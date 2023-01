Top 10 des meilleurs vélo électrique pour femme 

Choisir le meilleur vélo électrique pour les femmes peut être difficile. La bonne nouvelle : nous avons trié les meilleures options pour vous. Voici le top 10 des Ebike pour femmes.

Un vélo électrique pour femmes représente une version féminine spécifique d’un vélo motorisé qui supprime une partie de l’effort de pédalage. Ils doivent être équipés d’une selle conçue pour les femmes et d’un guidon plus étroit, permettant une meilleure adaptation du vélo au corps. Continuez votre lecture pour découvrir notre sélection des meilleurs vélos électriques pour femmes ! Nous avons rassemblé 10 modèles, et l’un d’entre eux sera certainement parfait pour vous.

Rockrider E-ST 900 27’5″ plus : le meilleur vélo électrique pour les femmes

Au premier coup d’œil, l’E-ST 900 de Rockrider a été spécialement conçue pour répondre aux attentes des femmes. Outre sa couleur turquoise, il se caractérise par son cadre en aluminium 6061 ultra-durable et sa selle confortable. Il séduit également par sa légèreté, puisqu’il ne pèse que 22 kg, et par ses roues de 27,5 pouces. Ces dernières excellent sur la chaussée, l’asphalte et de nombreux autres types de terrains. Quant aux freins à disque hydrauliques, ils offrent une grande puissance de freinage, même dans des conditions météorologiques peu clémentes.

Ce vélo électrique dispose d’un moteur central coupleux (70 Nm) qui permet de surmonter tous les obstacles grâce à son moteur. Une batterie de 500 Wh est intégrée dans le cadre lui assurant un confort optimal et une meilleure stabilité.

Il dispose également d’un affichage LCD qui vous permet de toujours garder un œil sur le niveau de la batterie et le mode d’assistance que vous utilisez.

Rockrider E-ST 500 : le meilleur vélo électrique féminin pour la randonnée montagneuse

Le Rockrider E-ST 500 est une alternative au E-ST 900 et l’un des meilleurs vélos électriques pour femmes disponibles sur chez Decathlon. Il intègre une batterie de 420 Wh qui permet de rouler pendant 2 h 45 sur une seule charge. Il dispose d’un puissant moteur de 250W à un couple de 42 Nm qui parvient à gravir les pentes les plus raides. La montée est également facilitée par la transmission à 9 vitesses.

Équipé de pneus HUTCHINSON Cougar 27,5 à large section de 2,4 pouces, ce vélo électrique constitue le meilleur choix sur presque tous les terrains. Tandis que ses freins à disque hydrauliques sont d’excellente qualité.

Avec un poids de 23 kg, ce vélo électrique est plutôt lourd, bien qu’il dispose d’une technologie d’assistance à la marche pour lui permettre de monter des rampes et autres. Comme les randonnées en VTT peuvent être longues, vous avez besoin d’une bonne selle. À cet effet, ce modèle a été conçu avec la selle exclusive ROCKRIDER ERGOFIT Evo.

Eleglide Tankroll : un vélo électrique féminin pour une promenade sans effort

Polyvalent, confortable et pratique sont trois mots qui résument l’Eleglide Tankroll. Au cœur du cadre en aluminium se trouve un moteur sans balais, offrant une puissance de 250 W. Ce moteur génère un couple de 57 Nm couplé à une transmission Shimano à 7 vitesses. Le Tankroll peut parcourir jusqu’à 70 km grâce à une batterie lithium-ion amovible de 48 V. La combinaison de ces caractéristiques offre à ce vélo électrique des performances exceptionnelles. La puissance et le pédalage sont parfaitement coordonnés pour une expérience de conduite réactive.

L’Eleglide Tankroll se caractérise par un tube de direction conique pour assurer une direction précise. Pour plus de commodité, ce vélo électrique pour femmes comprend des garde-boue, des lumières intégrées et un solide porte-bagages intégré. Cette dernière se révèle très pratique pour transporter vos affaires pendant vos déplacements. En outre, de puissants freins à disque ont été installés pour assurer un freinage puissant tout au long de l’année.

E-ST 520 : le vélo électrique haut de gamme au meilleur prix

Rockrider tente de promouvoir l’expérience des femmes cyclistes en proposant des vélos électriques spécifiques. Pour ce faire, elle propose l’E-ST 520 qui intègre des composants techniques soigneusement sélectionnés.

Pour commencer, la batterie de 420 Wh, intégrée dans le cadre, peut assurer jusqu’à 2,5 heures d’utilisation en mode sport intensif.

De plus, ce modèle dispose d’un moteur central capable d’offrir une puissance accrue au niveau de l’assistance. Ce moteur enregistre en effet un couple de 70 Nm.

Ce ebike hérite également de la selle confortable Ergofit Evo équipant la plupart des modèles Rockrider. En outre, il se pare de gros pneus Hutchinson mesurant 2,4 pouces afin de favoriser l’adhérence et la traction. En outre, il faut noter son système de freinage hydraulique

Pour s’offrir ce modèle, pas besoin de se ruiner. En fait, ce vélo tout terrain électrique jouit d’un très bon rapport prix performance, étant donné qu’il est disponible à moins de 1800 euros.

Neomouv Echinops : le vélo électrique pour les longues randonnées

Vous recherchez un vélo qui vous emmènera de manière fiable au travail et au retour, ou qui vous permettra de faire des courses en un tournemain le week-end ? Ce vélo électrique très tendance de NEOMOUV est présenté comme un explorateur urbain. On comprend qu’il puisse vous donner envie de sortir et de découvrir de nouveaux endroits de votre ville. Propulsé par un moteur Bafang de 36 V, cet E-bike peut faire jusqu’à 100 km avec une seule charge. Désormais, il n’y a plus de limites à votre exploration locale.

Équipé d’une transmission Shimano Tourney à 7 vitesses et d’un frein V-Brake, ce vélo électrique pour femmes offre une configuration simple, parfaite pour les trajets quotidiens et les déplacements occasionnels. Il comporte tous les supports nécessaires à l’installation de garde-boue et d’un porte-bagages arrière.

La combinaison d’un cadre en acier doublement renforcé et d’une fourche 100 % acier fait du Neomouv Echinops un vélo robuste pour assumer les tâches quotidiennes.

Wegoboard Liberty : une alternative pliante

Lorsque vos jambes ne peuvent plus aller plus loin, laissez ce vélo électrique de Wegoboard vous ramener chez vous. Le Liberty vous plaira tellement qu’il deviendra rapidement votre moyen de transport préféré. Grâce à sa capacité de pliage, ce vélo électrique se transporte et se range beaucoup plus facilement en cas de besoin.

En outre, il s’équipe d’une batterie performante pour parcourir jusqu’à 35 km. De plus, ce modèle atteint les 25 km/h aisément grâce à un moteur puissance de 250W. Bénéficiant d’une selle confortable, d’un phare lumineux puissant, et de freins à disque avec dérailleur Shimano, ce vélo électrique est synonyme de sécurité et de confort. Son écran LCD permet d’avoir accès aux données suivantes : vitesse, autonomie ou encore distance parcourue.

Disposant d’une assistance électrique performante, faites-vous plaisir en parcourant des kilomètres de manière agréable et en douceur avec le Wegoboard Liberty.

STILUS E TRAIL : le vélo électrique de référence pour les femmes sportives

STILUS E TRAIL offre à chacun la possibilité de rouler à toute vitesse. Ce vélo électrique s’adaptera parfaitement à la morphologie et à la conduite des femmes grâce à sa philosophie de conception spécifique. Il est alimenté par une batterie Bosch Power tube 500wh et un moteur Bosch performance Line.

Grâce à ses capteurs de couple qui détectent votre style de conduite et le terrain sur lequel vous roulez, le vélo ajuste automatiquement sa puissance. Il vous fournit exactement la puissance dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin.

Équipé de pneus SCHWALBE Smart Sam 29 » x 2,25, le STILUS E TRAIL offre toute l’adhérence nécessaire pour vous aider à garder le contrôle tout en profitant de sa conduite incroyablement vivante. De plus, la tige de selle télescopique originale ROYAL VIVO permet de manœuvrer très facilement dans les descentes. Vous n’avez pas besoin de vous arrêter pour régler les fixations de la tige de selle. L’accent est mis sur vous et sur le plaisir que vous devez avoir, car c’est ce dont il s’agit.

L’ELOPS 120 E : un vélo électrique pour femme bien équipé, pour tous les types de voyage

L’ELOPS 120 E garde toute la noblesse d’un vélo de ville traditionnel, mais avec des caractéristiques modernes comme l’assistance électrique. Il bénéficie d’un cadre en aluminium et d’une fourche en acier.

Logé dans le moyeu de sa roue arrière, son moteur de 250W peut fournir un couple de 35 Nm maximum. Il s’agit d’ailleurs d’une performance plus élevée par rapport à l’Elops 500e, sa précédente version, et d’un standard pour un vélo électrique d’entrée de gamme destiné aux femmes. Une telle propulsion permet de dépasser les 25 km/h sans peine sur une surface plane, mais aussi de surmonter les irrégularités de la route sans trop forcer. En termes d’autonomie, l’Elops 120 E utilise une batterie 36V promettant une portée entre 20 et 50km en fonction du mode de conduite utilisé.

Équipé de pneus Gum Wall 30 TPI, celui-ci assure un grand confort de marche. Le freinage V-Brake en fait également un choix fiable pour tous les cyclistes à la recherche de vitesse par tous les temps. Grâce à un affichage LED intégré au guidon gauche, il est possible de sélectionner les 3 modes d’assistance sans relâcher le guidon.

CityZen : Un vélo électrique pour femmes qui allie confort et commodité

Le CityZen constitue une option intéressante pour une femme cycliste à la recherche d’un vélo électrique pour la ville. Il conjugue à la perfection praticité et confort, en garantissant une assise ergonomique pour les déplacements urbains. La géométrie de son cadre facilite l’enjambement. Ouvert, celui-ci ne comporte pas de tube horizontal très pratique pour les femmes. Quant à son guidon, il peut être réglé en hauteur afin de procurer plus de commodité.

Le CityZen s’équipe d’un système de moteur 250W avec une autonomie allant jusqu’à 60 km par charge. C’est certainement suffisant pour une promenade de loisirs locale.

Il bénéficie d’un dérailleur Shimano à 7 vitesses et de freins fiables.

Avec son cadre enjambeur, ses garde-boue et son porte-bagages, ce vélo électrique est un engin pratique pour se déplacer en ville. De plus, en achetant ce vélo à assistance électrique (VAE), vous pouvez bénéficier de la prime de 600 euros.

VELOCARGO LONGTAIL R500 : le meilleur vélo cargo électrique femme

Un vélo électrique ne remplacera peut-être pas une vieille voiture, mais vous pourriez être surpris de la quantité de marchandises qu’il peut transporter. Bien sûr, pour vraiment ramener les courses à la maison ou faire un tour au centre commercial, votre femme peut avoir besoin de plus qu’un vélo électrique avec un panier suspendu au guidon. Parmi ces véhicules, certains sont vraiment adaptés au transport de marchandises, et le VELOCARGO LONGTAIL R500 est l’un des meilleurs.

Son cadre est conçu pour offrir une grande capacité de charge. Il peut supporter une charge de 80 kg maximum sur le porte-bagages et de 10 kg maximum sur le panier avant. La partie arrière peut accueillir de manière modulaire une paire de sièges bébé, un coussin de chargement, des selles latérales, des boîtes de livraison et bien plus encore.

Son tube inférieur comprend une batterie d’une capacité de 672 Wh, permettant de rouler jusqu’à 90 km. Le R500E se distingue également par son moteur, qui peut fournir 58 Nm de couple.