Si vous êtes à la recherche de casques sans fil Beats alternative à Solo Pro, Beats Studio Pro est le choix idéal pour les amateurs de musique recherchant un son immersif et de haute qualité. Avec des basses puissantes et des aigus clairs, ce casque circum-auriculaire fermé offre une expérience sonore riche et dynamique. Équipé d'une fonction de réduction active du bruit (ANC) performante, il bloque efficacement les bruits ambiants pour une écoute en toute tranquillité, avec jusqu'à 24 heures d'autonomie.

Conçu pour s'intégrer parfaitement avec les appareils Apple, il supporte l'audio spatial et Dolby Atmos pour une immersion totale. Les Beats Studio Pro disposent également d'une connectivité rapide avec les appareils iOS et Android, mais ils manquent de certaines fonctionnalités avancées comme la détection de port et le partage audio. Malgré quelques limitations, ces écouteurs restent l'une des meilleures options pour les utilisateurs à la recherche de la signature sonore distincte et dynamique de Beats.

Caractéristique techniques

Fonction suppression de bruit : Oui, avec réduction de bruit active (ANC)

Bluetooth : Oui

Compatibilité : Compatible avec les appareils iOS et Android

Prix : Environ 350 € à 400 €

Beats Fit Pro

Outre la quatrième génération Beats, les Fit Pro sont indispensables pour quiconque recherche des écouteurs alliant performance et confort. Conçus pour les amateurs de sport et les mélomanes exigeants, ces écouteurs offrent une tenue impeccable grâce à leurs ailettes de stabilisation, assurant une expérience d'écoute confortable même pendant les activités les plus intenses. Leurs fonctionnalités avancées incluent une réduction active du bruit (ANC) de haute qualité, permettant de se concentrer sur la musique tout en bloquant les distractions extérieures. De plus, le mode Transparence vous permet de rester connecté à votre environnement lorsque nécessaire.

La qualité sonore est également au rendez-vous avec des basses percutantes et des aigus clairs, équilibrant parfaitement l'expérience audio. L'intégration de la puce H1 d'Apple facilite l'appairage instantané avec les appareils iOS, offrant une connectivité fluide et une gestion simplifiée des appels et de la musique. Les Beats Fit Pro sont idéaux pour ceux qui ne veulent faire aucun compromis entre confort, fonctionnalité et qualité sonore.

Caractéristique techniques