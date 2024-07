[PRIME DAY] – Le Canon EOS R6 avec 937 euros de remise, une occasion à ne pas snober !

Le Canon EOS R6 est un appareil photo hybride plein format offrant une résolution de 20 mégapixels. Conçu pour les photographes passionnés, il combine performances élevées et polyvalence exceptionnelle. Équipé de l'objectif RF 24-105mm F4-7.1 IS STM, il est prêt pour toutes vos aventures photographiques.

Saisissez cette opportunité unique d'acquérir le Canon EOS R6 à un prix spectaculaire de 1699,99 euros, au lieu de 2636,99 euros. Vous économisez ainsi 937 euros, soit une réduction de 36% ! Comparé au prix conseillé de 2981,88 euros, cette offre représente presque la moitié du prix d'origine. Ne laissez pas passer cette chance incroyable !

Mettre l'accent sur la flexibilité financière est crucial. En plus de la réduction, il est possible de payer le Canon EOS R6 en 24 fois avec une option crédit. Cette flexibilité de paiement vous permet d'étaler le coût sur deux ans afin de rendre l'acquisition de cet appareil photo de haute performance plus accessible que jamais.

En outre, Amazon.fr offre une politique de retour sous 30 jours pour cet appareil photo. Si le produit est défectueux ou ne vous satisfait pas, vous pouvez le retourner et obtenir un remboursement ou un remplacement. Passé ce délai, la garantie continue de vous protéger pour les produits vendus et expédiés.

Les hautes performances du Canon EOS R6

L'EOS R6 est doté d'un capteur plein format de 20 mégapixels et du processeur DIGIC X. Ces composants offrent une qualité d'image exceptionnelle. Son autofocus Dual Pixel CMOS AF II permet une mise au point rapide et précise, idéale pour les photographes d'action.

Dites adieu au flou de bougé grâce au stabilisateur d'image jusqu'à 8 vitesses de l'EOS R6, couplé au stabilisateur optique à 5 vitesses de l'objectif RF. Que vous photographiez en mouvement ou à main levée, vos images seront toujours nettes et précises.

Vidéo 4K et partage instantané

Cet appareil photo permet de réaliser des vidéos 4K/60p en couleur 10 bits, même en basse lumière grâce à une sensibilité ISO jusqu'à 102 400. Avec le Bluetooth et le Wi-Fi intégrés, partagez instantanément vos photos et vidéos et repoussez vos limites créatives.

Polyvalence et ergonomie

L'objectif zoom RF 24-105mm F4-7.1 IS STM inclus est léger et ergonomique. Il pèse seulement 395 g. Son moteur STM silencieux assure une mise au point fluide et naturelle. De plus, le viseur électronique de 3,69 millions de points et l'écran LCD orientable facilitent la prise de vue sous tous les angles.

En somme, le Canon EOS R6 est un choix parfait pour les photographes exigeants. Il allie haute performance et polyvalence. Avec une telle réduction, cette offre est une opportunité rare à saisir. Ainsi, profitez de cette promotion exclusive et équipez-vous de la meilleure technologie pour immortaliser vos moments précieux.

