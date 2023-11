[TEST] Monsieur Cuisine Connect : le robot de cuisine star de Lidl

Monsieur Cuisine Connect de Lidl est le compagnon idéal pour satisfaire les enviculinaires. Connecté et autonome, ce robot cuiseur de la gamme Silvercrest transforme l’art gastronomique à un jeu d’enfant.

Vendu à un prix très compétitif de 359 euros, le robot-cuiseur Monsieur Cuisine Connect de Lidl passe désormais sur notre banc de test. Cet appareil propose les mêmes fonctions que la version Plus de la marque. Il permet à de nombreux ménages de disposer d’un outil multifonctions dans la cuisine.

Ce nouveau robot embarque un large écran de 7 pouces et fait partie des multicuiseurs connectés en Wi-Fi. Affolant les foules depuis son lancement, cette gamme se positionne-t-elle réellement en sérieux concurrent face au Thermomix, le mastodonte du secteur ? Ce guide complet livre ses caractéristiques détaillées et ses différentes possibilités d’usage.

Monsieur Cuisine de Lidl : présentation

Monsieur Cuisine Connect de Lidl a été conçu tant pour les professionnels de la restauration que pour les amateurs. Ce robot de cuisine multifonctionnel combine des fonctionnalités innovantes avec une nomenclature de pointe. Il permet d’économiser de l’énergie et du temps à chaque repas préparé.

Compte tenu de ses dimensions assez importantes, il faut prévoir un peu plus d’espace pour une utilisation paisible. Son bloc moteur comporte une coque en plastique blanc. Par ailleurs, son bol a été conçu en acier inoxydable tandis que son couvercle est en plastique gris.

Ces codes couleurs correspondent à ceux du Thermomix TM5, qui a la particularité d’être moins encombrant.

Caractéristiques techniques Dimensions : 28 cm x 25 cm x 49 cm

Puissance moteur : 800 watts

Vitesse : 10 étapes

Plage de température : réglable de 37 à 130°C

Écran tactile en couleur : 7 pouces

Programmes automatiques : cuisson à la vapeur, pétrissage et saisie .

Interface : WLAN pour les mises à jour régulières et les téléchargements de recettes.

Cooking Pilot : plus de 500 recettes préinstallées avec des instructions.

Prix : 399 €

Monsieur Cuisine de Lidl : les divers accessoires

Comme son homologue non connecté, Monsieur Cuisine peut effectuer des cuissons à la vapeur, des mélanges, des mijotages, des purées, des mixages et des broyages. En outre, son bol de mixage a une capacité utile de 3 litres. Il permet de préparer de grandes quantités sans avoir à vous soucier de la qualité des aliments.

À l’intérieur de ce bol se trouvent quatre couteaux avec des lames pour optimiser le temps de préparation. En outre, une spatule est fournie avec le robot, elle dispose d’une encoche qui permet de prendre le panier vapeur par sa poignée. Quant au plateau vapeur, il est à la fois robuste et assez large. Cet ustensile se révèle utile pour cuire à la vapeur sur deux niveaux.

En plus des accessoires mentionnés ci-dessus, Lidl a muni son Monsieur Cuisine d’un mixeur qui facilite diverses tâches culinaires. Il peut par exemple mélanger la farine pour préparer un délicieux gâteau ou battre les œufs. Le gobelet doseur constitue un équipement indispensable pour fermer le bol de cuisson. Il peut être verrouillé sur le couvercle pour éviter que celui-ci ne se soulève à cause de la température élevée.

Il faut noter que tous ces accessoires sont de haute qualité et peuvent être lavés au lave-vaisselle.

Monsieur Cuisine de Lidl : les particularités du cuiseur

Système de pesée intégré

Une des spécificités de ce robot culinaire est sa capacité à remplacer d’autres dispositifs indispensables pour la cuisine comme une balance. Le constructeur Silvercrest a intégré un système de pèse dans Monsieur Cuisine tout comme sur le robot de Vorwerk.

Cette balance est assistée d’une fonction Tare et procure une pesée à 5 g près. Grâce à cette balance intégrée vous n’aurez pas à faire appel à une pèse indépendante pour jauger le poids des ingrédients, pendant la cuisson. Pratique, elle fait gagner plus de temps.

Un large écran tactile

Le Monsieur Cuisine Connect de Lidl se distingue également par son écran tactile de 7 pouces. Ce grand écran couleur se penche légèrement vers l’utilisateur offrant ainsi une meilleure lisibilité. Il permet de contrôler les températures et la vitesse pendant la cuisson.

Par ailleurs, il propose des modèles de plats et des guides de recettes pour accompagner l’utilisateur tout au long de ses préparations. En complément, cet écran tactile dispose d’une barre de recherche qui permet d’explorer les catalogues de recettes préenregistrées en fonction des mots-clés saisis.

L’application Monsieur Cuisine

Pour trouver facilement des recettes intéressantes, Silvercrest a mis à votre disposition, une application web dénommée « Monsieur Cuisine ». Utilisable sur tablette ou smartphone, cette application peut être acquise dans l’App Store ou sur Google Play.

Connecté en Wi-Fi, ce système permet à son utilisateur d’enrichir sa collection de recettes. Il renferme divers articles très intéressants et pertinents mettant en évidence des plats de saison ou à thème. Mis à part les menus déjà inclus, vous découvrirez également divers menus recommandés par les autres utilisateurs du robot multicuiseur.

Monsieur Cuisine de Lidl : les fonctions de base

Lidl a conçu Monsieur Cuisine comme l’un des meilleurs appareils polyvalents. En effet, ce robot culinaire permet de réaliser une multitude d’opérations, qu’il s’agisse de peser des ingrédients, de cuisiner ou de mixer.

Grâce à cet appareil, il est par exemple possible de faire mijoter des plats pendant une durée conséquente sans le moindre risque que les aliments collent au bol. La cuisson à plusieurs niveaux se révèle également très pratique. Avec les accessoires de cuisson à la vapeur et le bol mélangeur, l’appareil offre la possibilité de concocter un plat avec plusieurs composants en même temps.

Efficacité du mixage

Monsieur Cuisine s’est démontré particulièrement efficace sur le mixage. La première phase de notre test consiste à trancher un oignon et vérifier la finesse de la découpe. Toutefois, on remarque une omission d’homogénéité dans les morceaux obtenus.

Afin d’élaborer une soupe veloutée, on a ajouté 500 g de légumes et 250 g d’eau aux morceaux. Après avoir choisi le programme dédié et attendu qu’il s’achève, le résultat du mixage est un véritable exploit. Cependant on peut encore ressentir certaines fibres de céleri-branche, mais en augmentant le mixage, Monsieur Cuisine Connect vient à bout de toutes les fibres.

Pour parfaire cette expérience de mixage, nous avons confié 300 g de glaçons calibrés au robot-cuiseur pour qu’il puisse produire de la glace pilée. 4 coups de mode Turbo ont suffi pour réduire l’intégralité des glaçons. Pour couronner le tout, le résultat ne souffre pas de cet effet neige qu’on connaît avec Le Kenwood Blend-X pro BLP900BK.

Performance de cuisson

En comparaison avec les 4 minutes requises par le Thermomix et les 12 minutes du Moulinex Cuisine Companion XL, Monsieur Cuisine Connect met environ 20 minutes pour atteindre 40 °C. De plus, le robot subit des oscillations autour des températures commandées. Par exemple, en demandant 40 °C, 55 °C et 95 °C, la température obtenue a été de 41 °C, 55 °C et 97 °C.

En mode brunissage, la température de cuisson reste constante, c’est-à-dire 118 °C sur les côtés et 122 °C au centre. Ces résultats sont meilleurs que ceux enregistrés avec le Thermomix, révélant de grandes différences. Pour la cuisson à la vapeur, les 100 °C obtenus dans le bol ou le panier vapeur supérieur sont très satisfaisants.

Monsieur Cuisine de Lidl : consommation électrique, bruit et entretien

Monsieur Cuisine Connect sollicite 0,04 kWh pour garantir la préparation d’une soupe veloutée et 0,03 kWh pour mijotage de 30 min fonctionnant à 80 °C. Sur cette étape, on peut conclure que cet appareil ne consomme que très peu au regard des autres robots-cuiseurs.

Évidemment, le niveau de bruit varie selon les aliments mijotés, hachés ou broyés mais cette édition de Lidl se révèle extrêmement silencieux. Son niveau sonore augmente à 46 dB (A) en période de mijotage, et à 83 dB (A) lorsque l’outil est en mode Turbo.

Entretien

L’entretien de ce robot-cuiseur multifonctions est un jeu d’enfant. Le bol de Monsieur Cuisine se nettoie naturellement. Il suffit d’introduire 1/2 l d’eau avec quelques gouttes de liquide vaisselle dans la cuve, ensuite régler l’appareil à la 5e vitesse pour que le bol soit de nouveau propre.

Pour les couteaux, il faut les tenir au fond de la cuve avec une main et déplacer le loquet en dessous du bol avec l’autre pour les débloquer. Ce coup de main s’assimile assez rapidement, surtout pour ceux qui l’ont déjà pratiqué sur un Thermomix. Concernant l’écran, il peut être nettoyé à l’aide d’un chiffon un peu humide.

Monsieur Cuisine de Lidl : conclusion

Avec Monsieur Cuisine Connect, Lidl a déjà démontré qu’elle peut s’imposer sur un marché très compétitif dominé par Vorwerk avec son Thermomix. Certes, on peut plaindre la lenteur de l’appareil pour atteindre les basses températures, son encombrement et les finitions qui compliquent un peu la prise en main.

Par contre on se réjouit devant le panneau de commande de ce robot multicuiseur, embelli par un large écran tactile de 7 pouces. Respectueux des températures et excellent en mixage, Monsieur Cuisine bénéficie d’un rapport qualité/prix imbattable à ce jour.

Écran 7 pouces lisible

Entretien et nettoyage faciles

Balance avec fonction Tare intégrée

Montée en température lente

Encombrant

Monsieur Cuisine Connect de Lidl retiré de la vente en Espagne

Monsieur Cuisine Connect connaît la fin de sa belle aventure en Espagne ? En fait, Lidl a retiré ce produit de la vente. La raison de ce retrait est due à une accusation de « s’inspirer » du Thermomix pour la fabrication du robot.

De fait, la cour de Barcelone a jugé que ce modèle violait le brevet que possède la société allemande fabricant l’appareil de cuisine Thermomix. Après le verdict, toutes les ventes de Monsieur Cuisine Connect sur le territoire espagnol doivent être suspendues.

À cet effet, les importations et le stockage sont interdits, et toute forme de marketing et de publicité pour le robot devrait cesser. De plus, Lidl va devoir payer des frais de justice et des indemnités, tout en récupérant les produits auprès de ces distributeurs.

Bien que Lidl défende les similitudes entre les deux articles en présentant des caractéristiques déjà existantes sur le marché, la décision du tribunal reste ferme. Monsieur Cuisine sort donc du circuit commercial de l’Espagne. Pour l’instant, le populaire robot ménager est toujours autorisé en France, si l’on peut s’en procurer.

Monsieur Cuisine Connect : un succès qui ne s’essouffle pas

Remis en vente par Lidl le vendredi 12 mars 2021 dans certains magasins, les ventes de ce jour connaissent un succès fulgurant. En effet, avec un prix défiant toute concurrence, Monsieur Cuisine Connect connaît une remise de 80 euros sur ses ventes précédentes, et se vend à un prix de 279 euros. Les clients se ruent, font la queue et se bousculent devant les points de vente. Pour les quelques exemplaires de robot disponibles, le constat était le même, et ce, pour la majorité des autres magasins. Les journaux mettent l’évènement à la Une, en décrivant des scènes de cohue à l’ouverture des magasins Lidl.

En outre, avec des ventes du robot Monsieur Cuisine Connect qui ont lieu deux fois dans l’année, la commercialisation devient virale. L’enseigne affirme même avoir « sous-estimé » ce qu’elle était capable de vendre. D’une part, les chiffres ne mentent pas. Lidl France confirme avoir vendu, en une seule journée, près de 200 000 robots à chaque opération. D’autre part, des clients ont directement été interviewés, après l’acquisition d’un produit : « j’ai failli repartir avec un bras en moins, mais j’ai mon robot », témoigne un habitant de la commune.

Quel est le prix du robot Monsieur Cuisine Connect de Lidl ?

À son lancement, c’est-à-dire en juin 2019, le robot multifonction de Lidle, Monsieur Cuisine Connect, a suscité tellement d’attention que l’appareil a été en rupture de stock seulement quelques heures après sa sortie. Une des principales raisons de cet intérêt est son prix.

Initialement vendu à une somme dérisoire de 359 euros, l’appareil a encore connu des baisses de prix en 2020, passant à 329 euros. Certains magasins, en sortant des promotions pour casser le prix, se sont vu attribuer un prix de vente de 279 euros, lors du déstockage en mars 2021. Si l’on compare Monsieur Cuisine Connect à son principal concurrent, le Thermomix, on constate qu’il fait 5 fois son prix, ce dernier étant vendu à près de 1 359 euros.

Par ailleurs, le robot de cuisine de Lidl n’est pas toujours vendu dans tous les magasins de l’enseigne. En effet, il est possible de trouver l’appareil dans les rayons du magasin le plus proche de chez vous. Pour ce faire, Lidl a d’ailleurs mis en place un système de recherche en ligne, où il suffit de renseigner le nom du supermarché le plus proche et de constater la disponibilité des stocks.

Monsieur Cuisine Connect : une version Smart arrive bientôt

Michel Biero, directeur de Lidl a dévoilé le projet d’un autre modèle de Monsieur Cuisine Connect. Il s’agit d’une version connectée de ce multicuiseur emblématique.

Pour ce qui est des fonctionnalités, cette version Smart bénéficiera des mêmes performances que la précédente. Notamment la cuisson à la vapeur, le hachage, le pétrissage, l’émulsion, la pesée, le saisissement.

En outre, il faut noter la présence de la fonction reverse, du turbo, du pulse blending, de diverses recettes. La nouvelle version propose également de multiples accessoires. Notamment un panier vapeur, un couteau à découper et une spatule. C’est un ensemble complet qui permet de réaliser de nombreux plats.

Pour le prix, la marque ne l’a pas encore dévoilé. Pour se faire une idée, il faut rappeler que lors de son lancement, SilverCrest Monsieur Cuisine Connect était vendu à un prix de 359 euros contre 1000 euros de plus pour le Thermomix. Ainsi, si la nouvelle version du robot culinaire Smart de Lidl adopte ce principe, elle sera commercialisée à moins de 400 euros avant de connaître une baisse de prix.

Le lancement du Smart Monsieur Cuisine Connect devrait avoir lieu à la fin de l’année. En revanche, ce robot de cuisine sera probablement disponible sur le marché au début du mois de décembre.

Monsieur Cuisine Connect : ses différences avec Monsieur Cuisine Smart de Lidl

Lidl a rectifié les lacunes Monsieur Cuisine Connect avec son Smart. Ce nouveau robot de cuisine acquiert aussi un moteur qui se révèle « plus puissant » pour mélanger une double quantité de pâte.

Sur papier, la caractéristique technique du Monsieur Cuisine Smart indique que celui-ci peut malaxer une farine jusqu’à 1 kg. Une telle amélioration réjouit de nombreux pâtissiers qui se plaignaient de la capacité du Monsieur Cuisine Connect à pétrir la pâte.

Lors d’un essai, il a été constaté que le pétrissage se révèle être impeccable sur le Monsieur cuisine Smart. Sur ce dernier, la pâte obtenue est bien homogène sans aucun résidu de farine et sans mixture liquide qui se trouve au fond du bol. En outre, la boule ne colle pas, tandis que sur Monsieur Cuisine Connect, les résultats sont plus mitigés.

En effet, Monsieur Cuisine Smart développe des performances comprises entre 400 à 600 watts pendant les 45 secondes de malaxage. Celles du modèle précédent oscillent autour de 550 et 820 watts. Dans ce cas, le nouveau modèle consomme moins d’énergie laissant supposer que son moteur exploite plus efficacement les ressources mises à sa disposition. Par contre, il se montre un peu plus bruyant, car le niveau sonore indique 60 dB(A) durant le processus. En revanche, celui de la Monsieur Cuisine Connect est inférieur à 53 dB(A).

