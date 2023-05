Le meilleur appareil photo est toujours nécessaire pour immortaliser certains moments ou certaines scènes importantes de la vie. Voici les modèles à acquérir en ce moment.

Que ce soit pour un usage familial ou professionnel, un appareil photo trouve toujours son utilisation dans la famille. Malgré l’abondance de smartphones et tablettes qui disposent d’un appareil photo à haute résolution, rien ne remplace ce gadget. Premier achat ou pas, vous pouvez compter sur notre liste des meilleurs modèles pour trouver le bon. Focus !

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Nikon D850 Note : 9,6/10 Découvrir Nikon D850 Note : 9,3/10 Découvrir Canon EOS 90D Note : 9,1/10 Découvrir

Nikon D850 : le meilleur appareil photo pour les photographes professionnels

Caractéristiques techniques Type : DSLR

Résolution fixe effective : 45,7MP

Résolution vidéo maximale : 4K

Vitesse de rafale maximale : 7ips

Le reflex numérique plein format est le plus adapté aux professionnels de la photographie. C’est, en effet, le meilleur type d’appareil photo à choisir si la qualité d’images est votre priorité.

En ce moment, c’est le Nikon D850 qui répond à de tel besoin en ce sens qu’il offre une résolution effective de 45,7MP. Il intègre également un système à 153 points pour obtenir une mise au point automatique. Cet appareil dispose aussi d’une vitesse de rafale étonnante pouvant capturer 7 images par seconde.

De plus, ce modèle peut être utilisé pour capturer des vidéos 4K. Ce n’est peut-être pas le top pour les vidéastes, mais il reste le meilleur choix pour les photographes professionnels.

Conception professionnelle

Vitesse de rafale élevée

Autofocus lent

Devient bruyant au fur et à mesure que les réglages ISO sont élevés

Nikon D850 Appareil photo reflex plein format (Boîtier nu) NIKON

Appareil photo numérique

Batterie EN-EL15a, chargeur MH...

45.4 Mpixels 3 149.00 € Voir l'offre

Pentax K-1 Mark II : un modèle aussi performant à prix réduit

Caractéristiques techniques Type : DSLR

Résolution fixe effective : 36MP

Résolution vidéo maximale : Full HD 1080p

Vitesse de rafale maximale : 6ips

Avec une résolution haute de 36,4 MP, Pentax a aussi assuré en concevant le K-1 Mark II. Son viseur optique permet de capturer des images exceptionnelles à haute précision. De plus, il dispose d’un système de traitement d’images de dernier cri à une sensibilité ISO élevée. Ce qui ne fait qu’accentuer la qualité des images capturées.

La résolution vidéo n’est pas aussi performante que celle du Nikon D850. Vous devez vous contenter d’une résolution Full HD. Cela ne doit toutefois pas constituer un obstacle si vous utilisez votre appareil essentiellement pour capturer de belles images de la famille. Enfin, il existe un mécanisme anti-poussière destiné à protéger la surface du capteur et éviter les différentes taches sur les images.

Système de traitement d’images certifié ISO 819200

Mécanisme anti-poussière

Résolution vidéo moins performante

Batterie moins robuste

Promo -19% Pentax K-1 Mark II Appareil Photo Reflex Numérique: 36, 4 Mégapixels Appareil Photo Numérique Plein Format Haute Résolution Stabilisateur SR II 5 Axes IMAGES HAUTE RÉSOLUTION: 36, 4...

VISEUR OPTIQUE champ couvert P...

SENSIBILITÉ ELEVEE ISO 819200:...

SYSTÈME PIXEL SHIFT RESOLUTION... 2 099.00 € 1 699.00 € Voir l'offre

Canon EOS 90D : le meilleur appareil photo polyvalent

Caractéristiques techniques Type : DSLR

Résolution fixe effective : 32,5MP

Résolution vidéo maximale : 4K / Full HD

Vitesse de rafale maximale : 10ips

La gamme EOS présente son premier modèle à intégrer un capteur APS-C de 32,5MP : l’EOS 90D. Outre sa vitesse de rafale pouvant capturer 10 images par seconde, ce meilleur appareil photo reflex numérique peut également enregistrer des vidéos 4K.

Notons en passant qu’il dispose aussi de la technologie AF Intelligent Tracking Recognition. C’est pourquoi on pense que c’est le modèle idéal pour les prises de vue des diverses actions comme le sport et les mouvements des animaux. En ce qui concerne sa batterie, vous en avez pour 1300 photos avant que celle-ci ne s’épuise.

Excellente vitesse de rafale

Résolution vidéo 4K non rognée

Absence de stabilisation basée sur le capteur

Lourd

Promo -4% Canon EOS 90D - Boitier Nu Capteur CMOS APS-C 32, 5 milli... 1 349.00 € 1 299.00 € Voir l'offre

Canon 5D Mark IV : le meilleur appareil photo résistant à l’eau

Caractéristiques techniques Type : sans miroir

Résolution fixe effective : 30,4MP

Résolution vidéo maximale : 4K

Vitesse de rafale maximale : 7ips

Le 5D Mark IV, faisant partie de la série 5D, est tout simplement impressionnant. Bien que la résolution soit moindre par rapport aux modèles précédemment cités dans notre liste, on est certain de son ergonomie et de sa fiabilité.

Même avec une sensibilité ISO élevée, le capteur fournit des images à une qualité incroyable. A cela s’ajoute une vitesse de rafale de 7 images par seconde, permettant d’immortaliser les moments forts à une vitesse ahurissante. Cerise sur le gâteau, le 5D Mark IV de Canon offre un AF Dual Pixel en Live View, le graal des pros de la photographie.

Connectivité multiple : USB, Wi-Fi, HDMI, NFC

Résistant à l’eau

Absence de technologie de stabilisation d’images

Absence de zoom optique

Promo -38% Canon EOS 5D MARK IV Appareils Photo Numériques 30,4 Mpix EOS 5D Mark IV Boîtier nu 3 699.99 € 2 299.00 € Voir l'offre

Nikon D3500 : le modèle parfait pour les débutants

Caractéristiques techniques Type : DSLR

Résolution fixe effective : 24,2MP

Résolution vidéo maximale : Full HD 1080p

Vitesse de rafale maximale : 5ips

Admettons que le Nikon D3500 ne soit pas le meilleur appareil photo de la marque. Sa production a d’ailleurs cessé. Cependant, il reste le modèle parfait pour commencer une carrière en photographie. Le capteur APS-C demeure aussi performant. Ce qui permet d’obtenir des images nettes et détaillées.

De surcroît, la durée de vie de sa batterie est aussi impressionnante qu’il devient l’un des meilleurs choix pour les grands explorateurs. Son prix abordable le confirme également. En plus, la résolution vidéo Full HD n’est pas aussi mauvaise pour aiguiser les compétences en la matière.

Mode guide interactif

Prix abordable

Absence de commande tactile

Absence d’inclinaison

Nikon D3500 Corps d'appareil photo reflex numérique 24,2 MP Ce produit reconditionné est t... 855.99 € Voir l'offre

Nikon D780 : optez pour un modèle hybride

Caractéristiques techniques Type : DSLR

Résolution fixe effective : 24,5MP

Résolution vidéo maximale : 4K/UHD

Vitesse de rafale maximale : 12ips

Si vous souhaitez opter pour un modèle hybride, on vous recommande le Nikon D780. Le prix n’est pas son point fort, certes. Néanmoins, il reflète l’alliance parfaite d’un reflex numérique et d’un modèle sans miroir dans toute sa splendeur.

Cela se traduit par un AF hybride composé de 25 points en visée optique et de 273 points en visée écran. Une telle capacité permet d’accéder à une mise au point rapide en Live View. Une puissante vitesse de rafale de 12 images par seconde. Un autre point à apprécier chez le Nikon D780 est qu’il est capable de capturer des vidéos 4K/UHD à 30 ips.

Rapidité de la mise au point en direct

Vitesse de rafale élevée

Lourd

Permutation manuelle en Live View

Canon 5DS R : idéal pour capturer des scènes d’action

Caractéristiques techniques Type : SLR, Compact

Résolution fixe effective : 50,6MP

Résolution vidéo maximale : NA

Vitesse de rafale maximale : 10ips

Mis sur le marché depuis 2015, le Canon 5DS R fournit une résolution élevée de 50,6MP. A l’époque, c’était le meilleur appareil photo en termes de résolution et cela demeure jusqu’à aujourd’hui. En effet, bon nombre d’appareils photo plein format n’arrivent pas à le concurrencer sur ce point.

La cadence de rafale s’élève à 10 images par seconde. Ce qui offre une excellente prise de vue en continu, permettant de capturer des scènes d’action. C’est pour cela que les photographes explorateurs l’adorent. Ainsi, on pense que c’est le modèle parfait pour immortaliser les moments forts lors d’un safari ou pendant les compétitions sportives.

Excellente résolution d’images

Design compact

Absence de support physique

Absence de stabilisation d’image

FAQ sur l’appareil photo

Qu’est-ce qu’un appareil photo reflex numérique ?

Un appareil photo reflex numérique dirige la lumière vers le capteur à l’intérieur. On dit qu’il s’agit d’appareil photo reflex numérique à objectif unique ou DSLR en abrégé. Ce type d’appareil photo dispose d’un capteur APS-C standard, plein format ou moyen format. Les professionnels préfèrent le plein format.

Le reflex renvoie au miroir à l’intérieur qui sert à diriger la lumière. Pendant le cadrage de la prise de vue, le miroir renvoie la lumière vers le viseur optique. Une fois le déclencheur appuyé, le miroir se retourne afin de permettre au capteur numérique de capturer la lumière disponible.

Par ailleurs, les appareils photo DSLR disposent d’objectifs interchangeables. Cela est bénéfique quand on doit photographier une scène différente comme passer d’un objectif fixé à un objectif zoom. Actuellement, le marché offre un large éventail d’objectifs et d’accessoires à cet effet.

Quand est-ce qu’un appareil photo est dit compact ?

Le modèle compact est plutôt adapté au grand public et aux photographes amateurs. Il se démarque surtout par sa taille réduite qui rend son transport plus facile.

En termes de résolution, il n’y a pas grand-chose à dire. La plupart des smartphones dernier cri tels que la série Galaxy de Samsung ou les iPhones d’Apple offrent un appareil photo avec une résolution assez impressionnante. La grosse différence repose sur la taille du capteur. De plus, un tel appareil photo embarque un capteur plus grand et plus, les photos sont plus lumineuses.

Si vous êtes amené à choisir entre les deux options, sachez que le zoom optique est mieux que le zoom numérique. Avec un zoom numérique, l’image pourrait se dégrader tandis qu’un zoom optique préserve la qualité en général. Il faut cependant s’assurer que votre appareil prenne en charge un stabilisateur d’image en vue d’éviter de capturer des images floues.

Quid de l’appareil photo hybride ?

Le modèle hybride se trouve quelque part entre le reflex numérique et le modèle compact. En réalité, le meilleur appareil photo hybride possède une qualité proche d’un reflex numérique mais avec un design réduit. Aussi, le boîtier est compact et plus léger. En revanche, les objectifs sont interchangeables. Ce qui permet à ces modèles hybrides de fournir des images d’une qualité exceptionnelle.

Cela-dit, comme toujours, il faut bien choisir la taille du capteur afin d’obtenir des images nettes. Certains modèles hybrides embarquent un capteur plus petit de 1 pouce par exemple. Néanmoins, le marché offre de nombreux modèles hybrides plein format.

Un appareil photo bridge est-il similaire à un reflex numérique ?

A première vue, un appareil photo bridge s’apparente à un reflex numérique. On n’y voit presque pas de différences sans avoir vu les détails. L’appareil photo bridge prend en charge la technologie des modèles compacts. Ce qui signifie un objectif inamovible.

En réalité, ce n’est pas le modèle idéal pour les professionnels étant donné sa taille encombrante et l’objectif non interchangeable.

Quelle différence y-a-t-il entre le mode autofocus simple et le mode autofocus continu ?

Lorsque la prise de vue porte sur un sujet ou une scène en mouvement, il faut adopter le mode autofocus continu. Dans ce cas, l’appareil est capable de suivre le déplacement continuellement. En revanche, lorsque le sujet ou la scène à capturer est fixe, le mode autofocus simple est plus convenable. Le changement de la mise au point n’est pas nécessaire.

Cependant, le mode AF continu présente un certain nombre de limites lorsque l’AF n’arrive pas à suivre la vitesse de l’objet à photographier. Un exemple concret consiste en la prise de vue d’une voiture de course qui se déplace de manière très rapide. Une telle vitesse ne peut pas être suivie par l’autofocus.

Quels sont les différents types d’objectifs ?

Le marché dispose de plusieurs types d’objectifs dont l’objectif standard, le téléobjectif, l’objectif grand angle et l’objectif macro. L’objectif standard est celui qui ressemble à l’angle de vision de l’être humain. Il possède une focale de 50 ou 55 mm. Son utilisation se limite en général à l’usage familial.

Le téléobjectif offre une focale plus longue de plus de 85 mm. L’angle de vision est moins élargi que celui d’un œil humain. Ce type d’objectif est plus approprié pour capturer des détails à une grande distance ou des portraits.

Contrairement au téléobjectif, il y a l’objectif grand angle dont la focale est inférieure à 30 mm. Ce dernier convient plutôt aux prises de vue de paysages. Pour terminer, il y a l’objectif macro. C’est le type d’objectif que les chercheurs utilisent pour photographier des insectes ou d’autres êtres minuscules.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Nikon D850 Note : 9,6/10 Découvrir Nikon D850 Note : 9,3/10 Découvrir Canon EOS 90D Note : 9,1/10 Découvrir