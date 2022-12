Top 10 des meilleurs vélos de ville électrique

Trouver le meilleur vélo de ville électrique peut paraître compliqué face aux montagnes de modèles disponibles sur le marché. Ce top offre une réponse rapide à toutes les questions que l’on se pose sur le choix d’un VAE.

Les habitants des villes et des campagnes optent pour un vélo électrique en raison de leur praticité et de son impact sur l’environnement. De fait, si vous êtes ici, c’est probablement pour une raison bien précise : vous en voulez un aussi. Pour vous aider à trouver celui qui vous convient, voici 10 vélos de ville électriques qui comptent, selon nous, parmi les meilleures offres du moment.

Elops 500 : le meilleur vélo de ville électrique pour vos trajets domicile-travail

Fatigué d’être coincé dans les embouteillages pendant les heures de pointe ? Lassé des transports publics ? L’Elops 500 est le meilleur vélo de ville électrique qu’il vous faut.

En termes de performances, l’Elops 500 utilise un moteur électrique de 250 watts monté sur le moyeu. Il fonctionne à 36 volts et produit jusqu’à 45 Nm de couple, ce qui suffit pour vous rendre au travail ou à l’école sans transpirer. Ce vélo électrique à cadre haut dispose de trois modes de conduite. Il peut fournir une assistance au pédalage à des vitesses allant jusqu’à 25 km par heure.

Une batterie lithium-ion intégrée au cadre alimente le vélo. D’une capacité de 504 Wh, l’autonomie annoncée varie de 60 à 115 km. Ce vélo de ville électrique comprend toutes les caractéristiques nécessaires, comme des garde-boue complets pour éviter la boue et un porte-bagages arrière. En outre, ce vélo dispose d’une béquille latérale pour un stationnement et un rangement pratiques. Il intègre une transmission classique Shimano à huit vitesses pour compléter le modeste groupe motopropulseur. Compte tenu de toutes ces caractéristiques, le prix de détail de 1 649 euros du vélo semble plus que ridicule.

Prix : 1 649 euros

Neomouv Echinops : le vélo de ville électrique offrant le meilleur confort de conduite

L’Echinops de Neomouv prouve qu’un vélo électrique n’a pas besoin d’être cher ou sophistiqué pour être efficace. Il fait preuve d’une qualité irréprochable par rapport à son prix et il faut bien avouer qu’il se révèle plutôt très réussi côté esthétique.

L’Echinops est un VAE avec un cadre bas et traversant qui permet de monter et descendre aisément dans un environnement urbain. Cependant, ce vélo électrique permet également de s’offrir la meilleure balade en ville. Le guidon légèrement incurvé permettra au cycliste d’adopter une position de conduite confortable. La batterie lithium-ion 36V située à l’arrière du vélo, sur le porte-bagages, promet une autonomie allant jusqu’à 100 km.

Le moteur, Bafang 36V, puissance 250W, placé dans la roue arrière, procure au cycliste l’agréable sensation d’être propulsé. Par ailleurs, une console située sur le guidon permet de contrôler l’assistance électrique. Le vélo Echinops possède 5 niveaux d’assistance, notamment un mode marche qui sera très utile en ville.

Prix : 1 499 euros

Moma bike E-bike 20Pro : vélo de ville électrique pliant

Après avoir été plié, le vélo électrique 20 Pro se révèle être le meilleur allié pour parcourir la ville. Cet Ebike a un faible encombrement, le rend très pratique pour être transporté ou rangé dans un petit coin.

Ce modèle présente un style 100% urbain, accompagné de pneus de 20 pouces. En outre, ce VAE est bien équipé, notamment de feux avant et arrière pour une meilleure visibilité, d’une béquille, d’un garde-boue (utile par temps de pluie) et d’un porte-bagages. Ce dernier renforce l’aspect classique et vintage de ce vélo.

Quant à la batterie, Moma Bikes a opté pour un bloc de 16 000 mAh placé à l’arrière du vélo, sous la selle. Ce choix judicieux lui permet de se fondre dans le cadre et d’être plus discret.

Bien que la batterie soit de grande capacité, l’E-bike 20 ne pèse que 18 kg au total. Quant à l’autonomie, elle avoisine les 80 km. Par ailleurs, le vélo de ville électrique intègre un moteur de 250W. Il répond parfaitement aux attentes des utilisateurs en offrant suffisamment de puissance pour rouler à vitesse constante, jusqu’à 25 km/h maximum.

Le Moma Bikes E-20 s’équipe de V-Brakes. Il aurait été souhaitable d’avoir des freins à disques, mais il s’agit d’un compromis acceptable compte tenu du prix du vélo.

Prix : 1 299,99 euros

Voltaire Bellecour : un E-bike simplifié mais élégant

Lancé initialement dans une version connectée, Voltaire est de retour avec un modèle moins cher, plus simple, mais séduisant, le Bellecour. Ce vélo électrique se passe de la connectivité et de l’écran du modèle original. Pourtant, elle conserve tous les attraits de la version connectée. Notamment un cadre à gros tubes, des organes chromés, des poignées et une selle en cuir marron pour assurer un aspect vintage.

En revanche, il se débarrasse du phare avant intégré à la potence imitant les voitures de collection, au détriment d’un éclairage classique non intégré. Ce vélo électrique comprend par ailleurs un guidon haut offrant un meilleur confort, idéal pour les déplacements en ville. À droite de ce guidon se trouve désormais, un écran OLED de petite taille pour commander les modes de navigation.

Ce VAE est propulsé par un moteur de moyeu arrière développant un couple de 55 Nm. Une batterie de 360 Wh logée dans le tube diagonal du cadre confère au vélo une belle autonomie et un look discret. Elle permet de parcourir 40 à 70 km en théorie, variable selon le mode et l’usage.

Prix : 2 190 euros

Elops 120E : vélo de ville électrique au meilleur ratio prix performance

Pour ce VAE, Décathlon a opté pour un cadre astucieux : une forme basse et ouverte, donc adaptée à un public mixte. Monter ou descendre du vélo électrique devient un jeu d’enfant, que ce soit avec un jean, un short, un pantalon de costume ou une robe en été.

Côté équipement, l’Elops 120E remplit de nombreuses cases. Il comporte des garde-boue, un garde-chaîne, une béquille en aluminium, une sonnette, ainsi qu’un porte-bagages sur lequel on peut fixer des sacoches ou un porte-bébé.

Le Decathlon Elops 120E n’a pas vocation à s’aventurer hors de la ville. Il s’agit d’un E bike purement urbain, qui privilégie une posture droite grâce à son design à la hollandaise. Avec lui, ne cherchez pas les meilleures sensations de vitesse ou une conduite sportive.

Ce modèle Decathlon dispose d’un moteur de 250W placé dans le moyeu de la roue arrière et développe un couple maximal de 35 Nm. Côté transmission, l’Elops 120E fait appel à une cassette Shimano 14-28TZ500-6, une manette Microshift et un dérailleur B’twin Microshift 6 vitesses. L’Elops 120E promet une autonomie de 30 kilomètres avec le niveau d’assistance le plus élevé, voire 60 kilomètres avec le mode d’assistance le plus léger.

Prix : 899 euros

Elops 900E à cadre bas : vélo de ville électrique haut de gamme

L’Elops 900E présente de nombreuses similitudes avec le 920E, la différence réside principalement dans le type de motorisation. Le 900E dispose d’un moteur de roue arrière associé à un dérailleur. Tous les deux modèles utilisent la même source d’énergie, une batterie de 418 Wh avec des pièces Samsung, bonne pour 40 à 70 km de plaisir à vélo.

Au démarrage, le 900E offre les mêmes sensations qu’un vélo électrique haut de gamme. Il passe les 7 vitesses en douceur. Grâce aux puissants freins à disques, vous pouvez également vous arrêter rapidement, bien qu’il soit nécessaire d’exercer un peu plus de force pour les actionner qu’avec des freins hydrauliques.

Par ailleurs, ce vélo de ville électrique permet de parcourir entre 60 et 75 km avec une batterie pleine, ce qui semble un meilleur score. Le châssis de l’Elops 900E est presque identique à tous les autres modèles Elops. Le cadre en aluminium fait preuve de solidité et bénéficie d’un bon revêtement. Par ailleurs, le phare LED intégré donne une touche supplémentaire à l’ensemble. La fourche suspendue est un gros plus, en fait indispensable pour un vélo électrique.

Prix : 1 299 euros

Elops 900E cadre haut : un vélo de ville électrique facile à conduire

Le B’Twin Elops 900e à cadre haut est le meilleur vélo électrique qui soit, si vous voulez vous déplacer en ville sans trop de soucis. Il possède tout ce dont vous avez besoin pour vos promenades en ville. En effet, il se distingue par son cadre haut qui place dans une position assez droite et les barres balayées donnent un bon contrôle. Les pneus offrent suffisamment d’adhérence et de confort pour les routes accidentées et même les sentiers non pavés. En outre, ses freins à disques mécaniques fonctionnent assez bien dans toutes les conditions. Sans oublier la transmission Shimano à 7 vitesses.

Cependant, le moteur de ce vélo n’est pas le plus puissant. De fait, il ne constitue pas le meilleur choix pour les terrains vallonnés. Le moteur du moyeu arrière se révèle un bon compagnon sur le plat, les trois modes d’assistance étant bien répartis.

L’autonomie de ce vélo est plutôt bonne. B’Twin suggère que vous pédalez entre 40 et 70 km, et vous serez probablement quelque part entre les deux si vous roulez dans une zone raisonnablement plate.

Prix : 1 000 euros

CityBike de WegoBoard : le meilleur vélo de ville électrique adapté à la gente féminine

Léger et pratique, le vélo électrique CityBike est le meilleur partenaire des femmes qui aiment se promener en ville. Ce VAE urbain de petite taille de WegoBoard peut se replier facilement. Ne pesant que 23 kg, il peut être facilement trimballé partout où vous allez. Idéal pour ceux qui doivent combiner leurs déplacements en ville avec les transports publics.

Disposant d’un moteur sans balai de 250W, il atteint une vitesse maximale de 25 km/h. En outre, sa batterie lithium assure une autonomie jusqu’à 50 km. Cette autonomie peut être doublée en ajoutant une deuxième batterie, étant donné qu’elle peut être retirée et remplacée aisément et rapidement.

La selle suspendue garantit un confort de conduite optimal dans toutes les circonstances. Pratique, ce VAE comporte un porte-bagages et des garde-boue assez larges. Pour couronner le tout, il est proposé à un prix tout à fait raisonnable compte tenu de la qualité. En effet, il s’agit tout simplement du meilleur vélo de ville électrique du moment.

Prix : 999 euros (hors promotion)

Elops 920E Connect : un vélo de électrique au design rétro

Grand frère de l’Elops 120E de Decathlon, ce vélo électrique a été conçu spécialement pour les déplacements quotidiens en ville, de type vélotaf. Avec son moteur de 250W, ce VAE permet de rouler à 25 km/h, tout en jouissant d’un excellent équilibre. En outre, le centre de gravité de ce vélo est déplacé vers le bas. Côté endurance, ce vélo de ville est capable de couvrir 50 km sous de bonnes conditions, soit une autonomie raisonnable.

Le seul bémol de ce modèle concerne son manque de confort. En fait, sa suspension ne se révèle pas très performante tandis que sa selle semble plutôt rigide, il ne sera pas vraiment agréable à conduire pendant longtemps.

Aussi, il faut éviter au maximum les routes accidentées pour se protéger des secousses et de chocs. Pour un prix initial de 1 899 euros, ce vélo de ville coûte donc assez cher au vu de ce manque de confort. Néanmoins, pour de courts trajets, il convient parfaitement. De plus, il est très maniable, sans compter que son design élégant et rétro séduit de nombreux cyclistes.

Prix : 1 899 euros

Biwbik Mod Gante : le meilleur vélo de ville électrique au monde

Biwbik fait partie des fabricants de vélos électriques très populaires. En effet, la marque propose des vélos électriques esthétiques et performants même pour les entrées de gamme. On retrouve bien sûr ces caractéristiques sur le Mod Gante. Il s’agit d’un vélo de ville par excellence. Il se fond dans l’environnement, reprend à la perfection les fondamentaux de l’urbanisme en y apportant une touche moderne et rétro.

Le Biwbik Mod Gante constitue le vélo électrique rêvé que la plupart d’entre nous aimeraient posséder pour se déplacer en ville. Ce VAE est d’une part très autonome en raison de sa batterie puissante et d’autre part, il offre un grand confort. Grâce à ses différents équipements ainsi qu’à son poids réparti, il constitue un atout majeur pour la circulation.

De quoi découvrir les plaisirs de la conduite urbaine, en compensant les différentes contraintes notamment les embouteillages.