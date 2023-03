Le meilleur aspirateur robot Roomba offre un nettoyage intelligent. Une simple programmation suffit pour assurer la propreté de vos sols à tout moment.

Les aspirateurs robots sont beaucoup plus pratiques du fait qu’ils peuvent fonctionner de manière automatique. Malgré leur prix légèrement élevé, nombreux sont les ménages qui adoptent ces gadgets intelligents. Par ailleurs, la marque Roomba connaît une ascension sur le marché des aspirateurs robots. Sa large gamme de produits est adaptée à toutes les catégories d’utilisateurs. Cette multitude de modèles entraîne l’embarras du choix chez les fans de la marque. Face à ce choix pléthorique, on a établi une liste incluant les meilleurs aspirateurs Roomba pour que vous puissiez aisément choisir celui qui convient à vos besoins.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES iRobot Roomba i7156 Note : 9,7/10 Découvrir iRobot Roomba Combo 2 en 1 Note : 9,3/10 Découvrir iRobot Roomba i5+ Note : 9/10 Découvrir

i7156 : le meilleur aspirateur robot Roomba pour un nettoyage personnalisé

Caractéristiques techniques Poids : 3,38 kg

Dimensions : 34,2 x 34,2 x 9,3 cm

Capacité : 0,4 l

Puissance : 33 Watts

Niveau sonore : 61 dB

L’i7156 est un modèle idéal pour tous ceux qui n’ont pas de temps pour faire les grands ménages de manière régulière. Il dispose d’une cartographie intelligente. Ce qui lui permet de mémoriser ses parcours et de distinguer les différentes zones qui requièrent un nettoyage. La technologie Dirt Detect aide aussi à effectuer un nettoyage en profondeur sur les zones les plus sales.

Pour l’activer, il suffit d’accéder à l’appli iRobot Home ou via la commande vocale. Toutefois, vous pouvez le programmer suivant vos besoins. Son nettoyage intelligent vous permet de vous libérer de certaines tâches plus fatiguantes pour mieux vous concentrer sur votre travail par exemple. Il ne peut cependant tenir au-delà de 1h et quart.

Technologie Dirt Detect

Cartographie intelligente

Autonomie réduite

Moteur bruyant

Promo -48% Aspirateur robot connecté iRobot® Roomba® i7156 - 2 brosses caoutchouc - Idéal animaux - Cartographie, mémorise, s’adapte - Nettoie par objet - Compat Nettoyez les zones de la maiso...

Exprimez simplement votre dema...

La saleté et les taches tenace...

La technologie Dirt Detect per... 899.00 € 463.32 € Voir l'offre

Combo : le meilleur aspirateur robot Roomba 2 en 1

Caractéristiques techniques Poids : 3 kg

Dimensions : 35,6 x 35,2 x 8,2 cm

Capacité du réservoir d’eau : 300ml

Puissance : 33 Watts

Niveau sonore : 60 dB

Offrir le meilleur nettoyage à votre maison implique l’utilisation d’un outil adéquat à l’instar de l’aspirateur robot Combo 2 en 1 de Roomba. Pour le lavage, il dispose de trois modes différents auxquels vous pouvez choisir en fonction de l’état de vos sols. Quant à l’aspiration, le Combo 2 en 1 utilise une brosse en V pour extraire toutes les saletés qui se collent sur le tapis, le sol et les moquettes.

Pour faciliter son utilisation, vous pouvez utiliser la commande verbale via Alexa ou Google Assistant. Que vous utilisiez un appareil sous iOS ou Android, les procédés restent les mêmes.

Fonction de lavage et d’aspiration

Adapté à tout type de sols

Synchronisation difficile pour les débutants

Mode ultra énergivore et bruyant

Promo -30% Aspirateur Robot et Laveur 2-en-1 iRobot Roomba Combo - Nettoyage Personnalisé - Navigation ciblée et logique - Aspiration puissante - Connecté Wi-FI 💦 DES SOLS LAVÉS TOUS LES JOUR...

🧹 ASPIRATION PUISSANTE. Aspire...

➡️ NAVIGUE DE MANIÈRE CIBLÉE E...

🐶 OUBLIEZ L'ASPIRATEUR. L’aspi... 399.00 € 279.00 € Voir l'offre

i5+ : le modèle idéal pour personnaliser le nettoyage

Caractéristiques techniques Poids : 3,18 kg

Dimensions : 33 x 33 x 42 cm

Capacité : 0,4 l

Puissance : NA

Niveau sonore : NA

A l’aide de ce meilleur aspirateur robot Roomba, vous pouvez programmer le nettoyage de votre maison. De la sorte, que vous soyez présent ou pas, il s’active et s’auto-vide le moment venu. Effectivement, au bout de plusieurs jours, il se vide de tous les débris accumulés au-cours de sa vadrouille grâce à la technologie Clean Base.

Pour parfaire le nettoyage, l’i5+ est livré avec deux sacs anti-allergènes qui vont capturer les particules susceptibles de causer des réactions allergiques. En plus, il se sert de ses 2 extracteurs en caoutchouc multi surfaces uniques pour aspirer toute saleté. Cet aspirateur robot intelligent est également doté de capteurs lui permettant d’éviter les zones où il peut se coincer.

Technologie Clean Base

Sacs anti-allergènes

Filtre non lavable

Cher

Aspirateur Robot connecté iRobot Roomba i5+ - système d’autovidage - 2 brosses caoutchouc multi-surfaces - Idéal animaux - Suggestions personnalisées, En apprenant l'agencement de v...

Oubliez la corvée de l'aspirat...

Piloté par iRobot Genius, votr...

Les 2 extracteurs en caoutchou... 699.00 € Voir l'offre

j7+ : dotez-vous d’un aspirateur robot qui évite tous les obstacles

Caractéristiques techniques Poids : 3,24 kg

Dimensions : 33 x 33 x 7 cm

Voltage : 220 Volts

Usage recommandé : tout type de sol

Ce meilleur aspirateur robot de Roomba a gagné l’oscar de l’évitement des obstacles dans notre liste. Il utilise des algorithmes d’apprentissage automatique pour créer une base de données. Cette dernière lui sert de balise afin de distinguer les divers obstacles qui peuvent entraver sa vadrouille. A part cela, il est doté de la fonction retour automatique à la station de charge après chaque nettoyage ou lorsqu’il n’a plus de batterie.

En plus d’un système de nettoyage sélectif, le j7+ de Roomba nettoie aussi les bords à l’aide d’une paire d’extracteurs en caoutchouc multi surfaces. Ce qui permet de nettoyer efficacement aussi bien les sols durs que les moquettes et les tapis.

Caméra intégré

Commande vocale

Cher

Faible autonomie de la batterie

Promo -11% Aspirateur robot connecté iRobot Roomba j7+ - Station d'autovidage - 2 brosses caoutchouc - Idéal animaux - Cartographie - Détecte & évite les obstacl L’aspirateur robot Roomba j7+ ...

Votre vie est déjà bien rempli...

Pour accomplir parfaitement le...

Oubliez l’aspirateur pendant p... 785.00 € 699.00 € Voir l'offre

iRobot Roomba 692 : idéal pour un nettoyage parfait en 3 étapes

Caractéristiques techniques Poids : 3,54 kg

Dimensions : 33 x 33 x 9,4 cm

Capacité : 0,6 l

Surfaces recommandées : Sols durs, planchers

Niveau sonore : 65 dB

Avec l’iRobot Roomba 692, vous bénéficiez d’un nettoyage efficace qui se fait en trois étapes. L’aspiration des saletés s’effectue à l’aide de deux brosses traditionnelles. En même temps, une autre brosse, plus performante, s’occupe du délogement de celles qui sont coincées entre les interstices de vos sols et sur le bord des murs.

Vous pouvez programmer son activation selon le besoin. En outre, le modèle 692 est capable de procéder à des séances supplémentaires quand vos animaux de compagnie perdent leurs poils ou pendant la saison des pollens. Ce qui offre un atout de plus à part la nouvelle application iRobot Home et la commande vocale.

Prix abordable

Nettoyage programmable

Moteur bruyant

Absence d’évitement d’obstacles

Promo -18% Aspirateur robot connecté iRobot® Roomba 692 - Système de nettoyage en 3 étapes - Suggestions personnalisées - Compatible avec les assistants vocaux 🧹 Un nettoyage efficace garant...

🐶 Oubliez l’aspirateur. L’aspi...

📱 Contrôlez le nettoyage de vo...

✨ La technologie Dirt Detect p... 329.00 € 269.99 € Voir l'offre

i3+ : le meilleur aspirateur robot Roomba compatible avec Braava jet m6

Caractéristiques techniques Poids : 3,2 kg

Dimensions : 43,4 x 41,7 x 52,6 cm

Capacité : 0,4 l

Puissance : 3300 mAh

Niveau sonore : 68 dB

Autonomie : 4 heures et 20 minutes

L’aspirateur iRobot i3+ de Roomba fournit une puissance d’aspiration 10 fois supérieure. En plus, vous pouvez le combiner avec un robot laveur Braava jet m6 pour obtenir des sols parfaits dans toute la maison. Sa cartographie intelligente lui permet d’enregistrer toutes les pièces en vue d’une programmation de nettoyage.

Toutefois, il se vide tout seul au bout de quelques mois d’utilisation. Sans oublier ses sacs anti-allergènes qui capturent la quasi-totalité des pollens et des moisissures. Ce qui le place parmi les meilleurs aspirateurs robots de la marque à l’heure actuelle. En outre, l’i3+ peut aussi recevoir des commandes par la voix si vous utilisez un assistant vocal comme Siri, Google Assistant ou Alexa.

Auto-vidange Clean Base

Commande vocale

Relativement cher

Absence de nettoyage ciblé

Promo -29% Aspirateur Robot connecté iRobot Roomba i3+ - système d’autovidage - 2 brosses caoutchouc multi-surfaces - Suggestions personnalisées, Cartographie - 🧹 PUISSANCE x10*. L’aspirateur...

🐶 2 BROSSES ANTI-EMMÈLEMENT. I...

✨ DÉTECTE ET ÉLIMINE LA POUSSI...

🧭 NAVIGATION INTELLIGENTE. L’a... 729.00 € 519.98 € Voir l'offre

i7+ : le modèle parfait pour nettoyer les poils d’animaux

Caractéristiques techniques Poids : 3,38 kg

Dimensions : 34,2 x 34 x 9,3 cm

Capacité : 0,4 l

Puissance : 33 Watts

Niveau sonore : 58 dB

En dernière place de notre comparatif, on a choisi l’i7+. Celui-ci présente à peu près les mêmes caractéristiques que l’i7156. La différence réside sur le prix, mais son système de nettoyage à trois tapes est plus puissant. Ses deux brosses anti-emmêlement font de lui le meilleur aspirateur robot Roomba pour nettoyer les poils d’animaux.

Quant à son entretien, l’i7+ s’auto-nettoie. En plus, il emprisonne les différentes particules allergènes pour les envoyer ensuite à la base de l’aspirateur. En plus, il convient à tout type de sol : carrelage, moquette, etc. N’oubliez pas que vous pouvez programmer le nettoyage via l’application compagnon ou par commande vocale.

Idéal pour aspirer les poils d’animaux

Nettoyage intelligent

Cher

Connexion Bluetooth difficile

Promo -14% iRobot Aspirateur robot connecté Roomba i7+ - Brosses anti-emmêlement poils animaux - Navigation intelligente - Recharge et reprise du travail - Contr LA FAÇON LA PLUS INTELLIGENTE ...

NETTOYEZ A VOTRE FAÇON. Nettoy...

NETTOIE LA SALETÉ SUR COMMANDE...

OUBLIEZ L’ASPIRATEUR PENDANT D... 929.00 € 799.00 € Voir l'offre

FAQ sur l’aspirateur robot Roomba

Qu’est-ce qui caractérise un robot aspirateur Roomba ?

Roomba est l’une des grandes marques qui offre une large gamme de robots aspirateurs. La plupart des derniers modèles fournissent des fonctions intéressantes qui rendent le nettoyage beaucoup plus facile et parfois programmable à l’aide de la cartographie. Il en est de même pour la technologie Dirt Detect et le Clean Base.

Par ailleurs, il est indéniable que les robots aspirateurs coûtent généralement plus chers que les aspirateurs conventionnels. Son achat signifie ainsi un investissement important qui en vaut la peine. Toutefois, il existe des modèles moins coûteux à la portée du grand public comme l’iRobot Roomba 692.

De surcroît, on remarque que ces robots deviennent de plus en plus puissants par la combinaison de diverses brosses. Sans parler du système de nettoyage à trois étapes, de l’évitement d’obstacles et de l’auto-vidange périodique. Pour terminer, la majorité des modèles d’aspirateurs robots Roomba sont dotés d’un système de contrôle vocal.

Est-il avantageux d’opter pour un aspirateur robot Roomba ?

Le meilleur procédé pour faciliter le nettoyage de votre intérieur peut être l’achat d’un aspirateur robot Roomba. Certes le prix est élevé par rapport à l’aspirateur traditionnel, mais il demeure plus pratique. Vous pouvez même compter sur lui pour nettoyer vos sols pendant votre absence. Pour ce faire, il suffit de programmer le nettoyage.

En outre, certaines zones de la maison sont plus difficiles à accéder. Ce qui rend le robot aspirateur encore plus utile. Le nettoyage personnalisé permet de déterminer la zone cible. De la sorte, vous pouvez envoyer le robot en vadrouille dans les coins les plus reculés de votre maison.

A quelle fréquence doit-on activer le robot aspirateur?

Étant donné qu’il n’est pas aussi puissant qu’un aspirateur traditionnel, l’aspirateur robot doit fonctionner plus souvent. Ce qui ne doit pas poser de problème puisqu’il fonctionne de manière autonome. Pour les habitués, le robot nettoie l’intérieur tous les jours. C’est l’un des grands avantages d’en avoir un car il permet de gagner beaucoup plus de temps alors que la maison reste propre.

Si vous avez des animaux domestiques, il est également préférable de programmer le nettoyage quotidiennement afin d’éviter une accumulation de poils d’ animaux. De nombreux modèles disponibles sur le marché peuvent facilement rejoindre la station de charge après chaque séance ou lorsque la batterie est faible.

Le meilleur aspirateur robot Roomba peut-il nettoyer les escaliers ?

Même s’il présente de nombreux atouts, l’aspirateur robot Roomba, comme tous les aspirateurs robots d’ailleurs, n’est pas capable de nettoyer les escaliers. Il n’est pas doté d’une technologie adéquate pour monter et descendre les escaliers. Ce robot est conçu pour les sols de plain-pied. Par conséquent, vous devez utiliser un aspirateur traditionnel pour enlever les saletés sur les escaliers.

Toutefois, le robot aspirateur est doué d’une technologie lui permettant d’éviter les escaliers. Ce qui vous permet de l’utiliser sur les sols de l’étage. En plus, un meilleur aspirateur robot Roomba, à l’instar du j7+, peut manœuvrer tout seul pour contourner ce type d’obstacle.

La connexion au Wi-Fi est-elle un must lorsqu’on achète un aspirateur robot Roomba ?

La commande vocale est un plus car elle facilite le contrôle de votre robot aspirateur Roomba. Néanmoins, vous pouvez vous en passer si vous préférez utiliser le contrôle physique via l’application compagnon. Par contre, si vous êtes davantage familier à Google Home ou à Alexa, le meilleur aspirateur robot Roomba qui vous convient doit intégrer cette fonction. Dans ce cas, la connexion Wi-Fi devient incontournable.

Par ailleurs, l’activation de la cartographie intelligente requiert une connexion au réseau Wi-Fi. Comme on l’a vu dans notre comparatif, certains modèles tels que l’i7156 et l’i3+ disposent d’une cartographie intelligente. Celle-ci, rappelons-le, va permettre à votre robot aspirateur Roomba de distinguer les différentes choses pour pouvoir les éviter dans le futur.

Comment entretenir l’aspirateur robot Roomba ?

L’entretien d’un aspirateur robot Roomba n’est pas si difficile. La routine est basée sur le vidage. Le marché offre des modèles capables de s’auto vider grâce à la technologie Clean Base. D’autres n’ont malheureusement pas cette option.

Alors, si le vôtre peut s’auto-vider, vous n’avez plus grand-chose à faire à part changer le filtre périodiquement ou le laver s’il est lavable. Sinon, vous devez vider votre aspirateur robot Roomba manuellement. Mais il ne faut pas ignorer la vérification systématique des brosses. Celles-ci peuvent s’emmêler et perturber voire empêcher l’aspiration.

