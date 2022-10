Vous souhaitez acheter le meilleur VTT électrique du marché ? Ce Top vous permet d’obtenir facilement le modèle correspondant à vos besoins.

Les férus de sensations fortes consacrent une grande partie de leur temps libre à la pratique de leur passion. Pourtant, rares sont ceux qui disposent de l’équipement adapté à leurs attentes. En plus, il peut être difficile de s’y retrouver parmi les différents modèles qui existent sur le marché. À cet effet, découvrez les VTT électriques les plus populaires du moment à travers ce top.

Moma Bikes E-MTB 29 : un VTT électrique polyvalent

Acheter Moma Bikes E-MTB 29

Vous voulez vous lancer dans le VTT électrique ? Ce modèle d’entrée de gamme de Moma Bikes vous permet d’affronter tous les terrains grâce à sa fourche et ses roues polyvalentes. Il affiche un look tendance, légèrement agressif, conçu pour laisser libre cours à vos talents.

Par ailleurs, ce VTT électrique tout suspendu jouit d’un cadre en aluminium 6061 assurant un meilleur confort et des performances accrues. Il s’équipe également d’un disque de frein hydraulique. Son pédalage assisté permet de parcourir de longues distances tout en découvrant de nouveaux endroits.

De plus, ce VTT est équipé d’un moteur silencieux, mais puissant offrant un couple de 55 Nm. Il vous permet de gravir les pistes les plus escarpées sans difficulté. Intégrée au cadre, sa batterie lithium-ion offre jusqu’à 120 km d’autonomie.

Grâce à un affichage LCD, l’utilisateur peut accéder aux 4 niveaux d’assistance. Ces caractéristiques en font de ce VTT un engin idéal pour les cyclistes occasionnels et les débutants.

Prix : 1 499,99 €

E-ST 100 : le VTT électrique au meilleur rapport qualité-prix

Acheter E-ST 100

Que ce soit pour faire de la randonnée, gravir des montagnes ou se déplacer en ville, l’E-ST 100 est le VTT électrique qui répond à toutes les attentes. Il exploite un moteur puissant avec un couple de 42 nm. Cette capacité permet d’ailleurs de parcourir aisément les terrains ayant une pente modérée.

Quant à l’alimentation, ce VTT électrique profite d’une batterie performante permettant de réaliser jusqu’à 2 h 15 min de trajet sans pour autant s’épuiser. En outre, l’E-ST 100 se distingue par sa transmission à 8 vitesses et son assistance électrique intelligente. Pour couronner le tout, ce modèle affiche un prix très attractif. En fait, l’achat d’un meilleur VTT électrique nécessite parfois un budget de 1200 à 1500 euros. Or, pour 1 099 € euros, vous profitez d’un VTT à assistance électrique de qualité et doté des meilleures caractéristiques.

Prix : 1 099 €

E-ST 500 : le meilleur VTT électrique pour explorer de nouveaux horizons

Acheter E-ST 500

Vous êtes à la recherche d’un VTT électrique plus performant que l’E-ST 100 ? Optez pour E-ST 500. Ce modèle bénéficie d’une autonomie suffisante de 2 h 30 avec sa batterie 420 Wh. Il s’agit d’un vélo tout terrain semi-rigide qui convient parfaitement aux balades en forêt parsemées d’obstacles. Son moteur étant placé sur sa roue arrière, le cycliste doit ainsi s’adapter à cette modification pour garder son équilibre.

En outre, ce VTT électrique permet de jouir d’un pédalage fluide et naturel. Grâce à un détecteur de couple intégré, on oublie l’assistance proportionnelle pour mieux gérer les efforts.

On peut dire que ce VTT électrique constitue une image parfaite de la modernité. La preuve en est son écran tactile ergonomique. Celui-ci indique les données nécessaires pendant le parcours. Sans aucun doute, ce VTT électrique est le meilleur choix pour les cyclistes débutants.

Prix : 1 299 €

E-st 900 : VTT électrique puissant

Acheter E-ST 900

En optant pour l’E-ST900, vous disposez d’un VTT électrique semi-rigide. La puissance de son moteur combinée à la performance de ses équipements, ainsi qu’à son confort, constituent l’atout majeur de ce modèle.

Il est équipé d’un moteur Brose, d’une batterie de 504 Wh, de freins à disque et d’une fourche de 120 mm RockShox. Offrant une autonomie de 3h, l’EST 900 Rocksider est le meilleur VTT électrique pour des aventures inoubliables en montagne. En plus, la fluidité qu’offre le pédalage va rendre la promenade encore plus agréable.

Tout au long de l’année, vous pouvez utiliser ce VTT électrique pour parcourir les collines les plus ardues. En fait, ce VTTAE réunit tous les éléments essentiels. Fabriqué à partir d’aluminium 6061, le cadre en tubes hydroformés garantit une bonne résistance, même face à divers obstacles. De plus, le cadre étant relié aux roues de manière flexible, les chocs n’auront aucun effet sur le vélo et son pilote.

Prix : 2 199 €

E-ST 520 : un VTT électrique gris jaune de Rockrider

Acheter E-st 520

L’E-ST 520, au design épuré, se distingue par ses performances et son agilité permettant de vivre des sensations fortes. Avec des équipements de pointe, ce VTT électrique conjugue un meilleur confort et une conduite plus agréable.

L’E-ST 520 s’équipe d’une batterie 48V permet de rouler 100 km avec une seule charge. Cette dernière est intégrée à sa structure et parfaitement protégée des agressions externes. Il s’équipe d’un écran Das-Kit L7 rétro-éclairé. Cet affichage facilite ainsi le contrôle de l’assistance électrique sur 6 différents niveaux. En plus, l’E-ST 520 permet de vérifier diverses informations telles que vitesse, distance parcourue, autonomie.

Avec sa fourche Suntour XCT qui absorbe les vibrations et ses pneus performants de marque Arisun Mount Cronos, vous serez à l’aise pendant tout le trajet, peu importe le terrain. En outre, ce VTT électrique est muni d’un éclairage avant, qui peut être allumé et éteint via l’écran.

Prix : 1 799 €

Dakota plus : la qualité avant tout

Acheter Dakota Plus

Dakota PLUS est l’un des VTT électriques combinant fonctionnalité, durabilité et puissance. Ce modèle a été pensé pour ceux qui aiment la nature. Il profite d’une batterie Samsung 840 Wh intégrée à son cadre. D’ailleurs, cette batterie amovible est l’une des plus énergétiques du marché. En mode ECO, elle a une autonomie élevée qui peut parcourir une distance de 160 km. Quant au moteur, il peut fournir jusqu’à 90 Nm de couple.

Conçu par UBK Systems, ce dernier a été développé dans le but d’offrir une durabilité et fiabilité maximales. En effet, vous pourrez bénéficier d’une réponse dynamique et progressive. Par ailleurs, son système de freinage hydraulique améliore la confiance et la sécurité sur route. En fait, ce dernier garantit un freinage continu et stable.

Pour assurer le contrôle en toutes circonstances, le Dakota Plus comporte un écran 2,5 pouces offrant une assistance à 5 niveaux ainsi qu’un indicateur de vitesse.

Prix : 2 495 €

Leader fox 29 orem : le meilleur VTT électrique semi-rigide au design sportif

Acheter Leader fox 29 orem

L’OREM MTB a un cadre en aluminium, avec un design très élégant. Il est équipé d’une batterie de 20Ah avec un puissant LG. Une autre particularité de ce vélo est sa charge rapide dont le courant de charge avoisine les 3 A. Cela permet de réduire le temps nécessaire pour charger la batterie.

Côté moteur, ce VTT électrique intègre un Panasonic GX Ultimate central ayant une capacité nominale d’environ 250 W pour une puissance de 600W maximum. Ce moteur jouit d’un couple exceptionnel qui permet de franchir la barre des 90 Nm. Il est équipé d’un détecteur de force de pédalage à torsion. Ce qui signifie qu’à chaque fois que le cycliste pédale plus fort, le moteur l’aide davantage.

Par ailleurs, ce système peut être commandé via son écran LCD et son bouton de réglage placé sur le guidon. Cet écran comporte un mode jour et nuit ainsi qu’un rétroéclairage permettant de bien voir l’écran à tout moment. Concernant l’autonomie, une batterie entièrement chargée permet de rouler jusqu’à 150 km.

Prix : 3 720 €

E-am stilus : le meilleur VTT électrique de randonnée

Acheter E-am stilus

Le VTT électrique E-AM Stilus a été conçu pour les zones montagneuses, mais il se révèle moins sportif. Il se montre plus adapté à la randonnée plutôt qu’à une utilisation « tout terrain ». Cela se reflète dans la géométrie, qui est encore un peu plus prudente, favorisant probablement le confort et proposant une position de conduite plus droite.

Ce VTT électrique fonctionne avec un moteur Bosch très performant. Ainsi, vous pourrez l’utiliser pour tous les trajets sans vous fatiguer. Il est équipé d’un système de freinage hydraulique permettant de contourner les obstacles ou de freiner instantanément. En outre, il se caractérise par un angle de braquage de 66° ainsi qu’une potence extrêmement courte et une selle basse de 120 mm.

Que ce soit pour les professionnels ou les amateurs, les jeunes ou les moins jeunes, le VTT électrique E-AM STILUS répond aux besoins de tous. Son autonomie satisfaisante permet de pédaler longtemps en toute sécurité. Véritable prouesse, cet outil conjugue performance et parfaitement confort.

Prix : 3 999€

VIVI : VTT Électrique pour des cyclistes les plus assidus

La plupart des constructeurs de VTT, y compris VIVI adaptent certaines pièces pour répondre aussi bien aux besoins des hommes qu’à ceux des femmes. Doté des meilleures caractéristiques possibles, ce VTT électrique de la marque VIVI ne manquera pas de combler les attentes des cyclistes les plus assidus.

Ce VTT électrique se caractérise par son cadre en alliage d’aluminium. Il s’équipe d’une fourche à suspension très résistante et d’un frein à disque. Par ailleurs, ce modèle exploite une transmission avancée à 21 vitesses.

Ce modèle dispose d’un moteur électrique sans balais 350W permettant de rouler à 25 km/h. Il bénéficie d’un mécanisme d’assistance intelligent qui permet au moteur de fonctionner de manière plus efficace et d’économiser son énergie. Grâce à ce système, le moteur et la batterie de ce VTT ont une durée de vie plus longue.

L’autonomie de sa batterie permet de parcourir 80 km par charge en mode assistance. En cas de besoin, il est possible de retirer la batterie pour la recharger. Grâce aux phares lumineux de ce VTT électrique, vous pourrez rouler prudemment et en toute sécurité.

Prix : 919,99 €

Eleglide M1 Plus : Un VTT électrique performant et léger

Pesant seulement 21,7 kg, le M1 Plus d’Eleglide fait partie des VTT électriques les moins lourds du marché. Il est doté d’un cadre en alliage en aluminium et de jantes à double paroi. Sa fourche intègre une suspension hydraulique.

Par ailleurs, ce VTT électrique possède un système de freinage à disque ainsi qu’un dérailleur à 21 vitesses. Sur le plan électrique, ce modèle comporte une sonnette et un phare LED indispensables pour les randonnées nocturnes. Sa batterie amovible de 36 V offre une excellente autonomie d’environ 65 km.

Dans l’ensemble, ce VTT électrique possède de remarquables fonctionnalités et une parfaite ergonomie. Notamment un guidon très pratique, une selle ajustable, une technologie permettant d’absorber les impacts, des pneus très solides. Son design compact et sa légèreté font de ce VTT électrique le meilleur compagnon de tous les jours.

Prix : 899,99 €