Top 10 des meilleurs vélo électrique pour homme 

Vous cherchez le meilleur vélo électrique pour homme ? Découvrez dans ce top, les 10 meilleurs modèles couvrant tous les styles, budgets et terrains.

En France, les vélos électriques ont le vent en poupe et conquièrent de plus en plus le marché. Du VTT électrique au modèle pliable en passant par les versions connectées, les fabricants multiplient les références dans le but de séduire un public toujours plus nombreux. Pour rouler sur des pistes difficiles d’accès au quotidien ou pour se déplacer à toute vitesse sans se fatiguer, le vélo électrique pour homme est fait pour vous. Découvrez dans ce top les modèles puissants qui peuvent vous accompagner partout et éligible aux bonus écologiques.

Riverside 500 E : un vélo électrique polyvalent pour les hommes

Vous êtes à la recherche d’un vélo électrique pour homme digne de ce nom, sans pour autant dépenser une fortune ? Le Decathlon Riverside 500 E est votre vélo électrique hybride idéal.

Il a été conçu pour un usage plus récréatif, mais il peut également se transformer en vélo utilitaire. Dans ce cas, il vous suffit de l’équiper de garde-boue et d’un porte-bagages.

Le Riverside 500 E présente les mêmes lignes principales et la même géométrie que le modèle non électrique. Équipé d’un moteur de 250w et d’une batterie de 418Wh, il permet de réaliser des trajets de plus de 90 km sur une seule charge. Avec une transmission à 8 vitesses et des freins hydrauliques, ce modèle a été pensé pour une conduite confortable et efficace. De plus, la suspension avant et les grands pneus de 700 cm assurent une conduite souple, même en tout-terrain. Le capteur de couple de pédales fournit une assistance en douceur lorsque vous en avez besoin.

Grâce aux quatre tailles de cadre, la plupart des cyclistes devraient pouvoir trouver un vélo adapté et répondant à leurs besoins.

Prix : 1299 euros

Le Rockrider E-ST 100 : le modèle idéal pour vivre les premières expériences du VTT électrique

Le Rockrider E-ST 100 est un vélo électrique au look élégant et aux performances supérieures par rapport à son prix de vente. En combinant de gros pneus de 27,5 pouces et une suspension avant de 100 mm, ce vélo électrique homme offre une conduite très souple. Son énorme batterie de 380Wh lui donne la puissance nécessaire pour les longs trajets, tandis que le puissant moteur de 250W permet d’atteindre facilement 25KM/h.

Le Rockrider E-ST se décline en quatre tailles de cadre : S, M, L et XL. Fabriqué en alliage léger 6061 avec des tubes hydroformés et la même géométrie de cadre basse que le E-ST 500, il plaira à la plupart des amateurs de vélo de montagne électrique en herbe. Comme les autres vélos électriques de la gamme, un écran LCD a été installé près de la poignée gauche, permettant un accès facile aux commandes sans avoir à déplacer la main.

Prix : 1099 euros

Elops 120 E : un vélo électrique pour homme destiné à la pratique urbaine

Le Decathlon Elops 120 E est un vélo destiné à une utilisation en ville. En fait, il privilégie une posture bien droite à travers son look hollandais.

Ce vélo électrique Decathlon ne comporte pas les éléments d’un modèle haut de gamme et se contente de l’essentiel. Sa batterie a été implantée au-dessus du porte-bagages. Ce type d’intégration envoie un message fort sur le segment auquel appartient l’Elops 120 E : l’entrée de gamme.

D’un autre côté, Décathlon a fait preuve d’intelligence dans le choix du cadre de l’e-bike. Un cadre bas et ouvert, adapté à un public mixte. Monter et descendre du vélo électrique devient un jeu d’enfant, que l’on porte un jean ou un costume. L’Elops 120 E a le mérite d’être pratique pour ce genre de manœuvre.

Ce modèle Decathlon dispose d’un moteur de 250W placé dans le moyeu de la roue arrière et développe un couple maximal de 35 Nm. L’e-bike utilise un capteur de rotation de la pédale et un capteur de couple ou de force de pédalage, ce qui est désormais plus populaire.

Prix : 899 euros

Rockrider E-ST 500 : vélo électrique pour hommes sportifs

Si vous êtes un citadin actif qui a besoin d’un peu plus de puissance de pédalage pour suivre le trafic, le Rockrider E-ST 500 constitue une excellente option. Avec un moteur d’un couple de 50Nm à 250W et une vitesse maximale de 25km/h, ce vélo électrique convient très bien aux hommes qui veulent se déplacer rapidement, suivre le trafic, et peut-être même battre le trafic en chemin. Grâce à la combinaison de capteurs de cadence et de couple, ce vélo offre une alimentation en douceur et un démarrage progressif.

La batterie de 420 Wh assure une excellente autonomie, qui devrait être plus que suffisante pour faire un aller-retour en ville. Les grandes roues, la bonne suspension et la maniabilité aiguisée procurent une excellente stabilité et des virages prévisibles dans presque toutes les situations. Ces caractéristiques renforcent ses performances pour la conduite en ville. Ce vélo est disponible en quatre tailles de cadre pour permettre à presque tous les cyclistes de trouver un ajustement parfait.

Le style de vélo de ville comprend un guidon plus bas et plus plat et une position de conduite plus agressive qui peut ne pas être idéale pour tout le monde. Donc, si vous n’avez pas l’habitude de rouler dans une position plus agressive, ce n’est pas le type de vélo que vous voulez prendre pour une promenade tranquille l’après-midi.

Prix : 1699 euros

ELOPS 920 E Connect : un vélo électrique connecté destiné aux hommes férus de la technologie

L’ELOPS 920 E Connect est de loin le vélo le moins cher de cette catégorie et pourtant le plus intelligent. Ce vélo électrique intègre un boîtier permettant de le transformer en « Super Vélo » en le connectant au smartphone. Ainsi, il devient possible de vérifier l’état du vélo à tout moment et d’être prévenu en temps réel en cas de vol.

Par ailleurs, il n’y a rien de nouveau, car il a été conçu sur la base du Elops 920 E. Le cadre reprend la même géométrie et se décline en une version basse (ouverte) et haute (fermée).

Intégrée dans le porte-bagages arrière, la batterie, même si elle est moins puissante que celle de certains autres modèles, offre une autonomie correcte.

On note toutefois quelques améliorations, en particulier au niveau du système de freinage. Celui-ci est désormais 100% hydraulique. Le moteur BROSE offrant 50Nm permet une vitesse de classe 3 jusqu’à 25km/h avec une assistance au pédalage.

Prix : 1900 euros

B’Twin E FOLD 500 : un vélo électrique pliable pour homme

Fabriqué en aluminium 6061 T6, le B’Twin E FOLD 500 est un vélo électrique pliant pour homme. Avec la potence repliée et la tige de selle abaissée, il se transporte facilement.

Ce vélo a été classé comme le meilleur vélo électrique pliable. Il dispose d’un moteur coupleux qui permet une accélération rapide et une vitesse de pointe de 25km/h. Sa batterie de 252Wh fournit suffisamment de jus pour les longs trajets. Elle est dotée d’une autonomie impressionnante de 30km minimum jusqu’à 50km maximum. Il se conduit bien pour un modèle pliable, avec des virages fiables et une bonne stabilité à vitesse.

De plus, ses puissants freins à disques hydrauliques offrent un excellent contrôle et une grande puissance de freinage. Le siège et le guidon peuvent également être réglés de manière très précise. Et sa plage de réglage est plus large que celle de la plupart de ses concurrents. Pour couronner le tout, ce vélo électrique dispose de caractéristiques utiles. Notamment des feux intégrés, des garde-boue et un solide porte-bagages arrière.

Prix : 1099 euros

E-ST 900 : un vélo électrique haut de gamme

Si vous êtes à la recherche d’un vélo électrique pour homme avec des équipements de haute qualité, optez pour l’E-ST 900. Ce vélo électrique intègre les éléments techniques les plus performants au prix raisonnable.

Commençons par la partie la plus impressionnante de ce vélo électrique E-ST 900 : le moteur électrique. Le modèle utilisé est le modèle Brose « Drive T ». Il s’agit d’un moteur à entraînement intermédiaire avec une courroie interne pour une transmission très douce et silencieuse. Le moteur dispose d’une assistance au pédalage à détection de couple intégrée, d’un couple de 70 Nm et d’une puissance de 250W. Decathlon n’a pas lésiné non plus sur la transmission. La marque a opté pour un groupe Shimano Deore M6000 1 x 10 de haute qualité. Celui-ci comprend une manette M6000 à gâchette et un excellent dérailleur arrière Deore Shadow+.

L’E-ST 900 dispose d’un petit écran qui affiche toutes les données nécessaires lors du passage des vitesses. La batterie a une grande capacité de 504Wh (36V, 14AH). Avec ce vélo de montagne électrique, vous ne rencontrerez aucune limite dans ce que vous pourrez faire.

Prix : 2199 euros

Elops 500 : un vélo électrique alliant puissance et maniabilité

Décathlon a trouvé l’équilibre parfait entre puissance et maniabilité naturelle dans le vélo électrique Elops 500. Ce vélo électrique est bien équilibré et se manie comme un « vélo de montagne ordinaire ». Son moteur sans balai offre un couple de 45, une puissance plus que suffisante pour vous propulser dans des collines qui seraient insurmontables sur un vélo standard.

La géométrie hautement réglable et les roues à bande réfléchissante font de l’Elops 500 l’une des options les plus personnalisables du marché. Quelques ajustements mineurs font une énorme différence . Ces derniers vous permettent d’adapter le vélo à différents styles de conduite et terrains rapidement et facilement. L’Elops 500 se classe également parmi les meilleurs du groupe en termes d’autonomie. Vous vous sentirez à l’aise pour faire de longues randonnées sans courir le risque de rester bloqué à des kilomètres du point de départ du sentier.

Prix : 1649 euros

Eleglide Tankroll : un fatbike électrique puissant

Vélo Électrique Eleglide Tankroll , VTT Fat Bike Electrique pour Adulte Homme Femme, Batterie 10Ah, Moteur 250W, Shimano 7 Vitesses, Gros Pneu 26 * 4. ... 1 249.99 € Voir l'offre

L’Eleglide Tankroll arrive sur le marché avec des paramètres qui rendent le vélo adapté non seulement à la ville, mais aussi aux terrains exigeants et difficiles. Large et confortable, ce vélo joue clairement un rôle important dans sa large gamme d’utilisations 26*4″ CST pneus combinés avec un cadre en aluminium de qualité.

En plus des grandes roues, ce vélo électrique pour homme offre :

une paire de freins à disques puissants,

une suspension avant hydraulique,

un siège confortable;

un puissant feu avant,

un dérailleur Shimano à 7 vitesses;

un écran LCD pratique de 2,4 pouces sur le guidon pour une utilisation aisée.

Le contrôle et le réglage du vélo. Le fabricant a implémenté un puissant moteur électrique d’une puissance allant jusqu’à 740 W / 250 W. Cette dernière peut démarrer le vélo jusqu’à une vitesse de 25 km/h. Cette vitesse est verrouillée par logiciel et, après déverrouillage, vous pouvez atteindre jusqu’à 32 km/h . La puissance maximale sous charge est alors de 740 W et le couple maximal de 57 Nm.

Quant à l’autonomie, la batterie amovible de 10 Ah (48 V / 480 Wh) permet d’atteindre une autonomie de 70 kilomètres en mode assisté.

Prix : 1249 euros

VTT V18 : Vélo électrique pour les hommes adeptes de la randonnée et du cross-country

Le VTT V18 a été développé pour vous accompagner lors de votre aventure en cross-country ou sur route. Son design sportif vous assure une conduite confortable et vous permet d’atteindre des performances exceptionnelles.

Ce vélo électrique s’équipe d’une batterie rechargeable performante. Elle permet de réaliser une distance maximale de 45 km, pour une utilisation sur de longs trajets. Il faut 4 à 6 heures pour la recharger sur le secteur. Par ailleurs, ce modèle peut franchir la barre des 25 km/h, grâce à sa motorisation de 250W.

Doté d’un affichage LCD, de puissants phares, et des freins à disque et dérailleur Shimano, ce vélo offre à la fois sécurité et confort. Avec une puissante assistance électrique, sa conduite est très plaisante, même dans des conditions défavorables (sable ou neige).