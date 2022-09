A l’instar des vélos électriques, l’univers des deux roues s’oriente vers l’électrique, voilà pourquoi la plupart des constructeurs proposent des scooters 100 % électriques. Découvrez ci-après les meilleurs modèles disponibles sur le marché.

Que ce soit pour des raisons écologiques ou pour faire des économies, un scooter électrique est une bonne alternative à une moto traditionnelle. Aujourd’hui, les fabricants rivalisent pour proposer les modèles électriques les plus innovants au meilleur prix. Pour vous aider, cet article présente les scooters électriques les plus populaires, allant des modèles rétro aux solutions plus efficaces.

Rider 5000 W : un scooter électrique alliant vitesse et style

Découvrir Rider 5000 W

Le Rider 5000W est l’un des modèles phares de la société Go2Roues. En effet, il fait partie des scooters électriques les plus performants disponibles sur le marché. En témoigne le nombre d’entreprises de location proposant ce modèle.

Doté d’une batterie lithium-ion amovible, cet équivalent 125 cm3 permet de bénéficier d’une autonomie exceptionnelle de 100 km en une seule charge. Par ailleurs, le scooter électrique peut rouler à 95 km/h grâce à son moteur de 5000 W. Celui-ci ne requiert que peu d’entretien. De plus, comme il est entièrement silencieux, il assure la fluidité de l’accélération.

En outre, le Rider 5000 W intègre un système de freinage couplé à disque, appelé « CBS ». Celle-ci réduit les temps de freinage et simplifie grandement la conduite, peu importe le terrain.

Sans oublier que ce scooter électrique est conçu pour les déplacements en ville. Il convient à toutes les catégories d’utilisateurs, sans tenir compte des critères de taille et de poids. Ne pesant que 98 kg, il est plus léger que la plupart des scooters thermiques. De plus, son style rétro le rend particulièrement attrayant.

Silence S01 : la référence pour un scooter électrique équivalente 125 cc

Découvrir Silence S01

Le constructeur espagnol Silence Mobility se lance à la conquête du marché européen avec le S01, un de ses modèles phares. Bien que ce scooter électrique a un design très classique, il séduit le public par ses performances. En fait, il s’agit de l’un des équivalents 125 cm3 les plus performants du marché.

Le S01 est équipé d’une batterie trolley d’une puissance de 5,6 kWh. Grâce à cette batterie, le scooter peut atteindre une autonomie de 130 km en zone urbaine. Il faut noter que cette autonomie dépend des conditions normales d’utilisation, du poids du conducteur (80 kg) et d’une conduite silencieuse et économique.

En ce qui concerne son moteur, il délivre un puissant nominal de 7 000 W et un pic de 9 000 W. Même en cas de forte accélération, le S01 permet de régler l’accélération avec précision, et ce grâce à une poignée de contrôle nouvelle génération, évitant ainsi les désagréables à-coups.

Sans oublier que le S01 est l’un des scooters connectés. Il est possible de le relier à une application mobile pour le démarrer ou l’éteindre à distance.

Pour couronner le tout, un bonus écologique est en fait accordé au après l’achat de ce scooter.

Niu NQi GTS : un scooter électrique 125cc à petit prix

Découvrir Niu NQi GTS

Accessible à partir de 4 199 €, le Niu NQi GTS 2022 fait partie des scooters électriques 125 cc au meilleur rapport qualité-prix. Ce modèle reprend les principales caractéristiques des best-sellers précédents de la firme. Appartenant à la gamme « N series », le Niu NQi GTS 2022 intègre deux batteries, un chargeur. En plus, il jouit d’une connectivité GSM et 4G ainsi qu’un moteur puissant, silencieux et économique de la marque Bosch.

Pouvant rouler à une allure maximale aux alentours de 80 km/h, cette moto électrique permet de se promener en ville, en périphérie ou dans les espaces périurbains dans les meilleures conditions. En outre, peu importe la vitesse utilisée, son accélération reste exceptionnelle. Le NQI GTS 2022 offre une expérience de conduite à la fois agréable et fiable. En effet, ses grandes roues thermiques de 14 pouces lui confèrent une bonne stabilité et une bonne inertie.

Cette trottinette électrique s’équipe du système freinage couplé. Elle dispose également d’un écran embarqué numérique et dynamique. Ce dernier affiche les informations classiques. Notamment l’autonomie, la vitesse instantanée et le nombre de kilomètres parcourus.

Rider NG : scooter électrique solide et maniable

Découvrir Rider NG

Le Rider NG fait partie des maxi scooters électriques proposés par Go2roues. Ce scooter de 125 cm3 convient pour les trajets citadins comme suburbains. Même si sa motorisation est très puissante, cette catégorie peut être accessible avec un permis B. Côté caractéristique technique, le Rider NG bénéficie d’un moteur puissant offrant 8 000 watts. D’ailleurs, son pic s’avère phénoménal étant donné qu’il peut fournir 18 000 watts. Sans doute, ce moteur permet de faire face aux aléas du trafic. Cette puissance exceptionnelle permet de rouler à 120 km/h tout en ayant la possibilité de contrôler la vitesse de la moto grâce aux 3 différents niveaux de pilotage.

Par rapport à ses concurrents, Rider NG a de nombreux avantages. Ce scooter électrique allie performance et confort. Le compartiment situé sous la selle permet de ranger un sac à dos et un casque. L’autonomie fait également partie des points forts du Rider Ng. En fait, Go2Roues annonce une moyenne de 200 km. Cependant, cette caractéristique s’accompagne d’une certaine contre-partie qui doit être mise en avant. La batterie de ce scooter n’est pas amovible. En fait, il faut utiliser un câble pour la recharger.

Pink Style Plus : un scooter être éligible au bonus écologique

Découvrir Pink Style Plus

Pink Mobility cherche à se démarquer sur le marché des scooters électriques avec le Pink Style, un modèle rétro. Il faut souligner que ce scooter nécessite un permis A pour ceux qui sont nés à partir de 1988. Il est homologué pour accueillir deux personnes, le passager bénéficie d’un repose-pied Avec son moteur Rider 3000W, ce modèle compte parmi les scooters électriques 50 CC puissants. De plus, il se révèle particulièrement économe lors de son utilisation. En fait, il faut prévoir 40 centimes aux cent kilomètres pour le « carburant ».

Le Pink Style peut embarquer 2 batteries amovibles avec une portée. Chacune d’entre elles permet de faire 60 km. Par ailleurs, cette moto électrique comporte 3 modes de conduite permettant d’adapter le pilotage en fonction de la circulation.

Pink Style est doté d’un compteur LCD monochrome. Très simple, celui-ci offre néanmoins une bonne lisibilité et permet de disposer d’une information complète. En effet, il indique la vitesse et le niveau de charge de la batterie, le mode choisi et un compteur kilométrique. Seul bémol, ce compteur ne comporte pas de port USB.

Rider 3 RS+ : le plus puissant des 3 roues

Découvrir Rider 3 RS+

De 125 cm3, le scooter électrique Rider 3 RS+ 2022 est un modèle à trois roues à la fois robuste et moderne. Il peut atteindre facilement les 90 km/h. En fait, le Rider 3 RS+ a un moteur centralisé ayant une capacité nominale d’environ 5 000 watts. Il peut délivrer en crête 9 000 watts

Le Rider 3RS+ dispose de deux types de pilotage. Pour le premier mode, la vitesse est limitée à 50 km/h. Celui-ci a été prévu pour une utilisation urbaine. Pour le deuxième mode, le moteur donne toute sa puissance pour permettre des accélérations beaucoup plus franches. Une mode supplémentaire facilite les manœuvres de stationnement. Jouissant d’un moteur silencieux qui ne génère aucune substance polluante, ce scooter électrique est éligible au bonus écologique.

La transmission, installée au centre, est assurée par une courroie. Comme les autres scooters et motos électriques, le Rider 3RS+ se révèle économique. De plus, il n’a besoin que de très peu d’entretien, ce qui réduit considérablement les dépenses liées à l’entretien périodique. High-tech et sûr, ces caractéristiques font de ce 3 roues électrique le modèle le plus performant du marché actuel.

Yadea C1S pro : le scooter électrique urbain haut de gamme

Découvrir Yadea C1S pro

Le Yadea C1S Pro est un scooter électrique 125cc moderne qui permet de circuler en ville en toute simplicité. Son cadre a été fabriqué en acier laminé à froid.

Ce scooter thermique dispose d’un moteur de 6 000 watts installé sur sa roue arrière. Ce moteur fournit une puissance non négligeable. Il est également très économique à l’usage. Le prix du « carburant » est estimé à 0,60 € pour 100 kilomètres.

À noter que le Yadea C1S Pro propose 2 modes de conduite. Facile à sélectionner au niveau du guidon, ils permettent de choisir le mode de conduite le plus adapté à votre environnement. En standard, ce scooter électrique est livré avec 2 batteries avec une capacité de 72 V/20Ah. Amovibles, elles pèsent chacune 11 kilos. Ces batteries offrent à cette trottinette électrique la possibilité de rouler jusqu’à 77 kilomètres.

De plus, le Yadea C1S Pro est livré avec un chargeur qui fonctionne avec les prises 220 V. Celui-ci recharge chaque batterie en 5 heures environ.

Super Soco CPX : l’un des équivalents 125 les plus populaires

Découvrir Super Soco CPX

Super Soco élargit son offre avec son premier scooter électrique 125cc, le CPX. Il faut souligner que le CPX n’est accessible qu’aux détenteurs du permis B. Ce modèle reprend toutes les caractéristiques incontournables qui en font un scooter électrique parfaitement adapté au milieu urbain.

Le CPX est un scooter électrique 125 cm3, alliant puissance et autonomie. En effet, doté d’un moteur électrique de 4 000 watts, il permet d’atteindre aisément le cap des 90 km/h. Outre le fait qu’il est silencieux, son moteur électrique est particulièrement économique.

En ce qui concerne l’autonomie, Soco offre un véhicule endurant. La marque propose 2 options. Notamment, le Super Soco CPX muni d’une batterie afin de jouir d’une autonomie de 70 km ou doubler cette durée grâce à une deuxième batterie.

À noter que le CPX est également disponible dans une version 50 cm3 qui possède les mêmes caractéristiques que le 125 cm3. Par ailleurs, il faut noter que ce modèle exige un permis AM pour les personnes nées après janvier 1988.

Horwin EK3 : un scooter électrique spacieux et confortable

Découvrir Horwin EK3

Puissant et léger, le scooter électrique à Horwin EK3 est un équivalent 125 cc accessible sous permis B. Quant à son moteur, il développe une puissance nominale de 3 500 watts et maximale de 6 200 watts. En circulation, il se montre particulièrement coupleux. Ce moteur permet à l’EK3 de rouler à une vitesse maximale de 95 km/h tout en offrant des accélérations satisfaisantes.

L’EK3 utilise un système de transmission par chaîne. Fait rare sur un engin de ce niveau, celle-ci demande quelques entretiens, y compris un graissage périodique. Malgré ce désagrément, lorsqu’il roule, ce véhicule n’émet presque aucun bruit. En fait, la transmission et le couple moteur fonctionnent en toute discrétion. On ne perçoit qu’un très faible sifflement.

Côté autonomie, le Horwin EK3 a une portée maximale de 85 kilomètres. Pour une utilisation normale et en milieu urbain, le motard peut parcourir 70 km.

Le Horwin EK3 est équipé de trois LED haute puissance situés à l’avant du véhicule, ce qui le rend parfaitement visible le jour comme la nuit.

Motron Cubertino : un scooter électrique équivalent 50 cc

Découvrir Motron Cubertino

Le groupe KSR propose un scooter électrique de style néo-rétro et vintage, baptisé Motron Cubertino. Celui-ci fait partie de la série de 4 scooters électriques 50cc.

Son moteur a été conçu par Bosch. Placé à la roue arrière, il fournit une puissance d’environ 1500 W. À la différence d’un moteur thermique, il ne nécessite quasiment aucun entretien de la part de son utilisateur. Il s’agit d’un moteur économique par sa puissance et sa nature. Certes, le Cubertino est loin d’être l’équivalent 50cc le plus performant de ce top des meilleurs scooters électriques. Cependant, sa conduite se révèle plus que correcte en milieu urbain. En effet, il permet de circuler sereinement.

Doté d’une batterie amovible, le Cubertino est capable de parcourir 56 km sur une seule charge. En fait, cette dernière affiche une capacité de 1,56 kWh. Livrée avec un chargeur qui assure une recharge complète en 5, cette batterie peut être branchée sur une prise externe ou directement sur le scooter.