Les meilleurs aspirateurs balais Dyson excellent notamment par leur puissance d’aspiration, mais aussi par leur design raffiné. Vous pouvez ainsi choisir le modèle qui entre dans votre budget et qui répond à vos attentes.

Pour garder votre demeure propre, l’utilisation d’un aspirateur balai s’avère la solution idéale. Dyson offre toute une panoplie de modèles aussi bien élégants que performants, accessoires compris. Plus pratique du fait qu’il fonctionne sans fil, il élimine poussière, saletés diverses et même les poils de vos animaux domestiques qui traînent partout. Par ailleurs, le tube amovible permet de transformer facilement votre balai en aspirateur à main. Ce qui permet d’atteindre les endroits les plus difficiles à nettoyer. Tout le monde n’a toutefois pas le temps de chasser le meilleur aspirateur balais Dyson pour tel ou tel budget. Ainsi, on a établi une liste comprenant les meilleurs modèles pour vous faciliter la tâche.

Classement Modèle Notre note Lien du site Dyson V15 Detect Absolute 9,6/10 Acheter Dyson V7 Motörhead Origin 9,2/10 Acheter Dyson V8 Animal 8,9/10 Acheter

Dyson V15 Detect Absolute : le meilleur aspirateur balai Dyson haut de gamme

Caractéristiques techniqu Dimensions : 25 x 26,6 x 126 cm

Capacité du réservoir : 0,77 Litre

Autonomie : 60 minutes

On commence notre liste par ce modèle haut de gamme. Le V15 Detect Absolute aspire les saletés avec assez de puissance pour nettoyer votre sol et vos meubles. Il est conçu avec un design raffiné et fonctionne avec une batterie Lithium-ion d’une performance époustouflante. Ce qui permet à l’appareil de tenir jusqu’à une heure de temps sans interruption.

Transformez-le en aspirateur à main lorsque vous nettoyez les coins difficiles à atteindre, utilisez son laser vert pour détecter les saletés invisibles à l’œil nu. Son réservoir est suffisant pour collecter les saletés. Son électro-brosse élimine aussi bien la poussière que les poils d’animaux.

Fonctionnalités multiples

Grande autonomie de la batterie

Prix élevé

Laser inefficace sur les sols durs

Promo -5% Dyson V15 Detect Absolute 369535 Dyson V15 Detect Absolute 3695... 819.00 € 779.00 € Voir l'offre

Dyson V7 Motörhead Origin : idéal pour un budget réduit

Caractéristiques techniqu Dimensions : 20,83 x 24,89 x 124,46 cm

Vitesse d’aspiration : 110 000 tours/min

Autonomie : 30 minutes

Le V7 Motörhead Origin de Dyson est équipé d’un moteur numérique qui fournit une puissance d’aspiration de 100 Watts. Ce qui le rend efficace sur les moquettes, les sols durs et même les tissus d’ameublement. De plus, il se transforme facilement en aspirateur à main quand vous nettoyez vos meubles ou votre voiture.

Certes, il ne peut aspirer que pendant 30 minutes. Mais ce qui fait de lui un meilleur aspirateur balai Dyson, c’est surtout ses 14 cyclones qui collectent même les particules microscopiques. Pour le rangement ? Aucun souci, il est livré avec une station d’accueil. Celle-ci sert également à recharger sa batterie.

Bon rapport qualité/prix

Polyvalent

Autonomie réduite

Moteur bruyant

Dyson V7 Motörhead Origin Livré dans une boîte. Le produ... 419.00 € Voir l'offre

Dyson V8 Animal : le meilleur aspirateur balai Dyson pour nettoyer les poils d’animaux

Caractéristiques techniqu Dimensions : 25 x 22,4 x 124,4 cm

Capacité du réservoir : 0,5 Litre

Autonomie : 40 minutes

Le V8 Animal de Dyson s’utilise autant sur un sol dur que sur le tapis ou la moquette. Il peut également nettoyer vos meubles en éliminant les poils d’animaux. Comme son nom l’indique, il s’agit du meilleur aspirateur balai Dyson destiné spécifiquement à cet effet.

Par ailleurs, vous pouvez le transformer facilement selon vos besoins, par exemple, lorsque vous souhaitez nettoyer les moindres recoins de votre maison. Ce qui est plutôt efficace pour lutter contre le mal de dos suite aux corvées ménagères. En plus, le V8 animal est aussi puissant qu’il aspire même les plus petites particules errant sous vos meubles.

Filtre HEPA

Polyvalent

Batterie moins performante

Manuel d’utilisation pas assez explicite

Promo -3% Dyson V8 Animal Cordless Vacuum Cleaner by Dyson 469.00 € 453.22 € Voir l'offre

Dyson V11 Torque Drive Extra : le meilleur aspirateur balai Dyson pour les asthmatiques

Caractéristiques techniqu Dimensions : 27 x 15 x 99 cm

Capacité du réservoir : 0.76 Litre

Autonomie : jusqu’à 60 minutes selon mode (Boost – Auto – Eco)

Le V11 Torque Drive Extra dispose de 3 modes pour fonctionner selon le type de sol. Le mode Boost, comme son nom l’indique, permet une aspiration efficace. C’est le mode idéal pour nettoyer une moquette ou un tapis. Le mode Eco, quant à lui, permet d’économiser la batterie, jusqu’à 60 minutes sur un sol dur.

Ce modèle reconnaît le type de sol grâce à la technologie DLS intégrée. Ce qui permet d’ajuster l’intensité d’aspiration pour une utilisation optimale. Par ailleurs, son écran de contrôle affiche les différentes informations telles que la puissance d’aspiration et les éventuels messages d’erreur.

3 modes au choix

Grande capacité du réservoir

Le mode Boost est bruyant

Batterie difficile à changer

Aspirateur Balai V11 Torque Drive Extra Moteur numérique Dyson V11, 14...

Batterie amovible

Affichage de l'autonomie resta...

Trois modes de puissance 764.99 € Voir l'offre

Dyson V8 Absolute Plus : un look vintage tout aussi puissant

Caractéristiques techniqu Dimensions : 22,4 x 25 x 124 cm

Capacité du réservoir : 0.54 Litre

Autonomie : 40 minutes

On aime ce modèle au look vintage pour ses différentes brosses et sa puissance d’aspiration. On le qualifie ainsi de meilleur aspirateur balai Dyson du fait qu’un seul passage permet de collecter la quasi-totalité des saletés sur vos sols. Bien que de nombreux modèles de notre liste puissent le devancer, celui-ci n’écarte pas les qualités d’un balai Dyson.

En plus, son prix modeste le rend plus abordable. Vous pouvez l’utiliser pour nettoyer les sols, le plafond et les meubles sans difficulté. Son design ergonomique permet une longue utilisation sans vous fatiguer.

Livré avec différents accessoires

Convient à tout type de surfaces

Pas de bouton marche/arrêt

Capacité du réservoir relativement réduite

Dyson V8 Sans sac Absolute + Aspirateur balai Gris/Jaune Dyson

2 ans 453.22 € Voir l'offre

Dyson V11 Absolute Extra : une flexibilité assurée

Caractéristiques techniqu Dimensions : 25 x 26,1 x 126,8 cm

Capacité du réservoir : 0.76 Litre

Autonomie : 60 minutes

Ce qui démarque ce meilleur aspirateur balai Dyson des autres, c’est surtout sa puissance d’aspiration exceptionnelle. Cette qualité lui vient de son turbo-brosse. De la sorte, vous pouvez nettoyer aisément des sols durs, des tapis de de la moquette sans difficulté. Polyvalent, vous pouvez le transformer en aspirateur à main pour collecter les saletés sur les tissus d’ameublement et à l’intérieur de votre voiture.

Le Dyson V11 Absolute Extra est également efficace pour nettoyer les poils d’animaux qui traînent partout. Et même si votre maison est grande, vous pouvez compter sur sa batterie qui peut tenir jusqu’à 60 minutes sans interruption.

Puissance d’aspiration réglable

Turbo-brosse

Gâchette en plastique, plutôt fragile

Modèle assez lourd

Promo -29% DYSON Aspirateur balai V11 Absolute Extra 794.00 € 566.81 € Voir l'offre

Dyson V8 Absolute : le modèle parfait pour un nettoyage en profondeur

Caractéristiques techniqu Dimensions : 15,5 x 27,5 x 74,5 cm

Capacité du réservoir : 0.54 Litre

Autonomie : 40 minutes

Le Dyson V8 Absolute embarque un moteur numérique V8, assez puissant pour offrir une aspiration parfaite. Ce qui permet de nettoyer vos sols et vos tapis en profondeur. Le balai dispose également des brosses compatibles à chaque type de surface que vous souhaitez nettoyer. Son bac à poussière possède une bonne capacité de 0,54 litre.

Celui-ci est livré avec divers accessoires permettant d’aspirer les minuscules particules dans l’air. Vous pouvez, de ce fait, nettoyer vos meubles et votre voiture en le transformant en aspirateur à main. Ce qui lui vaut aussi l’oscar du meilleur aspirateur balai Dyson pour les personnes allergiques.

Moteur numérique

4 brosses pour un nettoyage efficace

Accessoires livrés sans support

Presque 6 heures pour se recharger

Dyson V8 Absolute Aspirateur 489.00 € Voir l'offre

FAQ sur l’aspirateur balai Dyson

Qu’est-ce qu’un aspirateur balai Dyson ?

Un aspirateur balai est avant tout un aspirateur. Sa qualification vient de sa conception qui s’apparente à celle d’un balai ordinaire mais au lieu de balayer, il aspire les saletés. Une autre caractéristique d’un tel gadget domestique est qu’il facilite largement le nettoyage en évitant d’utiliser le traîneau d’un aspirateur classique.

Dyson se focalise sur la fabrication de ces outils en y intégrant une technologie innovante à l’instar de la technologie cyclonique. La marque demeure ainsi leader dans ce secteur, mais il ne faut cependant pas ignorer les autres marques présentes sur le marché. Vous offrirez ainsi le meilleur nettoyage de votre intérieur avec un aspirateur balai Dyson. Celui-ci peut, en général, se transformer en aspirateur à main en se séparant en deux.

Qu’en est-il du fonctionnement d’un aspirateur balai Dyson ?

Généralement, Dyson fabrique des modèles d’aspirateur balai qui se manipulent en toute facilité. En d’autres termes, vous n’avez besoin que d’une seule main pour nettoyer le sol et les surfaces. Plus léger, il offre une grande maniabilité. En outre, grâce à ses différentes brosses, le balai aspire saletés et particules sans aucun effort de votre part.

Pour le faire fonctionner, il suffit d’appuyer sur le bouton qui se trouve au niveau de la poignée. Certains modèles disposent d’un bouton marche/arrêt tandis que d’autres nécessitent que vous le maintenez enfoncé tout au long de son utilisation. Aussi, certains modèles affichent des informations utiles telles que la puissance et le niveau de la batterie sur leur écran. Enfin, les saletés aspirées atterrissent dans le réservoir.

Quels sont les atouts d’un aspirateur balai Dyson ?

Le meilleur atout d’un aspirateur balai Dyson est avant tout dans sa solidité. C’est un appareil que vous devez avoir chez vous si vous misez sur la durabilité. Raison pour laquelle, d’ailleurs, la gamme d’aspirateur balai de la marque s’acquiert à un prix plus élevé.

Par ailleurs, un aspirateur balai Dyson peut servir comme un aspirateur à main. Vous êtes libre de le transformer selon vos besoins. L’ajout des divers accessoires permet de nettoyer tout type de surfaces allant des sols aux tissus d’ameublement. Les brosses rouleaux sont aussi d’excellents accessoires pour enrouler les saletés qui résistent à l’aspiration. En plus, la légèreté de l’appareil évite de fatiguer votre bras.

Il faut également mentionner la période de garantie offerte par la marque. En effet, Dyson propose un essai et, éventuellement un renvoi en cas de non satisfaction. Cela doit seulement s’effectuer dans les 30 jours qui suivent l’achat pour que la garantie soit valable.

Quel est le meilleur procédé pour entretenir un aspirateur balai Dyson ?

L’entretien d’un aspirateur balai Dyson est aussi facile que son utilisation. D’abord, il faut vider le réservoir. Après, vous devez le laver avec de l’eau froide. Ensuite, passez à la vérification de la brosse. Les poils et les cheveux ne sont pas obligatoirement collectés et mis dans le réservoir, ils se raccrochent à la brosse. Dans ce cas, il faut les retirer à la main.

Pour un meilleur entretien de votre aspirateur balai Dyson, n’oubliez pas de laver ou changer le filtre. Ce dernier doit être lavé une fois par mois et changé tous les ans. Attention ! Vous ne pouvez pas directement utiliser un filtre fraîchement nettoyé. Il faut attendre 24 heures pour que celui-ci sèche complètement.

La durée de vie de la batterie diffère d’un modèle à l’autre. Il en est autant de la durée requise pour la recharger. Cependant, le protocole de recharge reste le même pour tous les aspirateurs balais Dyson. En général, ils sont livrés avec les accessoires nécessaires à son utilisation, y compris la station de recharge.

L’idéal est de fixer la station de recharge au mur avant d’y apporter une source d’électricité. C’est le meilleur moyen de recharger votre aspirateur balai Dyson à chaque fois qu’il en a besoin. Selon le modèle, le chargement peut prendre plusieurs heures.

Les aspirateurs balais Dyson ne disposent pas de ce qu’on appelle position parking. C’est-à-dire qu’ils ne tiennent pas debout tout seul. Cela constitue un défaut car pour les ranger, il faut les appuyer contre le mur ou contre un meuble. Il existe toutefois une solution alternative à cela. La station de recharge peut heureusement servir pour le rangement.

Classement Modèle Notre note Lien du site Dyson V15 Detect Absolute 9,6/10 Acheter Dyson V7 Motörhead Origin 9,2/10 Acheter Dyson V8 Animal 8,9/10 Acheter