre la pelouse des grands jardins avec de l’herbe difficile, rugueuse, jusqu’à 80 mm de hauteur. Grâce à ces grandes lames de 56 cm, rien ne lui ne résiste. Grâce à sa grande capacité de stockage, ce robot tondeuse peut s’occuper de pelouse allant jusqu’à 3 600 mètres carrés.

Le RS635 est cher, mais sa capacité à escalader des pentes de 36 degrés, sa durée de vie allant jusqu’à 110 minutes et son faible niveau de bruit en font l’achat idéal pour quiconque souhaite acquérir une tondeuse robotisée haut de gamme.

Fiche technique :

Largeur de fauche : 56cm

Hauteur de tonte : 20-80mm

Surface maximale de la pelouse : 3 600 m²

Pentes : 36%

Type de batterie: lithium : 26v

Temps de charge : 90-110 minutes

Niveau de bruit : 66-74db

Dimensions : 73.5x66x31cm

Poids : 20 kg

Prix : 2 909€

[row][double_paragraph]

Points Positifs

[su_list icon= »icon: plus-circle » icon_color= »#16AADE »]

Une application dédiée pour piloter sa tondeuse à distance

Pratique pour les grandes pelouses

Convient aux pelouses difficiles à tondre

[/su_list][/double_paragraph]

[double_paragraph]

Points Négatifs

[su_list icon= »icon: minus-circle » icon_color= »#DA5050″]

Très onéreuse

[/su_list][/double_paragraph] [/row]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »51092″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450184687787{margin-top: 10px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Husqvarna Automower 450X : le robot tondeuse sans fil périphérique

La Husqvarna Automower 450X est considérée comme la Roll-Royce des tondeuses à gazon de la marque Husqvarna. Destinée aux très grandes pelouses, ce robot tondeuse peut s’occuper seul de 5000 mètres carrés avant de devoir vider le bac de ramassage. Grâce à sa batterie au lithium très performante de 28 V, la tondeuse à gazon peut fonctionner pendant 4h30min avant de se décharger. Pour recharger complètement l’appareil, il suffit de le placer sur son dock de repos pendant 1h15min.

À noter que le robot tondeuse peut être associé à votre smartphone ou tablette via une application dédiée, compatible iOS et Android. Elle vous permet de garder un oeil sur la tondeuse, même si vous vous trouvez à l’autre bout du monde pendant son activité. Vous pouvez même à distance reprogrammer la hauteur de coupe ou demander à votre robot tondeuse de se ranger sur son dock de recharge. En cas de vol, l’application peut localiser votre Husqvarna Automower 450X, en effet, celle-ci est équipée d’un tracker GPS.

Fiche technique :

Largeur de fauche : 56cm

Hauteur de tonte : 20-80mm

Surface maximale de la pelouse : 5 000 m²

Pentes : 36%

Type de batterie: lithium : 26v

Temps de charge : 90-110 minutes

Niveau de bruit : 66-74db

Dimensions : 73.5x66x31cm

Poids : 20 kg

Prix : 4 160 €

[row][double_paragraph]

Points Positifs

[su_list icon= »icon: plus-circle » icon_color= »#16AADE »]

Une application dédiée pour piloter sa tondeuse à distance

Pratique pour les grandes pelouses

Convient aux pelouses difficiles à tondre

Une grande autonomie

[/su_list][/double_paragraph]

[double_paragraph]

Points Négatifs

[su_list icon= »icon: minus-circle » icon_color= »#DA5050″]

Très onéreuse

[/su_list][/double_paragraph] [/row]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »71796″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Worx Landroid M800 : le robot tondeuse parfait pour les jardins de taille moyenne

[/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450184687787{margin-top: 10px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Silencieuse et discrète, la Landroid de Worx peut être programmée pour tondre aussi bien de jour que de nuit, car elle n’émet presque aucun bruit. Ce modèle effectue une tonte quotidienne pour empêcher la pelouse de pousser. Sa technologie d’intelligence artificielle lui permet de tondre efficacement les zones étroites. Elle se décline en 4 modèles différents, selon l’envergure du terrain à tondre.

La Worx Landroid M 800 nécessite un peu de préparation avant d’être utilisée pour la première fois. Enfin, il faut passer des fils autour de sa pelouse pour indiquer à la machine l’emplacement de votre pelouse à tondre. Une fois l’installation terminée, elle est s’occupera de votre jardin de façon autonome et retournera à la station d’accueil pour recharger ses batteries ou en cas d’intempérie.

Fiche technique :

Largeur de fauche : 18cm

Hauteur de tonte : 20-60mm

Surface maximale de la pelouse : 800 m²

Pentes : 35%

Type de batterie: lithium 28v

Temps de charge : 90minutes

Niveau de bruit : 66-74db

Dimensions : 55x37x26 cm

Poids : 8,9 kg

Prix : 4 160 €

[row][double_paragraph]

Points Positifs

[su_list icon= »icon: plus-circle » icon_color= »#16AADE »]

Revient toute seule à sa station de recharge en cas de pluie ou de batteries déchargées

Une application mobile très accessible

Pèse moins de 10 kilos

[/su_list][/double_paragraph]

[double_paragraph]

Points Négatifs

[su_list icon= »icon: minus-circle » icon_color= »#DA5050″]

Nécessite un temps d’installation avant toute utilisation

[/su_list][/double_paragraph] [/row]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »71806″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450184687787{margin-top: 10px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Viking Imow MI 422P : le robot tondeuse parfait pour les jardins de taille moyenne

Malgré une couleur verte un peu criarde, ce petit robot tondeuse saura trouver une place dans votre jardin. On regrette toutefois un écran de contrôle pas très agréable à utiliser. En cas de fortes pluies, le robot tondeuse s’arrêtera pour se replacer sur son dock de recharge, et continuera sa tâche une fois les intempéries terminées.

Fiche technique :

Largeur de fauche : 20cm

Hauteur de tonte : 20-60mm

Surface maximale de la pelouse : 5 00 m²

Pentes : 35%

Type de batterie: lithium 18,5V

Temps de charge : 90minutes

Niveau de bruit : 66-74db

Dimensions : 60 x 43 x 27 cm

Poids : 8,9 kg

Prix : 4 160 €

[row][double_paragraph]

Points Positifs

[su_list icon= »icon: plus-circle » icon_color= »#16AADE »]

Revient toute seule à sa station de recharge en cas de pluie ou de batteries déchargées

Possibilité de tondre sur des pelouse inclinées jusqu’à 35%

[/su_list][/double_paragraph]

[double_paragraph]

Points Négatifs

[su_list icon= »icon: minus-circle » icon_color= »#DA5050″]

Nécessite un temps d’installation avant toute utilisation

Une interface d’utilisation qui laisse à désirer

[/su_list][/double_paragraph] [/row]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »71827″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] [/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450184687787{margin-top: 10px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Robomow RX12 : petit robot pour petit jardin

Le robot tondeuse RX12 est le dernier de la gamme RX de Robomow destinée aux terrains de petite taille. Par conséquent, le modèle est l’un des plus petits actuellement disponibles sur le marché. De plus, il est proposé à un tarif compétitif le rendant très intéressant pour les budgets les plus serrés. Néanmoins, son prix réduit se fait cependant ressentir dans ses prestations. En effet, il n’offre pratiquement aucune fonctionnalité particulière. Ainsi, il n’est ni programmable ni pilotable à distance. Il tond simplement.

Peu autonome, sa batterie prend quant à elle beaucoup de temps pour se recharger. Enfin, il n’est pas du tout fait pour les terrains pentus. Malgré tout, il conviendra à ceux qui n’ont que quelques mètres carrés de terrain à tondre, notamment les citadins. De plus, ce robot tondeuse est réalisé dans un plastique de bonne facture et est plutôt facile à utiliser.

Fiche technique :

Largeur de fauche : 18 cm

Hauteur de tonte : 15 – 45 mm

Surface maximale de la pelouse : 150 m²

Pentes : 15 %

Type de batterie: plomb-acide 12 V

Temps de charge : 60 minutes

Niveau de bruit : 69 db

Dimensions : 53 x 42 x 26 cm

Poids : 7,5 kg

Prix : 800 €

[row][double_paragraph]

Points Positifs

[su_list icon= »icon: plus-circle » icon_color= »#16AADE »]

Petit prix

Petite taille

Utilisation facile

[/su_list][/double_paragraph]

[double_paragraph]

Points Négatifs

[su_list icon= »icon: minus-circle » icon_color= »#DA5050″]

N’aime pas les pentes

Sans commande à distance

Non programmable

[/su_list][/double_paragraph] [/row]

[/vc_column_text][vc_column_text]

Viking Mi 632 PC : le robot tondeuse Vinking pour très grande pelouse

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »81381″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Dans la très complète gamme Viking, le robot tondeuse Mi 632 PC est le meilleur pour les très grandes surfaces. L’appareil peut tondre de pelouse allant jusqu’à 4 000m² de surface. Il dispose en plus d’une très grande autonomie, environ 2 heures. La qualité de la tonte du robot tondeuse est excellente, même s’il faudra être un peu plus patient qu’avec d’autres modèles du marché.

Le Viking MI 632 PC est aussi connecté par GRPS et dispose d’un antivol GPS. Le robot tondeuse a aussi l’avantage d’être plutôt silencieux. Malheureusement, la cartographie du terrain doit se faire manuellement. Avec l’absence de télécommande sans fil, c’est le seul défaut du très bon Viking MI 632 PC.

Fiche technique :

Largeur de fauche : 2 8 cm

Hauteur de tonte : 20 – 60 mm

Surface maximale de la pelouse : 4 000 m²

Pentes : 4 5 %

Type de batterie: Lithium – Ion 194 Wh

Temps de charge : 9 0 minutes

Niveau de bruit : 50 db

Dimensions : 73 x 54 x 24 cm

Poids : 14 kg

Prix : 3 200 €

[row][double_paragraph]

Points Positifs

[su_list icon= »icon: plus-circle » icon_color= »#16AADE »]

La surface de tonte

Qualité de tonte

L’autonomie

A l’aise dans les petits espaces

[/su_list][/double_paragraph]

[double_paragraph]

Points Négatifs

[su_list icon= »icon: minus-circle » icon_color= »#DA5050″]

Pas de télécommande sans fil

La cartographie manuelle du terrain

[/su_list][/double_paragraph] [/row]

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »83233″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450184687787{margin-top: 10px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Husqvarna Automower 435X AWD : le robot tondeuse qui gravit les montagnes

Avec ses quatre roues motrices, le Husqvarna Automower 435X AWD est le 4×4 des robots tondeuses. Il négocie sans problème les terrains difficiles, mêmes les plus pentus. L’appareil arrive ainsi à tondre sur des pentes atteignant 70 %. Une performance à ne pas négliger puisque c’est 25 % au dessus des meilleurs robots tondeuses Husqvarna.

Autre gros atout : la vitesse de recharge. En effet, il ne lui faut que 30 min pour complètement recharger sa batterie. Celle-ci offre en plus 1 h 40 min d’autonomie. Comme les autres modèles de la série X, le 435X se contrôle à distance via l’application Automower Connect. Il est même possible de le commander même si on est en vacances à l’autre bout du monde via le réseau mobile.

Fiche technique :

Largeur de fauche : 24 cm

Hauteur de tonte : 30 – 70 mm

Surface maximale de la pelouse : 3 500 m²

Pentes : 70 %

Type de batterie: Ion-Lithium 18 V

Temps de charge : 30 minutes

Niveau de bruit : 58 db

Dimensions : 93 x 55 x 29 cm

Poids : 17,3 kg

Prix : 4 999 €

[row][double_paragraph]

Points Positifs

[su_list icon= »icon: plus-circle » icon_color= »#16AADE »]

Ne craint pas les pentes

Finitions parfaites

Grande connectivité

[/su_list][/double_paragraph]

[double_paragraph]

Points Négatifs

[su_list icon= »icon: minus-circle » icon_color= »#DA5050″]

Prix élevé

Imposant

Faible autonomie

[/su_list][/double_paragraph] [/row][/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »81382″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450184687787{margin-top: 10px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Gardena Smart Sileno City 500 : citadin, mais polyvalent

La série City regroupe des petits modèles de robots tondeuses destinés aux petits jardins. Comme son nom l’indique, le Gardena Smart Sileno City 500 est conçu pour les terrains n’excédant pas les 500 mètres carrés. De petite taille, l’engin est solidement réalisé.

Le Smart dans son nom est dû à la possibilité de le connecter à une application mobile via un réseau wifi. Autre bon point : le robot est très facile à entretenir. En effet, remplacer les lames ou la batterie se fait très simplement. De plus, les changer ne coûte pas trop cher. Enfin, ce robot tondeuse est certifié IPX5, autorisant un nettoyage à l’eau de sa face inférieure.

Fiche technique :

Largeur de fauche : 16 cm

Hauteur de tonte : 20 – 50 mm

Surface maximale de la pelouse : 500 m²

Pentes : 25 %

Type de batterie: Ion-Lithium 18 V

Temps de charge : 60 minutes

Niveau de bruit : 58 db

Dimensions : 55 x 38 x 23 cm

Poids : 7,3 kg

Prix : 999 €

[row][double_paragraph]

Points Positifs

[su_list icon= »icon: plus-circle » icon_color= »#16AADE »]

Petite taille

Entretien facile

Bonne connectivité

[/su_list][/double_paragraph]

[double_paragraph]

Points Négatifs

[su_list icon= »icon: minus-circle » icon_color= »#DA5050″]

Faible largeur de fauche

Application mobile peu fonctionnelle

Câble d’alimentation trop court

[/su_list][/double_paragraph] [/row][/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »81383″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

McCulloch ROB R600 : un des meilleurs robot d’entrée de gamme

[/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450184687787{margin-top: 10px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450184687787{margin-top: 10px !important;} »][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Pas besoin de se ruiner pour trouver une tondeuse de qualité. Pour moins de 700€, le McCulloch ROB R600 tient largement la route.

Plutôt plaisant visuellement, le robot peut tailler des pelouses jusqu’à 600m². Il est donc conçu pour les petits jardins, mais cela n’empêche pas le McCulloch d’avoir une qualité de coupe exceptionnelle grâce à ses micro-lames. A condition que votre herbe ne soit pas trop haute, auquel cas le robot peine à exercer. Il reste malgré tout une très bonne alternative à tous les robots haut de gamme. Une version R1000 de la machine existe aussi pour les plus grands terrains.

Fiche technique :

Largeur de fauche : 17

Hauteur de tonte : 20-50 mm

Surface maximale de la pelouse : 600m²

Pentes : 25%

Type de batterie : Lithium-Ion

Temps de charge : 65 minutes

Niveau de bruit : 59 dB

Dimensions : 59 x 44 x 26

Poids : 7 kg

Prix : 650€

[row][double_paragraph]

Points Positifs

[su_list icon= »icon: plus-circle » icon_color= »#16AADE »]

Silencieux

Facile à installer

Son prix

Qualité de coupe

[/su_list][/double_paragraph]

[double_paragraph]

Points Négatifs

[su_list icon= »icon: minus-circle » icon_color= »#DA5050″]

Peine sur les hautes herbes

Non adapté aux grands jardins

Sa largeur de fauchage

[/su_list][/double_paragraph] [/row][/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »81999″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Gardena Sileno + : un mini bruit pour les maxi pelouses

[/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450184687787{margin-top: 10px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450184687787{margin-top: 10px !important;} »][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

La Sileno revient dans une version encore plus silencieuse avec sa Sileno+. La machine est tout simplement une formidable réussite. Elle permet un niveau de précision exceptionnel qui vous donnera une pelouse uniforme, sans aucune traces et tout cela en un temps record.

100%, autonome, Sileno+ est un métronome. Elle sait où et quand tondre et lorsqu’elle est déchargée, Sileno+ retourne d’elle-même à sa station de charge. Si vous possédez une grande pelouse (jusqu’à 1600m²) ou un terrain incliné à tondre, c’est la machine idéale. Le robot fait aussi très fort niveau sécurité. Aucun risque de vol où qu’un enfant joue avec : l’engin est équipé d’un système d’alarme et d’un code PIN. Une tondeuse à recommander aux plus pressés et pointilleux d’entre vous.

Fiche technique :

Largeur de fauche : 22 cm

Hauteur de tonte : 20-60 mm

Surface maximale de la pelouse : 1600m²

Pentes : 35%

Type de batterie : Lion

Temps de charge : 60 minutes

Niveau de bruit : 60 dB

Dimensions : 63 x 51 x 25

Poids : 8,9 kg

Prix : 2127 €

[row][double_paragraph]

Points Positifs

[su_list icon= »icon: plus-circle » icon_color= »#16AADE »]

Sa rapidité

Sa précision

Très silencieux

[/su_list][/double_paragraph]

[double_paragraph]

Points Négatifs

[su_list icon= »icon: minus-circle » icon_color= »#DA5050″]

Son prix

[/su_list][/double_paragraph] [/row][/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »81997″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Garden Sileno Life 750 : Le savoir-faire de Gardena pour les moyennes pelouses

[/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450184687787{margin-top: 10px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Avec sa gamme Sileno, Gardena pense à tous les utilisateurs : ceux disposant d’une petite, d’une grande ou d’une moyenne pelouse. Le robot tondeuse Sileno Life est spécialement conçu pour cette dernière catégorie. Comme son nom l’indique, la Gardena Sileno Life 750 est idéale pour les pelouses mesurant jusqu’à 750m².

Comme les autres robots tondeuses Gardena, le son de ce modèle ne dépasse jamais les 60 décibels. Le SensorCut permet une coupe d’une précision exceptionnelle. Toutefois, le robot tondeuse ne supportera les pentes qu’avec une inclinaison de 30%, 5% de moins que la Sileno+. Par contre, sa largeur de fauchage est égale à celle de ce modèle et donc supérieure au Smart City 500.

Fiche technique :

Largeur de fauche : 22 cm

Hauteur de tonte : 20-50 mm

Surface maximale de la pelouse : 750m²

Pentes : 30%

Type de batterie : Lion

Temps de charge : 60 minutes

Niveau de bruit : 60 dB

Dimensions : 58 x 39 x 23 cm

Poids : 7,3 kg

Prix : 1 050 €

[row][double_paragraph]

Points Positifs

[su_list icon= »icon: plus-circle » icon_color= »#16AADE »]

Sa rapidité

Sa précision

Le design

[/su_list][/double_paragraph]

[double_paragraph]

Points Négatifs

[su_list icon= »icon: minus-circle » icon_color= »#DA5050″]

Moins à l’aise en pente que le Sileno+

[/su_list][/double_paragraph] [/row][/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »83234″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

I.MOWER T 2000 : un robot tondeuse innovant avec intelligence artificielle

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450184687787{margin-top: 10px !important;} »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text]

Ce robot I.MOWER T 2000 intègre une intelligence artificielle de haut niveau pour réaliser des tontes précises et nettes sur votre gazon. Ce modèle embarque des équipements avancés avec environ 20 capteurs, 1 lidar 360° ainsi que 4 caméras 360°. Ce système lui permet d’être complètement autonome et de travailler efficacement.

Il contourne donc tous les obstacles se présentant sur sa route comme les petites roches, les flaques d’eau ou la décoration de votre jardin. Ce modèle retourne automatiquement vers sa station (solaire ou secteur) lorsque sa batterie est à plat.

Si jamais ce robot tondeuse remarque quelque chose d’inhabituel, il vous le signale par SMS ou avec des messages sonores. Ce n’est pas un simple appareil mais un véritable compagnon de jardin.

Fiche technique :

Largeur de fauche : 30 cm

Hauteur de tonte : 20 – 60 mm

Surface maximale de la pelouse : 2000 m²

Pentes : 45%

Temps de charge : 20 à 60 minutes

Dimensions : 67 x 45 x 30 cm

Prix : 1 050 €

[row][double_paragraph]

Points Positifs

[su_list icon= »icon: plus-circle » icon_color= »#16AADE »]

Intelligence artificielle de pointe

Autonome

Tonte précise

[/su_list][/double_paragraph]

[double_paragraph]

Points Négatifs

[su_list icon= »icon: minus-circle » icon_color= »#DA5050″]

Appareil onéreux

[/su_list][/double_paragraph] [/row][/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width= »2/6″][vc_single_image image= »71796″ img_size= »full » alignment= »center »][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text][/vc_column_text][vc_separator color= »custom » accent_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1450184687787{margin-top: 10px !important;} »][vc_empty_space][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2= »GUIDE D’ACHAT DES ROBOTS TONDEUSES » txt_align= »center » shape= »square » style= »custom » add_icon= »top » i_icon_fontawesome= »fa fa-book » i_color= »custom » i_background_style= »rounded » i_background_color= »custom » css_animation= »bottom-to-top » i_on_border= »true » custom_background= »#eeeeee » custom_text= »#45bbe5″ i_custom_color= »#ffffff » i_custom_background_color= »#45bbe5″ css= ».vc_custom_1555481650005{background-color: #eeeeee !important;} »][/vc_cta][vc_tta_accordion style= »flat » shape= »square » color= »white » c_align= »center » c_icon= » » active_section= »0″ no_fill= »true » collapsible_all= »true » css= ».vc_custom_1464252368795{margin-top: -50px !important;background-color: #ffffff !important;} »][vc_tta_section title= »Voir le guide d’achat » tab_id= »1450459894625-255711f8-92d62eac-02fa »][vc_row_inner][vc_column_inner width= »4/6″][vc_column_text css= ».vc_custom_1473959512144{margin-bottom: 20px !important;} »]

Comment choisir une tondeuse robot ?

[/vc_column_text][vc_column_text css= ».vc_custom_1563446489484{margin-bottom: 15px !important;} »]

Qu’est-ce qu’un robot tondeuse ?

Un robot tondeuse est une tondeuse automatisée, capable de tondre une pelouse sans intervention humaine. Une fois installée, cette machine peut se charger de la tonte dans son intégralité. Découvrez les principaux critères pour choisir un robot tondeuse.

Comment fonctionne un robot tondeuse ?

Tondeuse robot, comment ça marche ? Voilà une question que beaucoup d’internautes se posent au sujet de ces engins automatisés. Pour fonctionner, un robot tondeuse a besoin d’une station de charge. Il se rendra en toute autonomie à cet emplacement pour recharger sa batterie. Ensuite, un câble périmétrique définit la zone de tonte. Ainsi, la machine ne sortira pas de l’emplacement pour aller ravager les fleurs du voisin.

Parfois, il convient d’installer un câble guide au milieu de la pelouse. Celui-ci permettra à la machine de se repérer dans l’espace et de savoir le travail accompli jusqu’ici. Cependant, cette technique disparaît peu à peu des pratiques des constructeurs.

Les avancées des technologies Lidar et des systèmes de pahtfinding permettent d’obtenir une bonne taille en diminuant le temps d’installation. Ceux-ci facilitent la détection d’obstacles. Les fabricants prévoient ainsi des suspensions afin d’élever le robot tondeuse afin de contourner ou surmonter les embûches. Cependant, les robots tondeuses d’entrée de gamme rencontrent généralement des difficultés sur les terrains pentus et troués.

Nous détaillons dans ce guide les différents éléments à prendre en compte pour une tonte parfaite de votre jardin.

Installation

Avant sa première utilisation, le robot tondeuse requiert une installation. La machine en elle-même est déjà assemblée. Cependant, il est nécessaire de définir son périmètre d’intervention. Pour ce faire, l’utilisateur doit déployer un câble périmétrique. Ce câble envoie des ondes au robot pour lui indiquer dans la zone à tondre. Par la suite, le robot retourne à son poste pour se recharger.

Certains modèles fonctionnent sans fil périphérique, mais ne retournent pas se recharger automatiquement et risquent de dépasser le périmètre défini. Il est également possible de contacter un professionnel pour installer le câble. Dans tous les cas, prévoyez une journée pour installer votre tondeuse, car cela peut être très long quelque soit le modèle.

Taille du terrain

On dénombre trois catégories principales de robots tondeuse, en fonction de la taille du terrain à tondre. La catégorie petit jardin couvre jusqu’à 600 mètres carrés. Les modèles moyen jardin vont jusqu’à 2500 mètres carrés. Au-delà, on parle d’un grand jardin. Il est conseillé de choisir un modèle capable de couvrir une surface 20% plus importante, pour augmenter la durée de vie, a fortiori si le terrain est complexe.

En effet, si la tondeuse est poussée au maximum de ses capacités, elle s’usera beaucoup plus vite que si elle tond tranquillement une surface inférieure à sa capacité maximum. L’usure ne sera que plus rapide si le terrain est difficile, mieux vaut donc prévoir une dépense qui soit cohérente selon votre terrain.

Inclinaison

L’inclinaison de terrain maximale prise en charge varie entre 10° et 50° selon les modèles de robot tondeuse. Il s’agit d’un critère important à prendre en compte car la machine ne fonctionnera tout simplement pas si la pente est trop forte pour elle.

Encore une fois, il en va de la durée de vie de votre robot tondeuse : plus vous le forcerez à aborder des terrains qu’il n’est pas fait pour couvrir, plus il s’usera vite.

Nombre de zones

Si le terrain est divisé en plusieurs zones, il est préférable de choisir un modèle capable de distinguer ces zones. Les meilleurs modèles peuvent reconnaître jusqu’à 4 zones différentes. Le robot peut se rendre d’une zone à l’autre automatiquement, à condition qu’un chemin soit accessible.

Ce point rejoint les prérequis dont nos avions parlés plus haut : la taille et la complexité du terrain. Faîtes attention car chaque zone ne compte pas comme une surface différente. La taille globale de vos différentes zones ne doit donc pas dépasser la capacité maximale de votre appareil.

Programmation

Les modèles les plus avancés peuvent être programmés. L’utilisateur peut définir les jours et les heures auxquelles le robot doit tondre la pelouse. Cette programmation peut être effectuée directement sur le clavier du robot, ou depuis une application compagnon pour smartphone.

C’est en cela que les robots tondeuse sont connectés. Leur fonctionnement rejoint, en cela, celui des aspirateurs connectés. Ils peuvent être programmés à distance pour effectuer une tâche précise à une date précise sans votre intervention.

Sécurité

Afin d’éviter le vol d’un robot tondeuse, il est important de vérifier le système de sécurité proposé par chaque modèle. Un code pin ou un antivol électronique est un atout supplémentaire.

De même, pour empêcher les accidents domestiques, certains modèles proposent des fonctionnalités de supplémentaires. Par exemple, des capteurs de détection permettent d’arrêter la machine en cas de contact avec un enfant ou un animal de compagnie, ou lorsque la tondeuse est soulevée. Un bouton d’urgence est également souhaitable.

Fonctionnalités supplémentaires

Grâce à l’internet des objets, les robot tondeuses proposent désormais des fonctionnalités supplémentaires. La connectivité permet, par exemple, un réglage depuis le smartphone ou même le pilotage à distance. De même, le GPS optimise la tonte en cartographiant le terrain avec précision, sans avoir besoin de recourir à un câble périmétrique.

Encore une fois, c’est la connectivité qui fait la différence ente un appareil autonome et un appareil intelligent : le contrôle direct ou indirect que vous exercez sur l’appareil permet un résultat bien plus satisfaisant qu’avec un produit qui rentrera dans les murs ou tondra le gravier.

Poids et dimensions

Le poids d’un robot tondeuse varie en fonction de ses fonctionnalités. Les modèles totalement autonomes sont souvent les plus lourds car ils transportent plus de technologie. Comptez entre 7 et 20kg selon les modèles.

En ce qui concerne la taille, les plus petits modèles ont des dimensions avoisinants les 53 x 42 x 26c m, tandis que les plus grands peuvent atteindre les 73,5 x 66 x 31 cm. Attention donc, lorsque vous ferez votre choix, à prendre un modèle que vous êtes sûr de pouvoir transporter.

Niveau sonore

Le niveau sonore des robots tondeuses est compris entre 58 db et 74 db. À titre de comparaison, 60 db correspondent environ au bruit d’un ordinateur personnel ; tandis que 70 db permettent toujours de tenir une discussion face à face sans aucun problème.

Ce critère est à prendre en compte pour éviter de déranger les voisins. Cependant, on peut voir que les constructeurs l’ont bien compris en réduisant massivement le bruit de leur machines afin de les rendre plus attractives.

Consommation électrique

En fonction de la puissance d’un robot tondeuse, sa consommation d’énergie augmente inévitablement. Elle est comprise entre 4,5 kW et 40 kW. Les tondeuses les plus avancées technologiquement consomment donc beaucoup, mais rien d’incroyable comparé à la consommation en essence d’une tondeuse classique.

PROCHAINEMENT

