Apple Watch Series 7 : la montre connectée la plus robuste de tous les temps

Avec la Series 7, Apple a concentré son attention sur les lunettes. Bien que cette montre connectée ait des dimensions presque identiques à celles de son prédécesseur, son écran est 10 % plus grand, grâce à ses bords plus fins. En effet, elle se décline désormais en modèles de 41 mm et 45 mm, contre 40 mm et 44 mm auparavant.

Parmi les autres améliorations, la Series 7 offre une résistance à la poussière IP6X, ce qui la rend plus résistante aux éléments. En outre, la smartwatch a une résistance à l’eau de 50 m. Cela signifie qu’elle peut suivre les activités aquatiques et les modes d’exercice pour la natation.

La série 7 est riche en fonctionnalités. Cette montre connectée dispose d’un suivi de l’ECG et de l’oxygène du sang (SpO2). En outre, elle intègre un capteur cardiaque optique de troisième génération avec un suivi de la fréquence cardiaque 24/7.

L’Apple Watch Series 7 fait partie des meilleures de son segment en matière de suivi de la santé et de l’activité. Elle propose des informations utiles, des défis que les utilisateurs peuvent réaliser avec leurs amis, et bien plus encore.

L’altimètre toujours actif qui a fait ses débuts l’année dernière est également présent, tout comme la détection des chutes.

Caractéristiques techniques

Résolution : 430 x 333 pixels

Taille d’écran : 1,6 pouce

Type d’écran : Retina LTPO OLED

Dimensions : 45 x 38 x 10.7 mm

Processeur : S7

RAM : 1 Go

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 18 heures

Prix : 449,82 euros

Points Positifs

Écran plus grand que les modèles précédents

Durabilité améliorée

Points Négatifs

Aucune mise à jour majeure des fonctionnalités par rapport à la dernière génération

Aucune évolution de la capacité de la batterie

Galaxy Watch 4 : Samsung réinvente la montre connectée pour femmes

Samsung et Google ont uni leurs forces pour améliorer la situation logicielle des smartwatches sous Android. Le résultat est une nouvelle montre connectée pour femme : la Galaxy Watch 4. Cette dernière fonctionne sous le nouveau système Wear OS développé conjointement.

La variété des couleurs et des finitions proposées permet à cette smartwatch de rester l’accessoire parfait tout au long de la journée.

La Galaxy Watch 4 est équipée d’un capteur de santé 3 en 1. Cette dernière permet de mesurer la fréquence cardiaque, de réaliser des ECG et de lire la composition corporelle. En outre, elle est la première à proposer l’analyse d’impédance bioélectrique (BIA).

L’autonomie de la Galaxy Watch 4 ne pose pas de problème majeur. Elle tiendra environ deux jours en utilisation normale à intensive, et environ trois jours si elle n’utilise pas de fonctions comme le GPS.

Caractéristiques techniques

Résolution : 396 x 396 pixels

Taille de l’écran : 1,19 pouce

Type d’écran : Retina OLED

Dimensions : 40,4 x 39,3 x 9,8 mm

Processeur : Exynos W920

RAM : 1.5 Go

Autonomie : 40 heures

Prix : 267, 60 euros

Points Positifs

Execute Google Wear OS 3

Nouvel outil de santé amélioré

Points Négatifs

Faible stockage interne

Ne prend pas en charge les iPhones

Samsung Galaxy Watch 3 : La meilleure montre connectée haut de gamme à part Apple

La smartwatch de Samsung fait un bond en avant en termes d’élégance, de confort et de discrétion grâce à un design revisité. Certains changements ont été apportés, mais le fabricant coréen a pris soin de ne pas supprimer le cadran rotatif.

Cependant, les nouveautés sont plus notables au niveau du logiciel, Tizen OS. Ainsi, ce dernier est plus fluide et fonctionne mieux avec iOS, même s’il préfère toujours Android. Samsung a également doté sa montre connectée Galaxy Watch 3 d’un solide panel de fonctionnalités dédiées au sport et à la santé.

Entre natation et course à pied, les plus sportifs auront de quoi s’améliorer avec de nombreuses mesures. Côté santé, on retrouve un capteur de fréquence cardiaque et un capteur de sommeil.

Elle comprend également un capteur de SpO2, un détecteur de pression artérielle et un électrocardiogramme. Pour compléter le tableau, il faut noter que l’autonomie d’à peine deux jours est plus que décevante. Malgré ce point, l’ensemble est très cohérent, tant sur le plan esthétique que fonctionnel. Cela fait de la Samsung Galaxy Watch 3 l’une des meilleures alternatives à l’Apple Watch pour les utilisateurs d’Android.

Caractéristiques techniques

Résolution : 360 x 360 pixels

Taille d’écran : 1,2 ou 1,4 pouce

Type d’écran : Super AMOLED

Mémoire interne : 8 Go

Processeur : Exynos 9110 dual-core

RAM : 1 Go

Compatibilité : Android , iOS,

Autonomie : 2 j

Prix : 429 euros

Points Positifs

Plus fin et plus léger

Truffée de fonctionnalités

Cadran rotatif

Points Négatifs

Tracker de santé non activés

Autonomie très décevante

Sangle par défaut seulement en cuir

Xiaomi Mi Watch Lite : la montre connectée discrète mais efficace

Cette montre connectée adopte une forme carré, intégrant un écran LCD couleur de 1.4 pouce et d’une résolution de 320 x 320 pixels. Pesant seulement 35 g, le bracelet dispose d’une largeur de 20 mm et est interchangeable, ce qui permet à l’utilisateur de personnaliser sa montre. Au premier abord, il est facile de la remarquer, mais sa légèreté et sa douceur font vite oublier sa présence, qu’on pourrait l’oublier durant notre sommeil.

Compatible sur iOS, Xiaomi utilise une application, la Xiaomi Wear Lite, qui sert à connecter la montre à votre smartphone. Basique, cette dernière se compose d’un onglet Profil, Entraînement, ainsi qu’une page Statut qui regroupe l’historique de vos activités. De plus, elle propose aussi un GPS intégré, qui permet de se passer de son smartphone pendant les séances de sport.

Enfin, la Xiaomi Mi Watch Lite propose une belle autonomie, qui atteint facilement les 10 jours avec une utilisation modérée. À noter qu’il suffit de 2h pour la recharger complètement.

Caractéristiques techniques

Résolution : 320 x 320 pixels

Taille d’écran : 1.4 pouce

Type d’écran : LCD

Dimensions : 41 x 35 x 10.9 mm

RAM : NC

Compatibilité : iOS, Android, Blackberry

Autonomie : 6 à 10 jours

Prix : 43 euros

Points positifs

GPS intégré,

légère et agréable à porter,

grande autonomie

Points négatifs

compatibilité capricieuse,

pas adaptée au fractionné

Fitbit Sense : bonne alternative pour femme

Fitbit propose des smartwatchs depuis plusieurs années en plus de ses trackers d’activités, mais le taux de réussite est inégal. Le Sense se démarque bien du lot avec une approche qui privilégie, parfois trop, la santé. Ainsi, il embarque tous les capteurs proposés jusqu’ici sur les montres connectées.

En plus des capteurs cardiaques classiques, nous avons également droit à des ECG, des capteurs de température et des capteurs électriques d’activité cutanée. Une application permet aussi de surveiller la saturation en oxygène.

Outre ses capteurs, Sense propose également un design assez simple, mais de grande qualité. Elle est assez épaisse, mais très discrète malgré tout. En dehors du volet santé, les fonctions classiques demeurent très limitées, notamment les applications tierces. Pour les applications sportives, il faut donc faire une croix sur Adidas Running. Prenez donc soin de vérifier si votre application favorite est disponible avant d’effectuer votre achat.

Par contre, le modèle se démarque par son application pour smartphone, qui parvient à bien analyser et contextualiser les données brutes avec des recommandations et explications très détaillées.

Caractéristiques techniques

Résolution : 336 x 336 pixels

Taille d’écran : 1,58 pouce

Type d’écran : AMOLED

Batterie : 6 jours

Compatibilité : Android et IOS

Prix : 329,95 euros

Points Positifs

ECG

Fonctions santé bien poussées

Finitions soignées

Points Négatifs

Prise en charge applications tierces

Apple watch SE : Une montre connectée plus accessible pour fan d’Apple

Ceux qui souhaitent acheter une smartwatch Apple, mais ne sont pas prêts à y mettre la moitié de leur salaire mensuel avaient jusqu’ici une option : acheter les anciens modèles. En 2020, la firme à la pomme a changé la donne en lançant l’Apple Watch SE, une version plus abordable du modèle phare.

Mais malgré son prix réduit, l’appareil retient bon nombre des fonctionnalités de sa sœur plus premium. De fait, il ne concède que l’ECG (électrocardiogramme) et le capteur SpO2 (taux d’oxygénation du sang).

Pour le reste, il s’agit pratiquement de la même machine que la série 6, nettement plus chère. Elle dispose de fonctions avancées de santé et de sommeil, ainsi que d’un GPS intégré pour un suivi précis des activités physiques. Les nageurs bénéficient également d’une étanchéité.

Concernant l’autonomie, cette montre connectée souffre du même problème que les autres modèles Apple et peine à fonctionner plus d’une journée sur une charge. Néanmoins, dans la pratique, elle dépasse les 18 h annoncés par la marque..

Caractéristiques techniques

Résolution : 324 x 394 pixels

Taille d’écran : 1,57 pouce

Type d’écran : Retina OLED

Dimension : 40 x 34 x 10,4 mm

Processeur : S5

RAM : NC

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 18 heures

Prix : 299 euros

Points Positifs

Design irréprochable

Toutes les fonctionnalités essentielles

Prix compétitif

Points Négatifs

Autonomie de la batterie

Pas d’ECG ni de SpO2

Pas d’écran toujours activé

Garmin Venu 2 : la meilleure montre Garmin de tous les temps

La Garmin Venu 2 parvient à créer un équilibre délicat entre smartwatch et montre de sport. Elle est capable d’offrir le meilleur des deux mondes. Elle dispose d’une gamme impressionnante d’outils d’entraînement. Notamment un GPS précis, un accès rapide aux plans d’entraînement Garmin Coach, un suivi sensible de la fréquence cardiaque, de la cadence, des fractionnements, etc. Il existe également de nombreux modes d’entraînement en salle.

Cette montre connectée se synchronise même avec les équipements de gym compatibles, ainsi qu’avec les applications tierces de fitness et de régime.

En ce qui concerne la smartwatch, elle peut stocker 650 chansons et des applications musicales tierces telles que Deezer et Amazon Music. Elle permet de visualiser le programme de la journée en un coup d’œil, de surveiller la fréquence cardiaque, la consommation d’eau et le niveau de stress.

Ces fonctions sont assurées par l’écran AMOLED à ultra-haute résolution. Celui-ci dispose de trois réglages de luminosité et d’un mode always-on en option.

Caractéristiques techniques

Résolution : 416 x 416 pixels

Taille d’écran : 1,3 pouces

Type d’écran : AMOLED

Dimensions : 45 ou 40 mm

Processeur : ARM Cortex-M4

RAM : N/A

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 11 jours

Prix : 395 euros

Points Positifs

Design classique et attrayant

Écran tactile AMOLED lumineux et réactif

Points Négatifs

Sélection limitée d’applications tierces

Pas de support pour l’assistant vocal

Amazfit GTR 3 Pro : la meilleure smartwatch pour les poignets larges

La GTR 3 Pro est sans aucun doute la meilleure montre connectée de la marque Amazfit à ce jour. Bien qu’on aurait aimé qu’elle soit un peu plus complète pour son prix (il n’y a pas de NFC, par exemple), elle est dotée de nombreuses fonctions de santé et de fitness. La GTR 3 Pro bénéficie d’une précision accrue par rapport à la précédente génération d’Amazfit GTR 2. Elle constitue un excellent outil de mesure unique de votre fréquence cardiaque, de votre taux d’oxygène dans le sang, de votre niveau de stress et bien plus encore.

Les applications intégrées de la montre peuvent être adaptées à vos besoins lorsque vous n’êtes pas en train de surveiller votre corps ou de vous entraîner avec plus de 150 types d’exercices. Combiné à une autonomie de 12 jours, il s’agit de l’une des meilleures smartwatches pour Android qui n’est pas proposée par l’un des grands noms du wearable connecté.

Caractéristiques techniques

Résolution : 480 x 480 pixels

Taille d’écran : 1,45 pouce

Type d’écran : AMOLED

Dimension : 9 x 45.9 x 10.7 mm

Processeur : NC

RAM : NC

Batterie : 12 jours

Compatibilité : Android , iOS

Prix : à partir de 179 euros

Points Positifs

Lectures de santé tout-en-un

Commandes vocales en ligne

Point Négatif

Absence de NFC.

Guide d’achat des montres connectées

Qu’est-ce qu’une montre connectée?

Vous avez sûrement dû entendre parler de l’Apple Watch, la montre connectée d’Apple. Si ce n’est pas le cas, voici comment nous pourrions décrire le phénomène smartwatch : vous prenez une montre, analogique ou digitale, et vous la couplez à votre smartphone. Ainsi, vous n’avez qu’à jeter un œil sur votre poignet pour découvrir une interface intermédiaire et discrète entre vous et votre téléphone. Plus besoin de sortir votre appareil de votre poche pour savoir si quelqu’un vous a appelé ou si vous avez reçu un mail. Aujourd’hui les montres connectées peuvent avoir les mêmes fonctions que son smartphone. La dernière Apple Watch en est le meilleur exemple.

Si la montre connectée d’Apple a grandement participé à la démocratisation du produit, l’Apple Watch est loin d’être la seule de sa catégorie sur le marché. Le système Android Wear fait désormais figure de standard, adopté par de nombreux constructeurs (comme Samsung, Sony ou Asus). Le marché vient d’atteindre une certaine maturité depuis les dernières années. Par conséquent, les produits se diversifient.

Quelle montre pour quelle activité ?

Nous pouvons énumérer quatre sortes de montres connectées :

> Celles dont l’utilité première est de servir de montre, qui se contentent de délivrer quelques notifications à côté. Souvent moins performantes, mais avec une meilleure autonomie.

> Les montres intelligentes, qui vous permettent d’interagir avec votre téléphone et de consulter directement vos messages. Ce sont les plus communes sur le marché à ce jour.

> Les montres autonomes, sur lesquelles nous reviendrons plus en détail plus tard, conçues pour se passer de smartphone et servir de véritables ordinateurs miniatures. Leur autonomie est souvent un gros point faible : elles nécessitent d’être rechargées au moins une fois par jour.

> Les montres pour le sport, souvent spécialisées sur une discipline en particulière : surf, golf, natation… Mais on retrouve aussi des montres connectées plus généralistes. Leur atout est souvent leur poids très léger, ainsi que leur taille. Le but est évidemment de ne pas handicaper le sportif pendant un entraînement.

Avec une telle panoplie, il devient difficile de choisir la montre connectée qui vous correspond le mieux. C’est pour cette raison que nous avons rassemblé la plupart des smartwatchs disponibles et à venir dans le tableau comparatif. En un coup d’œil, vous pourrez donc comparer les montres connectées de votre choix selon vos critères : marque, notifications, autonomie, prix… De plus, ce guide d’achat vous propose d’examiner en détail certains critères de sélection, qui devraient vous aider à choisir plus efficacement la montre connectée qui répond le plus à vos besoins.

Comment choisir sa montre connectée ?

Ça y est ? Vous avez finalement décidé de sauter le pas et de vous offrir votre première montre connectée ? Félicitations ! Mais patientez un peu avant de jeter votre dévolu sur la première montre qui vous fera de l’œil. Avant de faire votre choix, il y a quelques détails qu’il est nécessaire de passer en revue. Si vous investissez dans une montre connectée et que celle-ci n’est pas compatible avec votre smartphone ou qu’elle n’offre pas les fonctionnalités que vous désirez, vous y perdrez forcément.

Objectivement, il n’y a pas une montre connectée meilleure qu’une autre. Chacune possède une vision différente du produit et se destine à un public particulier. Ce qui rend une montre connectée plus intéressante qu’une autre, ce sont les critères qui vous importent personnellement. Pour ce dossier nous en avons listé neuf : les notifications, les fonctionnalités accessoires, la compatibilité, la connectique, l’écran, le design, l’autonomie, la résistance à l’eau et le prix.

Pour chacun de ces critères, vous trouverez un texte explicatif ainsi qu’une valeur moyenne propre à cette catégorie. Cela vous permettra d’établir plus facilement, et de manière objective, les forces et les faiblesses d’une montre connectée par rapport à ses concurrentes. En espérant que ce guide vous aidera à trouver celle qui vous correspond.

Montre connectée : les notifications, principale fonctionnalité

Les montres connectées permettent toutes de recevoir des notifications normalement réservées aux téléphones : SMS, mail, appels… C’est la fonction première de chaque smartwatch, celle qui rajoute la plus grande plus-value par rapport aux modèles classiques : la vérification de ses notifications sans avoir à sortir son smartphone de sa poche. La transmission des données se fait en temps réel via connexion Bluetooth, à condition que la montre reste à proximité directe du téléphone.

Concrètement, toutes les montres intelligentes n’offrent pas le même contenu en termes de notifications. Certaines ne signalent l’arrivée d’un message que par une lumière ou un mouvement d’aiguilles, vous invitant à vérifier votre téléphone pour le consulter. D’autres sont beaucoup plus complètes, vous avertissant par une vibration ou une alerte sonore l’arrivée d’un texto que vous pouvez lire directement sur l’écran. D’autres, enfin, vous permettent de vous débarrasser d’une notification en secouant le poignet, de manière à rester discret en réunion ou au cinéma.

Il existe une grande quantité d’éléments notifiables : alarmes, rappels calendrier, e-mails, SMS, réseaux sociaux, appels (reçus ou manqués), météo, niveau de batterie… Si la majorité des smartwatchs assurent les notifications de base (à savoir les mails, SMS et appels), toutes ne disposent pas d’une telle polyvalence. Pour des besoins plus spécifiques, il est important de vérifier que la montre de votre choix gère les notifications qui vous intéressent.

Montre connectée : les autres fonctionnalités

Une fois qu’on atteint un certain niveau technologique, on peut se permettre de doter notre smartwatch de fonctionnalités plus accessoires, destinées à la rendre plus polyvalente, mais qui n’ont que peu de rapports avec une montre. Ces fonctionnalités sont à peu près aussi variées que le sont celles des bracelets connectés. Encore une fois, il faut choisir le produit qui correspond à vos besoins.

Les fonctions pour les sportifs

Vous pratiquez le sport de manière régulière ? Si votre montre connectée peut faire office de coach, il serait dommage de passer à côté. Par chance, le tracker d’activité physique est l’une de ces fonctionnalités accessoires que l’on retrouve le plus souvent sur ces montres connectées. Certains affirment même que les bracelets connectés sportifs sont en train de disparaître au profit des smartwatchs. Dans la réalité ce sont deux marchés différents qui se destinent à des sportifs de plusieurs niveaux et expériences.

Il est bon de savoir que plusieurs marques de smartwatchs sont entièrement dévouées au sport, et ne se soucient que peu de vous délivrer des notifications. Si telle est l’utilisation que vous comptez en faire, sans doute vaudrait-il mieux que vous vous dirigiez vers ce genre de produit. Souvent plus abordables, plus résistantes et plus performantes, ces montres de sport seront de fidèles compagnons durant vos séances de jogging, de natation, de vélo… Certains modèles sont même spécialisés dans des pratiques précises, comme le golf ou le surf, et offrent des fonctionnalités adaptées à cette activité.

Appareil photo & caméra

L’appareil photo/caméra est une autre de ces fonctionnalités offertes par certains modèles de montres. C’est un critère qui peut vous intéresser si vous désirez prendre une photo dans le feu de l’action. Sachez toutefois que la qualité d’image offerte par les caméras des smartwatchs est pour l’instant assez médiocre. Dans ce domaine, le téléphone reste supérieur.

Passer et répondre à des appels

Beaucoup plus intéressante est la possibilité de répondre directement à ses appels, voire d’en passer. C’est ce que proposent les Neptune Pine et Omate par exemple, grâce à un microphone et un haut-parleur intégrés. Apple s’est aussi lancé dans la course à la montre connectée la plus polyvalente.

Comme vous pouvez le constater, les possibilités offertes par la technologie smartwatch sont énormes et vouées à se développer avec le temps. Nous sommes loin d’en avoir fait le tour, car nous aurions pu rajouter la fonction destinée à retrouver votre téléphone, à contrôler votre musique, la commande vocale, le GPS… Bref, n’hésitez pas à jeter un œil aux fonctionnalités offertes par la montre connectée de votre choix. Vous pourriez être surpris.

Choisir sa montre connectée en fonction des caractéristiques techniques

Le type d’écran d’une montre connectée : un critère de choix

De la même manière que les smartphones, les smartwatchs possèdent différents types d’écrans : les grands écrans colorés et tactiles côtoient de petits écrans noirs et blancs à affichage permanent. Le choix de l’affichage est capital, car il impacte sur la manière dont vous utiliserez votre montre.

Les technologies d’écran pour montre connectée

Il en existe plusieurs, chacun possédant ses avantages et ses inconvénients :

>Les écrans LCD, ou à cristaux liquides, font sans doute partie des plus répandus. Ils sont semblables à ceux de votre smartphone : colorés, parfois tactiles… et extrêmement gourmands en batterie. Pour pallier ce problème, certains modèles possèdent un mode veille qui s’active dès que la montre n’est plus utilisée, un peu à l’instar des smartphones. Cela signifie que vous ne pouvez consulter l’heure sans réactiver votre dispositif au préalable, ce qui peut en rebuter certains. Certaines montres ont trouvé le moyen de contourner cet inconvénient, comme la Sony SmartWatch 2 qui entre en niveaux de gris en veille, ou la LG G Watch qui diminue sa luminosité et n’affiche plus que l’heure.

Certaines montres disposent par exemple d’une détection automatique du mouvement du bras lorsque l’on veut regarder l’heure. Dès lors, ils s’allument automatiquement. Notons enfin que si les écrans couleur permettent en effet de profiter de certaines applications comme la galerie d’images ou de photos, la faible puissance de la montre ne permet pas une bonne visibilité / lisibilité en pleine luminosité.

> La technologie OLED (ainsi que les écrans AMOLED), également très utilisée, possède de nombreuses similitudes avec l’affichage par LCD. Étant donné qu’elle ne nécessite pas de rétroéclairage, permettant de fabriquer des écrans plus fins dotés de niveaux de gris plus intenses, cette technologie représente la principale alternative aux écrans à cristaux liquides.

Autonomie des montres connectées

Pour ce qui est de l’autonomie, les smartwatchs sont capables de l’éphémère comme de l’éternel. Là où certaines peinent à dépasser une journée d’utilisation continue, d’autres (comme la Citizen Eco-Drive Proximity) dépassent les 1.000 jours. Tout existe et c’est le genre de détail qui conditionnera l’entièreté de votre expérience avec votre montre. Si vous escomptez utiliser régulièrement votre appareil tout au long de la journée, autant vérifier à l’avance qu’elle tiendra le coup. Il serait dommage d’acheter une smartwatch pour ne l’utiliser que la moitié de la journée.

Le problème, c’est que chaque fonctionnalité ou option intéressante (écran couleur et tactile, prise d’appel) consomment énormément de batterie. Ainsi, la Neptune Pine ne dépasse pas les 6 heures en appel et 3G. Sans toujours aller jusqu’à de tels extrêmes, les montres à écran LCD affichent une durabilité moyenne de 1 à 2 journées, contre 4 à 5 pour celles à encre électronique et plusieurs mois pour les analogiques.

En ce qui concerne la recharge, elle s’effectue généralement via micro-USB, soit la même prise de recharge que pour votre smartphone. Un adaptateur est parfois nécessaire afin de brancher le câble à la montre, ce qui vous oblige à le garder sur vous en permanence si vous voulez la recharger où vous le souhaitez.

Résistance à l’eau & montres connectées

Votre montre est destinée à vous accompagner partout… mais le peut-elle ? Certaines montres connectées ne tolèrent absolument pas le contact de l’eau, d’autres peuvent être totalement immergées sans problème (la profondeur maximale étant alors souvent communiquée en mètres) alors que les dernières ne résistent qu’à quelques éclaboussures, comme la pluie ou la douche. Dans certains cas, la résistance des montres est exprimée en atmosphères (ATM), qui traduit leurs limites en termes de pression.

> 3 ATM / 30 mètres : résistance à l’eau. On ne parle pas encore de montre waterproof, car elle est seulement capable de résister aux éclaboussures accidentelles ou à la pluie. La douche ou le bain sont proscrits dans l’intérêt de l’appareil.

> 5 ATM / 50 mètres : étanche. La montre peut être plongée dans l’eau à l’occasion d’un bain ou d’une séance de natation, mais pas à grande profondeur.

> 10 ATM / 100 mètres : étanche. Plus résistante, la montre peut être emmenée sous l’eau, même pour de la plongée à condition de rester en zone peu profonde (apnée).

> 20 ATM / 200 mètres : étanche. Avec une résistance à une pression de 20 bars, la plongée avec bouteilles devient possible jusqu’à de grandes profondeurs.

En règle générale, une smartwatch s’avère capable de résister aux éclaboussures d’eau ou à 1m d’immersion, souvent pendant une durée limitée (environ 30 minutes). La palme de l’insubmersibilité revient à Cogito, qui peut atteindre 100m de profondeur.

Design & personnalisation des montres connectées

C’est l’un des principaux critères des montres classiques, pourquoi en serait-il autrement pour les connectées ? Une montre reste un accessoire de mode, elle vous accompagne partout et c’est un véritable investissement. Par conséquent, il est important qu’elle vous plaise sur tous les points, même, et surtout, au niveau esthétique.

Pour ce qui est des smartwatches, plusieurs styles existent, du simple écran carré de la LG G Watch aux courbes de la très classe ZenWatch d’Asus, en passant par l’élégance des montres analogiques qui ont le défaut de n’offrir qu’un nombre limité de notifications (comme les Martian).

Mais une bonne apparence signifie aussi une apparence personnalisable. En effet, plus une montre sera customisable, plus elle pourra s’approcher de la montre de vos rêves (ce qui est quand même le but de votre recherche). Toutes les smartwatches n’offrent pas la même liberté en matière de personnalisation. Certaines vous proposeront plusieurs modèles de bracelets : Pebble Steel avec ses bracelets en cuir ou métal, ou la Sony SmartWatch et ses plusieurs bracelets 24mm. Certaines, comme le Toq, vous livrent des bandes que vous êtes libres de découper vous-même selon vos dimensions, et d’autres offrent plusieurs choix de cadrans.

Des produits parfois surprenants

Pour l’anecdote, sachez que le cadran de la montre n’est pas forcément le seul objet à se connecter : il y a aussi le bracelet. Kairos, par exemple, a illustré ce concept grâce à son T-band : un bracelet connecté fixable à n’importe quelle montre mécanique.

Doté de sa propre batterie (de 7 jours) et parfois de son propre écran, le bracelet offre ainsi de nombreuses fonctionnalités propres aux smartwatches, tout en permettant à l’utilisateur de garder un cadran qu’il affectionne. Pour plus d’informations sur cet objet insolite, n’hésitez pas à lire notre article consacré.

Les différentes connectiques des montres connectées

Si votre choix se porte sur une montre « intermédiaire », qui nécessite la proximité d’un smartphone, il faudra que celui-ci embarque la technologie Bluetooth 4.0 pour assurer la connexion entre les deux dispositifs. De manière générale, l’interface Bluetooth est entièrement suffisante et adoptée par tous les téléphones modernes, mais certaines montres préfèrent ajouter plusieurs cordes à leur arc.

Mémoire de stockage et puissance des montres connectées

Plus la mémoire de la montre connectée est considérable, plus l’utilisateur peut stocker de nouvelles applications ou de nouvelles données, comme des vidéos, photos ou musiques transférées via un appareil mobile ou produites par un capteur vidéo intégré. Tout dépend de la façon dont la montre a été conçue. Par exemple, il est possible d’installer une application de navigation GPS sur le smartphone et envoyer uniquement l’affichage vers la montre.

C’est exactement le principe des montres connectées Android Wear, qui n’ont besoin ni d’une puissance ni d’une mémoire importante. En effet, la puissance de traitement d’une montre connectée n’a pas besoin d’être très importante, dans la mesure où les applications disponibles pour le moment ne sont pas très sophistiquées. Ceci dit, les développeurs pourraient apporter des changements en faisant émerger des applications bien plus gourmandes.

Choisir votre montre connectée selon sa compatibilité

Étant donné que la majorité des smartwatches sont conçues pour fonctionner de paire avec votre smartphone, il est indispensable de s’assurer que vos deux appareils soient compatibles l’un avec l’autres. C’est un conseil qui peut sembler évident, mais qui n’en reste pas moins vital dans ce marché encore en pleine évolution et victime d’une guerre de marques.

La Samsung Gear 2 vous plaît ? Espérons que vous possédez un Samsung Galaxy, sans quoi vous ne pourrez la faire fonctionner. Vous penchez plutôt pour l’Apple Watch ? Autant arrêter maintenant si vous n’êtes pas équipé d’un iPhone 5 ou d’un modèle ultérieur. Avouez, ça serait dommage d’investir dans une montre intelligente pour ne pas pouvoir la faire fonctionner…

Montre connectée pour femme : laquelle choisir ?

Dans ce comparatif très complet, nous mentionnons plusieurs produits pouvant convenir aux femmes. Généralement, les constructeurs prévoient des produits avec des boîtiers plus petits. De plus, les bracelets s’adaptent aux poignets plus fins. Par ailleurs, ils proposent davantage de bracelets pour s’accommoder aux tenues féminines.

Parmi les produits recommandables, on peut citer les fitbit Ionic, Versa et Versa Lite. Ces trois modèles proposent notamment le suivi des menstruations. Elles sont légères, colorées et proposent un design unisexe.

Bien évidemment, elles seront appréciées par les sportives. Dans la même veine, Samsung vend la Galaxy Watch Active, une petite montre connectée pour femme, notamment. On regrette son épaisseur, ce qui la rend voyante.

Une montre à son goût plutôt qu’une montre connectée pour femme

Si l’on est sensible à cet aspect, on lui préfère la Garmin Vivomove HR, la Withings Steel HR ou la Withings Move ECG. Bien évidemment, l’Apple Watch quelle que soit la série reste un classique incontournable.

De leur côté, les marques comme Fossil et Mickael Kors accessoirisent ces tocantes en privilégiant des couleurs généralement associées aux goûts féminins.

Toutefois, certaines femmes aiment les montres imposantes et trouveront leur bonheur chez des fabricants comme Diesel, Samsung, Garmin ou encore Huawei.

Compatibilité des OS des montres connectées

La plupart des montres connectées sont capables de se lier à la fois à iOS et Android. Dans quelques cas, vous rencontrerez parfois une montre qui se déclare compatible avec Windows Phone ou Blackberry, mais il est important de rester vigilant. La raison : plusieurs modèles de smartwatches se déclarent compatibles avec un système d’exploitation dès que leur montre est capable de se coupler avec un smartphone correspondant, pourtant cela ne fait pas tout. En effet, la totalité des fonctionnalités, comme la notification des messages ou l’utilisation de certaines applications, est parfois réservée aux OS principaux que sont Android et iOS, voire à certaines marques de téléphone. Si vous voulez éviter ce genre de déception, il est important de vérifier que la montre de vos rêves est réellement utilisable par votre téléphone.

Compatibilité des smartphones & montres connectées

La possession d’un smartphone n’est pas nécessaire à l’obtention d’une smartwatch. En fait, nous pouvons séparer ces montres en deux groupes :

> Les montres connectées « intermédiaires », qui, comme nous l’avons indiqué, servent d’interface entre vous et votre téléphone. La possession de ce dernier est donc indispensable, puisque la montre possède un hardware limité. De plus, il doit rester à proximité de la smartwatch.

> Les montres connectées « autonomes », conçues pour fonctionner indépendamment d’un téléphone (mais capable de s’y coupler si vous le désirez). Ces produits sont de véritables smartphones miniatures équipés d’une carte SIM et d’une connexion 3G ou 4G. Comme exemples, citons la Samsung Gear S, l’Omate TrueSmart ou la Watch Urbane de LG.

Les catalogues d’applications pour montres connectées

Dans le même ordre d’idée, il est intéressant de jeter un œil sur les applications disponibles pour chaque montre. Au vu de la jeunesse de ce produit, le catalogue d’applications que vous pourrez utiliser via votre smartwatch peut être relativement restreint. Cela dit, il n’est pas nécessaire de patienter pour trouver des montres connectées offrant plusieurs milliers d’applications. A titre d’exemple, l’Apple Watch se targue d’en posséder près de 9.000 et la nouvelle Samsung Gear S2 en comptabiliserait déjà plus de 1.000.

Choisir sa montre connectée en fonction du prix

On ne peut choisir sa montre connectée qu’en fonction de son budget ! Comme n’importe quel produit disponible en plusieurs variétés, son prix peut varier, allant de quelques dizaines d’euros à plusieurs milliers d’euros. Il est évident que la qualité et les diverses fonctionnalités y sont pour quelques choses. Le ZeBracelet de MyKronoz peut par exemple être trouvé à une cinquantaine d’euros, mais il faut débourser jusqu’à 18.000€ pour une Apple Watch Edition en or.

Le prix d’une montre connectée dépend de nombreux facteurs, à commencer par son design. La Pebble Steel, par exemple, ne possède pas d’écran couleur mais un design élégant tout en métal, ce qui justifie ses 229€. Les fonctionnalités intégrées entrent également en compte dans la facture. Une perle de technologie capable des prouesses les plus modernes vous coûtera forcément plus cher qu’une montre qui se contente de vous avertir lorsque vous avez reçu un message. Le dernier facteur qui peut rentrer en compte dans la note est la notoriété de la marque. Par exemple, Apple vend plus cher ses produits que Samsung.

Ainsi, il ne faut pas oublier que la montre connectée la plus chère n’est pas forcément la plus intéressante, et qu’il s’agit surtout de débusquer le modèle qui répond le plus à vos attentes. La meilleure smartwatch, c’est celle qui répond à vos besoins et qui vous plaît.

Quelle montre connectée est compatible avec Android et iOS ?

Aujourd’hui l’ensemble des montres sont compatibles avec les systèmes d’exploitation Android et iOS. En revanche, certaines fonctions ne seront peut-être pas accessibles sur toutes les montres. D’une manière générale, il est plutôt conseillé de se servir d’une plateforme similaire entre la montre et le téléphone portable. Ainsi, l’utilisation d’une Apple Watch sera optimale avec un iPhone. Faites également attention à la version du système d’exploitation requis pour que la montre fonctionne correctement.

Quelle est la différence entre une montre à aiguille et une montre à écran tactile ?

Si la majorité des montres connectées possèdent un écran, qui peut être LCD, OLED, AMOLED, tactile ou non, il existe aussi des smartwatchs avec un affichage analogique. Ce sont des montres connectées hybrides qui indiquent l’heure par des aiguilles. Elles ont l’avantage d’avoir une autonomie plus élevée, mais proposent moins de fonctionnalités. Les montres avec un affichage digital peuvent embarquer toutes les dernières technologies mises au point.

Toutes les montres connectées sont-elles faites pour le sport ?

Pour qu’une montre connectée soit intéressante en accompagnement d’une activité physique, elle doit posséder plusieurs fonctionnalités qui y sont liées. Tout d’abord, un GPS pour suivre les distances parcourues. C’est bien plus précis qu’un simple podomètre qui peut s’avérer approximatif dans ses estimations. En outre, un cardiofréquencemètre permet un suivi fiable de la santé du cœur. Là encore, les lecteurs de fréquence cardiaque optiques qui utilisent la lumière verte sont moins précis et peuvent rencontrer des difficultés avec les peaux foncées. Enfin, pour tous les sports aquatiques, vérifiez que votre montre est étanche et résiste à de longs temps de plongée.

Peut-on personnaliser le bracelet d’une montre connectée ?

Cela dépend du modèle de la montre. Si certaines utilisent un format standard, ce n’est pas le cas pour toutes. Parfois, le bracelet intègre des capteurs ou des haut-parleurs, ce qui rend le changement compliqué. Il faut alors vérifier si le fabricant ne propose pas lui-même des bracelets alternatifs. En ce qui concerne la taille, veillez à bien vous renseigner et vous assurer que celle qui vous correspond est présente sur le produit de votre choix.

Pourquoi une montre est-elle meilleure qu’une autre ?

En réalité, cela dépend entièrement des attentes que vous avez du produit. Une montre bon marché pourra vous apporter autant de satisfaction qu’une montre premium et haut de gamme si elle possède les fonctionnalités que vous souhaitez. L’important est de déterminer exactement ce que vous voulez : bonne autonomie, design attractif, suivi d’activités physiques, possibilité de connexion au réseau mobile… Sachez que la montre connectée qui vous convient n’est pas obligée de vous ruiner.