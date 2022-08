La Fitbit Sense est une montre de suivi de santé à part entière. Elle présente trois avantages majeurs par rapport à ses prédécesseurs. Notamment la mise en place d’un capteur EDA, d’un moniteur ECG certifié médicalement et d’un capteur de température cutanée.

Bien que la Fitbit Sense ne soit pas la première montre connectée à surveiller le stress, sa méthode de récupération de ces données est unique. En effet, plutôt que de se contenter de la fréquence cardiaque, elle utilise également les données de transpiration de son capteur EDA pour déterminer les niveaux de stress.

Quelques-unes des fonctionnalités que vous obtiendrez sont : le suivi des activités, le GPS intégré, Alexa et Google Assistant, et la surveillance de la température de la peau pendant votre sommeil.

De plus, la Fitbit Sense est la première montre connectée de la marque à inclure une application ECG intégrée. Elle peut mesurer le niveau d’oxygène dans le sang pendant le sommeil. Le résultat du niveau de SpO2 est disponible environ 45 minutes à 1 heure après le réveil. Grâce au GPS du bracelet Fitbit Sense, plus besoin d’emporter le smartphone lors d’une course ou d’une promenade en plein air.

L’appareil se connecte à des applications musicales telles que Pandora, Spotify et Deezer. Gardez à l’esprit que le Fitbit Sense a un grand cadran, ce n’est donc pas un bon choix si vous recherchez un modèle mince.

Le dernier tracker de fitness de Fitbit, le Charge 5, s’avère être le plus grand changement de la gamme Charge à ce jour. Il dispose d’un écran couleur, ce qui est une première pour cette série. De plus, les utilisateurs peuvent choisir de garder l’écran allumé en permanence. Il a un nouveau design arrondi et est plus fin que le Charge 4.

Fitbit annonce de nouvelles fonctionnalités de santé pour la Charge 5. Notamment le nouveau capteur d’activité électrodermique (EDA) qui mesure la réponse du corps au stress. Pour lancer la lecture, il suffit de placer deux doigts sur les côtés de la Charge 5 et de les maintenir pendant deux à sept minutes. Ensuite, l’appareil invite l’utilisateur à enregistrer son humeur, et le Fitbit lui donne plus de détails sur son analyse.

Fitbit peut également donner un score de gestion du stress, cependant il est possible d’accéder à un rapport détaillé à ce sujet uniquement à condition d’être un abonné Fitbit Premium.

Si la Fitbit Versa 3 est une montre axée sur la santé et le fitness, elle offre également des fonctionnalités pratiques de smartwatch. En particulier les applications préinstallées Deezer, Pandora et Spotify, Fitbit Pay.

Le bracelet Fitbit Luxe se démarque par l’élégance de son design. Sans bouton physique, il joue sur le raffinement avec un boîtier entièrement métallique. Adapté aux poignets fins, il se décline en plusieurs modèles, allant de la maille en métal à la double sangle en cuir.

En termes d’affichage, ce bracelet connecté dispose d’un écran AMOLED de petite taille (206 x 124 px). Par ailleurs, il se concentre davantage sur le bien-être et la santé que sur les pratiques sportives.

En ce qui concerne le fitness, le bracelet Fitbit se limite au suivi de 20 entraînements. Pour une utilisation courante, cette performance paraît excellente, mais à la différence du Charge 4, il n’est pas équipé de GPS.

Il faut donc l’associer à un smartphone, même pour des séances en extérieur. Par contre, sur le plan du bien-être, Fitbit Luxe intègre le suivi du stress, du sommeil et de la fréquence cardiaque.

Le Fitbit Inspire 2 est le meilleur bracelet d’activité d’entrée de gamme et le meilleur Fitbit pour les débutants en matière de suivi de la condition physique. En effet, son prix représente un tiers du prix des smartwatches de la société. Cette smartwatch offre des mesures de santé de base, un suivi automatique des séances d’entraînement et des informations précises sur le sommeil. Elle inclut également une année gratuite de Fitbit Premium.

Fitbit évalue l’autonomie de la batterie de l’Inspire 2 à 10 jours, ce qui en fait la Fitbit la plus durable. Ce modèle ne dispose pas de GPS ni de stockage de musique. Par conséquent, les utilisateurs devront avoir leur téléphone à proximité pour s’entraîner. En outre, son écran est également un peu trop petit pour tirer le meilleur parti de ses fonctions spécifiques au sport.

En revanche, il dispose des minutes de zone active, une fonctionnalité disponible sur les options plus coûteuses de Fitbit. Cette fonction permet de contrôler le temps passé dans les zones de combustion des graisses, ou zones de fréquence cardiaque maximale, pendant l’exercice.

Fitbit a édulcoré la smartwatch Versa pour créer une Versa Lite plus abordable. Il faut souligner que cette baisse de prix s’accompagne de quelques compromis. En effet, la Fitbit Versa Lite Edition ne dispose pas d’altimètre, de gyroscope, ni de stockage de musique.

Étanche jusqu’à 50 mètres, cette montre n’est pas spécialement conçue pour la piscine puisqu’elle ne dispose pas d’un tracker de natation. Cette fonctionnalité a été plutôt inventée pour pouvoir courir sous la pluie.

La Fitbit Versa Lite Edition est équipée d’un moniteur optique de fréquence cardiaque. Elle propose également un suivi du sommeil et un capteur de SpO2. Un tracker de santé pour les femmes, qui enregistre les cycles et les symptômes menstruels, est également disponible sur cette montre connectée.

Le bracelet Fitbit Versa Lite Edition offre une autonomie de 5 jours. Cependant, cette durée dépend de l’utilisation de la montre.

Le Charge 4 comporte non seulement un GPS à bord qui constitue une nouveauté pour les bracelets de fitness de Fitbit. De plus, il intègre un système de mesure, intitulé « Minutes en zone active ». Ce dernier permet d’obtenir un indicateur plus précis de la santé générale de l’utilisateur.

La Versa 2 représente la deuxième génération de la gamme de smartwatchs Fitbit. Cette smartwatch combine à la fois les performances de suivi du sommeil et la surveillance du niveau de saturation en oxygène. En cas de problèmes, comme l’apnée du sommeil, la montre émet une alerte immédiate.

En outre, la Versa 2 permet d’écouter de la musique étant donné que la montre connectée dispose d’applications téléchargeables à cet effet. Pratique, elle offre également la possibilité d’enregistrer certaines statistiques, comme la distance parcourue. Pour cela, Fitbit propose un service d’abonnement. Celui-ci permet d’avoir accès à des séances de coaching et à des trackers de fitness.

Enfin, la nouveauté de la montre connectée par rapport à ses prédécesseurs concerne l’intégration d’Alexa. L’assistant vocal permet de contrôler les appareils domestiques intelligents.

La dernière version du smartband pour enfant phare de Fitbit retient les atouts de l’Ace 2, mais améliore les performances globales. Ainsi, l’on se retrouve avec un tracker qui compte le nombre de pas effectués durant une journée ainsi que le nombre de minutes en activité.

De fait, l’appareil est un peu plus imposant avec une couche de caoutchouc supplémentaire autour de l’écran OLED de 0,72 pouces. Néanmoins, la dalle n’est pas en couleur. Pour ces derniers, il faudra se tourner vers le Garmin Vivofit Jr 2.

En tout cas, le Fitbit Ace 3 peut se targuer d’avoir une étanchéité certifiée 5ATM (jusqu’à 50 m en plongée), mais surtout d’une belle autonomie de 8j. Ce dernier point est une nette amélioration par rapport à la deuxième génération.

Comment activer ma montre Fitbit ?

Activer et connecter votre montre Fitbit à un réseau Wifi permet de télécharger des listes de lecture et des applications. Pour se faire, il suffit de tapoter sur l’onglet « Aujourd’hui » de votre smartwatch, et cliquer sur votre photo et d’entrer dans les « paramètres Wifi ». Les réseaux disponibles s’affichent et vous n’aurez plus qu’à suivre les instructions à l’écran pour connecter la montre.

Quelle est la meilleure montre Fitbit ?

Fitbit propose une gamme de plusieurs montres connectées et intelligentes, pour plusieurs types d’utilisateurs, et donc, de plusieurs domaines. Toutefois, on retrouve différentes catégories dont celles pour enfants et celles encore utilisables, mais abandonnées et remplacées. Mais pour répondre à la question, la Fitbit Charge 4 reste la meilleure dans tous les domaines. En effet, elle dispose de toutes les fonctions de base, ainsi que la plupart des fonctionnalités haut de gamme (GPS intégré, mesure SpO2, etc.)

Comment mettre à jour ma Fitbit ?

La mise à jour du logiciel nécessite que votre appareil soit chargé et dispose de la dernière version de l’application. De plus, elle ne se met en marche que si vous autorisez l’application à s’exécuter en arrière-plan. Enfin, tapotez sur l’onglet « Aujourd’hui », sur votre photo de profil et sur l’image de votre appareil. Vous verrez un bouton rose s’afficher ainsi que le message « mettre à jour ».

Comment synchroniser son Fitbit ?

Pour que la synchronisation d’un appareil avec l’application Fitbit puisse fonctionner, il faut que ce dernier soit à proximité. Maintenez votre doigt appuyé sur l’écran afin d’ouvrir l’application à l’onglet « Aujourd’hui ». Trouver ensuite « image de votre appareil », il peut s’agir d’un smartphone ou d’un ordinateur. En fonction des appareils, vous trouverez « synchroniser maintenant » à partir de votre photo de profil, ou sur l’icône « Compte ».

Comment réinitialiser une montre Fitbit ?

Réinitialiser sa montre Fitbit constitue une solution efficace pour résoudre de nombreux problèmes. Elle consiste à raccorder le câble de charge à la montre et de brancher l’autre extrémité sur un port USB. Ensuite, maintenez le bouton enfoncé pendant que vous débranchez le câble de charge. Après une dizaine de secondes, vous pouvez relâcher le bouton, puis maintenez le enfoncé à nouveau. Procédez ainsi jusqu’à ce que vous voyez s’afficher le mot « ERASE » sur votre écran.

