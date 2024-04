Une dinguerie, ce vélo électrique hors norme ne devrait pas rouler pourtant si !

Des roues qui se déplacent dans toutes les directions, cet YouTuber crée un vélo électrique hors normes. Zoom un peu plus sur cette innovation.

Ce n'est pas la première fois que le YouTuber britannique James Bruton se lance dans la création d'une moto omnidirectionnelle. Il y a environ 7 mois, il avait partagé une vidéo présentant un prototype similaire doté de deux roues à l'avant et à l'arrière. Cependant, ce modèle précédent ne pouvait ni avancer ni reculer. Cette fois-ci, Bruton nous surprend avec un vélo électrique hors normes.

Le vélo électrique le plus fou que vous n'ayez jamais vue

Fort de son expérience passée dans la fabrication d'un vélo auto-équilibré et de plusieurs robots autostabilisés, James Bruton nous propose ici une innovation audacieuse.

Difficile de trouver un terme précis pour décrire ce véhicule. Imaginez-vous au guidon d'une machine qui peut se mouvoir dans toutes les directions, comme si vous dansiez sur des roues. En effet, cette innovation se conduit comme un vélo ou une moto et possède une chaîne de traction alimentée par des moteurs électriques.

Elle peut se mouvoir dans toutes les directions et effectuer des manœuvres complexes sur place grâce à ses 4 roues Mecanum, dotées de galets disposés en diagonale. Bruton le qualifie de « vélo à vis », une métaphore évocatrice de la façon dont les roues se déplacent en opposition, similaire au mouvement rotatif d'un char d'assaut.

Pour mieux comprendre son fonctionnement, imaginez un véhicule à roues conventionnelles disposant d'une configuration classique à 4 coins. Lorsque ses roues se déplacent de manière opposée, il peut se mouvoir latéralement tel un crabe. Ce vélo fait de même, mais avec ses roues alignées.

Cela signifie qu'elle peut s'incliner des deux côtés, et Bruton a donc intégré un système d'auto-équilibrage semblable à celui d'un hoverboard. Ces fonctionnalités combinées lui permettent de rester stable en ligne droite tout en se déplaçant dans toutes les directions. Cependant, il est à noter que ce vélo électrique ne peut pas effectuer des virages en arc de cercle comme le ferait un vélo traditionnel, à la place, elle exécute des virages en dérivant.

Une fabrication sur mesure et une grande adaptabilité

Mais ce n'est pas qu'une question de technologie. James a mis tout son cœur dans la fabrication de cette machine sur mesure. Chaque composant a été conçu avec précision, des roues de 360 mm imprimées en 3D au cadre en acier soudé pour une solidité à toute épreuve.

En conduisant ce vélo, vous aurez l'impression de piloter un Segway sur des stéroïdes ! Un simple mouvement latéral et vous voilà en train de vous déplacer dans la direction de votre choix. Et pour ajouter à l'excitation, un interrupteur sur le guidon vous permet de passer en marche arrière et de réaliser des rotations à 360 degrés sur place.

Un interrupteur sur le guidon permet d'enclencher la marche arrière. Tandis que des commandes séparées permettent au conducteur de réaliser des rotations sur place. Malgré sa vitesse modérée, surtout en marche avant ou arrière, ce concept n'est pas conçu pour un usage quotidien ou une production industrielle, mais offre une expérience ludique et spectaculaire pour une seule personne. Les fichiers de conception du projet de Bruton sont disponibles en open source, permettant à d'autres passionnés de s'en inspirer.

Pour contrôler les roues, Bruton a utilisé des moteurs ODrive puissants, contrôlés par une carte de développement Teensy 4.1 via des pilotes également fournis par ODrive. Un capteur IMU indique au Teensy si la moto penche, lui permettant ainsi d'effectuer des ajustements. Tout cela est géré par un algorithme PID spécifique adapté à ce véhicule. Un accélérateur manuel avec un interrupteur de mode permet au conducteur de diriger cet engin dans la direction souhaitée.

