[Test] Monsieur Cuisine Smart : vaut-il toujours le coup ?

Le Monsieur Cuisine Smart a été lancé après les épreuves tumultueuses que la marque Silvercrest a endurées. On a fait le test pour vérifier s’il en valait la peine de le choisir plutôt que d’autres.

Le Monsieur Cuisine Smart a rejoint le marché en décembre 2021 avec quelques améliorations par rapport à son prédécesseur. Étant vendu à un prix largement moins cher que ses concurrents, ce robot cuiseur connecté a rapidement attiré la foule. Et pour preuve, seulement quelques jours après sa sortie, 180 000 Monsieur Cuisine Smart Silvercrest ont été vendus.

Nous en avons testé un pour découvrir ce qui se cache derrière ce prix cassé de 429 €. De fait, nous n’avons pas été déçus du résultat. Néanmoins, il faut préciser qu’il y a encore certains points à revoir sur le Monsieur Cuisine Smart.

Présentation du produit

Succédant au Monsieur Cuisine Connect, cette dernière version de robot cuiseur a été mis en vente après des polémiques sur la stratégie de production de Lidl. Partant des retours clients, la marque a développé ce modèle en y ajoutant quelques améliorations. Il s’agit d’un appareil multifonction avec lequel on peut réaliser de nombreuses recettes aussi bien sucrées que salées.

Le Monsieur Cuisine Smart est livré avec des accessoires tels que le batteur, le bol mixeur et le couteau hachoir entre autres. Il dispose également d’une balance intégrée avec laquelle on peut peser directement les ingrédients dans le bol. On y trouve également les mêmes accessoires que le Monsieur Cuisine Connect et le Monsieur Cuisine Edition Plus. Comme c’est un multicuiseur, il peut ainsi rivaliser les fonctionnalités des autres robots de cuisine.

A part cela, cet appareil intelligent peut être commandé grâce à « OK Google » via une connexion Wi-Fi. La connexion sert aussi à mettre à jour les recettes initialement enregistrées dans l’appareil.

Caractéristiques techniques

Modèle : SKMS 120 A1

Contenance : 4,5 l pour le col et 3 l pour le bol

Puissance : 1200 W (le Monsieur Cuisine Smart fait bouillir à 1050 W et peut mixer à 1000 W)

Accessoires : un couteau hachoir, un bol mixeur, un batteur, un kit de cuisson à vapeur avec couvercle, une spatule, un panier cuisson et une balance intégrée

Minuterie maximum : 99 minutes

Température minimale/maximale : 37°C à 130 °C

Minuteur maximal/minimal : 1/8L

Recettes préinstallées : 600

Charge maximale : 5 kg

Taille de l’écran : 8 pouces

Prix : 429 €

Monsieur Cuisine Smart : Ce qui a changé par rapport à MC Connect

MC Connect bénéficie de nombreux changements. Outre les programmes dont il dispose, ce modèle dispose de six programmes supplémentaires. Il permet de faire mijoter, fermenter, cuisiner sous vide, faire bouillir de l’eau, préparer des smoothies et cuire des œufs. Par ailleurs, son bol peut être tenu par un poignet vertical.

Quant à Monsieur Cuisine Smart, cet appareil intègre un écran de 8 pouces et de meilleure qualité que son grand frère. De ce fait, les recettes vidéo sont agréables à regarder et à suivre.

Le MC Smart est plus facile à placer, étant donné sa hauteur et sa profondeur. Avec une telle forme, il se manipule plus facilement. Cela ajoute un bon point à cet appareil en plus de son moteur plus puissant mais moins bruyant. Par ailleurs, Lidl a porté une attention particulière à ceux qui craignent pour leur sécurité. Ainsi, le Monsieur Cuisine Intelligente a conservé son haut-parleur, mais se débarrasse de son micro.

Une interface améliorée

L’amélioration de l’interface est aussi un autre changement décelé chez le MC Smart. Mais on a préféré y consacrer plus d’attention du fait que cela fait partie du must have d’un bon robot cuiseur. En effet, les programmes s’affichent avec des images illustratives. On peut aussi voir les recettes avec des images qui les accompagnent.

L’interface réactive du Monsieur Cuisine Smart lui permet aussi d’offrir à son utilisateur un catalogue de recettes parmi lesquelles on peut choisir à volonté. Des recettes assistées par vidéo, de quoi vivre « Top chef » à la maison. Chaque étape de la recette s’associe à une démonstration vidéo, ce qui fait le bonheur de tout cuisinier amateur.

Monsieur Cuisine Smart : Les nouveaux programmes

Comme indiqué ci-dessus, Monsieur Cuisine Smart bénéficie de six nouveaux programmes. Avant de l’utiliser, certains utilisateurs pensaient que ces nouveaux programmes étaient plutôt futiles. Pourtant, leurs utilités ont été justifiées.

Ainsi, on a pu cuire l’œuf sans se soucier de la température requise ou du temps de cuisson. En outre, on n’a plus besoin d’aller chercher un autre appareil pour réaliser un bon smoothie, le Monsieur Cuisine Smart peut le faire. Il en est de même pour la cuisson sous vide qui commence à conquérir le cœur des Français.

Cependant, il faut souligner que le robot cuiseur phare de Lidl peut aussi s’adapter aux cordons-bleus qui préfèrent avoir la mainmise sur leur recette. Il peut fonctionner entièrement en mode manuel. Outre la température, on peut ajuster la vitesse de rotation et le minuteur à notre guise. L’autre côté du couteau n’étant pas tranchant, on peut choisir dans quel sens le faire fonctionner de manière à éviter de broyer les aliments.

Un robot cuiseur qui propose de centaines de recettes

Avec ce robot cuiseur intelligent, on n’a plus besoin de chercher des recettes sur le net ou de bouquiner les livres de recettes de Maman. Il propose au total 600 recettes parmi lesquelles on peut choisir. Le Monsieur Cuisine Smart nous invite à consulter son catalogue de recettes autant de fois que nous le voulons.

Cependant, pendant notre test, on n’a pas été satisfait du résultat de la recherche. On a constaté des bugs. D’abord, on a constaté que certains résultats ne doivent pas s’afficher dans la liste : des plats à base de viande dans la catégorie végétarienne par exemple. Parfois, la recherche aboutit sur une liste aussi courte qu’on a l’impression que l’appareil ne dispose que de quelques dizaines de recettes en fait.

On reste toutefois optimiste sur ce point. Après quelques mises à jour, le Monsieur Cuisine Smart sera moins capricieux. Pour l’heure, on se fige sur nos propres recettes et l’utilisation du menu recettes repose sur des tâtonnements.

Quid de son utilisation

Le Monsieur Cuisine Smart dispose de toutes les fonctions qu’on a découvertes chez le MC Connect. Il permet ainsi de mélanger, mixer, remuer ou pétrir, etc. Il compte aussi six autres programmes. Pourtant, cette performance ne se distingue pas toujours pendant son utilisation.

Permet-il de mixer sans problème ?

Déjà au démarrage, on a dû attendre environ 30 secondes avant que l’interface ne se charge. Par ailleurs, lorsqu’on a mixé quelques ingrédients pour notre soupe, on a constaté quelques-uns qui ont résisté au broyage, le couteau semble trop trancher. Ce qui a donné un mélange plutôt hétérogène.

Quant au mode turbo, on l’a essayé pour hacher l’ail et l’oignon. Le résultat a été bluffant en seulement 3 secondes, mais le couteau s’est ensuite désaxé à cause de la secousse.

Le Monsieur Cuisine Smart est-il bon pour le malaxage ?

Lors de la préparation de la pâte à pizza, un problème a surgi. Nous avons eu une attente de 2 minutes pendant le mélange des ingrédients. L’appareil s’est mis en mode veille plusieurs fois pendant quelques secondes avant de reprendre. Cela fait partie du programme pour l’empêcher de surchauffer pendant le mélange.

Au final, nous avons obtenu une pâte qui n’était pas complètement homogène, avec quelques croûtons qui n’ont pas eu beaucoup d’effet sur la consistance de la pâte. De plus, nous pouvions sentir la surchauffe. À part cela, les autres programmes ont bien fonctionné.

La balance du Monsieur Cuisine Smart est-elle au top ?

En comparant l’équilibre de Monsieur Cuisine Smart avec celui de son aîné, on constate que ce dernier fait preuve d’une plus grande réactivité. Cependant, il y a encore un inconvénient à corriger. La balance a une marge d’erreur de 5 g. Cela ne représente peut-être pas grand-chose, mais en pâtisserie, cela peut entraîner un changement drastique de la recette.

Ainsi, si vous voulez obtenir une bonne recette avec une bonne quantité d’ingrédients, il est préférable d’opter pour une balance séparée. Sinon, il est préférable de choisir le Thermomix TM 6, qui n’a pratiquement aucune erreur.

Verdict : en vaut-il la peine de l’acheter ?

Parmi les robots de cuisine de Lidl, le Monsieur Cuisine Smart offre le plus d’opportunités. Son interface agréable donne envie d’explorer ses différentes fonctionnalités. On peut aussi dire que certains points ont été corrigés. Néanmoins, on a remarqué quelques handicaps qui peuvent être corrigés lors des prochaines mises à jour. Il reste toutefois compétitif par rapport à ses concurrents en matière de robot cuiseur.

Les problèmes viennent en général avec certains programmes, notamment ceux qui sollicitent plus de puissance. Le mixage et le malaxage ne permettent pas d’avoir un rendu totalement homogène. Le mode turbo peut également désaxer le couteau. Toutefois, avec un prix trois fois moins cher que le Thermomix TM 6, on peut dire que cela en vaut la peine de dépenser 429 € pour l’acheter.



Points positifs Points négatifs

La note finale

La note finale

Puissance - 8 Utilisation - 8 Ergonomie - 7.5 Prix - 9 8.1 Puissance : C'est le plus puissant de toute la famille robot cuiseur Silvercrest. Il n'est pas aussi puissant qu'un Thermomix TM 6. Utilisation : Démarrage lent, accompagné de quelques errances. L'appareil offre un catalogue de 600 recettes qui peuvent parfois être difficiles à rechercher. Ergonomie : Interface agréable. On peut le commander avec OK Google via une connexion Wi-Fi. Prix : Le prix est vraiment abordable pour un cuiseur multifonction intelligent.