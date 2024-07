Test du casque waterproof OpenSwim Pro de Shokz : Peut-il vraiment améliorer vos entraînements aquatiques ?

Conçu spécialement pour être utilisé en milieu aquatique, le casque à conduction osseuse OpenSwim Pro de Shokz combine la robustesse et la polyvalence. Il se distingue par innovation et son adaptation aux besoins des amateurs de natation et des athlètes multisports. La particularité de ce modèle réside dans sa double fonctionnalité : une connexion Bluetooth permettant de diffuser du son depuis un smartphone et un lecteur MP3 intégré avec une capacité de stockage de 32 Go.

Présenté en janvier 2024, l'OpenSwim Pro de Shokz s'adresse à ceux qui cherchent une solution audio fiable et performante lors de leurs séances de natation et autres activités sportives. Son prix plus élevé reflète sa qualité supérieure, bien que des alternatives plus économiques existent. Cependant, pour ceux qui recherchent le nec plus ultra en matière de casques waterproof, ce modèle se positionne comme une option de premier choix.

Caractéristiques techniques

Autonomie annoncée : 9 heures avec le Bluetooth et 6 heures en mode MP3

: 9 heures avec le Bluetooth et 6 heures en mode MP3 Connectivité : Bluetooth 5.4

: Bluetooth 5.4 Portée maximale : 10 m

: 10 m Résistance à l'eau : IP68

: IP68 Temps de recharge : une heure et demie

: une heure et demie Charge rapide : 10 minutes pour 3 heures d'écoute

: 10 minutes pour 3 heures d'écoute Poids du produit : 27,3 g

Le design du casque OpenSwim Pro de shokz

Le casque à conduction osseuse OpenSwim Pro de Shokz incarne l'excellence du design en matière de technologie audio sportive. Il est fidèle à l'esthétique des autres modèles de la marque. En effet, il est équipé de crochets auriculaires ergonomiques reliés par une bande fine et robuste qui se place à l'arrière de la tête. Celle-ci est fabriquée en alliage nickel-titane, offrant une flexibilité suffisante tout en garantissant une durabilité impressionnante. Toutefois, elle n'est pas ajustable, et le casque n'est disponible qu'en une seule taille pour le moment.

Les transducteurs vibrants se positionnent sur les pommettes, permettant ainsi de garder les oreilles libres pour entendre l'environnement extérieur. Avec un poids plume de seulement 27 g, l'OpenSwim Pro assure un confort optimal même après des heures d'utilisation. La sécurité de l'ajustement est un autre point fort de ce casque. Que ce soit lors de la course, du cyclisme ou d'exercices intensifs, il reste parfaitement en place. Sous un bonnet de bain, la pression supplémentaire est à peine perceptible.

De plus, l'OpenSwim Pro de Shokz reste stable même lors des poussées au bord de la piscine. Il est également certifié IP68, résistant à une immersion de deux mètres pendant deux heures. En outre, il bénéficie d'une garantie de deux ans. Ainsi, avec ses 32 Go de stockage et sa compatibilité Bluetooth 5.4, il allie praticité et performance. Il peut parfaitement devenir un choix incontournable pour les sportifs exigeants.

Les commandes du casque OpenSwim Pro de shokz

Le casque OpenSwim Pro de Shokz présente des commandes intuitives et polyvalentes, idéales pour les sportifs en toutes circonstances. Sur le pavé gauche, un bouton multifonction permet de jouer, mettre en pause et passer des morceaux. Il peut être personnalisé grâce à l'application mobile dédiée pour activer l'assistant vocal de votre téléphone ou basculer entre les modes Bluetooth et MP3.

Derrière l'oreille droite se trouvent les contrôles de volume, avec le bouton de volume supérieur servant également de bouton d'alimentation. La pression simultanée des boutons de volume haut et bas peut également être configurée pour activer l'assistant vocal ou changer de mode. En mode MP3, il est possible de passer en lecture normale, aléatoire ou répétée en maintenant enfoncés les boutons de volume haut et multifonction.

Les commandes sont faciles à utiliser même en pleine activité, que ce soit pendant une course, un entraînement de force ou une séance de natation. De plus, les notifications vocales et les sons confirment leur prise en compte. En outre, le casque OpenSwim Pro offre peu d'options d'égalisation (EQ) dans l'application Shokz. Pour une personnalisation plus poussée, les applications de streaming comme Spotify ou Apple Music, avec leurs réglages EQ intégrés, peuvent être utilisées.

En mode baladeur, la lecture automatique des playlists se lance dès le basculement, sans besoin d'intervention supplémentaire. Pour transférer de la musique, il suffit de connecter le casque à un ordinateur et de glisser-déposer les fichiers audio. Avec ses 32 Go de stockage, l'OpenSwim Pro vous offre une grande liberté musicale.

La qualité sonore du casque OpenSwim Pro de shokz

Le casque OpenSwim Pro de Shokz est doté d'une technologie de conduction osseuse. Il permet une écoute sans obstruer les oreilles, offrant ainsi une conscience accrue de l'environnement. Cependant, ce système n'atteint pas la qualité sonore des casques intra-auriculaires et circum-auriculaires. Néanmoins, il procure une expérience auditive impressionnante pour ce type de dispositif, en particulier sous l'eau.

La qualité sonore est particulièrement notable lors des séances de natation. Les vibrations transmises à travers les pommettes offrent un son clair et puissant, même lorsque le casque sans fil est immergé. De plus, les bouchons d'oreilles fournis améliorent cette expérience en minimisant les interférences extérieures. Les basses manquent peut-être de punch, mais les aigus et les médiums sont bien représentés. L'OpenSwim Pro de Shokz favorise donc une écoute agréable de divers genres musicaux.

En mode Bluetooth, deux profils d'égalisation sont disponibles. Le premier est un mode standard offrant un son équilibré avec une bonne présence des graves. Le second, un mode vocal, est idéal pour les podcasts et les livres audio. En mode MP3, le casque propose également deux EQ, dont un spécialement conçu pour la natation. Toutefois, la différence entre les modes est subtile.

En environnement calme, l'OpenSwim Proexcelle, mais dans des environnements bruyants, la musique peut être masquée par les sons ambiants. Malgré cela, pour les utilisateurs de la conduction osseuse, il offre une qualité sonore parmi les meilleures disponibles, en particulier pour les activités aquatiques et multisport.

L'autonomie du casque OpenSwim Pro de shokz

Le casque OpenSwim Pro de Shokz présente une autonomie solide, bien que variable en fonction de l'utilisation. En mode Bluetooth, il procure jusqu'à neuf heures d'écoute continue, tandis qu'en mode MP3, cette durée descend à six heures. Ces performances sont légèrement inférieures à celles du modèle OpenRun Pro, qui atteint dix heures en mode Bluetooth, et du modèle OpenSwim, qui peut durer huit heures en mode MP3.

Les tests ont montré que l'autonomie réelle peut être inférieure d'une heure aux estimations, surtout si le volume est élevé. Or, celui-ci est souvent nécessaire pour bien entendre le son lors des activités en extérieur. Malgré cela, la durée de la batterie reste suffisante pour la plupart des entraînements et des activités en plein air. Pour des séances prolongées, comme un marathon ou une longue randonnée à vélo, il est recommandé de réduire le volume.

Un aspect pratique de l'OpenSwim Pro est sa capacité de charge rapide. Dix minutes de charge suffisent pour obtenir trois heures de lecture musicale. Cette caractéristique est particulièrement pratique pour les moments où l'on se rend compte que la batterie est faible juste avant un entraînement. Cependant, l'utilisation du mode MP3 consomme plus rapidement la batterie. En dehors de l'eau, notamment, une heure de lecture peut réduire la batterie de 40 %.

