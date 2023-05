Apple Watch ou Garmin : quelle montre choisir dans ce duel de titans ?

Les montres connectées ont connu une croissance rapide ces dernières années, offrant aux utilisateurs une variété de fonctionnalités allant de la santé et du bien-être à la productivité et aux loisirs. Mais quand il s’agit de choisir entre l’Apple Watch et Garmin, les consommateurs peuvent se retrouver dans une impasse.

Dans ce comparatif, nous allons examiner les caractéristiques et les avantages de chaque marque pour aider les consommateurs à prendre une décision éclairée.

Apple Watch : la montre intelligente emblématique

L’Apple Watch fait partie des montres connectées les plus populaire du marché. Elle est disponible dans une variété de modèles, de tailles et de couleurs pour répondre aux besoins de chaque utilisateur.

Apple a équipé la dernière génération de sa montre connectée d’un écran Retina toujours allumé, ainsi que de fonctionnalités de santé améliorées, telles qu’un capteur d’oxygène sanguin et un électrocardiogramme (ECG). L’Apple Watch offre également une connectivité sans fil à votre iPhone, vous permettant de répondre aux appels, de recevoir des notifications et de contrôler la musique sans avoir à sortir votre téléphone de votre poche.

Garmin : la marque de référence pour les athlètes

On connaît Garmin pour ses montres de sport et de plein air qu’elle conçoit pour les coureurs, les cyclistes, les nageurs et les amateurs de fitness. Les montres Garmin offrent une gamme complète de fonctionnalités de suivi d’activité, y compris la fréquence cardiaque, les calories brûlées et la qualité du sommeil.

Les montres de sport Garmin disposent également de fonctionnalités spécifiques aux activités, telles que le suivi de la natation en piscine et en eau libre, le suivi de la cadence pour les coureurs et le suivi du swing pour les golfeurs.

Santé et bien-être : Apple Watch contre Garmin

Les deux montres connectées offrent des fonctionnalités de santé et de bien-être, mais elles diffèrent dans leur approche. L’Apple Watch se concentre sur la surveillance de la santé et de la forme physique, avec des fonctionnalités telles que le suivi de la fréquence cardiaque, la surveillance de la qualité du sommeil et des notifications pour vous encourager à vous lever et à bouger tout au long de la journée.

La montre de sport Garmin se concentre sur la performance et la condition physique, en offrant des fonctionnalités telles que des plans d’entraînement personnalisés, des graphiques de progression et une analyse détaillée de la performance.

Design et personnalisation : Apple Watch contre Garmin

L’Apple Watch est disponible dans une variété de modèles, de tailles et de couleurs pour répondre aux besoins de chaque utilisateur, avec des options de personnalisation telles que des bracelets interchangeables. La dernière génération d’Apple Watch dispose également d’un écran Retina toujours allumé pour une visibilité maximale.

Garmin propose une variété de modèles et de couleurs pour ses montres de sport, mais elle met l’accent sur la fonctionnalité plutôt que sur l’esthétique dans leur conception. Cependant, les montres Garmin offrent également des options de personnalisation, avec des bracelets interchangeables et des cadrans personnalisables.

Connectivité : Apple Watch contre Garmin

L’Apple Watch se connecte à votre iPhone, ce qui vous permet de recevoir des appels, des notifications et des messages directement sur votre poignet, sans avoir besoin de sortir votre téléphone de votre poche. Vous pouvez également utiliser l’Apple Watch pour contrôler la musique, les podcasts et d’autres applications sur votre iPhone.

Les montres de sport Garmin sont également connectées, mais elles sont conçues pour une utilisation autonome. Certaines montres Garmin offrent des fonctionnalités telles que le stockage de musique et la compatibilité avec des applications tierces, mais elles ne sont pas aussi étroitement intégrées à votre smartphone que l’Apple Watch.

Autonomie de la batterie : Apple Watch contre Garmin

L’autonomie de la batterie est un facteur important à prendre en compte lors du choix d’une montre connectée. L’Apple Watch a une autonomie moyenne de la batterie allant jusqu’à 18 heures, selon l’utilisation. Cela signifie que vous devrez la recharger tous les jours.

Les montres de sport Garmin ont une autonomie de la batterie plus longue, allant jusqu’à plusieurs jours en fonction de l’utilisation. Cela les rend plus adaptées aux activités de plein air et aux voyages de longue durée où vous n’aurez peut-être pas accès à une prise de courant.

Prix : Apple Watch contre Garmin

Le prix est également un facteur important à prendre en compte lors du choix entre l’Apple Watch et Garmin. L’Apple Watch est disponible dans une gamme de prix souvent plus élevé que dans la moyenne. Les montres Garmin quant à elles sont disponibles dans une gamme de prix plus accessible. En général, les tocantes de chez Garmin sont moins chères que celles d’Apple.

Conclusion : Apple Watch ou Garmin ?

En fin de compte, le choix entre l’Apple Watch et Garmin dépendra de vos besoins et de vos préférences. Si vous êtes un amateur de fitness ou un athlète sérieux, une montre de sport Garmin pourrait être le meilleur choix pour vous.

Si vous êtes un utilisateur d’iPhone qui cherche une montre connectée, élégante et intégrée, l’Apple Watch est probablement le choix le plus judicieux. Quoi qu’il en soit, vous pouvez être sûr que les deux marques offrent des fonctionnalités de pointe et une qualité de fabrication exceptionnelle pour répondre aux besoins de chaque utilisateur.

Le top des montres Garmin et Apple Watch

Garmin Fenix 7X (Solar Edition)

La Fenix 7X Solar de Garmin intègre la dernière technologie de montres GPS avec presque toutes les fonctionnalités portables. Elle prend en charge une variété de sports, y compris le ski, l’escalade, le VTT et le surf, ainsi que les sports traditionnels.

Les fonctionnalités de charge solaire ajoutent une élégance pratique. La Fenix offre toutes les fonctionnalités de suivi de la santé pour lesquelles Garmin est réputé. C’est le choix parfait pour ceux qui cherchent une montre GPS orientée sport et santé.

Apple Watch Series 8

L’Apple Watch 8 représente la dernière version de la célèbre smartwatch d’Apple. Bien que les améliorations ne soient pas spectaculaires par rapport à la Series 7, elle est dotée d’un grand écran et d’un design impeccable.

Ce qui distingue la Series 8 de la Series 7, c’est son capteur de température de la peau, qui permet de suivre la fertilité, les cycles et le sommeil. La Series 8 dispose également d’un mode faible consommation tant attendu pour une autonomie allant jusqu’à 36 heures, ainsi qu’une nouvelle fonction de détection des collisions.

La Series 8 reste une excellente option pour ceux qui cherchent à surveiller leur santé et à rester connectés, avec la dernière version de watchOS offrant de nombreuses fonctionnalités.

Que vous recherchiez une smartwatch pour l’exercice, pour prendre des appels ou pour utiliser des applications Apple Watch, la Series 8 répondra à tous vos besoins.

