Le meilleur Jabra peut concurrencer les casques et écouteurs sans fil proposés par les géants du marché tels que Samsung et Apple. Leur prix est aussi plus abordable. Focus sur les meilleurs écouteurs et casques de la marque que vous pourrez choisir.

Jabra a cessé de produire le fameux Elite Active 75t qui a demeuré son produit phare pendant un long moment. En revanche, la marque propose désormais une gamme complète incluant écouteurs et casques Bluetooth. Certains peuvent en effet évincer les Airpods et les buds en offrant un confort d’utilisation et à un prix attractif. Cette abondance est toutefois désavantageuse pour les non-initiés en la matière. Ainsi, choisir le meilleur Jabra peut s’avérer pénible. C’est pourquoi nous avons dressé le présent comparatif dans le but de vous faciliter la tâche.

Jabra Elite 7 Pro : le meilleur modèle haut de gamme

Caractéristiques techniques Type de casque : intra-auriculaire

Indice de protection : IP57

Réduction de bruit active : ANC

Que ce soit pour passer des appels ou pour écouter de la bonne musique, le Jabra Elite 7 Pro offre une belle expérience utilisateur. Le son qui en sort est tellement enrichi que l’on devient facilement accro à Spotify. En plus, vous pouvez les connecter à deux appareils instantanément. Ce Bluetooth multipoint vous permet de passer d’un appareil à l’autre comme bon vous semble.

En principe, les Jabra Elite 7 Pro tiennent jusqu’à 30 heures après charge complète. Toutefois, vous pouvez l’utiliser en mode Mono ; ce qui signifie que vous utilisez un écouteur tout en rechargeant l’autre. N’oubliez cependant pas sa fonction de réduction active du bruit et la prise en charge d’assistant vocal.

Activation automatique de la réduction du bruit

Bluetooth multipoint

Basse moins percutante

Cher

Jabra Elite 7 Active : idéal pour les sportifs

Caractéristiques techniques Type de casque : intra-auriculaire

Indice de protection : IP57

Réduction de bruit active : ANC personnalisable

Les écouteurs Jabra Elite 7 Active sont très adaptés pour le sport. Ces oreillettes incluent la technologie ShakeGrip, permettant une tenue optimale dans les oreilles. En outre, dotés d’un haut-parleur de 6 mm chacun, ils fournissent un son de qualité exceptionnelle et personnalisable via l’application Sound+ de Jabra avec des basses profondes. La suppression active de bruit est aussi réglable à l’aide de la technologie HearTrough selon vos besoins.

Si vous avez besoin de passer des appels pendant que vos mains sont occupées, il suffit de commander par la voix. Chacune de ces oreillettes peuvent tenir pendant 8 heures ou 30 heures avec l’étui de chargement. Mais vous pouvez passer en mode Mono et utiliser un écouteur à la fois.

Grande autonomie de la batterie

Technologie ShakeGrip

Pas d’aptX

D’autres marques proposent un prix moins élevé pour les mêmes fonctionnalités

Jabra Elite 85h : le meilleur casque Jabra en général

Caractéristiques techniques Type de casque : circum-auriculaire

Indice de protection : NA

Réduction de bruit active : Smart ANC

Le Jabra Elite 85h est un casque sans fil disposant d’une fonction de réduction de bruit active. Grâce à la technologie SmartSound et à HearTrough, ce meilleur casque Jabra personnalisé l’audio en fonction de l’analyse de l’environnement sonore ambiant. En outre, son application est dotée d’un égaliseur Sound +.

Son autonomie peut atteindre les 41 heures si celle-ci est réduite à 36 heures lorsque la réduction du bruit est activée. Lorsque la batterie est complètement à plat, vous avez jusqu’à 2 h 30 mn pour obtenir une charge complète. Mais il dispose également d’une fonction de charge rapide dont 15 minutes de charge offre 5 heures d’autonomie.

Supporte les assistants vocaux

8 microphones intégrés

Des problèmes de distorsions sonores

Livré sans manuel d’utilisation

Jabra Elite 4 : un modèle polyvalent

Caractéristiques techniques Type de casque : intra-auriculaire

Indice de protection : IP55

Réduction de bruit active : ANC

Si vous êtes plutôt pour le design ergonomique, les écouteurs Jabra Elite 4 doivent certainement répondre à vos attentes. Les 4 microphones intégrés permettent de passer des appels sans perturbations. Son contrôle s’effectue à l’aide de boutons physiques. Ceci, afin d’augmenter le degré de précision lorsque vous les utilisez pendant vos déplacements.

A l’aide de la fonction Fast Pair et Swift Pair, vous pouvez facilement connecter un appareil Android ou un PC à ces écouteurs pour une meilleure expérience sonore. Pour plus d’autonomie, il est possible d’adopter le mode mono, c’est-à-dire n’utiliser que l’un des écouteurs. Cela peut doubler son autonomie jusqu’à 5,5h x 2. A noter que l’étui peut offrir une charge pour 22 heures d’utilisation.

Connexion facile à un Android ou un PC

Mode mono

Autonomie réduite par rapport à certains modèles sur le marché

Autonomie réduite

Jabra Talk 45 : le meilleur écouteur mono de milieu de gamme

Caractéristiques techniques Type de casque : intra-auriculaire

Indice de protection : non

Réduction de bruit active : Oui

Le prix du meilleur écouteur mono est attribué au Jabra Talk 45. Celui-ci est essentiellement conçu pour les appels. Il est particulièrement avantageux pour ceux qui veulent garer une oreille sur ce qui se passe autour de lui. Le crochet d’oreille permet de le porter avec confort toute la journée.

La portée sans fil peut atteindre jusqu’à 30 mètres. Ainsi, vous pouvez passer à vos besognes tout en le portant sans tracas même si votre téléphone n’est pas sur vous. Le micro style perche facilite les communications. En plus, vous pouvez lui demander de lire vos messages et vos courriels. Cet écouteur mono peut tenir 7,1 heures s’il est utilisé, et jusqu’à 8 jours en mode veille.

Longue portée sans fil

Port confortable sur l’oreille

Ne bloque pas tous les bruits environnants

Autonomie réduite

Jabra Move Style Edition : parfait pour les mélomanes

Caractéristiques techniques Type de casque : supra-auriculaire

Indice de protection : NA

Réduction de bruit active : Non

Pour rester connecté toute la journée, il est préférable d’adopter le meilleur casque sans fil Jabra. Celui-ci est plutôt léger à porter, ce qui permet une utilisation prolongée sans fatiguer les oreilles. Avec son bandeau réglable, vous pouvez ajuster le casque en fonction de la taille de votre tête. Sans parler de ses écouteurs de 40 mm qui fournissent une bonne qualité audio.

Le casque dispose de plusieurs boutons destinés au réglage du son, de la lecture, et évidemment des appels. En effet, ils servent à répondre ou rejeter les appels, contrôler le volume ou choisir le playlist pour la lecture. Côté autonomie, on peut dire que les 14 heures d’autonomie fournies peuvent être suffisantes pour une journée d’utilisation.

Utilisation dans l’avion via la prise jack 3,5 mm

Haut-parleur dynamique

Casque non pliable

Modèle non adapté pour le sport

Jabra Elite 3 : le meilleur modèle économique

Caractéristiques techniques Type de casque : intra-auriculaire

Indice de protection : IP55

Réduction de bruit active : Non

Dotés d’un haut-parleur de 6 mm dans chaque écouteur, les Jabra Elite 3 offrent une meilleure qualité sonore qui plus est personnalisable via son appli Sound +. Ces oreillettes disposent également d’une isolation phonique époustouflante. Ce qui facilite son utilisation même dans un environnement bruyant.

Pendant vos déplacements, demandez votre itinéraire à Alexa ou renseignez-vous sur la météo. Sinon, accédez facilement à Spotify pour écouter vos tubes favoris. Les Jabra Elite 3 se connectent facilement à un appareil Android grâce à la technologie Fast Pair. Bénéficiez de tout cela pendant 7 heures ou utilisez l’étui de charge pour obtenir jusqu’à 28 heures d’autonomie.

Alexa intégré

Indice de protection IP55

Bluetooth non multipoint

HearTrough non ajustable

FAQ sur les écouteurs et casques Jabra

Où Jabra fabrique-t-elle ses écouteurs ?

Jabra est une marque européenne qui est née au Danemark. Son siège se trouve à Copenhague, la capitale du pays. Cette marque danoise ambitionne de concurrencer les grandes marques telles que Samsung et Bose en matière de qualité sonore, et elle y arrive, on dirait.

En ce qui concerne sa production, la marque exploite deux sites. Le premier site, situé à Copenhague, s’occupe de la conception des modèles. Par contre, la production à proprement parler se passe dans des usines en Chine. En réalité, Jabra délègue la production dans une ville chinoise appelée Shenzhen.

Jabra opte plutôt pour des commandes à l’aide de boutons physiques ? Est-ce bénéfique pour tout le monde ?

Contrairement à la majorité des fabricants de casques sans fils, Jabra opte plutôt pour les commandes via des boutons physiques. La marque danoise agit ainsi dans le seul but d’offrir plus de précision aux commandes. En effet, les commandes tactiles sont plus dans l’air du temps. Mais celles-ci souffrent de quelques problèmes de précision qui peuvent parfois affecter l’expérience utilisateur.

Avec des commandes à boutons physiques, on n’a pas besoin de répéter deux voire trois fois la commande avant que le casque ne réponde. Les commandes tactiles, par contre, peuvent s’avérer plus difficiles à atteindre. Ce qui peut être parfois gênant.

Toutefois, les boutons physiques peuvent présenter un handicap au niveau esthétique du fait qu’ils demeurent voyants. En plus, une pression plus forte suffit pour bouger le casque, voire endommager les boutons. En somme, les boutons physiques pour contrôler les casques Jabra sont à la fois un atout et une faiblesse. Cela-dit, la plupart de ses modèles disposent d’une réduction active du bruit et c’est ce qu’on apprécie essentiellement chez Jabra.

Pourquoi choisir des écouteurs Jabra ?

Jabra a su rester dans la course en matière de production de meilleurs écouteurs et casques audio sans fil. Ceci, pour diverses raisons. Tout d’abord, la marque danoise conçoit une pléthore de modèles qu’elle vend à un intervalle de prix très large. De ce fait, tout le monde peut en profiter en fonction des besoins et en tenant compte du budget.

Par ailleurs, les meilleurs écouteurs et casques Jabra sont réputés pour la réduction active du bruit. Ce qui les propulse en tête de liste lorsqu’il est question de qualité des appels. Ajoutés à cela, il y a les boutons physiques qui facilitent le contrôle des appels et de la lecture de musique. En ce qui concerne les écouteurs intra-auriculaires, Jabra offre des oreillettes discrètes qui se portent très confortablement.

En dernier lieu mais non la moindre, il faut évoquer son application Sound +. Cette dernière a pour fonction d’assurer la qualité sonore et de personnaliser l’audio selon les préférences de l’utilisateur.

Quels sont les meilleurs écouteurs Jabra pour les utilisateurs d’iPhone ?

Comme on le sait, iOS ne prend pas en charge le codec aptX. Ce type de système d’exploitation prend uniquement en charge l’AAC, en plus du SBC. Ce qui pourrait altérer la qualité audio et troubler l’expérience utilisateur. De ce fait, si vous êtes fan d’iPhone ou d’appareils iOS, il vous faut des modèles prenant en charge l’AAC au lieu d’aptX. Il en est autant pour les utilisateurs de Macbook ou d’iPad.

Tous les écouteurs et casques Jabra supportent-ils les assistants vocaux ?

Oui ! Jabra conçoit ses écouteurs et ses casques pour supporter les assistants vocaux. Ainsi, vous pouvez vous fier à eux pour prédire la météo ou pour jouer vos tubes préférés sans bouger le petit doigt. Les assistants pris en charge sont majoritairement Alexa, Siri et Google Assistant. Par conséquent, le système de votre smartphone ne doit pas poser de problème en matière de commande vocale.

Que signifie IP ?

IP représente le niveau de résistance d’un appareil technologique à l’instar des smartphones, des tablettes, des écouteurs et même des enceintes Bluetooth. L’indice de protection est présenté par IP suivi de deux chiffres, IP57 par exemple pour les Jabra Elite Pro et Active. Ces chiffres représentent le degré de résistance à la poussière et à l’eau.

Dans le cas présent, on parle des casques et écouteurs Jabra. Nombre de modèles présents sur le marché à l’heure actuelle sont résistants à l’eau et à la poussière. L’indice de résistance compte parmi les critères d’achat d’écouteurs en plus du prix, de la réduction du bruit et de l’autonomie. Par exemple, pour ceux qui songent à utiliser les écouteurs Jabra pour s’entraîner, il est conseillé d’acheter un modèle qui résiste à la transpiration.

