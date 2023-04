Les meilleurs écouteurs et casques Bose, y compris la gamme QuietComfort, offrent une qualité audio si envoûtante qui conquiert le cœur des audiophiles. Focus sur ces casques sans fil antibruit.

Parmi les fabricants de casques audio sans fil, il y a Bose. La marque est plutôt réputée pour sa gamme d’écouteurs sans fil à réduction de bruit. Elle dispose également de nombreux modèles adéquats pour les sportifs. Par conséquent, les utilisateurs ont du mal à se retrouver parmi cette multitude de choix. De ce fait, pour y remédier, voici notre liste des meilleurs écouteurs et casques Bose du moment.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Bose QuietComfort Earbuds II Note : 9,7/10 Découvrir Bose Sport Earbuds Note : 9,5/10 Découvrir Bose 700 casque antibruit Note : 9,2/10 Découvrir

QuietComfort Earbuds II : meilleurs écouteurs vraiment sans fil de Bose à réduction de bruit

Caractéristiques techniques Type : intra-auriculaire

Poids : 9 grammes

Réduction du bruit : Oui

Batterie : 6h (étui de charge jusqu’à 24h)

Connectivité : Bluetooth

Bose a entrepris des mises à jour sur les écouteurs Bose QuietComfort Truly Wireless et ont abouti aux QuietComfort Earbuds II. Ceux-ci fournissent un son nettement équilibré tout en éliminant les bruits environnants, incluant les divers bavardages en arrière-plan et les grondements des moteurs. Ce qui vous donne une ambiance zen pendant le trajet et permet de vous concentrer sur ce que vous écoutez.

Par ailleurs, ils peuvent tenir jusqu’à 6 heures même si l’ANC est activé. En plus, son étui contient une charge leur permettant de tenir jusqu’à 24 heures. Enfin, l’indice de résistance IPX4 leur permet de résister aux transpirations et aux éclaboussures.

Fonction de réduction du bruit

Charge supplémentaire de l’étui

Design un peu encombrant

Taille unique

Bose Sport Earbuds : parfaits pour les sportifs

Caractéristiques techniques Type : intra-auriculaire

Poids : 8,51 grammes

Réduction du bruit : Oui

Batterie : 5h (étui de charge jusqu’à 15h)

Connectivité : Bluetooth

L’isolation acoustique avec laquelle ces écouteurs sont conçus leur permet d’offrir un son clair. De plus, vous pouvez communiquer librement avec vos proches puisque les Bose Sport Earbuds sont équipés d’un microphone pour les appels. Bien qu’ils soient spécialement conçus pour les adultes, ils peuvent s’ajuster avec les petites oreilles grâces à leurs embouts de 3 tailles différentes.

Comme la plupart des meilleurs casques et écouteurs Bose, les Sport Earbuds disposent également d’une fonction de réduction du bruit. C’est ce qui lui confère l’isolation acoustique d’ailleurs. N’hésitez pas à les porter dehors car ils disposent d’un indice de résistance IPX4. Ainsi, ils peuvent supporter aussi bien votre sueur que les intempéries.

Livrés avec trois tailles d’embouts différents

Contrôle Facile

Autonomie réduite sans l’étui de charge

Etui non certifié Qi

Bose 700 casque antibruit : le meilleur modèle à commande vocale

Caractéristiques techniques Type : circum-auriculaire

Poids : 249,48 grammes

Réduction du bruit : Oui

Batterie : jusqu’à 20h

Connectivité : Bluetooth

Avec ce casque antibruit de Bose, non seulement vous bénéficiez d’une fonction de réduction de bruit, mais vous pouvez l’ajuster en fonction du type de contenu à l’écoute. En effet, il dispose de 11 niveaux de réduction active de bruit. Son micro est également performant, au point de vous permettre de communiquer sans tracas malgré les tapages environnants.

Par ailleurs, le Bose 700 intègre la commande vocale. De la sorte, il prend en charge Google Assistant et Alexa pour répondre à vos commandes verbales pour trouver le chemin ou connaître la prévision météo. Cerise sur le gâteau, si vous l’utilisez avec un appareil iOS tel qu’un iPhone 14 Pro, vous pouvez accéder à Spotify en une seule commande.

Commande vocale

11 niveaux de réduction du bruit

L’accès rapide à Spotify est réservé aux appareils iOS

Des bugs au niveau de l’application iOS

QuietComfort 45 : meilleur casque sans fil Bose avec réduction du bruit

Caractéristiques techniques Type : extra-auriculaire

Poids : NA

Réduction du bruit : Oui

Batterie : 24h

Connectivité : Bluetooth

Si vous êtes plutôt adepte des casques extra-auriculaires, on vous conseille le casque sans fil QuietComfort 45. Il a succédé au QC 35 II en y apportant quelques améliorations. Certes, il n’embarque pas un équaliseur avec lequel vous pouvez personnaliser le son. Cependant, le son reste bien équilibré et offre des détails nets.

Grâce à l’ANC, vous pouvez éliminer les bruits ambiants. Pour ce faire, il suffit d’activer le mode Quiet ; sinon vous pouvez toujours activer le mode Aware. En termes d’autonomie, vous pouvez profiter du QuietComfort 45 pendant 24 heures d’affilée en une seule charge. En plus, il dispose d’une fonction de charge rapide qui fournit 3 heures d’autonomie en seulement 15 minutes.

Deux modes différents

Batterie résistante

Absence de commandes tactiles

Design peu attirant

Bose SoundSport : alliez confort et plaisir

Caractéristiques techniques Type : intra-auriculaire

Poids : 23 grammes

Réduction du bruit : Non

Batterie : 6h

Connectivité : Bluetooth

Vous souhaitez suivre le rythme de vos pas avec de la musique aux oreilles ? Alors n’hésitez pas à adopter ces écouteurs sans fil SoundSport de Bose. Le son riche, accompagné de basses percutantes, est toujours équilibré, quel que soit le volume.

Ces écouteurs sans fil sont livrés avec des embouts StayHear+ pour maintenir le confort sur vos oreilles pendant vos entraînements. En plus, ils sont conçus pour résister à la transpiration et aux éclaboussures avec un indice IPX4. C’est pour cela que les SoundSport comptent parmi les meilleurs écouteurs et casques Bose intra-auriculaire sans fil bien qu’ils n’intègrent pas la fonction de réduction du bruit.

Confort assuré

Son équilibré

Absence de réduction du bruit

La durée de vie de la batterie pourrait être meilleure

Bose QuietComfort SE : pour un son vraiment acoustique

Caractéristiques techniques Type : circum-auriculaire

Poids : 300,01 grammes

Réduction du bruit : Oui

Batterie : 24h

Connectivité : Bluetooth

Bien entendu, ce casque Bose embarque la technologie de réduction du bruit, mais pas que. La richesse et la profondeur du son viennent de l’architecture acoustique TriPort. A cela s’ajoute une technologie d’égalisation active optimisée. Ce qui permet de profiter du meilleur son quel que soit le volume.

Comme le QC 45, ce casque circum-auriculaire de Bose offre également deux modes dont le mode Quiet et le mode Aware. Son design élégant offre un confort à vos oreilles pour vous permettre de les porter toute la journée malgré son poids. D’ailleurs, il peut fonctionner plus de 20 heures sans interruption.

Forte autonomie de la batterie

Technologie d’égalisation active

Modèle un peu lourd

Absence de commandes tactiles

QuietComfort 35 II : le meilleur casque Bose pour les grands joueurs

Caractéristiques techniques Type : supra-auriculaire

Poids : 235,87 grammes

Réduction du bruit : Oui

Batterie : NA

Connectivité : Bluetooth

La plupart des modèles présentés dans cette liste offrent une meilleure qualité sonore, mais ce dernier est plutôt adapté pour les jeux vidéo. Le QuietComfort 35 II dispose de trois niveaux d’ajustement pour la réduction du bruit. Ce qui permet de vous concentrer sur votre session active.

Outre la réduction du bruit, vous pouvez aussi contrôler le casque à l’aide de votre voix via Alexa ou Google Assistant. C’est un choix parfait si votre maison est intelligente. A part cela, vous pouvez facilement mettre à jour les différentes fonctionnalités grâce à l’application Bose Connect.

Contrôle vocal

Mise à jour facile

L’appli ne dispose pas d’équaliseur

Fonctionnement optimal avec iOS uniquement

FAQ sur les écouteurs et casques Bose

Pourquoi choisir des écouteurs et casques Bose ?

Que ce soit un casque ou des écouteurs, Bose intègre généralement la fonction de réduction du bruit. Le but étant de vous permettre de vous concentrer à 100% sur ce que vous faites. En plus, les bruits environnants peuvent perturber l’ambiance pendant que vous écoutez vos morceaux favoris ou lorsque vous écoutez un livre audio.

En outre, si vous misez sur l’autonomie, les écouteurs et casques Bose sont de meilleurs choix. Si la majorité des casques disposent d’une option de charge rapide, les écouteurs sans fil sont en majorité livrés avec un étui de charge supplémentaire. De la sorte, on peut profiter de 5 à 6 heures d’écoute pour les écouteurs ; jusqu’à 24 heures avec l’étui de charge et plus de 20 heures pour les casques.

Pour faire simple, les meilleurs écouteurs et casques Bose utilisent un signal opposé pour annuler les bruits ambiants. En mathématiques, cela se traduit par +1 + (-1)=0. Mais dans la réalité, Bose utilise une technologie bien plus sophistiquée pour perfectionner le son acoustique dans ces écouteurs et casques.

Les écouteurs et casques antibruit Bose intègrent des microphones externes. Ces derniers ont pour fonction d’observer l’environnement et détectent les bruits qui peuvent altérer la qualité du son. Ensuite, ils émettent le même signal mais dans un sens opposé. C’est ce qui élimine le bruit externe et offre un son clair et net sur vos oreilles.

Avec quel appareil peut-on utiliser des écouteurs et casques Bose ?

Généralement, les meilleurs écouteurs et casques Bose s’utilisent de façon optimale avec un appareil fonctionnant sous iOS. Ils sont ainsi plus pratiques avec les iPhones, iPad et Macbook. Néanmoins, ils peuvent fonctionner avec n’importe quel appareil qui prend en charge la connexion Bluetooth.

Ce qui nous amène à dire que les écouteurs sans fil Bose fonctionnent avec n’importe quel appareil prenant en charge Bluetooth. Ainsi, vous pouvez les coupler avec votre smartphone, votre tablette ou même votre ordinateur portable. Si vous envisagez de l’utiliser avec un ordinateur de bureau qui n’inclut pas la connexion Bluetooth, vous devez connecter un dongle Bluetooth adéquat.

Pendant combien de temps faut-il pour recharger la batterie ?

Si certains modèles incluent la charge rapide, d’autres nécessitent plus de temps pour obtenir la charge maximale. Aussi, il faut en moyenne 2 à 4 heures de temps pour obtenir une charge complète de vos écouteurs ou votre casque Bose. La charge rapide quant à elle permet de recharger jusqu’à 85% de la charge maximale en quelques minutes.

En général, Bose fournit les meilleurs modèles afin de satisfaire sa clientèle. Toutefois, vous pouvez augmenter sa durabilité. Pour cela, vous devez vous habituer aux gestes suivantes :

Tout d’abord, il est préférable d’acheter une paire d’écouteurs avec un étui de charge. L’étui sert à la fois pour faciliter le rangement et le transport. En plus, vous pouvez bénéficier d’une charge supplémentaire avec votre étui. Sinon, vous êtes aussi libre d’en acheter un autre séparément le cas échéant.

La prochaine astuce est propre aux écouteurs vraiment sans fil. En effet, si vous passez plus de temps pour les appels ou si vous écoutez plus de musique, il est plus prudent d’interchanger vos écouteurs. En d’autres termes, vous pouvez n’utiliser que l’un pendant que l’autre se charge dans l’étui et vice-versa.

Bon nombre d’écouteurs vraiment sans fil de Bose sont livrés avec des embouts de tailles différentes. Cela permet à l’utilisateur de choisir la bonne taille qui s’ajuste le mieux à ses oreilles. Malgré cela, certains utilisateurs ne parviennent pas à trouver les bons embouts.

A la place, le marché dispose des embouts en mousse à mémoire de forme. Ceux-ci se dilatent afin d’épouser la forme de vos oreilles. Ils gardent la forme ainsi prise pour les utilisations ultérieures. Là encore, il faut s’assurer de tomber sur la bonne taille.

Les écouteurs et casques peuvent-ils altérer l’audition ?

Oui et non. En fait, nos oreilles peuvent être endommagées quand on écoute du son à un volume très élevé. Il existe une limite à ne pas franchir bien que les écouteurs et casques Bose offrent un réglage du volume assez large. A partir d’un certain niveau sonore, l’audition est perturbée. Pour la plupart des modèles d’écouteurs sans fil de Bose, il est préférable de ne pas dépasser les 60% du volume total.

