[PRIME DAY] – Soyez à la pointe de l’art culinaire avec la NINJA Double Stack XL

Transformez votre expérience culinaire avec la friteuse sans huile NINJA Double Stack XL. Cet appareil révolutionnaire vous permet de cuisiner des repas sains et délicieux en un rien de temps.

Profitez d'une réduction sensationnelle de 12 % sur cette belle friteuse à air. Au lieu de 249,99 euros, son prix est actuellement de 219,99 euros, vous permettant d'économiser 30 euros. C'est le moment idéal pour investir dans un appareil de cuisine de haute qualité à un prix défiant toute concurrence.

Prenez part à cette offre promotionnelle !

Engagez-vous dans votre passion culinaire sans vous inquiéter de l'aspect financier. Amazon vous propose le paiement en 4 fois sans frais pour cet achat. Cette option flexible vous permet de vous offrir la friteuse NINJA sans compromettre votre budget. De ce fait, vous bénéficiez immédiatement de ces incroyables fonctionnalités :

Une capacité extra-large pour toute la famille

Avec ses 9,5 litres de capacité, la NINJA Double Stack XL peut préparer jusqu'à 8 portions en une seule fois. Parfait pour les grandes familles ou les soirées entre amis, cet appareil vous permet de cuisiner de grandes quantités rapidement et facilement.

Cuisson sur 4 niveaux pour une efficacité maximale

Dotée de 2 tiroirs et de 2 grilles, cette friteuse offre 4 niveaux de cuisson simultanés. Les ventilateurs arrière garantissent une cuisson uniforme et croustillante sur chaque niveau. Vous pouvez ainsi préparer plusieurs plats en même temps, sans sacrifier la qualité de cuisson.

Économie d'énergie et gain de temps

La friteuse NINJA Double Stack XL cuit jusqu'à 55 % plus rapidement qu'un four à chaleur tournante, tout en utilisant 55 % moins d'énergie. Non seulement vous gagnez du temps, mais vous réduisez également votre consommation d'énergie. Ce qui est bénéfique pour votre portefeuille et pour l'environnement.

Six fonctions de cuisson polyvalentes

La Double Stack XL propose six fonctions de cuisson : Max Crisp, Frire sans huile, Rôtir, Cuire, Réchauffer et Déshydrater. Que vous souhaitiez des frites croustillantes, des légumes rôtis ou des snacks déshydratés, cette friteuse est l'outil idéal pour toutes vos recettes.

En plus, les fonctions SYNC & MATCH permettent de synchroniser et d'assortir les temps de cuisson des deux tiroirs afin d'offrir une flexibilité maximale.

Conception pratique et accessoires inclus

Cette friteuse sans huile est livrée avec deux tiroirs de 4,75 litres chacun, deux plaques de cuisson non adhésives, deux grilles et des pinces, le tout compatible avec le lave-vaisselle. Compacte et élégante avec son design noir et cuivre, elle s'intègre parfaitement dans n'importe quelle cuisine moderne. Ses dimensions de 38,5 cm de hauteur, 28 cm de profondeur et 47 cm de largeur en font un appareil à la fois pratique et performant.

Saisissez dès maintenant cette promotion exclusive sur Amazon et révolutionnez votre façon de cuisiner avec la friteuse sans huile NINJA Double Stack XL. Offrez-vous la performance, la rapidité et la santé dans votre cuisine quotidienne !

