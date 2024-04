Decathlon lance enfin son VTT électrique tout suspendu : le concurrence tremble !

Découvrez le tout nouveau VTT électrique Decathlon E-Feel 700 S, un modèle tout suspendu aux caractéristiques haut de gamme. Grâce à son prix compétitif, il ne manquera pas de bousculer le marché.

Sur le marché dynamique du vélo électrique, Decathlon frappe fort avec la sortie de son dernier bijou : le VTT électrique tout suspendu E-Feel 700 S. Cette innovation allie performance, confort et technologie de pointe, et s'apprête à redéfinir les standards de l'industrie. Ne manquez pas l'occasion de le découvrir.

Decathlon E-Feel 700 S : un concurrent redoutable

Decathlon n'en est pas à son coup d'essai, cette fois la marque frappe fort avec son nouveau VTT électrique tout suspendu. Son dernier modèle, le E-Feel 700 S, se distingue par un positionnement tarifaire agressif sans sacrifier la qualité. Fabriqué en aluminium, ce VTT électrique tout suspendu de Decathlon bénéficie de tous les équipements dont un rider passionné a besoin pour repousser ses limites.

Sous le capot, ce VTT électrique cache un moteur Shimano EP600 avec un couple impressionnant de 85 Nm. Avec sa batterie de 630 Wh montée sur tube, il offre une autonomie record de 90 km, selon Decathlon. Grâce à son couple exceptionnel et à son autonomie revue à la hausse, le VTT e Feel S est conçu pour repousser les limites de l'exploration tout en offrant un plaisir de conduite inégalé.

De plus, ce VTT électrique haut de gamme bénéficie d'une transmission à 11 vitesses, garantissant des changements de vitesse tout en douceur. Quant au système de freinage, il offre une puissance de freinage optimale grâce à des commandes hydrauliques. La tige de selle télescopique et les pneus Rockrider Grip 500 assurent un confort et un contrôle supérieurs sur tous les terrains, vous permettant de vous concentrer sur votre plaisir de rouler.

Confort et maniabilité : un design pour les pilotes exigeants

Le confort et la maniabilité constituent des aspects cruciaux de tout VTT électrique, et Decathlon l'a bien compris. La suspension intégrale de ce modèle garantit une conduite souple même sur les terrains les plus accidentés, tandis que les composants de haute qualité assurent une stabilité et une réactivité optimales.

Ce VTT électrique n'est pas seulement puissant, il est aussi intelligent. Doté d'une connectivité avancée et d'un système de contrôle intuitif, il offre aux cyclistes une expérience immersive et personnalisée. Cette technologie de pointe permet de contrôler certains paramètres. Elle permet également de suivre vos performances et de partager vos aventures en un clin d'œil.

Ce bijou de technologie s'achète chez Decathlon au prix compétitif de 3 499 €. Proposé en blanc et décliné en 4 tailles différentes, il s'adresse à tous les passionnés de VTT. Il est surtout parfait pour ceux qui recherchent de performances inégalées et d'une expérience de conduite incomparable.

