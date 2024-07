Test du Roborock Qrevo Master : Le meilleur modèle de la série 

Le Roborock Qrevo Master vient d'arriver sur le marché, enrichissant la gamme Q de la marque et surpassant le Qrevo MaxV lancé plus tôt cette année. Ce nouveau modèle, plus sophistiqué, promet une aspiration encore plus efficace et nécessite moins d'entretien grâce à sa station « autonettoyante » innovante. Disponible en noir ou blanc, il combine les technologies de son prédécesseur et certaines fonctionnalités du Roborock S8 MaxV Ultra.

Si vous avez déjà craqué pour le Qrevo MaxV, ne soyez pas trop déçus. Il reste un excellent choix, toujours très performant et bien équipé. Cependant, pour ceux prêts à investir un peu plus, le Qrevo Master offre des performances supérieures et une expérience utilisateur améliorée. Il représente un bond en avant pour Roborock dans le domaine des robots aspirateurs laveurs, marquant une avancée notable malgré une augmentation du prix.

Caractéristiques techniques

Dimensions du robot aspirateur laveur : 35,3 x 35 x 10,2 cm

: 35,3 x 35 x 10,2 cm Dimensions de la station d'accueil : 34 x 48,7 x 52,1 cm

: 34 x 48,7 x 52,1 cm Autonomie maximale annoncée : 180 minutes

: 180 minutes Puissance d'aspiration : 10 000 Pa

: 10 000 Pa Capacité du réservoir d'eau propre : 4 litres

: 4 litres Capacité du réservoir d'eau sale : 3,5 litres

: 3,5 litres Capacité du bac à poussière : 2,7 litres

: 2,7 litres Technologie de navigation intelligente : LiDAR

Le design du Roborock Qrevo Master

Le design du Roborock Qrevo Master est à la fois élégant et pratique, disponible en noir ou en blanc pour s'adapter à différents intérieurs. Avec sa forme circulaire bien connue des aspirateurs robots, il intègre un petit tour LiDAR sur le dessus. Celui-ci abrite la technologie laser de navigation. Il est assez imposant, augmentant la hauteur de l'appareil à plus de 10 cm. Néanmoins, il reste facile à utiliser grâce à deux boutons de contrôle. Le premier permet de démarrer et d'arrêter les sessions de nettoyage, tandis que le second renvoie le robot à sa station de charge.

Le Roborock Qrevo Master se démarque également par son souci du détail. Grâce à la FlexiArm Design Side Brush, une brosse latérale flexible, il atteint facilement les coins difficiles d'accès. Cette innovation permet de couvrir 100 % des surfaces de nettoyage pour garantir des sols complètement impeccables. De plus, la serpillière automatique prend en charge 98,8 % des bords, accédant jusqu'à 1,85 mm des murs. Aucun recoin n'est ainsi laissé sans dépoussiérage, assurant une maison parfaitement propre.

L'efficacité du Roborock Qrevo Master en termes de nettoyage

La performance du Roborock Qrevo Master est vraiment impressionnante grâce à une combinaison de technologies avancées. Avec une puissance d'aspiration de 10 000 Pa, il surpasse nettement son prédécesseur, le Qrevo MaxV. De plus, le système DuoRoller, avec ses deux rouleaux, garantit un dépoussiérage efficace sur tous les types de sols. Sur les tapis, notamment, il excelle pour enlever les saletés incrustées.

Le Roborock Qrevo Master est également très performant pour le lavage des sols. Ses serpillières rotatives, qui tournent à 200 tr/min, sont conçues pour se débarrasser efficacement des tâches tenaces. L'une d'elles peut même se déplacer pour nettoyer le long des murs, assurant ainsi une couverture presque totale des surfaces. La technologie FlexiArm permet également de balayer efficacement les coins et les bords.

Un autre avantage du Qrevo Master est sa capacité à lever les rouleaux d'aspiration et les serpillières de 10 mm pour éviter de mouiller les tapis. Il optimise ainsi le nettoyage sans compromettre la qualité des sols. En quelques mots, ce robot aspirateur laveur de Roborock combine une puissance d'aspiration exceptionnelle et un système de lavage innovant pour un ménage complet et sans effort.

Les différentes fonctionnalités de la station d'accueil

La station d'accueil du Qrevo Master est un véritable concentré de fonctionnalités innovantes. Elle est notamment équipée d'un système de nettoyage automatique des serpillières, utilisant de l'eau chauffée à 60 °C pour éliminer efficacement les germes et les mauvaises odeurs. Après chaque session, celles-ci sont rincées et séchées à l'air chaud à 45 °C, évitant ainsi l'humidité résiduelle et les émanations désagréables. Cette station dispose également de deux réservoirs : un pour l'eau propre de 4 litres et un autre pour l'eau sale de 3,5 litres. Elle permet au Qrevo Master de fonctionner de manière autonome pendant plusieurs cycles de nettoyage. De plus, elle comprend un sac à poussière de 2,7 litres qui stocke les débris, réduisant ainsi la fréquence de vidange.

En outre, l'une de ses fonctionnalités les plus impressionnantes est sa capacité à détecter automatiquement le niveau de saleté. La station ajuste le cycle de nettoyage en conséquence, assurant ainsi un nettoyage approfondi. De plus, elle remplit automatiquement le réservoir d'eau du robot pour que les serpillières restent humides tout au long du processus. Enfin, le dock de recharge du Roborock Qrevo Master se nettoie lui-même, empêchant l'accumulation de saleté et simplifiant grandement l'entretien. Avec toutes ces fonctionnalités, il représente un véritable bijou de technologie et de praticité, rendant le ménage incroyablement facile et efficace.

La navigation intelligente du Roborock Qrevo Master

Le Roborock Qrevo Master se démarque par sa navigation intelligente, combinant un télémètre laser LiDAR et une caméra RGB. Cette technologie permet au robot de cartographier votre maison, même dans l'obscurité totale, créant rapidement un plan détaillé de chaque pièce. Vous pouvez ensuite ajuster cette carte via l'application mobile dédiée pour définir des zones à éviter et des murs invisibles. Ainsi, vous avez la possibilité de personnaliser le nettoyage pour l'adapter parfaitement à vos besoins.

La navigation intelligente du Qrevo Master commence par les bords des pièces. Puis, elle passe au centre en suivant des lignes parallèles ou un motif en damier. Ce système garantit un nettoyage méthodique et efficace. En outre, la technologie Reactive AI, utilisant la caméra frontale et plusieurs capteurs, détecte et évite les obstacles. Toutefois, certains petits objets peuvent parfois être légèrement touchés avant d'être contournés.

Le Qrevo Master est également équipé de l'assistant vocal Rocky pour un contrôle facile et pratique. De plus, sa caméra peut être utilisée pour passer des appels vidéo et surveiller votre domicile. Avec cette navigation précise et cette gestion des obstacles améliorée, ce robot rend réellement le nettoyage plus facile et efficace.

L'application mobile dédiée au Roborock Qrevo Master

L'application mobile dédiée au Roborock Qrevo Master est un outil indispensable pour simplifier le ménage à la maison. Elle permet de régler divers paramètres tels que la puissance d'aspiration et le débit d'eau. De plus, elle vous donne la possibilité de programmer des horaires de nettoyage réguliers. Son interface est aussi tellement intuitive que même les nouveaux utilisateurs des produits Roborock s'y retrouvent sans difficulté.

L'application envoie des notifications pour rappeler quand il est temps de nettoyer ou de remplacer un composant. Elle aide ainsi à maintenir l'appareil en parfait état plus longtemps. De plus, elle est compatible avec Alexa et Google Assistant, mais le véritable atout est l'assistant vocal intégré « Rocky ». Avec ce dernier, il suffit de donner une commande vocale pour que le Roborock Qrevo Master se mette au travail. Ainsi, votre maison reste propre sans aucun effort de votre part. L'application mobile dédiée est un véritable allié pour optimiser l'utilisation du robot aspirateur laveur et assurer une longévité maximale de l'appareil.

