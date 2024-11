Les offres exceptionnelles de Sony pour Noël 2024 sont là !

Du 18 novembre au 2 décembre 2024, Sony propose des réductions de jusqu’à 35 % sur une sélection de produits multimédias. L’offre inclut des téléviseurs, des casques audio et des appareils photo. Ces offres exclusives sont disponibles chez les revendeurs participants, à temps pour les fêtes de fin d’année.

Des téléviseurs pour une expérience cinématographique ultime

Sony offre des réductions importantes sur sa gamme de téléviseurs BRAVIA, conçus pour une immersion totale. Le BRAVIA Série 9, reconnu pour sa luminosité exceptionnelle et ses couleurs réalistes, bénéficie d’une remise de 17 %. Pour ceux qui cherchent une solution polyvalente, le BRAVIA Série 8 allie design élégant et son enveloppant, avec une réduction de 15 %. La Série 7, quant à elle, offre une expérience sonore et visuelle. digne des meilleures salles de cinéma, avec une réduction de 20 %. Le téléviseur A95L, disponible en trois tailles (55, 65 et 77 pouces), promet de transformer votre salon en home cinéma grâce à sa qualité d’image 4K HDR et son contraste saisissant, le tout à 20 % de réduction.

Une qualité audio exceptionnelle pour les audiophiles

Sony propose également des remises attractives sur ses produits audio phares. Le casque sans fil WH-1000XM5, doté de la meilleure réduction de bruit du marché, est disponible avec une réduction de 17 %. Son prédécesseur, le WH-1000XM4, bénéficie d’une remise de 23 %, avec une option plus économique pour une expérience d’écoute immersive. Les amateurs de musique peuvent également découvrir les écouteurs WF-1000XM5, avec une réduction de 16 %, ou les WF-C510, qui combinent légèreté et qualité sonore, à 29 % de réduction. Pour ceux qui recherchent une enceinte portable, la ULT FIELD 1, résistante à l’eau et aux chocs, est proposée avec une remise exceptionnelle de 35 %.

Une offre spéciale Sony pour les créateurs de contenu

Les vloggeurs et photographes amateurs apprécieront les fonctionnalités du ZV-E10, un appareil photo conçu pour capturer des vidéos et des images de haute qualité. Ce modèle, avec son capteur CMOS Exmor™ de 24,2 mégapixels, est disponible avec 17 % de réduction, idéal pour immortaliser les moments de fête. Avec ces offres spéciales, Sony combine technologie de pointe et accessibilité. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter d’une qualité premium à des prix réduits. Ces remises, valables jusqu’au 2 décembre 2024, offrent l’opportunité parfaite de préparer Noël avec des équipements innovants et performants.

