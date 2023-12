BORA, l’essentiel de la cuisine moderne redéfinit l’art de cuisiner

Depuis son avènement en 2007 avec le lancement des plaques de cuisson révolutionnaires dotées d’un système d’aspiration intégré, BORA a constamment repoussé les limites de l’innovation dans le domaine de la cuisine. La marque, véritable pionnière, s’est hissée au sommet de l’industrie grâce à ses produits mariant fonctionnalité, ingéniosité et élégance.

MPURE, élégance et flexibilité dans une nouvelle ère culinaire

La dernière création de BORA, la plaque de cuisson M Pure, est une évolution de la BORA PURE. Dotée d’un design épuré, elle offre une flexibilité inégalée avec ses deux zones à induction continues du côté droit. Ces dernières peuvent être fusionnées pour accueillir des plats imposants grâce à la fonction de pont automatique. Les deux zones de cuisson individuelles à gauche sont idéales pour les petits récipients ou les cafetières à moka.

Compacte et moderne, la MPURE intègre une unité de commande tactile rétroéclairée. Ce qui offre des fonctions identiques à la BORA PURE. Son système d’aspiration, à la fois efficace et silencieux, peut être personnalisé avec des buses d’aspiration disponibles dans différents coloris.

QVAC, révolution de la conservation avec style

Le Qvac de Bora, appareil de mise sous vide encastrable, s’impose comme le prochain incontournable. Compact et discret, il se fond dans le plan de travail ou à l’intérieur d’un tiroir. Avec des options en acier inoxydable et en noir, il s’adapte à tous les styles de cuisine.

Le Qvac propose trois fonctions : mise sous vide, marinade et embouteillage – accessibles d’une simple pression. La mise sous vide prolonge la fraîcheur des aliments. La fonction marinade accélère le processus qui permet une préparation rapide des repas.

Fourni avec des sacs, un bouchon, une bague de marinade et des boîtes de conservation adaptées au micro-ondes, congélateur et lave-vaisselle, le QVac offre une solution complète pour une cuisine moderne.

BORA se met au froid

BORA étend son empreinte dans la cuisine avec une nouvelle gamme de réfrigérateurs-congélateurs haut de gamme. Ces derniers intègrent technologie de pointe, fonctionnalité et simplicité d’entretien.

Au cœur de ces appareils, un filtre à odeur garantit un air pur, tandis qu’un système de circulation de l’air maintient la stabilité de la température dans toutes les zones. L’éclairage optimal et diverses fonctionnalités pratiques font de ces réfrigérateurs-congélateurs des alliés incontournables.

Optimisation de l’organisation et de la propreté

BORA a repensé chaque détail pour simplifier la vie quotidienne. Des étagères anti-dérapantes aux bacs amovibles, tout est modulable et personnalisable. Les clayettes en verre sans baguette et les accessoires astucieux facilitent le rangement et le nettoyage.

La multitablette unique s’adapte à toutes les zones de température. Cela offre polyvalence et praticité. Les accessoires tels que tablette en bois, boîtes de conservation et autres éléments optionnels enrichissent l’expérience utilisateur.

BORA Cool et BORA Freeze

La gamme propose quatre déclinaisons : BORA Cool, Réfrigérateur, Réfrigérateur équipé d’un compartiment de congélation 4 étoiles, Réfrigérateur-congélateur combiné avec ou sans raccordement à l’eau, et BORA Freeze, un congélateur avec raccordement à l’eau.

Matériaux de qualité et refroidissement hygiénique : Les réfrigérateurs BORA se démarquent par l’utilisation de matériaux résistants, assurant un refroidissement hygiénique et une facilité d’utilisation.

Conservation prolongée des aliments et réduction du gaspillage : La technologie BORA garantit une conservation prolongée des vitamines et minéraux, contribuant ainsi à réduire le gaspillage alimentaire.

Accessoires faciles d’entretien : Chaque accessoire de cuisine BORA, astucieux et pratique, est conçu pour faciliter le quotidien et est compatible avec le lave-vaisselle, assurant ainsi une propreté sans effort.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.