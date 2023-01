Comment réparer une batterie de vélo électrique ?

L’une des principales préoccupations des propriétaires de vélos électriques est de savoir comment réparer la batterie de leur véhicule. En effet, les capacités de la batterie peuvent diminuer avec le temps, rendant ainsi plus difficile la conduite sur des distances importantes.

La batterie d’un VTT électrique peut aujourd’hui délivrer plus de puissance et dure plus longtemps grâce aux avancées technologiques. Toutefois, tout comme n’importe quel élément mécanique, elle peut être endommagée. Il faut alors savoir comment faire pour réparer la batterie d’un vélo électrique et continuer à s’en servir pleinement.

Que ce un VTT, un VTC, un Fatbike, pliant ou cargo, acheté chez Decathlon ou Intersport, les vélos électriques fonctionnent généralement avec des batteries lithium-ion. À la différence des batteries au plomb, celles-ci sont beaucoup plus légères. Elles peuvent également conserver leur charge plus longtemps.

Cependant, ces cellules ont une durée de vie plus limitée. Leur capacité se réduit généralement après chaque nouvelle charge ou décharge. Ce phénomène est connu sous le nom de « cyclage« . En règle générale, plus les cycles sont nombreux, plus la batterie dégénère. En conséquence, son autonomie diminuer au fil du temps

Cependant, cette perte de performance ne se manifeste pas soudainement. Il survient plutôt sur une plus longue période. Parfois, il faut attendre des mois, ou même des années, pour constater que la batterie a un problème.

Les signes d’une batterie défectueuse

Vous devez penser à réparer la batterie de votre vélo électrique si vous remarquez l’un des signes suivants :

Le temps de charge est plus long

Vous avez remarqué que la batterie de votre vélo électrique met plus de temps à se recharger ? Cela peut être un indicateur qu’il est temps de réparer la batterie. Bien que plusieurs causes puissent être à l’origine de cette défaillance, l’une des plus courantes reste le vieillissement de la batterie. Même avec un entretien approprié, les batteries finissent par atteindre leur durée de vie utile et doivent être remplacées.

La batterie ne se charge pas

Souvent, en branchant le câble de charge à une batterie, une légère secousse se fait entendre ou sentir au début du processus de charge. Si cette secousse n’est pas perceptible ou si le processus de charge prend trop de temps, cela peut indiquer que la batterie a perdu sa capacité de charge.

Ce problème provient souvent de cellules endommagées dans la batterie, ce qui peut être dû à une surcharge, à des dommages physiques ou à l’âge.

La batterie ne tient pas la charge

Si vous avez un vélo électrique et que vous avez remarqué que la charge de sa batterie ne semble pas tenir aussi longtemps qu’avant, il faut probablement la réparer. Une fois chargée, la batterie doit tenir sa charge tant et aussi longtemps que le vélo n’est pas utilisé. Une batterie endommagée se déchargera même en cas de non-utilisation du vélo.

Le vélo électrique n’accélère pas

Il arrive que lors de votre trajet, le moteur de votre vélo ne donne plus l’impulsion qu’il donnait auparavant. Cela peut être un signe que la batterie ne peut plus fournir assez de puissance.

Cette perte peut être due à plusieurs facteurs, notamment des dommages aux cellules de la batterie ou une dégradation liée à l’âge.

Le vélo électrique ne s’allume pas

Votre bicyclette électrique ne démarre pas, même lorsque vous appuyez sur le bouton d’alimentation ? Où vous remarquez que votre batterie gonfle ou fuit, il est temps de la remplacer. Une batterie gonflée indique un dommage interne, tandis qu’une batterie qui fuit peut perdre sa capacité à maintenir une charge.

Réparer la batterie d’un vélo électrique : les causes de sa défaillance

Avant d’identifier comment réparer la batterie d’un vélo électrique, il est nécessaire de connaître les causes de sa défaillance. Le plus souvent, une batterie se dégrade à cause des 4 phénomènes suivants : la surchauffe, la surcharge ou la surtension, la décharge totale et intensité élevée de décharge/charge.

Si la batterie souffre longuement de l’une de ces situations, l’autonomie du vélo électrique va diminuer. Il peut même arriver, au pire des cas, que celui-ci devienne impraticable puisqu’il ne peut plus parcourir qu’une très courte distance.

En cas de surcharge, la puissance de la batterie va régulièrement augmenter pour dépasser la limite fixée par la sécurité, que l’on appelle communément la tension maximale. Si cela se produit, la cellule risque de perdre son efficacité et de devenir obsolète. En fait, une batterie qui reste plus longtemps sur son chargeur en étant complètement pleine, risque plus de déclencher une réaction négative dans sa cellule.

Conseils pour réparer la batterie de votre vélo électrique

Remplacer les pièces défectueuses

Vous êtes propriétaire d’un VTT électrique et vous constatez que votre batterie commence à montrer des signes de défaillance ou qu’elle ne se recharge plus ? D’abord, pas besoin de la remplacer directement. Il est possible de rechercher les pièces internes défaillantes et de les changer. Cela inclut les câbles, les connecteurs et le boîtier, tant pour les batteries au lithium qu’au plomb. Pas besoin non plus d’être un spécialiste pour réaliser cette intervention.

Dans le cas d’une batterie au plomb, les éléments doivent être remplacés par des composants au lithium. Ces derniers étant plus résistants, ils permettent de profiter de votre deux roues plus longtemps. Évidemment, réparer la batterie d’un vélo électrique par soi-même requiert un minimum de compétences en bricolage.

Opter pour le reconditionnement

Pour réparer la batterie de votre vélo électrique, vous pouvez également vous tourner vers un expert en reconditionnement. Ce processus revêt une importance particulière pour les cyclistes qui possèdent un vélo d’un modèle ancien dont les pièces ne sont plus disponibles sur le marché. Le professionnel procédera alors à un diagnostic approfondi de la batterie. Celui-ci permettra de détecter les causes de son dysfonctionnement.

Après avoir identifié les origines du problème, les composants endommagés seront enlevés et remplacés. À noter que la plupart du temps, les spécialistes du reconditionnement collaborent avec différentes marques, ce qui constitue un grand avantage dans le choix de cette solution.

En outre, le reconditionnement optimise la performance de la batterie, et ce, sans devoir attendre qu’elle se dégrade. De même, cette solution est durable et respectueuse de l’environnement, conforme, du moins en partie, au concept du vélo électrique.

Que faire si la batterie ne peut être réparée ?

Même si vous avez un des meilleurs modèles de notre comparatif de vélos électriques, la batterie peut être trop endommagée pour être réparée et devra être remplacée.

En fait, vous devrez acheter une nouvelle batterie qui soit du même type que celle installée à l’origine. Pour éviter toute erreur, prenez contact avec le distributeur initial.

Pour une nouvelle batterie au plomb, il faut compter 200 euros tandis que celle au lithium coûte 800 euros environ.

Conseil pour assurer l’entretien de la batterie de votre vélo électrique

La batterie constitue une composante essentielle d’un vélo électrique. Elle dure plusieurs années à condition d’être bien entretenue. En effet, même après avoir réparé votre batterie, il faut en prendre soin pour que celle-ci puisse alimenter plus longtemps votre vélo électrique.

Pour y parvenir, il suffit de surveiller la durée de sa charge. De plus, la cellule doit toujours être placée dans un endroit frais, protégé du froid ou de la chaleur excessive. Par ailleurs, si vous envisagez de ne pas utiliser votre vélo pour une longue durée, comme les vacances, procurez-vous un chargeur spécial pouvant assurer un niveau de charge de 50 % durant tout ce temps. Vous éviterez ainsi que la cellule ne se décharge complètement ou ne surcharge trop.

Il est également recommandé aux propriétaires de contrôler régulièrement la batterie et les autres éléments constitutifs de l’appareil auprès d’un expert. Ainsi, vous pourrez repérer les dysfonctionnements et éviter une réparation coûteuse.