Utilisez le meilleur détecteur de fumée connecté pour optimiser la sécurité de votre maison. Vous courrez moins de risques d’incendie ou d’asphyxie.

Equiper votre maison d’un détecteur de fumée connecté vous préserve de tout risque d’incendie ou même d’asphyxie. Ce matériel est un gage d’efficacité, de praticité et surtout de sécurité. C’est l’appareil le plus efficace pour sauver sa vie et celle de sa famille en vous face à une éventuelle dans une telle circonstance. Pour choisir le meilleur détecteur de fumée connecté qui vous convient, notre comparatif est votre meilleur allié. Nous vous donnons tous les meilleurs conseils pour vous aider dans votre achat.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Google Nest Protect 2ème Génération Note : 9,75/10 Découvrir Netatmo Note : 9,5/10 Découvrir X-Sense Note : 9/10 Découvrir

Google Nest Protect 2ème Génération : le meilleur détecteur de fumée connecté

Caractéristiques techniques Dimensions : 13.5 x 13.5 x 3.9 cm

Couleur : blanc

Poids : 0.38 kg

Type d’alimentation : Alimenté par pile

Type de batterie/Pile : Lithium-ion

Le détecteur de fumée connecté Nest Protect 2ème génération est un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone. Il est doté d’un capteur de fumée à double spectre. Il détecte aussi les incendies à combustion rapide ou lente et vous envoie une alerte sur votre mobile. Son capteur à double spectre détecte l’origine du danger dans votre maison, en vous envoyant un message vocal. Il vous protège intelligemment en effectuant plus de 400 tests automatiques par jour pour vous signaler le moindre problème. Le Nest Protect 2ème génération détecte aussi la vapeur, et dispose d’une fonction veilleuse pour vous éclairer dans l’obscurité.

Très bonne qualité

Mode veilleuse de nuit

Cher

Alarme parfois indiscret

Netatmo : le détecteur de fumée moderne

Caractéristiques techniques Dimensions : 11.5 x 11.5 x 4.4 cm

Couleur : blanc

Poids : 0,22 kg

Type d’alimentation : Alimenté par pile

Type de batterie/Pile : Lithium-ion

Le détecteur de fumée connecté Netatmo vous alerte en temps réel. En cas de détection de fumée, où que vous soyez, vous recevez le signal sur votre mobile. Il dispose d’une batterie autonome avec une durée de vie de 10 ans. Ce détecteur de fumée connecté Netatmo est sans fil et surtout s’installe rapidement. Vissez-le au plafond puis téléchargez l’application.

Facile à installer

Détections immédiates.

Application peu conviviale

Batterie non changeable

X-Sense : le détecteur de fumée connecté compact

Caractéristiques techniques Dimensions : 25.4 x 8.7 x 6 cm

Taille : Lot de 3

Poids : 0.41 kg

Type d’alimentation : Alimenté par pile

Type de batterie/Pile : Lithium

Vous pouvez contrôler à distance le détecteur de fumée connecté X-sense ce détecteur fonctionne grâce à son application mobile. Avec le X-sense, recevez des notifications rapides et en temps réel pour les alarmes, les pannes et les avertissements de pile faible. Ce détecteur de fumée est équipé d’un capteur photoélectrique qui détecte les incendies naissants à combustion lente et possède une longue durée de vie allant jusqu’à 10 ans. Ce détecteur d’incendie avec pile remplaçable est compact.

Résistant et fiable

Fonction 2 en 1

Pile scellée

Design trop classique

Somfy : le détecteur de fumée connecté de milieu de gamme

Caractéristiques techniques Dimensions : 3 x 12 cm

Couleur : Blanc

Poids : 0,12 kg

Type d’alimentation : alimenté par pile

Type de batterie/Pile : Alcaline

Le détecteur de fumée connecté Somfy a une sirène de 85dB. Il dispose d’un signal sonore, et vous avertit en cas de détection de fumée. Le Somfy 1870289 vous alerte aussi sur votre smartphone en vous envoyant une notification en cas de détection de fumée. Cet appareil doit être est connecté à votre système de sécurité Somfy Home Alarm, Myfox Home Alarm ou Somfy One(+). Ce détecteur vous envoie un rappel mensuel pour vos tests de maintenance et alertes de piles faibles.

Interconnecté

Puissante sirène

Ne dispose pas de détection de monoxyde de carbone

Déclenche parfois de fausses alertes

Konyks Firesafe 2 : le détecteur de fumée connecté multifonction

Caractéristiques techniques Dimensions : 8.6 x 8.6 x 3.1 cm

Couleur : blanc

Poids : 0.97 kg

Type d’alimentation : Alimenté par pile

Type de batterie/Pile : Lithium-ion

En cas d’alerte incendie, le Konyks Firesafe 2 vous envoie une notification peu importe où vous vous trouvez. Il est facile à installer et autonome allant jusqu’à 5 ans grâce aux piles Lithium haute capacité fournies.Le détecteur de fumée connecté konyks Firesafe 2 a un bouton de test permettant de vérifier son fonctionnement à tout moment.

Pile remplaçable

Configuration simplifiée grâce au Bluetooth.

Ne dispose pas de détection de monoxyde de carbone

Avertissement par SMS payant.

ELRO FS4610 : le détecteur de fumée connecté ultrafin

Caractéristiques techniques Dimensions : 11.5 x 11.5 x 2.3 cm

Couleur : Blanc

Poids : 0.11 kg

Type d’alimentation : Alimenté par pile

Type de batterie/Pile : Alcaline

Avec sa profondeur de 2,3 cm, le détecteur de fumée connecté ELRO FS610 est le plus fin au monde. En raison de son design moderne, le ELRO FS4610 a reçu le Red Dot Design Award et l’IF Award. Il a une batterie au lithium intégrée d’une durée de vie de 10 ans. Ce détecteur de fumée est aussi fiable et déclenche moins de fausses alarmes.

Capteur optique réactif et rapide

Abordable

Fonctionne avec une pile alcaline au lieu d’un lithium-ion

Pas de bouton d’arrêt

Smartwares 10.044.62 : le détecteur de fumée connecté économique

Caractéristiques techniques Dimensions : 10.2 x 3 x 10.2 cm

Couleur : Blanc

Poids : 0.15 kg

Type d’alimentation : Alimenté par pile

Type de batterie/Pile : Alcaline

Le détecteur de fumée connecté Smartwares 10.044,62 dispose d’un capteur optique d’une grande sensibilité pour vous avertir aussitôt. Pour plus de sécurité, il faut l’ installer un à chaque étage ou un par pièces de 20 à 40 m² de votre maison. Il est très efficace, et les fausses alertes sont réduites. Sa pile est remplaçable.

Pile remplaçable

Montage sans fil

Pas de Wifi

Pile alcaline au lieu d’un lithium-ion

FAQ

Un détecteur de fumée connecté dispose de capteurs domotiques.Ces capteurs domotiques envoient tout de suite un message à votre box domotique. Il vous avertit en temps réel en cas de déclenchement de fumée dans votre maison.

Il vérifie aussi en permanence la transparence de l’air dans votre maison. Si l’air dans votre maison contient une certaine concentration de fumée ou de la vapeur d’eau, le détecteur déclenche l’alarme.

Citez les avantages de cet équipement ?

Le détecteur de fumée connecté a plusieurs avantages :

Il vous envoie un message où que vous vous trouvez en cas de signal de fumée . Vous êtes prévenu au meilleur moment, même si vous n’êtes pas chez vous.

. Vous êtes prévenu au meilleur moment, même si vous n’êtes pas chez vous. L’alarme de ce détecteur de fumée connecté peut être interrompue d’un simple clic et à distance .

. Le détecteur de fumée connecté vous prévient quand ses piles sont à plat . Vous n’êtes donc plus besoin de les vérifier.

. Vous n’êtes donc plus besoin de les vérifier. Il peut aussi être multifonction : en plus de détecter le monoxyde de carbone, il vérifie la qualité de l’air. C’est votre allié de santé en plus de celui de votre sécurité domotique.

: en plus de détecter le monoxyde de carbone, il vérifie la qualité de l’air. C’est votre allié de santé en plus de celui de votre sécurité domotique. Lorsqu’il est couplé à une caméra, il permet de faire immédiatement la différence entre une vraie et une fausse alerte .

. Lorsqu’il est couplé à un système d’alarme avec service d’assistance, il prévient les secours à votre place.

Pour choisir votre détecteur de fumée connecté, trouvez le modèle compatible avec votre box domotique. Il est primordial de vérifier que le mode de transmission de l’information est compris par votre box domotique si vous n’avez pas de box domotique. Choisissez un modèle autonome qui fonctionne seul avec votre application Smartphone spécifique.

Si vous vivez dans une grande maison, optez pour les modèles qui proposent des détecteurs interconnectables. Dans le cas où vous avez une cheminée ou une chaudière au gaz chez vous, optez pour le capteur domotique de monoxyde de carbone.

Pour installer un détecteur de fumée connecté sans percer, utilisez un adhésif, c’est très simple.

Quelle est la durée de vie d’un tel appareil ?

Un détecteur de fumée connecté peut résister jusqu’à 10 ans, selon sa marque. Sa durée de vie dépend généralement du fabricant, il est donc important de bien vérifier cette information avant l’achat.

Où le placer dans une maison ?

D’après les recommandations des pompiers, il est nécessaire de le placer en hauteur dans votre maison comme au plafond. Si la pose au plafond est impossible chez vous, installez à la position la plus haute.

