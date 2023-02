Les meilleurs smartphones avec appareil photo prennent des photos et des vidéos qui peuvent rivaliser avec les appareils photo traditionnels.

Bien qu’ils ne puissent toujours pas être à la hauteur des meilleurs appareils photo, les téléphones avec appareil photo haut de gamme offrent toujours des séquences et des images de haute qualité. Certains permettent de voir clairement les sujets distants ; y compris la lune. Les meilleurs d’entre eux offrent une combinaison alléchante du summum de la technologie d’imagerie avec des écrans d’une grande netteté et une connectivité Internet ultra-rapide.

Pour vous aider dans votre choix, voici une sélection des meilleurs smartphones photo du moment.

1) Google Pixel 7 Pro : le meilleur smartphone pour la photo

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 6,7 pouces

Résolution : 1440 x 3120 pixels

Caméra arrière : 50 MP + 12 MP + 48 MP

Caméra frontale : 10,8 MP

Prix : 894,74 €

Le Pixel 7 Pro est tout simplement le meilleur téléphone avec appareil photo que vous puissiez acheter à son prix. Le mélange d’appareils photo est toujours incroyablement bon en ce qui concerne la photographie point-and-shoot.

Avec un design élégant, un écran puissant et une excellente pérennité grâce à un support logiciel continu, vous en avez pour votre argent. Vous aurez du mal à dénicher un smartphone phare pour photo de meilleure qualité que le Pixel 7 Pro.

Intuitif et facile à utiliser

Interface vive et réactive

Charge plus lente que la concurrence

Lourd et encombrant

Prix : 894,74 €

La batterie adaptative peut of...

Google Pixel 7 Pro est doté d'...

778.99 € Voir l'offre

2) Samsung Galaxy S22 Ultra : un smartphone sublime sans aucune fausse note

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 6,8 pouces

Résolution : 1440 x 3088 pixels

Caméra arrière : 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP

Caméra frontale : 40 MP

Prix : 593,40 €

Un téléphone avec un appareil photo époustouflant doté d’une technologie de pointe. Le système à quatre caméras est de premier ordre, avec des capteurs larges, ultra-larges, téléobjectif et super-zoom.

Ce téléphone offre une vaste gamme d’objectifs. Ceux-ci incluent deux téléobjectifs 10MP : l’un est f/2,4 avec un champ de vision (FOV) de 36 degrés et l’autre est f/4,9 avec un FOV de 11 degrés. Il y a aussi un ultra large 12MP avec un FOV de 120 degrés, puis il y a la caméra large principale 108MP (f/1,8) avec un FOV de 85 degrés. Samsung a amélioré la stabilisation d’image optique, la stabilisation d’image numérique et le traitement d’image. Vous le remarquerez particulièrement lors d’un zoom avant.

Son écran AMOLED de 6,8 pouces est à tomber par terre avec sa fluidité, ses couleurs vives, son impressionnante luminosité. Il affiche de surcroît une résolution de 500 pixels par pouce.

Le stylet S Pen est brillant et vous offre le type de productivité que vous n’aviez auparavant qu’avec un Galaxy Note. Il y a une puissante batterie de 5 000 mAh pour le faire fonctionner pendant des heures, et le design et l’apparence du téléphone sont très élégants.

Zoom fantastique

Conception magnifique

L’autonomie pourrait être meilleure

Aucune fente pour une carte microSD

Prix : 593,40 €

Le Galaxy S22 Ultra dispose d’...

L’Intelligence Artificielle ap...

1 075.00 € Voir l'offre

3) iPhone 14 Pro : moins maxi, mais tout aussi professionnel

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 6,1 pouces

Résolution : 1170 x 2532 pixels

Caméra arrière : 12 MP + 12 MP + 12 MP

Caméra frontale : 12 MP

Prix : à partir de 1459 euros

Le iPhone 14 Pro combine le meilleur système d’appareil photo sur un téléphone Apple avec un design de poche et des fonctionnalités de sécurité avancées. L’iPhone 14 Pro est une centrale électrique sérieuse et de poche. Oui, il est épais, mais son encombrement relativement compact et son large mélange d’appareils photo et de puissance en font une option attrayante, en particulier pour les photographes.

Bien qu’il soit dommage qu’il n’y ait pas de mode pro pour la photographie manuelle, les photos RAW 48 MP du 14 Pro capturent d’excellents résultats. Le traitement photo du mode automatique est également l’un des meilleurs, sinon le meilleur, que nous ayons vus sur un téléphone. De plus, bien que l’absence de zoom périscope soit un problème lors de l’utilisation du Pro, sur les téléphones plus petits, on s’attend moins à un zoom de grande envergure.

Si vous êtes un fan d’Apple qui aime les téléphones plus compacts, l’iPhone 14 est une évidence. Mais si vous vous considérez comme un utilisateur expérimenté, vous devriez alors penser à acheter le 14 Pro Max.

Résolution 4x supérieure en ProRAW

Une puissance époustouflante

Pas d’USB-C

Photographie avec zoom limité

Prix : à partir de 1459 euros

Dynamic Island, une manière in...

Appareil photo principal 48 Mp...

1 961.00 € Voir l'offre

4) iPhone 13 Pro Max : la combinaison parfaite de la puissance, de l’élégance et de la résistance

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 6,7 pouces

Résolution : 1284 x 2778 pixels

Caméra arrière : 12 MP + 12 MP + 12 MP

Caméra frontale : 12 MP

Prix : 1 820,61 €

L’iPhone 13 Pro Max se classe sans surprise parmi les meilleurs smartphones avec appareil photo du moment. Bien qu’il n’ait pas les mêmes objectifs ou la longueur de zoom optique de certains téléphones de cette liste, sa performance est époustouflante. Il excelle notamment dans la prise de photos en gros plan.

Quel que soit le type de prise de vue que vous visez, l’iPhone 13 Pro Max devrait être en mesure de lui rendre justice. L’optimisation intelligente de l’IA d’Apple est également en vigueur ici, Deep Fusion est utilisé pour peaufiner vos photos pour les rendre aussi merveilleuses que possible.

La nouvelle fonctionnalité Styles photographiques et le mode Cinématique impressionnent également. Mais avec un mode Portrait amélioré, le retour de ProRAW et une excellente expérience point-and-shoot, l’iPhone 13 Pro Max est une bête de photographie.

Excellente prise de photos en gros plan

Styles photographiques et le mode Cinématique

Modification de conception assez limitée

Encoche encore trop grande

Prix : 1 820,61 €

Écran Super Retina XDR 6,7 pou...

Mode Cinématique, qui réduit l...

Non disponible Voir l'offre

5) Huawei P50 Pro : un condensé du savoir-faire de Huawei

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 6,6 pouces

Résolution : 1284 x 2778 pixels

Caméra arrière : 50 MP + 13 MP + 40 MP + 64 MP

Caméra frontale : 13 MP

Prix : 830,00 €

Les téléphones de Huawei sont formidables, et le P50 Pro continue sur cette lancée. Les principaux appareils photo de ce téléphone sont excellents. Le vivaneau large de 50 MP s’associe à celui en noir et blanc de 40 MP pour capturer de superbes photos.

L’appareil photo à zoom haute résolution se combine avec le vivaneau ultra large, pour vous permettre de prendre facilement une gamme de photos différentes. L’enregistrement vidéo va jusqu’à 4K et 60fps.

Les photographes vont adorer ce smartphone avec appareil photo. En tant que mobile de tous les jours, vous pourriez être fatigué par le manque d’applications de retouche photo. Le Huawei P50 Pro est plus difficile à utiliser en tant que smartphone général. Mais quand on considère simplement la photographie, il se hisse sans difficulté dans la cour des grands.

Calibrage parfait de l’écran

Charge rapide

Tarif abordable

Bon rapport qualité/prix

Applications limitées

Connectivité 4G

Prix : 830,00 €

Un duo impressionnant: Le desi...

HUAWEI XD Optics: Grâce au nou...

830.00 € Voir l'offre

6) Samsung Galaxy Z Fold 4 : le meilleur smartphone pliable pour la photo

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 6,2 pouces (écran extérieur) et 7,6 pouces (écran intérieur)

Résolution : 1812 x 2176 pixels

Caméra arrière : 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP

Caméra frontale : 40 MP

Prix : 1 307,90 €

Le Galaxy Z Fold 4 est le meilleur smartphone pliable de Samsung. Il est aussi le rêve de tout photographe avec ses appareils photo S22 et ses fonctionnalités grand écran. Ce smartphone débarque avec un ensemble de caméras amélioré par rapport au Z Fold 3.

Samsung a aussi révisé son logiciel photo. Nous n’avons pas été époustouflés par le mode automatique du Z Fold 4, mais les modes manuels du téléphone et les fonctionnalités Expert RAW sont excellents. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il est associé au mode Flex, pour une prise de vue ultra-stable.

Le reste du téléphone est premium dans tous les domaines. Le design semble robuste et certainement plus résistant. La résistance à l’eau IPX8 est également une aubaine pour les téléphones pliables de Samsung, et la charnière du Z Fold 4, qui se verrouille à presque n’importe quel point sur la rotation de 180º, est également très impressionnante. Les pliables de la concurrence s’ouvrent ou se ferment, en revanche, les empêchant de fonctionner avec une interface de style Flex Mode.

Ajoutez à cela la prise en charge du stylet S Pen et une autonomie de batterie décente, et le Galaxy Z Fold 4 est un smartphone puissant et pliable.

Excellentes performances de l’appareil photo principal

Certification IPX8

Pli dans l’affichage principal

Insuffisance des applications de retouche photo

Samsung Galaxy Z Fold4 (256GB) Gris-Vert Samsung Galaxy Z Fold4 (256GB)... 1 307.90 € Voir l'offre

7) Xiaomi 12 Pro : un élégant smartphone pour une photo réussie

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 6,73 pouces

Résolution : 1440 × 3200 pixels

Caméra arrière : 50 MP + 50 MP + 50 MP

Caméra frontale : 32 MP

Prix : 853 euros

La charge ultra-rapide rencontre un style raffiné dans le Xiaomi 12 Pro. Le Xiaomi 12 Pro a une configuration de caméra facile à retenir, car l’arrière abrite un trio de capteurs 50 MP. Il y a un objectif principal f/1,9, un ultra-large f/2,2 et un téléobjectif f/1,9 (offrant un zoom optique 2x).

Le vivaneau principal utilise un capteur Sony IMX707 de 1/1,28 pouce qui est plus grand que les capteurs de la plupart des smartphones haut de gamme, et donne des photos somptueuses pleines de profondeur, de détails, d’une netteté impressionnante et de couleurs naturelles.

Le vivaneau ultra-large a un capteur plus petit, mais est toujours capable de capturer des couleurs précises et un large champ de vision de 115 degrés. Enfin, le vivaneau à zoom optique 2x convient à cette plage, mais 2x le laisse derrière la portée optique de nombreux téléphones rivaux. Pourtant, le zoom optique peut compenser cela.

La capture vidéo est excellente tant que l’éclairage est bon. Vous avez droit à une stabilisation décente même à une résolution de 8 K. Cela signifie que pour la plupart des types de photos et pour la prise de vue vidéo, le Xiaomi 12 Pro impressionne.

Xiaomi propose également de nombreux modes photo et vidéo qui plairont aux personnes à la recherche d’une excellente entrée dans un pipeline de médias sociaux. Ce smartphone possède notamment des modes d’édition Sky, Clone photo ou vidéo et les options vidéo Dolly Zoom. Ces modes et options vous permettront de capturer de nouveaux clichés

Écran brillant et net

Charge filaire incroyablement rapide

Zoom optique limité

Aucune cote IP officielle

Prix : 853 euros

Le Xiaomi 12 Pro 5G est pourvu...

Le Xiaomi 12 Pro 5G marque un ...

Non disponible Voir l'offre

FAQ

Smartphone ou appareil photo ?

Vous êtes un photographe professionnel ? Optez pour un appareil photo. Les photographes en herbe se satisferont du meilleur smartphone avec photo pour capturer chaque moment pu objet de leur choix.

Que dois-je rechercher lors de l’achat d’un téléphone avec appareil photo ?

Le choix du meilleur smartphone avec appareil photo doit tenir compte des types de photos que vous souhaitez prendre. Si vous voulez photographier des choses à une certaine distance, il vous faut un téléobjectif. Pour des paysages, un appareil photo ultra-large suffirait amplement. Accédez à nos critiques pour voir comment les téléphones se comportent dans la pratique. Certains cachent en effet bien de surprises sous leur capot.

Un smartphone ne dispose certes pas d’un port USB. Toutefois, il reste possible de transférer des photos vers une clé USB en utilisant un câble OTG. Pour ce faire, branchez ce câble sur le port lightning ou USB-C, puis connectez votre clé USB à ce dernier.

Il vous faut brancher votre smartphone à un PC via u câble USB. Déverrouillez maintenant votre smartphone, car l’ordinateur ne peut pas trouver un téléphone verrouillé. Vous trouverez toutes vos photos dans le dossier DCIM. Un simple copier-coller suffit ensuite pour transférer les photos du dossier DCIM vers votre PC.

Accédez à votre galerie, puis appuyez sur l’icône « Partager ». Cliquez sur « Partager via » et choisissez le nom de la tablette.

Accédez à votre galerie, puis sélectionnez les photos à transférer. Appuyez maintenant sur l’cône en forme de trois points en haut à droite de votre écran. Cliquez sur « Déplacer », puis sur l’emplacement de la carte.