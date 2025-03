Bientôt des courses sans pilotes ? Maserati bat un record de vitesse avec une IA aux commandes

Une Maserati MC20, avec une IA comme pilote, a établi un nouveau record de vitesse pour un véhicule autonome. Lors d’un test au Kennedy Space Center en Floride, la supercar italienne a atteint les 318 km/h. Nous devons cette prouesse à une intelligence artificielle qu’a développée l’université Politecnico di Milano.

Une IA aux commandes d’une Maserati qui bat un record

Ce n’est pas la première fois qu’un véhicule autonome tente un record de vitesse. Par contre, jamais un modèle de route comme la Maserati MC20 n’avait atteint de telles performances. En 2022, une Dallara IAC AV-21 avait en fait établi le précédent record qui était de 310 km/h. Grâce à un système d’IA avancé, cette Maserati a non seulement surpassé ce chiffre, mais a aussi démontré une stabilité et une fiabilité inouïes.

Quel est donc le secret de cette Maserati pilotée par IA pour battre ce record ? Et bien, derrière cette prouesse, on retrouve l’équipe PoliMOVE-MSU, spécialiste de l’IA appliquée à l’automobile. Leur système a su gérer des conditions complexes et cela inclut des rafales de vent ainsi que des ajustements de trajectoire en temps réel. Ils ont entraîné l’IA pour réagir en une fraction de seconde, ce qui fournit une précision digne des meilleurs pilotes humains.

Un bond en avant pour l’autonomie automobile

Cet exploit de la Maserati pilotée par IA est plus qu’un simple record. Il représente également une avancée majeure pour la voiture autonome. Jusqu’à présent, on testait principalement les véhicules sans conducteur en milieu urbain ou sur autoroute à des vitesses modérées. Ici, la Maserati MC20 prouve que l’autonomie peut être synonyme de performance et de sécurité, même à des vitesses extrêmes.

Derrière ce projet avec l’IA, Maserati et l’Indy Autonomous Challenge visent à établir un record en transférant ces avancées vers la motilité quotidienne. En perfectionnant la stabilité et la réactivité de l’IA, ils veulent avant tout améliorer la sécurité sur les routes et optimiser la gestion du trafic. Ce test ouvre ainsi la voie à une évolution où l’autonomie va plus loin que la conduite assistée. Elle devient aussi un véritable substitut au pilote humain.

