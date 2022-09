Pour vous aider à faire le meilleur choix d’un vélo électrique, découvrez ci-dessous un comparatif des gammes vendus sur la boutique de Decathlon. Ces derniers deviennent d’ailleurs une option de transport populaire et en pleine expansion dans le contexte de respect de l’environnement dans lequel nous vivons aujourd’hui.

Les vélos électriques ont gagné en popularité ces dernières années, mais l’un des principaux obstacles auxquels beaucoup de gens ont été confrontés est le prix. Comme cette industrie devient de plus en plus concurrentielle, de nombreux grands détaillants offrent maintenant des vélos électriques décents à un prix abordable. Dans cet article, nous avons sélectionné 10 des meilleurs vélos électriques actuellement disponibles chez Decathlon.

Vélo Mad Urbain 2 : un vélo électrique avec une plus grande autonomie

Découvrir le Vélo Mad Urbain 2

La marque française Vélo Mad fait évoluer ses vélos urbains à assistance électrique vers une version 2 qui mise sur une meilleure intégration et plus d’autonomie.

L’Urbain 2 se distingue par la géométrie de son cadre. Il opte pour un cadre semi-ouvert qui simplifie la marche du vélo. Son guidon est également plus haut avec une puissance réglable en inclinaison et un guidon incurvé pour plus de confort.

La batterie ne dépasse pas du tout le tube diagonal et gagne cependant en capacité, passant de 375 Wh à 460 Wh. Son autonomie moyenne grimpe à 70 km contre 50 km pour l’Urbain 1. La batterie reste amovible par le haut. Côté moteur, l’Urbain 2 dispose d’un moteur à moyeu arrière développant toujours un couple maximal de 45 Nm. Il est néanmoins plus compact et donc beaucoup moins visible.

Côté transmission, L’Urbain 2 conserve les 10 vitesses, mais Le Vélo Mad abandonne Shimano. En revanche, il bénéficie les mêmes roues de 27,5 pouces avec jantes maison et pneus WTB Horizon, ainsi que la selle Brooks et les poignées en cuir.

Prix : 1 990 €

CLOOT POLUX 700 : adapté à une utilisation quotidienne

Découvrir CLOOT POLUX 700

Cloot est un fabricant de vélos basé en Espagne. Outre l’accent mis sur les VTT, la société développe également une gamme de vélos électriques. Parmi ses gammes figure le POLUX 700, l’un des meilleurs vélos électriques disponibles sur Décathlon. Celui-ci se caractérise par son style sportif. Grâce à sa robustesse, ce vélo convient également à une activité en montagne.

Ce modèle à cadre bas se révèle également idéal pour les déplacements en ville. Il offre également un confort optimal grâce à sa selle droite et à sa fourche suspendue. D’un point de vue technique, le CLOOT POLUX 700 est doté de disques de freins hydrauliques qui permettent de freiner de manière progressive, mais contrôlée, sans oublier le dérailleur à 8 vitesses de la marque Shimano Altus. Grâce à la batterie intégrée de 504 Wh, ce vélo peut offrir une autonomie de 80 km.

Prix : 1 099,95 €

RIVERSIDE 540 E : vélo électrique tout-terrain

Découvrir RIVERSIDE 540 E

Le RIVERSIDE 540 E est l’un des vélos électriques le plus confortable de Decathlon. En effet, il dispose de poignées trapéziennes ergonomiques permettant un maintien hors pair. De plus, la forme de son guidon évite de se pencher un peu trop en avant pendant la conduite.

À part cela, le RIVERSIDE 540 E dispose d’une selle confortable munie d’un système d’absorption des chocs comme la fourche à suspension.

Il faut savoir également qu’il bénéficie de roues de 28 pouces de diamètre. Côté performances, ce modèle s’avère particulièrement exceptionnel. Avec son poids de 22 kg seulement, il peut être transporté facilement. Hormis son faible poids, ce vélo électrique est équipé d’un moteur SHIMANO STEPS E6100 à 60 Nm. Avec ce moteur central, le 540 E permet de profiter de 4 types d’assistance. En particulier le mode ECO, OFF, HIGH et normal.

En termes de sécurité, ce vélo électrique Decathlon est doté d’un équipement de pointe. De fait, il jouit d’un système de freinage hydraulique à disques TEKTRO TKD. Situés à l’arrière et à l’avant, ces freins assurent un maximum de précision et de confort lors des coups de frein. Parmi les accessoires, il faut citer un écran LCD doté d’un rétro-éclairage permettant de consulter en temps réel les données statistiques de la RIVERSIDE 540 E.

Prix : 2 499€

LEGEND EBIKES Monza : Vélo électrique pliable et intelligent

Découvrir LEGEND EBIKES Monza

Le Legend Monza fait partie des meilleurs vélos connectés de Decathlon. Il suit toutes les informations liées au parcours du vélo grâce à l’appli ebikemotion.

Bien qu’il s’agisse d’un vélo pliant, son design géométrique lui permet de répondre aux besoins des cyclistes de 160 à 190 cm. Il s’équipe de pneus Schwalbe BIG BEN résistants aux crevaisons et dispose d’un effet de suspension. Lorsque le vélo gonfle à deux barres, les irrégularités de la route se dissipent. Sans oublier les freins à disque hydrauliques qui permettent de s’arrêter en un rien de temps.

Le bloc moteur de la Legend fait preuve de puissance, de robustesse et de légèreté. Construit avec une boîte de vitesses 5:1, il atteint son couple et son efficacité maximum à environ 23 km/h, convertissant 80 % de l’énergie en mouvement.

Le Legend Monza bénéficie également de la norme IP67, ce qui signifie que les composants électroniques et inoxydables de la moto sont à l’épreuve des intempéries.

Prix : 1 599 €

URBANBIKER MINI 20 : un vélo connecté pliable et confortable

Découvrir URBANBIKER MINI 20

L’URBANBIKER MINI 20 convient à ceux qui veulent combiner deux modes de transport : le métro et le vélo électrique. L’Ebike offre la possibilité de se déplacer plus efficacement tout en bénéficiant d’un grand confort. En effet, il s’équipe de roues anti-perforation pour une conduite en douceur. Sa selle est recouverte de gel tandis que ses poignées bénéficient d’une construction ergonomique pour un maintien confortable. Ces dernières sont fabriquées dans un matériau résistant à la sueur, à la pluie ou à la chaleur.

Par ailleurs, ce mini modèle intègre une batterie Lithium ION de dernière génération. Elle assure une grande autonomie tout en gardant un poids léger.

Ce vélo électrique est composé d’un dérailleur Shimano Altus 7V qui vous permet de choisir entre 7 vitesses différentes. Le système de freinage à disque est également signé Shimano. Il ne risque pas de tomber en panne même après 1000 km.

Prix : 1 295 €

STILUS E_ ALL MOUNTAIN : le vélo électrique avec une autonomie de 150 km

Voir STILUS E_ ALL MOUNTAIN

Le silus E-AM 29 pouces a été décrit comme l’un des vélos électriques All-Mountain (AM) avec une autonomie de 150 km. Un moteur Bosch Performance Line CX Gen4 alimente l’appareil, fournissant jusqu’à 85 Nm de couple.

Le moteur peut vous aider jusqu’à 25 km/h dans cinq modes, dont Eco, Tour et Turbo. Le vélo a une assistance au pédalage plus douce, jusqu’à 340 %. Une batterie amovible de 625 Wh a une durée de vie de 5 heures et peut supporter des altitudes jusqu’à 2 000 m.

À l’avant, le vélo est équipé d’une suspension Fork Rockshox 35 et d’un amortisseur SuperDeluxe à l’arrière. De plus, les pneus de 29 pouces offrent un confort maximal. Le vélo a un cadre en aluminium, pesant à peu près de 25,1 kg, et la hauteur de la selle peut être modifiée jusqu’à 150 mm.

Le Stilus E-AM est équipé d’un dérailleur arrière SX-Eagle à 12 vitesses, de puissants freins hydrauliques à quatre pistons et de disques de frein SRAM GUIDE RE de 200 mm. Vous pouvez afficher vos statistiques de conduite, telles que la vitesse, la distance totale et l’état de charge, sur l’écran BOSCH Purion intégré.

Prix : 3 999 €

U-CARGO FAMILY : Vélo électrique adapté au parent

Voir le vélo U-CARGO FAMILY

Vous souhaitez vous déplacer en toute sécurité avec vos enfants ? Découvrez sur décathlon l’un des meilleurs vélos électriques de type long tail : Le U-Cargo. Il présente les caractéristiques avantageuses d’un vélo électrique.

Ce vélo compact permet d’accueillir confortablement les enfants grâce à une structure solide revêtue d’une housse en tissu souple. Il peut transporter 2 enfants ou 80 kg de charge. Sa béquille solide et large se déplie aisément et assure la stabilité du vélo pour faciliter le déchargement ou le chargement Sa géométrie et ses roues 20 pouces contribuent à réduire le centre de gravitation. Il en résulte une maniabilité exceptionnelle, une caractéristique importante dans les environnements urbains.

Vous vivez dans un endroit avec de grandes collines ? Pas de souci, grâce à son moteur à pédale de 80 Nm de couple combiné à sa transmission Enviolo à réglage, le U-Cargo ne redoute pas les montées sévères.

Pour couronner le tout, l’U-CARGO FAMILY offre une autonomie de 70 km avec une batterie rechargeable de 630 Wh. En option, l’autonomie peut être portée à 100-140 km par l’ajout d’une seconde batterie.

Prix : 4 850 €

NEOMOUV CARLINA : le vélo électrique Decathlon made in France

Découvrir NEOMOUV CARLINA

L’entreprise Neomouv a été lancée en France depuis plus de 20 ans. Cette marque française propose les meilleurs vélos électriques sur Decathlon. Parmi sa gamme figure le Carlina. Ce vélo surprend également par son apparence. Il combine des accessoires et des choix techniques destinés à des modèles haut de gamme.

Un écran LCD permet de gérer le Carlina. De plus, celui-ci bénéficie de 6 niveaux d’assistance pour permettre au cycliste de varier sa conduite en toute simplicité. En outre, ce vélo urbain intègre un moteur Bafang qui fournit une puissance significative de 250 W ainsi qu’un couple 25 Nm situé dans le moyeu arrière. Quant à sa batterie de 580 Wh, elle assure une autonomie allant jusqu’à 110 km. Placée en dessous du porte-bagages, elle alimente également l’éclairage.

Par ailleurs, la Carlina se caractérise par la présence de disques de frein hydraulique. Ce modèle s’équipe d’une fourche suspendue, d’un dérailleur Shimano Altus à 7 vitesses pouvant être activé par des poignées tournantes, d’un garde-chaîne et de garde-boue. Le Carlina est limité à une taille, mais ses roues sont disponibles en deux tailles : 28 et 26 pouces.

Prix : 1649 €

B’twin Elops 900e : le vélo connecté de ville Decathlon à ce jour

Le B’twin Elops 900 E est l’un des vélos électriques le plus haut de gamme de Decathlon. Destiné à un usage quotidien, il se veut un vélo classique. Ses pneus larges apportent confort et sécurité, mais ne compensent pas totalement la rigidité du cadre en aluminium.

Ce vélo dispose d’un moteur central bien intégré. Il intègre un frein à disque hydraulique, une fourche télescopique sans suspension à ressorts et des jantes de 28 pouces avec des pneus Schwalbe Energizer Plus.

En ce qui concerne les accessoires, l’Elops 900E dispose d’un porte-bagages soudé pouvant supporter jusqu’à 27 kg, d’un système d’éclairage intégré. Il possède également une béquille robuste, une selle confortable et un système antivol bien conçu.

Le vélo électrique comporte un guidon semi-courbé avec des poignées ergonomiques qui offrent une bonne prise en main et soutiennent les paumes.

Le cadre robuste du vélo électrique est compatible avec un système antivol. Ce dernier permet au cycliste d’attacher le vélo électrique à un point fixe, réduisant ainsi le risque de vol.

Prix : 1 299 €

Le Rockrider e-st 500 : le VTT de milieu de gamme

Découvrir Rockrider e-st 500

Pas besoin de se ruiner pour profiter des qualités du Rockrider. Le Rockrider E-ST500 de Decathlon, est l’un des vélos électriques au meilleur rapport qualité-prix actuellement disponible. Il se compose d’un écran de contrôle et d’un nouveau moteur électrique. Ceci afin d’offrir des performances supérieures à la moyenne et un meilleur confort dans toutes les conditions.

Par rapport à son prédécesseur, il a le même cadre en aluminium, correctement poli et fini dans ses tons noirs et bleus. Au premier abord, ce vélo semble assez lourd, mais ce n’est pas le cas. En fait, il ne pèse que 23 kg et reste dans la norme pour un vélo électrique.

Le Rockrider e-st 500 tire son épingle du jeu dans de nombreux domaines – de la batterie de 417 Wh soigneusement intégrée à l’assistance au pédalage douce et sensible au couple, en passant par les pneus extra larges. Une autre grande chose à propos de l’E-ST500 concerne l’engrenage parfait pour un tout-terrain.

Prix : 1 699 €