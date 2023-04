Les meilleurs casques audio sans fil ou filaires Sony offre une expérience d’écoute étonnante, notamment avec la technologie de réduction du bruit active. Offrez-vous un moment de détente extraordinaire avec un tel dispositif.

Dans la chambre, en voiture, ou pendant vos séances de sport, vous pouvez écouter de la bonne musique sans aucune perturbation. Pour cela, vous devez vous munir d’un casque adéquat. Si vous avez du mal à choisir le modèle qui vous convient, voici une liste des meilleurs casques Sony du moment. Celle-ci va vous aider à trouver la perle rare pour une écoute exceptionnelle.

Sony WH-1000XM5 : le meilleur casque Sony haut de gamme

Caractéristiques techniques Type de casque : Supra-auriculaire

Autonomie : jusqu’à 30 heures

Connectivité : Bluetooth

Réduction du bruit : Oui

Indice de protection : Non

Micro : Oui

Charge rapide : 3 mn pour 3h de lecture

Le casque Sony WH-1000XM5 est la 5ème génération de la série 1000X. Comparé à ses prédécesseurs, on y trouve quelques améliorations notables justifiant sans doute son prix. Sony a, en effet, entamé un grand saut en matière de qualité sonore. La réduction du bruit époustouflante offre également un son nettement plus clair.

Le casque à lui seul ne supporte pas l’eau, malheureusement. Cependant, il est livré avec un étui de protection pour assurer sa protection quand vous ne l’utilisez pas. Son micro intégré vous permet de recevoir des appels à tout moment depuis votre smartphone. Par ailleurs, le casque WH-1000XM5 est optimisé pour Alexa et Google Assistant.

Basses percutantes

Son clair et net

Ne résiste pas à l’eau

Plus cher que ses prédécesseurs de la même série

Sony PlayStation Pulse 3D : le casque officiel pour la PS5

Caractéristiques techniques Type de casque : Circum-auriculaire

Autonomie : jusqu’à 12 heures

Connectivité : Sans fil

Réduction du bruit : Non

Indice de protection : Non

Micro : Oui

Charge rapide : Non

Sony a développé le casque PlayStation Pulse 3D pour fonctionner spécifiquement avec la console PS5. Toutefois, il est aussi compatible avec d’autres appareils.

En effet, l’adaptateur sans fil permet de le connecter à une PS4, un PC. Le câble jack sert à le connecter à une PS VR, une console Xbox ou même des appareils mobiles. Le câble peut également faire office de source d’alimentation.

Ce casque gaming a été conçu avec un design ultra confortable pour vous permettre de vous concentrer entièrement sur vos jeux. La marque a également intégré la technologie Tempest 3D Audio pour vous faire vivre les expériences sonores complètement immersives dans vos jeux d’horreur.

Tempest 3D Audio

Confortable

Absence de réduction du bruit ambiant

Dongle USB obligatoire pour certains appareils

Sony WH-1000XM4 : le meilleur casque antibruit de Sony

Caractéristiques techniques Type de casque : Supra-auriculaire

Autonomie : jusqu’à 30 heures

Connectivité : Bluetooth

Réduction du bruit : Oui

Indice de protection : Non

Micro : Oui

Charge rapide : 15 mn pour 8 heures de lecture

On a intégré le Sony WH-1000XM4 dans notre comparatif en raison de sa performance inégalée en matière d’isolation acoustique. Certes, il ne dispose pas des dernières technologies à bord de son successeur, le XM5. Toutefois, sa robustesse et sa forte réduction de bruit, notamment les bruits basses fréquences sont des atouts irréprochables.

Le XM4 est aussi doté d’un égaliseur graphique avec lequel vous pouvez personnaliser le son à volonté. Ce qui vous offre de longues heures de lecture pour écouter votre livre audio ou vos tubes favoris. Si vous recherchez un modèle spécifique pour éliminer les bruits environnants, on vous conseille celui-ci. De même si votre tête est plutôt petite pour les casques standards.

Réduction du bruit époustouflante

Grande autonomie de la batterie

Micro intégré moins performant

Ne figure pas dans le classement IP

Sony WH-XB910N : un mini-caisson de basse ambulant

Caractéristiques techniques Type de casque : Circum-auriculaire

Autonomie : jusqu’à 30 heures

Connectivité : Bluetooth, NFC

Réduction du bruit : Oui

Indice de protection : Non

Micro : Oui

Charge rapide : 10 mn pour 4,5 heures de lecture

Quand les basses percutantes deviennent vos principales préoccupations, vous pouvez choisir ce meilleur casque Sony Extra Bass WH-XB910N. La profondeur des basses le diffère de son prédécesseur, le XB900N. En outre, il dispose d’une connexion multipoint, tout comme le CH720N. Ce qui vous permet de le coupler à la fois avec votre smartphone/tablette et votre PC.

Bien entendu, on n’y trouve pas les fonctionnalités extra intégrées aux derniers modèles de la série 1000X. Néanmoins, il dispose de la fonction Quick Attention, vous permettant de baisser le volume rapidement pour converser. En plus, lors de l’achat, vous obtiendrez également un étui rigide pour le transport.

Basses percutantes

Connexion multipoint

Fonction 360 Audio difficile à contrôle sur l’appli

Réduction du bruit moins performante

Sony WH-1000XM3 : le modèle polyvalent de notre liste

Caractéristiques techniques Type de casque : Extra-auriculaire

Autonomie : jusqu’à 30 heures

Connectivité : Bluetooth

Réduction du bruit : Oui

Indice de protection : Non

Micro : Oui

Charge rapide : 15 mn pour 8 heures de lecture

Offrant une alternative moins chère que ses successeurs, le WH-1000XM3 peut aussi être celui que vous cherchez. La réduction du bruit active est toujours présente et le confort aussi. Ce qui accède à une expérience d’écoute sans faille, avec un son détaillé. Sa fonction Quick Attention vous permet d’écouter votre interlocuteur attentivement.

Sa durée de charge totale est évaluée à 3 heures. Cependant, la charge rapide procure 5 à 8 heures de lecture en seulement 10 à 15 minutes de charge. A la maison, utilisez votre casque pour contrôler les appareils avec Alexa intégrée pour écouter les actus du jour ou obtenir la météo. C’est un accessoire idéal pour contrôler une maison connectée.

Confort assuré

Fonction Quick Attention

Commandes tactiles capricieuses

Ne résiste pas à la transpiration

Sony WH-CH720N : une alternative au bon rapport qualité/prix

Caractéristiques techniques Type de casque : Circum-auriculaire

Autonomie : jusqu’à 35 heures

Connectivité : Bluetooth

Réduction du bruit : Oui

Indice de protection : Non

Micro : Oui

Charge rapide : 10 mn pour 4,5 heures de lecture

Pour ceux qui utilisent deux appareils mobiles à la fois, le choix peut aussi se reposer sur le WH-CH720N. Même si le son n’arrive pas à rivaliser celui que fournit le WH-1000XM5, on peut dire que la réduction du bruit fait très bien son travail. Tout cela, grâce à la puce NC qu’on retrouve chez les modèles de la série 1000X et le processeur V1 intégré qui s’ajoutent à son double capteur de bruit.

Ce qui le démarque de ses concurrents ? Vous pouvez le connecter à deux appareils à la fois via Bluetooth, comme avec le WH-XB910N. Quand l’un d’eux reçoit un appel, le casque le détecte automatiquement et s’y connecte. Cela vous évite d’établir la connexion à chaque appel.

Micro avec fonction Precise Voice Pickup

Connexion multipoint

Absence de commandes tactiles

Absence d’arrêt automatique

Sony WF-C500 : le meilleur modèle économique

Caractéristiques techniques Type de casque : Intra-auriculaire

Autonomie : jusqu’à 20 heures avec étui de chargement

Connectivité : Bluetooth

Réduction du bruit : Non

Indice de protection : IPX4

Micro : Oui

Charge rapide : 10 mn pour 1h de lecture

Le casque Sony WF-C500 est un bon casque économique qui a fait ses preuves. Bien qu’il ne dispose pas d’une technologie ANC, cette paire d’écouteurs intra-auriculaire résiste aux éclaboussures et à la transpiration. Il offre tout de même un son de qualité avec des détails marqués.

Avec ces écouteurs sans fil, vous aurez 10 heures d’écoute sans interruption, plus 10 heures supplémentaires avec l’étui de chargement. En plus de cela, ils se connectent facilement aux appareils Android et aux PC sous système Windows 10 via la connectivité « paire rapide ». Sachez en outre qu’il prend en charge Siri et Google Assistant.

Léger et confortable

Connectivité « paire rapide »

Durée de vie de la batterie pas terrible

Absence de technologie Extra Bass

FAQ sur le casque Sony

Sur quel principe repose la réduction du bruit ?

La réduction du bruit permet d’isoler le son de manière à ce que l’on n’entende aucun bruit externe à celle qui sort du casque. Comment ça marche ? Eh bien, le son est un faisceau d’ondes qui se déplace en se servant d’un support externe. Le support peut être l’air ou l’eau ou des corps solides tels que le métal et le verre.

L’existence d’un tel support signifie qu’aucun son ne peut s’entendre dans un environnement vide. Par contre, quand on est dans un espace où il n’y a rien à part l’air, le son est net. C’est sur cette technique que devrait reposer la fonction de réduction du bruit en général.

En quoi consiste la réduction du bruit chez un casque Sony ?

Si la réduction du bruit repose sur l’absence de perturbations entre le support du casque et le tympan, ce n’est pas autant chez les casques Sony. Ces derniers intègrent un microphone destiné à étudier les différentes ondes sonores environnantes. En réponse à ces ondes, le micro émet des ondes sonores opposées. Ce sont ces ondes opposées qui annulent le bruit ambiant et provoquent la réduction du bruit.

L’efficacité d’une telle fonction dépend de la variation de la fréquence des bruits environnants. Si ces bruits sont constants et sont d’une fréquence basse ou moyenne, la réduction du bruit l’est aussi et vice-versa. Ce qui signifie que l’annulation du bruit n’est jamais complète puisque les fréquences varient constamment. De la sorte, même avec le meilleur casque Sony à réduction du bruit, vous pouvez entendre certains bruits.

Vous pouvez toutefois améliorer cette fonction en modifiant l’intensité du système. La modification permet d’augmenter ou diminuer la réduction du bruit en fonction du bruit environnant. Dans le cas où vous souhaitez maximiser l’annulation du bruit, il suffit de désactiver l’option « Adaptive Sound Control ».

Comme pour tous les autres casques Bluetooth, ceux de la marque Sony s’utilisent en toute facilité. Mais avant, assurez-vous que tout est en ordre et que le casque ne présente pas de défaut de fabrication. Ensuite, veillez à ce qu’il obtienne une charge complète avant sa première utilisation.

Une fois que la charge est complète, vous pouvez démarrer votre casque. En même temps, activez la connexion Bluetooth de votre source (téléphone, tablette ou PC). Après cela, vous devez entamer le couplage des deux appareils. Si votre source ne détecte pas le casque, éteignez ce dernier puis, rallumez-le. Si, après redémarrage, la connexion ne s’établit toujours pas, vous devez réinitialiser votre périphérique.

Dans quel cas le casque Sony grésille ?

Un côté de votre casque Sony, ou même les deux, peut grésiller. Ce qui perturbe l’écoute. De nombreuses raisons peuvent être à l’origine de tels désagréments.

En premier lieu, vous devez savoir que les diverses interférences causées par l’environnement proche du casque perturbe le bon fonctionnement du Bluetooth. Cela inclut les appareils fonctionnant sous Wi-Fi et la présence d’aimant à proximité de l’appareil fonctionnant en Bluetooth. Si vous entendez les grésillements, votre premier réflexe doit être de détecter tous les appareils côtoyant le casque.

En second lieu, assurez-vous de mettre l’appareil qui émet le signal Bluetooth à proximité de votre casque. En général, la portée maximale d’une connexion Bluetooth s’élève à 10 mètres. De ce fait, maintenir l’appareil dans un diamètre de mètres au maximum permet de recevoir un signal de qualité premium.

Le casque ne s’allume pas : que faire ?

Si votre casque Sony ne s’allume pas, la première chose à faire est de le recharger jusqu’à charge complète. Ce n’est qu’après que vous devez voir les autres raisons possibles de ce problème. Pour vérifier l’état de la batterie de votre casque, il suffit d’appuyer sur le bouton de mise en marche. Si cela ne permet pas de l’allumer, optez pour la recharge.

Si, après la durée de charge maximale, votre périphérique ne démarre pas, il faut revoir la procédure de recharge. Pour cela, vous devez vérifier si le câble de recharge est disposé correctement et qu’il est lié à la source d’énergie. Pour un modèle sans fil, assurez-vous que le casque est bien placé dans son étui de chargement.

