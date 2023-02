Le meilleur robot cuisine à la maison est un investissement payant. Cela permet de gagner du temps tout en mangeant des repas sains. La plupart des modèles en vente présentent de nombreuses fonctions intéressantes.

Entre le travail et les enfants, on n’a presque plus de temps pour préparer un repas bien cuit. Pour y remédier, on doit opter pour un robot cuiseur. Cela facilite à la fois la préparation et la cuisson. Mais tout dépend du modèle. Bien que les marques se disputent le prix du meilleur robot cuisine, le choix vous revient toujours. Le marché dispose d’une grande variété de modèles à des prix différents. On a alors décidé de vous tuyauter via cette liste pour que votre prochain achat ne soit pas un casse-tête.

Classement Modèle Notre note Lien du site Magimix Cook Expert Connecté 9,3/10 Acheter Monsieur Cuisine Smart 9/10 Acheter Vorwerk Thermomix TM6 8,8/10 Acheter

Magimix Cook Expert Connecté : le meilleur robot cuisine de qualité professionnelle

Caractéristiques techniques Matériau : Acier inoxydable

Dimensions : 34 x 36 x 35 cm

Poids : 19 kg

Capacité du bol : 3,5 Litres

Puissance : 1700 Watts

Connectivité : Bluetooth

Le Magimix Cook Expert Connecté porte bien son nom. Ce Cook Expert se pilote facilement depuis votre smartphone via Bluetooth. En plus, il dispose d’une balance intégrée pour les pesées diverses. Une dizaine de programmes, le livre de recettes ainsi que l’appli gratuite avec 2 000 recettes, quoi de mieux pour débuter dans la profession culinaire ?

Il pèse cependant 19 kg ; ce qui le rend plus encombrant dans la cuisine. Mais cela ne représente pas trop d’inconvénient face à ses nombreux atouts. En outre, vous n’aurez pas à vous soucier de l’entretien car les accessoires peuvent être nettoyés dans le lave-vaisselle.

Facile d’utilisation

Modèle de qualité professionnelle

Encombrant

Prix élevé

Promo -4% Magimix Cook Expert Connecté - Robot de cuisine Multifonction Connect 3,5L, Moteur Professionnel 1700W,Chrome mat, FABRIQUE EN FRANCE GARANTIE 3 ANS, FABRIQUE EN FR...

Très grande capacité de prépar...

Cook Expert connecté : pilotez...

3 fonctions - 18 vitesses. Pro... 1 299.00 € 1 249.00 € Voir l'offre

Monsieur Cuisine Smart : le meilleur robot cuisine connecté

Caractéristiques techniques Capacité du bol : 3 Litres

Puissance : 1200 Watts dont 1000 Watts pour le mixage

Connectivité : Wi-Fi

Température : 37°C à 130°C

Après le Monsieur Cuisine Connect, la marque Silvercrest a déployé le Monsieur Cuisine Smart, un modèle résultant de nombreuses améliorations. Non seulement, c’est un robot multifonction, mais il met aussi à jour la liste de ces 600 recettes enregistrées via une connexion Wi-Fi. Il possède aussi un écran plus large et une balance intégrée.

Par ailleurs, vous pouvez être multitâche en l’utilisant grâce à la commande vocale à l’aide de « OK Google ». Au regard de ses particularités, on peut affirmer que le Monsieur Cuisine Smart est le meilleur robot cuisine haut de gamme de sa marque. On déplore seulement l’insuffisance d’informations techniques le concernant.

Mise à jour des recettes enregistrées

Commande vocale

Taille encombrante

Met du temps à monter en température

Monsieur Cuisine Smart robot multifonctions SilverCrest 1000W 659.95 € Voir l'offre

Vorwerk Thermomix TM6 : le robot cuiseur d’entrée de gamme

Caractéristiques techniques Matériau : Acier inoxydable

Dimensions : 70 x 65 x 64 cm

Poids : 6 kg

Capacité du bol : 2,2 Litres

Puissance : 1500 Watts

Connectivité : Wi-Fi

Succédant au TM5, le Thermomix TM6 est le meilleur robot cuisine d’entrée de gamme de la marque Vorwerk. La connexion au Wi-Fi est un réel atout pour commander l’appareil à distance. Cela vous débarrasse de l’ancien mode nécessitant le branchement de la clé Cook-Key chez son prédécesseur.

Ce robot multifonction vous permet de bien réaliser vos recettes. En plus, l’appli Cookidoo sert plutôt de plateforme disposant d’une multitude de recettes à votre disposition. Il suffit de vous connecter à l’appli via Wi-Fi pour trouver ce dont vous avez besoin.

Pour les préparations, pas de soucis ! Vous pouvez choisir entre ses 12 fonctions disponibles allant du pétrissage à la cuisson, sans oublier la pesée.

8 000 recettes disponibles

Précision de la pesée

Capacité du bol limitée

Moteur bruyant

Promo -3% Vorwerk Thermomix TM6 Cookidoo® Brosse pour livre de cuisine OVP TM 6 Wi-Fi W4W Caractéristiques : Protection ...

Set comprend Touchpad, Offre o...

Pétrir, battre, écraser, craqu...

Puissance de 1500 W pour une c... 1 670.00 € 1 621.90 € Voir l'offre

Moulinex i-Companion : le meilleur robot polyvalent

Caractéristiques techniques Matériau : Acier inoxydable

Dimensions : 33,3 x 32,3 x 37,7 cm

Poids : 7,52 kg

Capacité du bol : 2,5 Litres

Puissance : 1550 Watts

Connectivité : Bluetooth

Le i-Companion de Moulinex est un meilleur robot cuisine en ce sens qu’il fournit déjà une liste de recettes. Son appli Companion est à votre portée pour vous siffler la prochaine recette. Vous pouvez ainsi les essayer quand vous êtes à court d’idées pour vos invités. En plus, vous pouvez le commander via Bluetooth à l’aide de votre smartphone.

Vous pouvez également l’utiliser pour les préparations. Son bol peut contenir jusqu’à 4,5 Litres, soit pour 6 à 8 personnes. Il permet également de gagner du temps, vous offrant ainsi plus de temps pour vous occuper des enfants. D’autant plus que sa température est largement réglable, entre 30°C et 130°C.

Moins bruyant

Température facilement réglable

Difficile à entretenir

Absence de système de pesée

Moulinex i-Companion Robot Cuiseur multifonction connecté, 4 programmes automatiques, 4 accessoires inclus, Capacité jusqu'à 6 personnes, 1 million de VOTRE PARTENAIRE IDEAL : le i-...

LE ROBOT DE CUISINE POUR PREPA...

NOMBREUX PROGRAMMES ET VITESSE...

TEMPERATURE REGLABLE : de 30 à... 553.00 € Voir l'offre

Bosch MultiTalent 8 MC812M844 : le robot cuiseur aux multiples accessoires

Caractéristiques techniques Matériau : Plastique

Dimensions : 30 x 25 x 43 cm

Poids : 5,7 kg

Capacité du bol : 3,9 Litres

Puissance : 1250 Watts

Bosch figure parmi les références en appareils robotisés. En l’occurrence, il y a le MultiTalent 8 MC812M844, un robot cuiseur multifonction. Ce qui fait de lui le meilleur robot cuisine, c’est surtout ses 50 fonctions hautement pratiques par lesquelles vous pouvez préparer toutes sortes de recettes, y compris la pâtisserie. Son grand bol de 3,9 Litres est assez grand pour mélanger vos ingrédients.

Bien que sa taille soit imposante, celle-ci ne doit pas être un souci majeur car son design élégant apporte une touche de modernité à votre cuisine. Cependant, on aimerait bien qu’il soit fabriqué à l’aide d’un matériau plus solide pour garantir sa durabilité.

20 fonctions disponibles

Grand bol mélangeur

Pas de connectivité

Pas assez solide

Promo -31% Bosch MultiTalent 8 MC812M844 – Robot de cuisine polyvalent avec plus de 50 fonctions – 1250 W – Grande capacité de 3,9 L – Couleur : Noir Le robot MultiTalent 8 de Bosc...

Le système intelligent de déte...

Hautement polyvalent : le robo...

La grande capacité du bol de 3... 269.99 € 185.47 € Voir l'offre

Philips Robot Multifonction Compact : idéal pour un usage domestique

Caractéristiques techniques Matériau : Plastique

Dimensions : 24,4 x 24,4 x 37,7 cm

Poids : 4,8 kg

Capacité du bol : 2,1 Litres

Puissance : 850 Watts

Votre quotidien semble plutôt rythmé ? Alors, le Philips Multifonction Compact est le meilleur robot cuisine pour y faire face.

Ses multiples fonctions servent à faciliter les préparations/cuissons de vos plats. De la sorte, vous ne serez plus contraint de vous abonner aux repas fast-food ni de dépenser des heures à préparer un repas sain. En plus, le modèle est moins énergivore.

Dotée de la technologie PowerChop, le multicuiseur à 31 fonctions de Philips offre un gain de temps inestimable. Ce qui vous libère pour effectuer d’autres tâches ménagères. Pour l’entretien, un simple passage au lave-vaisselle et le tour est joué.

31 fonctions au choix

Facile à nettoyer

Modèle moins solide

Pas de fonction pour la cuisson

Philips Robot Multifonction Compact - 850W, 31 Fonctions, Bol de 2.1L, Ultra Puissant, Lame en Acier Inoxydable (HR7530/10) 31 fonctions en une : accessoi...

Vos préparations sans effort :...

Préparation rapide - La techno...

Jusqu'à 5 portions en une seul... 150.85 € Voir l'offre

Russell Hobbs 24730-56 : le meilleur robot cuisine économique

Caractéristiques techniques Matériau : Plastique

Dimensions : 13,7 x 16,9 x 10 cm

Poids : 3,16 kg

Capacité du bol : 1,5 Litres

Puissance : 600 Watts

Le Russell Hobbs 24730-56 est le modèle idéal si vous souhaitez économiser pour d’autres achats. Vous pouvez vous en procurer avec moins de 100 €. Bien qu’il ne dispose que 2 vitesses, ses accessoires peuvent très bien vous assister lors de vos recettes favorites. En plus, vous pouvez activer la fonction Pulse en cas de besoin.

Certes, celui-ci n’est pas le meilleur robot cuisine pour un usage professionnel, mais il peut très bien remplir les exigences d’une utilisation domestique. Vous êtes libre de choisir l’accessoire adéquat suivant la recette à préparer. En plus, l’entretien n’est pas difficile puisque tous les accessoires sont compatibles au lave-vaisselle.

Bon rapport qualité/prix

Modèle économique

Deux vitesses uniquement

Absence de pesée intégrée

Russell Hobbs Robot Cuisine Multifonction, Hâche, Mixe, Tranche, Râpe, Lames Pétrin, Batteur, Compatible Lave-Vaisselle, 7 Accessoires - Rouge 24730-5 Couteau avec lames en acier in...

Bol blender gradué de 1,5 L av...

Un secteur en métal pour tranc...

Lames pétrin pour les pâtes à ... 79.99 € Voir l'offre

FAQ sur le robot cuisine

Dans quelle mesure l’achat du robot cuisine est-il avantageux ?

Vivre à un rythme effréné n’offre plus de temps pour cuisiner des repas sains. Cependant, avec un robot cuisine, cela devient possible. En effet, un tel appareil permet de préparer vos repas sans laisser de la place aux grumeaux et aux morceaux mal-coupés. D’autant plus que la cuisson se fait automatiquement, sans surveillance de votre part.

Certains modèles cuisent les aliments avec précision et intègrent même une balance pour peser les ingrédients. D’autres remplissent les fonctions de nombreux petits appareils. Ce qui fait d’eux des robots cuisine tout-en-un.

Le marché offre une grande variété de modèles dont les prix varient selon la marque, les fonctions et la solidité. Vous pouvez ainsi en choisir un qui entre dans votre budget tout en répondant à vos besoins quotidiens. Le meilleur robot cuisine peut aussi être utilisé dans un cadre professionnel. On peut aussi trouver des modèles réduits dont la principale fonction est de préparer le repas du bébé.

Quel budget faut-il pour le meilleur robot cuisine ?

Au début, le robot cuisine était un appareil de luxe que tout le monde ne pouvait pas se permettre. Avec le temps, les modèles se sont vulgarisés et le prix a sensiblement baissé. Certains modèles tels que le Russell Hobbs sont vendus à moins de 100 € tandis que d’autres, à un prix largement élevé. Par exemple, pour acheter le Cook Expert XL Connecté de Magimix, vous devez dépenser presque 1 500 €.

Par ailleurs, les fonctions diffèrent d’un modèle à l’autre. Il va de soi qu’un robot cuisine moins cher peut ne pas disposer des fonctions qu’on voit chez un modèle pour un usage professionnel. Par conséquent, vous devez choisir un modèle en fonction de l’utilisation que vous lui réservez.

Quelles sont les fonctions qu’on peut trouver chez un robot cuisine ?

Le robot cuisine peut rassembler une multitude de fonctions qu’on voit dans plusieurs petits appareils indépendants. En utilisant cet appareil tout-en-un, vous économisez de l’espace, du temps mais vous consommez également moins d’énergie. En effet, un tel appareil peut effectuer les plus petites tâches telles que râper, émincer, broyer, etc. Il peut également intégrer d’autres fonctions plus compliquées comme la cuisson à vapeur ou la fabrication de yaourt.

En général, les accessoires nécessaires aux diverses fonctions sont livrés avec l’appareil. Toutefois, certaines marques vendent les accessoires séparément. Ce qui peut être un frein à l’utilisation car nécessite des dépenses supplémentaires.

Quel est le meilleur moyen pour nettoyer son robot cuisine ?

Outre les fonctions, le nettoyage est un autre point crucial à souligner lors de l’achat d’un robot cuisine. Certains modèles disposent d’une fonction de rinçage automatique. Ce qui offre un gain de temps pour le nettoyage. Mais cela ne signifie pas que vous devez vous fier à celle-ci. Un lavage complet s’impose toujours pour s’assurer qu’il n’y a aucun débris coincé dans l’appareil ou ses accessoires.

Certains accessoires se nettoient facilement dans le lave-vaisselle. Ce sont, en majorité, les divers éléments tels que le fouet, le batteur ou la cuve. Il faut toutefois confirmer si le manuel d’utilisation le mentionne car sinon vous risquez de les endommager. Une cuve en plastique, par exemple, ne résiste pas forcément à la chaleur du lave-vaisselle.

Où dois-je ranger mon appareil ?

Le rangement ne doit pas poser de problème, notamment si vous possédez le meilleur de robot cuisine. Bien en vue dans la cuisine, il va apporter un plus à la décoration de la pièce.

Pour ce qui est des accessoires, les ranger dans une ou plusieurs boîtes de rangement serait plus convenable. Cela les met hors d’atteinte de la poussière. Ainsi, ils seront directement opérationnels à la prochaine utilisation. Par ailleurs, vous devez ranger les divers râpes et lames hors de la portée des enfants, pour éviter tout risque d’accident.

En quoi un modèle connecté est-il meilleur qu’un simple robot cuisine ?

Le marché ne dispose qu’un petit nombre de modèles connectés. Ce n’est pas grave si vous n’en choisissez pas un. Cependant, cela offre un atout irréprochable en ce sens qu’il peut être commandé à distance, ou même par la voix.

En outre, ceux-ci vous permettent de réaliser des recettes en se servant de l’appli compagnon. Certains modèles disposent de centaines ou de milliers de recettes détaillées. Pour les réaliser, il suffit de suivre les étapes indiquées à l’aide de votre smartphone, votre tablette ou à partir de l’écran du robot. Cela évite les désagréments surtout quand votre recette est ratée alors que vous devez convier des collègues ou des amis.

