Fini le four : place à l’airfryer Turbo Tower de Cosori

Cosori dévoile le Turbo Tower, un airfryer compact et empilable, capable de cuisiner jusqu’à trois plats en même temps. Une révolution culinaire pour gagner du temps, de l’espace et de l’énergie !

Cosori frappe fort avec le lancement du Turbo Tower, un airfryer double panier au design vertical qui bouscule les standards. Pensé pour les cuisines modernes, ce nouvel appareil promet des repas sains, rapides et variés et optimise l’espace. À mi-chemin entre performance et élégance, le Turbo Tower entend bien redéfinir les attentes autour de la cuisson domestique. Un pari ambitieux, mais cohérent.

Un design vertical qui libère le plan de travail

Le Turbo Tower se distingue d’emblée par sa conception compacte. Avec ses deux paniers empilables – 4,3 L pour le haut, 6,5 L pour le bas – il affiche une capacité totale de 10,8 litres, soit l’équivalent de plusieurs appareils réunis. L’enjeu ? Offrir une cuisson en simultané de trois plats, sans saturer le plan de travail. Selon Cosori, cette configuration permettrait un gain de place de 41 % comparé aux modèles horizontaux classiques, comme le R901. Un argument de taille dans les petits espaces.

Ce modèle a été imaginé pour répondre aux nouveaux besoins de polyvalence et de rapidité en cuisine. Grâce à la grille amovible intégrée dans le panier inférieur, il devient possible de cuire protéines, légumes et féculents en un seul cycle. Une promesse de confort au quotidien, particulièrement pour les foyers actifs ou les passionnés de batch cooking.

Des performances techniques taillées pour le quotidien

Sous le capot, le Turbo Tower embarque un moteur à courant continu économe et silencieux, capable de moduler la circulation de l’air sur quatre vitesses. Ce détail technique, discret en apparence, change tout côté cuisson : meilleure homogénéité, température synchronisée entre les deux compartiments, et croustillant maîtrisé. Une technologie que la marque nomme Dual Blaze, couplée à une interface intuitive.

Côté fonctions, l’appareil en propose six : friture à convection, cuisson au four, grill, rôtissage, réchauffage et levée de pâte. Le modèle Pro monte même à sept, avec l’ajout du mode déshydratation. Il ne s’agit plus seulement d’un airfryer, mais d’un vrai commis de cuisine. Pour les amateurs de recettes guidées, Cosori accompagne ses appareils de plusieurs dizaines de recettes élaborées par ses propres chefs, en PDF ou via l’application VeSync.

Un appareil qui coche les cases de la durabilité

La question de l’impact énergétique n’a pas été oubliée. Selon Cosori, le Turbo Tower permettrait jusqu’à 68 % d’économie d’énergie par rapport à un four classique. Une donnée qui, bien qu’à vérifier en condition réelle, s’inscrit dans une tendance forte : celle de la réduction des consommations domestiques.

Le choix des matériaux va dans le même sens : paniers avec revêtement céramique sur les versions Pro, pièces démontables et compatibles lave-vaisselle, entretien facilité. Là encore, l’entreprise mise sur la durabilité autant que sur l’expérience utilisateur. Reste à voir si les consommateurs suivront : les premiers modèles sont proposés à partir de 239,99 €, un tarif qui place clairement Cosori dans le segment premium.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

