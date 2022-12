Top des meilleurs scooters électriques pour adulte  

Le scooter électrique pour adulte représente la meilleure alternative en termes de solution de déplacement. Découvrez un mode de conduite inédit avec les meilleurs deux roues du marché.

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles opter pour un scooter électrique est un choix idéal. Ces deux roues électriques offrent une grande mobilité. Que ce soit pour les enfants, les adolescents ou les adultes, les scooters électriques procurent un réel plaisir. Voici les top 10 des meilleurs scooters électriques pour adultes existant sur le marché.

Rider 5000W : un équivalent 125 avec un look rétro

Dans le secteur de la mobilité électrique, il existe des modèles au design futuriste, des unités en plastique et des machines au look rétro. Le Rider 5000 appartient à cette dernière catégorie. Il s’agit du meilleur scooter électrique équivalent 125cc rétro et très équipé.

Le Rider 5000W évoque la dolce vita et s’inspire sans complexe du design de la Vespa. Il doit son nom à la puissance de son moteur qui délivre 5000 W. Le 5000W dispose d’une batterie de 3,5 kWh permettant une autonomie nominale de 100 km à une allure de 95 km/h. Voilà un atout appréciable compte tenu du fait qu’il s’agit d’un scooter électrique 125cc accessible au permis B pour 4999 € hors aides publiques.

Par ailleurs, ce scooter électrique pour adulte bénéficie d’un système d’amortisseurs hydrauliques. Ainsi, en ville, il offre un niveau de confort et d’adhérence plus que satisfaisant. Par ailleurs, il s’équipe d’un système de frein CBS. Une caractéristique permettant de réduire fortement la distance de freinage tout en simplifiant énormément la conduite, peu importe les conditions de route. Le Rider 5000W propose un siège confortable.

Prix : 4 999 euros

Silence S01 : le meilleur scooter électrique pour les adultes

Construit sous le même design que la S01 Connected, ce scooter électrique s’adresse aux adultes désireux de rouler à 50 mph. Le Silence S01 se décline en deux versions différentes, notamment équivalent 50cc ou 125cc. Ces deux modèles se distinguent par leur moteur.

En effet, le scooter électrique 50cc a été limité à 45 km/h. Il peut être piloté librement pour les personnes nées avant le 1er janvier 1988. L’équivalent 125 cm3, dont la vitesse maximale est de 95 km/h, requiert un permis B ainsi qu’une formation d’une durée de 7 heures. Que ce soit en 50 ou en 125cc, le Silence S01 constitue une véritable machine de course. Il atteint la vitesse de 0 à 45 km/h en seulement 3,6 secondes. La motorisation du scooter électrique 125 développe 7000 W en puissance nominale ainsi que 9000 W en crête.

Quant à l’équivalent 50cc, il bénéficie d’un moteur qui développe 4 000 W en nominal. Par ailleurs, le Silence S01 se distingue par sa batterie trolley. Cette dernière se caractérise par sa capacité à fournir 5,6 kWh, ce qui permet de parcourir 130 km max en ville.

Le Silence S01 dispose de 3 modes de conduite en marche avant et d’un mode de conduite en marche arrière. Parmi les autres caractéristiques, on trouve un port USB, une béquille latérale et centrale, et une application pour suivre le vélo et ses itinéraires. Les caractéristiques optionnelles comprennent un grand écran frontal et un support pour un top case,

Il dispose également d’une application qui offre des fonctionnalités telles que la recherche de votre scooter, l’ouverture du siège, la vérification de l’état de la batterie et la mise en marche et l’arrêt du vélo.

Prix : dès 7 090 euros

Niu NQi GTS : un scooter électrique 125cc reconnu pour sa fiabilité

L’un des leaders mondiaux de la mobilité électrique lance le meilleur scooter électrique équivalent 125cc pour adultes : le Niu NQi GTS 2022. Ce dernier présente la plupart des caractéristiques de ses best-sellers précédents, notamment le NQi GT ou encore le GTS 2021. Appartenant à la gamme « N series », la version GTS 2022 dispose de deux batteries, d’un « fast charge », de la connexion 4G ou GSM ainsi que du puissant moteur Bosch de 3 000 W.

Silencieux et économique, ce dernier permet de bénéficier d’une excellente accélération. Grâce à son allure de pointe de 80 km/h, ce scooter électrique permet de rouler dans de très bonnes conditions que ce soit en zone urbaine, périurbaine ou en zone pavillonnaire.

Par ailleurs, cet équivalent 125 cc à 3 niveaux de conduite. À savoir, le mode Eco, le mode Dynamique et le mode Sport : Eco, Dynamic et Sport. La double batterie de 26Ah du Niu NQi GTS 2022 assure une portée maximale d’environ 100 km en zone urbaine. En optant pour les deux batteries de 30Ah, l’autonomie atteint 130 km.

Prix : dès 4 699 €

Rider NG : un scooter électrique pour adulte d’une puissance hors du commun

Le Rider NG a été considéré comme étant un modèle plus abouti du Rider 9000 W. Il se démarque par son style, sa meilleure qualité et aussi par sa batterie performante. Restreint à une capacité de 6,4 kWh par rapport au Rider 9000, le NG a une autonomie maximale annoncée de 120 kilomètres.

La batterie non amovible se recharge au bout de 6,5 heures en utilisant une prise de courant standard. Seul bémol, la batterie supplémentaire rend le Rider NG plus lourd. En effet, sur la balance, ce dernier pèse 190 kilos, ce qui représente 15 kilos en plus comparé au Rider 9000. Même si cette différence ne se remarque pas vraiment lors de la conduite, ce supplément devient plus gênant lorsque le scooter électrique est monté sur son support central.

En ce qui concerne la motorisation, le NG dispose d’un moteur silencieux qui se trouve dans la roue arrière. Ce dernier a une puissance limitée à 10,8 kW crête. Le Rider NG parvient à passer en 3,4 secondes la vitesse de 0 à 50 km/h grâce à un système de commande efficace.

Par rapport à ses principaux confrères, le Rider NG cumule plusieurs avantages. Il s’agit d’un scooter électrique pour adultes, tout aussi performant à l’usage, mais surtout confortable. Il possède un large compartiment pouvant contenir un casque intégral ainsi que le sac à dos du conducteur.

Prix : 9 490 euros

Pink Style Plus : le meilleur scooter électrique 50cc pour adultes

Vous souhaitez vous déplacer de manière élégante en solo ou en duo. Le Pink Style est un scooter électrique équivalent 50cc vintage. Il compte parmi les références à caractère rétro qui existent actuellement dans sa catégorie. Un adulte âgé né avant le 1er janvier 1988 peut s’en servir sans permis.

Le Pink Mobility Pink Style est propulsé par un moteur électrique développant 3 000 Watts de puissance nominale et 4 000 Watts en crête. Quant aux accélérations, elles sont fluides, très agréables et sans secousses.

De plus, ce scooter offre 3 modes de conduite. Notamment les modes 1, 2 et 3. Ces modes peuvent être facilement sélectionnés en conduisant pour rendre la manœuvre plus aisée. Ils permettent ainsi d’adapter la conduite en fonction du trafic.

Sans oublier les 2 batteries amovibles que peut contenir le Pink Mobility Pink Style. Celles-ci appartiennent à la marque Panasonic ce qui garantit une excellente qualité. Logées sous le siège, ces batteries peuvent être rechargées à 100% en 6 heures sur simple prise 220V. Selon son fabricant, chaque batterie peut parcourir jusqu’à 60 km d’autonomie. Mais en réalité, avec un adulte de 80 kg et à une température d’environ 15°, ce scooter électrique peut couvrir 55 kilomètres dans les zones 30.

Prix : 3 290 euros

Rider 3RS+ : le scooter électrique pour adultes à 3 roues

Grand spécialiste des motos et scooters électriques, Go2roues a mis au point un modèle plus polyvalent et plus performant de son 3 roues. En effet, le Rider 3RS+ s’ajoute à la gamme en offrant à ses utilisateurs une vitesse de pointe de 100 km/h. Ainsi, il constitue un 3 roues plus polyvalent, dépassant les limites des zones urbaines.

Ce scooter électrique pour adulte reprend les traits caractéristiques de ses prédécesseurs, toujours agrémentés d’équipements modernes. Ainsi, on note sous son look futuriste à un éclairage LED très bien intégré au carénage, la présence d’un train avant fin composé de jantes très sportives. Sans oublier le tableau de bord numérique et les contrôles au guidon

Le package high-tech ne se limite pas à cela ! Il comprend également un port USB, une lumière adaptative, et un affichage LCD avec fonction jour/nuit intégrée, une alarme, une clé sans contact et des enceintes Bluetooth.

Doté d’un moteur à puissance nominale de 5 kW, le Rider 3RS+ fait partie des 3 roues électriques les plus performantes de sa classe. Chose rare sur un modèle 125 cc : les batteries amovibles. En effet, ce scooter dispose d’une batterie amovible de 4,8 kWh.

Pour finir, les endurances journalières sont aussi au rendez-vous puisque l’autonomie atteint 80 km sur les voies rapides, voire 140 km en utilisation urbaine.

Prix : 8 190 euros

Yadea C1S Pro : un scooter électrique 125cc pour étendre vos horizons

Le scooter électrique Yadea C1S Pro est le modèle phare de la marque, car il a reçu le Reddot Design Award 2020″. Il exploite un moteur électrique central avec une transmission par courroie de 6 kW et un couple de 138 Nm. Sa batterie se compose de deux modules de 70 V et 20 Ah chacun, pour offrir une capacité totale de 2,8 kWh.

Par ailleurs, le Yadea C1S Pro a une vitesse maximale de 80 kilomètres par heure et une autonomie avec une charge complète allant jusqu’à 100 kilomètres . Ce scooter électrique dispose d’un système de gestion de la batterie pour la protéger de la surcharge. Elle dispose d’un écran LED de 5 pouces.

La C1S Pro se montre agile, rapide et très maniable dans le trafic. Son cadre robuste est associé à des suspensions qui fonctionnent bien. Résultat : en ville, même avec des roues de 12 pouces, il permet de surmonter facilement les bosses, en restant toujours stable. Aussi, sa selle, bien que compacte en raison du repose-pieds assez haut, est confortable pour le pilote et le passager. Pas d’ABS, mais le système de freinage combiné s’est révélé rapide et adaptable.

Prix : 4 990 euros

Wegoboard Boogy : un mini scooter pour se déplacer confortablement

Vous êtes à la recherche d’un moyen de transport plus sûr et plus confortable ? Dans ce cas, optez pour Boogy Blue, le meilleur scooter électrique pour adulte de Wegoboard. Ce modèle Boogy offre un grand confort avec son siège. Par ailleurs, il comprend des freins arrière, outre ceux de l’avant. Pour assurer la sécurité de son conducteur, ce scooter électrique bénéficie également de deux feux, l’un à l’avant et l’autre à l’arrière. Grâce à son poids de 33 kg et à ses pneus larges de 15 pouces, ce mini scooter est la solution idéale pour un déplacement électrique stable.

Le Boogy se compose d’un moteur électrique de 500 watts permettant de parcourir la distance réglementaire de 25 km/h en ville. Évidemment, un moteur est inutile sans la présence d’une batterie performante. Ce scooter électrique pour adulte utilise une batterie lithium de 12 Ah. Cette dernière assure une portée maximale de 30 km sous réserve que les circonstances climatiques et le terrain soient favorables. Quant au délai de charge, il faut compter 5 heures maximum.

Ce mini scooter électrique pour adultes a un atout indéniable : son design. Il a été dessiné de manière à rappeler le look d’une véritable Harley Davidson. Que ce soit la dimension de ses roues ou encore son guidon surélevé et penché vers sa selle, tous les éléments se réfèrent à cette fameuse moto. Les fans de cette moto seront sans aucun doute conquis par ce design.

Prix : 799 euros

Homologué Milano Noir : un scooter électrique pour parcourir les voies publiques

Ce scooter électrique ne semble pas, à première vue, être un modèle adapté aux adultes. Pourtant, il dispose de tous les éléments indispensables pour un trajet agréable. Il comprend un moteur sans balais de 1000W, des pneus de 6 pouces sans tube, une batterie au Lithium Ion 12Ah et des feux avant et arrière puissants. Ainsi, si vous envisagez de vous promener la nuit au cœur de la ville, ce scooter vous conviendra parfaitement.

Il permet de réaliser jusqu’à 40 km de trajet. Par ailleurs, il est possible d’ajouter une autre batterie permettant de parcourir 70 km. De plus, comme la batterie est amovible, elle peut être rechargée facilement. Ainsi, le propriétaire peut laisser son scooter sur place et emmener la batterie avec lui pour la recharger.

Ce scooter électrique nouvelle génération bénéficie d’une homologation pour la route, ce qui vous permet de le déclarer officiellement et de circuler en toute tranquillité sur la voie publique. En effet, il ne nécessite aucun permis spécifique,

Il ne manquera pas non plus de séduire grâce à son ergonomie et surtout à son design original. Il offre un confort optimal pendant vos déplacements et vos balades.

Prix : 1 249 euros

Boogy XL : un scooter électrique adulte écologique

Le scooter électrique BOOGY XL est une version optimisée du modèle BOOGY. Il convient aux promenades et aux déplacements quotidiens sans pour autant craindre d’être en retard au travail.

De plus, cette version améliorée séduit par sa conception ergonomique et son design moderne. Elle offre un confort de conduite fluide et intuitif. En effet, elle a un look digne d’un chopper par son guidon large ainsi que son look dégagé. De plus, son siège confortable d’une hauteur de 70 cm ajoute du confort supplémentaire à ce scooter. Pour finir, histoire de démontrer que Wegoboard se soucie des détails, en ajoutant une béquille.

Pesant 60 kg, ce scooter électrique s’équipe d’un moteur sans balais de 1000 watts offrant une vitesse maximale de 35 kilomètres par heure. En outre, il est propulsé par une batterie 12 Ah permettant de rouler jusqu’à 35 kilomètres Le Boogy xl s’équipe d’un système de freins à disques offrant un freinage puissant.

Prix : 1 399 euros