BON PLAN : Le prix de l’OPPO Band Style noir a été baissé de -58%!

Il est toujours bon de connaître les bonnes affaires qui vous permettront de faire des économies tout en acquérant des produits de qualité. Et ça tombe bien, car le bracelet connecté OPPO Band Style noir est actuellement victime d'un super bon plan.

Cet accessoire de fitness élégant et polyvalent est conçu pour vous aider à rester en forme et connecté. Il offre une multitude de fonctionnalités impressionnantes. Venez découvrir ce produit et ses nombreux atouts.

Découvrez l'OPPO Band Style noir ici

Un smartband permettant de garder un œil sur votre santé

Si les petits écrans ne vous rebutent pas, l'OPPO Band Style noir est une bonne option en termes de smartband. Son écran AMOLED de 1,1 pouce possède une résolution de 126 x 294 pixels. C'est certes moins lumineux que celui d'une smartwatch. Mais ce type d'écran offre une visualisation suffisamment claire et nette de vos données de fitness et de vos notifications.

Mais ce petit appareil super stylé est surtout pratique, car il est équipé d'une fonction de surveillance continue de la SpO2. Cela vous permet de surveiller en permanence votre taux d'oxygène dans le sang. De plus, il offre une surveillance en temps réel de la fréquence cardiaque. C'est une option qui vous permet de garder un œil sur votre santé cardiovasculaire.

Une bonne affaire qui ne se refuse pas

En allant sur Amazon, l'OPPO Band Style avec bracelet en silicone noir est actuellement vendue au prix de 24,99€ ! Or, à l'origine, cet article coûtait 59,99€. C'est un formidable bon plan de -58% qu'on vous présente. Économisez 35€. C'est une sacrée somme qui vous permettra d'effectuer d'autres achats.

D'autant plus qu'il s'agit d'un produit au look stylé. Contrairement aux autres smartband qui semblent uniquement tailler pour le sport, ce modèle a un anneau métallique autour du boîtier qui lui donne un design véritablement distingué. Son seul rival serait sans doute le fitbit luxe.

Les fonctionnalités sportives de l'OPPO Band Style noir

Pour les amateurs de fitness, le bon plan concernant l'OPPO Band Style noir vous donne la possibilité d'avoir un appareil prenant 12 modes d'entraînement en charge. C'est suffisant pour ceux qui aiment courir, faire du vélo ou faire du yoga.

Ce bracelet connecté est fait pour évaluer les sports ses populaires. Et ne vous inquiétez pas de l'emmener à la piscine ou sous la douche. L'OPPO Band Style noir offre une résistance à l'eau jusqu'à 50 mètres.

Mais ce bracelet ne se contente pas de suivre vos séances de fitness. Il vous permet également de rester connecté sans avoir à consulter constamment votre téléphone. Recevez des notifications pour les appels entrants, les messages et plus encore. Il suffit que le smartband soit couplé à votre smartphone Android Wear OS 2.6.

Une bonne autonomie

Pour suivre, il s'avère que la batterie de l'OPPO Band Style noir dure 12 jours. Vous pouvez porter smartband jour et nuit sans vous soucier de la recharge.En somme, le bracelet connecté OPPO Band Style est un compagnon de fitness fiable et élégant qui vous aide à rester en forme et connecté tout au long de la journée. Son prix abordable est accessible à tous ceux qui cherchent à améliorer leur santé sans se ruiner. Alors, pourquoi attendre ? Essayez l'OPPO Band Style dès aujourd'hui !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn