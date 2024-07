iRobot Roomba Combo 10 Max : la révolution du nettoyage

iRobot dévoile son dernier bijou technologique, le Roomba Combo 10 Max avec base AutoWash. Cette innovation promet de révolutionner l'entretien des sols grâce à une autonomie inégalée et des performances de nettoyage impressionnantes.

Un nettoyage automatique de haut niveau

iRobot, le leader des robots domestiques, présente le Roomba Combo 10 Max. Il s'agit d'un robot aspirateur et serpillière 2-en-1, doté de la première station multifonction AutoWash. Cette base innovante assure la recharge, le remplissage, le lavage et l'autonettoyage du robot. Cela facilite considérablement l'entretien des sols. « Avec le Roomba Combo 10 Max, iRobot propose à ses clients son robot le plus puissant, intelligent et autonome à ce jour, » affirme Barry Schliesmann, Chief Product Officer chez iRobot.

Le Roomba Combo 10 Max est conçu pour aspirer et nettoyer plusieurs types de sols. Il utilise la base AutoWash qui recharge automatiquement le robot, lave et sèche sa serpillière, vide les débris et s'autonettoie. Cela permet aux utilisateurs de se soucier moins de l'entretien du robot. La base AutoWash gère également la vidange des saletés et des débris pendant 60 jours. Elle peut contenir jusqu'à sept jours d'eau pour laver la serpillière et s'autonettoyer. Il intègre également la promesse officielle d'iRobot pour les propriétaires d'animaux de compagnie (P.O.O.P) qui signifie qu'il évitera tout accident avec un animal de compagnie.

Grâce à iRobot OS et à la navigation PrecisionVision, le Roomba Combo 10 Max crée une carte intelligente de la maison sept fois plus rapidement que les modèles précédents. Les utilisateurs peuvent ainsi créer facilement des routines de nettoyage personnalisées. De plus, le robot peut être contrôlé par la voix via Alexa, Siri ou Google Assistant. Le Roomba Combo 10 Max est disponible en France à partir du 12 août 2024.

Roomba Combo 10 Max et son système de nettoyage en quatre étapes

Le Roomba Combo 10 Max est équipé de la technologie Enhanced Dirt Detect. Il détecte les zones les plus sales huit fois plus souvent que les modèles précédents. Cette avancée permet au robot de cibler les concentrations de saleté et de les nettoyer avec une précision inégalée. De plus, la technologie D.R.I (Dry Rug Intelligence) permet de garder les tapis secs en relevant la lingette de nettoyage lorsqu'il détecte une moquette. Sur les sols durs, il aspire et passe la serpillière en même temps, pour les garder brillants de propreté chaque jour.

Ce robot est également doté du système de nettoyage en quatre étapes. Pour cela, il fait appel à une brosse de balayage des bords, deux brosses en caoutchouc, une aspiration puissante et une serpillière. Le Roomba Combo 10 Max s'attaque à la saleté, aux poils d'animaux et aux débris avec précision. Le robot nettoie encore plus en profondeur grâce à la fonction Carpet Boost. I augmente automatiquement la puissance d'aspiration lorsqu'il détecte des tapis. Avec SmartScrub, le Roomba Combo 10 Max passe la serpillière d'avant en arrière avec une pression constante pour éliminer les salissures tenaces comme le café.

Compatibilité et sécurité accrues

Le Roomba Combo 10 Max sera le premier robot 2-en-1 d'iRobot compatible avec le protocole Matter et l'écosystème Apple Home. Cela facilite ainsi son intégration dans les maisons connectées. « La future compatibilité avec Matter permet aux clients de l'intégrer plus facilement dans un écosystème de maison connectée, » explique Barry Schliesmann. Cette compatibilité est prévue pour le quatrième trimestre 2024. Matter est un protocole qui permet la communication entre les appareils domestiques intelligents, les applications mobiles et les services cloud. Cela assure une expérience utilisateur fluide et sécurisée.

En matière de sécurité, iRobot s'engage à protéger les données de ses clients. Les normes les plus strictes en matière de cryptage des données sont appliquées pour garantir que les informations restent privées et sécurisées. « iRobot ne vend pas et ne vendra pas les données de ses clients, » assure l'entreprise. Les clients peuvent à tout moment mettre à jour leurs paramètres dans l'application, ce qui leur permet de déterminer les informations auxquelles iRobot peut accéder.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

